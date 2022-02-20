На телеканалах оккупированных территорий Донбасса крутят видео, как «спецназ «ДНР» с БТР и съемочной группой штурмовал базу украинских националистов, которые планировали диверсии». Видео эпичное, крики «Помогите» тоже тянут на Оскар.

Также российские СМИ продолжают время от времени писать о взрывах на Донбассе. Под обстрел попали журналисты Риа Новости. Вчера же под обстрел боевиков попали американские журналисты. Без пострадавших.

В «ЛНР» заявляют о двух погибших мирных жителях во время якобы «диверсии ВСУ». В Украине отмечают, что не проводят никаких диверсий и операций на Донбассе, кроме как оборонительную.

Тем временем, в соцсетях появляется информация, что боевики разграбили 100 квартир тех, кого эвакуировали в РФ из Донецкой области.











«ДНР» публикует видео штурма якобы украинских диверсантов, а в «ЛНР» заявляют о погибших мирных жителях

Разоблачение российских фейков

Дом, который еще вчера разбомбили сами боевики, так как снимали «видео штурма украинских диверсантов», сегодня фигурирует в другом сюжете. Теперь его разбомбили якобы ВСУ. По крайней мере, ну очень уж эти дома похожи. Они даже актеров не меняют. И так сойдет.