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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Февраль » 20 » 11:15:23

«ДНР» публикует видео штурма якобы украинских диверсантов

Сегодня, 11:15:15 1993 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«ДНР» публикует видео штурма якобы украинских диверсантов

 «ДНР» публикует видео штурма якобы украинских диверсантов, а в «ЛНР» заявляют о погибших мирных жителях
 
На телеканалах оккупированных территорий Донбасса крутят видео, как «спецназ «ДНР» с БТР и съемочной группой штурмовал базу украинских националистов, которые планировали диверсии». Видео эпичное, крики «Помогите» тоже тянут на Оскар.
 
Также российские СМИ продолжают время от времени писать о взрывах на Донбассе. Под обстрел попали журналисты Риа Новости. Вчера же под обстрел боевиков попали американские журналисты. Без пострадавших.
 
В «ЛНР» заявляют о двух погибших мирных жителях во время якобы «диверсии ВСУ». В Украине отмечают, что не проводят никаких диверсий и операций на Донбассе, кроме как оборонительную.
 
Тем временем, в соцсетях появляется информация, что боевики разграбили 100 квартир тех, кого эвакуировали в РФ из Донецкой области.
 


 

Разоблачение российских фейков

Дом, который еще вчера разбомбили сами боевики, так как снимали «видео штурма украинских диверсантов», сегодня фигурирует в другом сюжете. Теперь его разбомбили якобы ВСУ. По крайней мере, ну очень уж эти дома похожи. Они даже актеров не меняют. И так сойдет.


Тэги: Донецк, война на востоке Украины, ДНР
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Комментариев: 3
sp19636462
1 Алєґ (sp19636462)   • 12:53:16, Сегодня [Материал]

який це хуяша на офіційному ресурсі рекламує дирявію і лугандонію?
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 15:31:02, Сегодня [Материал]

Ну не тягне воно навіть на 3-ку в курсовій другого курса режисури! :)
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:43:14, Сегодня [Материал]

и крымского моста нет.....
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