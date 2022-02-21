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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 21 » 11:55:45

Как в Житомире оформить льготную проездную карту для детей

Сегодня, 11:55:45 619 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как в Житомире оформить льготную проездную карту для детей

 В Житомире дети из многодетных семей могут получить льготную карту, которая дает возможность бесплатного проезда во всех видах городского общественного транспорта с 6:00 до 22:00.

В городском совете сообщили, что стоимость льготной карты для многодетных семей составляет 30 гривен.

Получить ее можно в офисе КП "Житомиртранспорт" (ул. Гагарина, 24, вход со двора).
 

Какие документы необходимы для оформления карты?

 
  • Ксерокопия удостоверения ребенка из многодетной семьи;
  • Заполненная форма (https://transport.zt.ua/form.pdf);
  • Паспорт одного из родителей;
  • Чек об оплате карты (может быть и в банковском приложении).
 

Как заплатить за карту?


По реквизитам КП "Житомиртранспорт" через банковские отделения и приложения.
 
  • Войдите в Приват24.
  • Внизу выберите “сканер” и сканируете код.


 
  • Выберите пункт “Продажа е-билета”.
  • Указываете сумму 30 гривен (в случае оплаты нескольких карт вводите сумму из расчета стоимости одной карты – 30 грн).
  • Выбираете банковскую карту с которой произвести оплату.
  • Нажмите на оплату.

Пользователи других банков могут сделать платеж за IBAN.
 
  • Получатель: Коммунальное предприятие "Житомиртранспорт" Житомирского городского совета.
  • Код: 34900680, IBAN UA473052990000026003026400134 МФО: 305299
  • Банк получателя АТ КБ “Приватбанк”.
  • Назначение платежа: за карту бесконтактную. Сумма 30 грн.

Также можно оплатить наличными через терминал самообслуживания EASY PAY.

Карточка действительна при наличии соответствующего льготного удостоверения (удостоверение ребенка из многодетной семьи).

Напомним, 29 января в Житомире подорожал проезд в электротранспорте, коммунальных автобусах и частных маршрутках. Житомиряне могут экономить 2 грн на каждой поездке.
Тэги: дети, Житомир, карта, льготный проезд
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