Как в Житомире оформить льготную проездную карту для детей

В Житомире дети из многодетных семей могут получить льготную карту, которая дает возможность бесплатного проезда во всех видах городского общественного транспорта с 6:00 до 22:00.
В городском совете сообщили
, что стоимость льготной карты для многодетных семей составляет 30 гривен.
Получить ее можно в офисе КП "Житомиртранспорт" (ул. Гагарина, 24, вход со двора).
Какие документы необходимы для оформления карты?
- Ксерокопия удостоверения ребенка из многодетной семьи;
- Заполненная форма (https://transport.zt.ua/form.pdf);
- Паспорт одного из родителей;
- Чек об оплате карты (может быть и в банковском приложении).
Как заплатить за карту?
По реквизитам КП "Житомиртранспорт" через банковские отделения и приложения.
- Войдите в Приват24.
- Внизу выберите “сканер” и сканируете код.
- Выберите пункт “Продажа е-билета”.
- Указываете сумму 30 гривен (в случае оплаты нескольких карт вводите сумму из расчета стоимости одной карты – 30 грн).
- Выбираете банковскую карту с которой произвести оплату.
- Нажмите на оплату.
Пользователи других банков могут сделать платеж за IBAN.
- Получатель: Коммунальное предприятие "Житомиртранспорт" Житомирского городского совета.
- Код: 34900680, IBAN UA473052990000026003026400134 МФО: 305299
- Банк получателя АТ КБ “Приватбанк”.
- Назначение платежа: за карту бесконтактную. Сумма 30 грн.
Также можно оплатить наличными через терминал самообслуживания EASY PAY.
Карточка действительна при наличии соответствующего льготного удостоверения (удостоверение ребенка из многодетной семьи).
Напомним, 29 января в Житомире подорожал проезд в электротранспорте, коммунальных автобусах и частных маршрутках. Житомиряне могут экономить 2 грн на каждой поездке
.