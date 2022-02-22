Как подготовиться дома к чрезвычайным ситуациям: 10 советов от спасателей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подготовила для украинцев 10 советов, как подготовиться дома к чрезвычайным ситуациям.
Соответствующую инфографику ГСЧС Украины
опубликовала в соцсети.
Советы от спасателей
- По возможности узнать, где расположено ближайшее укрытие и проверить состояние подвального помещения.
- Проверить наличие аварийного выхода.
- Произвести запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения.
- Проверить в аптечке средства медицинской помощи и подумать, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени.
- Подготовить средства пожаротушения.
- Подумать об альтернативных средствах освещения помещения при отключении энергоснабжения.
- Подготовить средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения.
- Собрать самые необходимые вещи и документы на случай экстренной эвакуации или перехода в укрытие.
- Позаботиться об исправности транспортного средства и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района.
- В холодное время года подумать об альтернативном обогреве жилья на случай отключения централизованного отопления.
Напомним, в случае возникновения чрезвычайной ситуации местного или регионального значения работает государственная система оповещения. Звук сирен означает сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!"
. Такой сигнал может быть и проверочным (в таком случае об этом информируется за день через СМИ). В случае чрезвычайной ситуации сирены звучат дольше – до 5 минут. Тогда нужно включить телевидение и радио, поскольку информация передается по официальным каналам в течение 5 минут после сигнала. После получения сообщения следует четко следовать инструкциям.
В случае несрабатывания электросирен – предупредительный сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" будет передаваться с помощью сирен и громкоговорителей на автомобилях патрульной полиции и территориальных подразделений ГСЧС.