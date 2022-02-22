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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 22 » 11:17:12

Как подготовиться дома к чрезвычайным ситуациям: 10 советов от спасателей

Сегодня, 11:17:55 217 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как подготовиться дома к чрезвычайным ситуациям: 10 советов от спасателей

 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подготовила для украинцев 10 советов, как подготовиться дома к чрезвычайным ситуациям.

Соответствующую инфографику ГСЧС Украины опубликовала в соцсети.
 

Советы от спасателей

 
  • По возможности узнать, где расположено ближайшее укрытие и проверить состояние подвального помещения.
  • Проверить наличие аварийного выхода.
  • Произвести запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения.
  • Проверить в аптечке средства медицинской помощи и подумать, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени.
  • Подготовить средства пожаротушения.
  • Подумать об альтернативных средствах освещения помещения при отключении энергоснабжения.
  • Подготовить средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения.
  • Собрать самые необходимые вещи и документы на случай экстренной эвакуации или перехода в укрытие.
  • Позаботиться об исправности транспортного средства и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района.
  • В холодное время года подумать об альтернативном обогреве жилья на случай отключения централизованного отопления.




Напомним, в случае возникновения чрезвычайной ситуации местного или регионального значения работает государственная система оповещения. Звук сирен означает сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". Такой сигнал может быть и проверочным (в таком случае об этом информируется за день через СМИ). В случае чрезвычайной ситуации сирены звучат дольше – до 5 минут. Тогда нужно включить телевидение и радио, поскольку информация передается по официальным каналам в течение 5 минут после сигнала. После получения сообщения следует четко следовать инструкциям.

В случае несрабатывания электросирен – предупредительный сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" будет передаваться с помощью сирен и громкоговорителей на автомобилях патрульной полиции и территориальных подразделений ГСЧС.
Тэги: чрезвычайная ситуация, советы, спасатели
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