Список домов российских чиновников и олигархов, которые могут конфисковать в Европе

Европейская тенденция конфискации активов российских олигархов, в частности, дорогие виллы в Англии, Франции, Италии набирает нового формата. Помимо того, что операции по конфискации были частью скоординированных мер Запада, призванных наказать богатых россиян и попытаться заставить президента Владимира Путина вывести свои войска из Украины, теперь захват элитной недвижимости выглядит как сквоттинг, а попросту - самозахват пустующих поместий.
Пустующие виллы олигархов, попавших под санкции, — лакомый кусочек для сквоттеров. Кому же не хочется пожить в богатстве и роскоши. И пока в законах для захвата чужого имущества будут лазейки, риск потерять заработанное не честным трудом сохранится.
Кроме этого, недвижимость, которая пока что принадлежит российским олигархам, попавшим под санкции, вскоре может быть передана Украине, в качестве компенсаций за нанесенный ущерб стране.
Великобритания:
Роман Абрамович:
- Особняк с 15 спальнями, по соседству с несколькими посольствами и Кенсингтонским дворцом
- Дом в здании Lindsey House 18-го века в Лондоне с садами и площадками для отдыха
- Апартаменты на соседней Cheyne Terrace
- Пентхаус площадью 6000 квадратных футов на вершине 37-этажного комплекса Chelsea Waterfront
Петр Авен:
- Поместье в графстве Суррей
Олег Дерипаска:
- Hamstone House в эксклюзивном частном закрытом комплексе St. George's Hill в графстве Суррей, поместье с 5 спальнями и 8 акрами земли
- Резиденция с 7 спальнями в шикарном лондонском районе Белгравия
Михаил Фридман:
- Поместье викторианской эпохи в богатом северном лондонском районе Хайгейт
Михаил Гуцериев:
- Дом в престижном районе Мейфэр в Лондоне
Аркадий Ротенберг:
- Поместье в графстве Суррей
Алишер Усманов:
- Поместье в лондонском районе Хэмпстед
- Поместье эпохи Тюдоров, построенное в 1525 году, в графстве Суррей
Игорь Шувалов:
Также, правительство страны уже заявило о намерении разместить на виллах российских бизнесменов украинских беженцев «ради правосудия». Готовится соответствующий закон.
Франция:
Роман Абрамович
- Замок Chateau de la Croë на мысе Антиб
Олег Дерипаска
- Роскошная квартира в Париже
- Особняк в центре Парижа
- Вилла Herakles в Сен-Тропе с вертолетной площадкой, двумя бассейнами и теннисным кортом
Сулейман Керимов
- Четыре виллы на мысе Антиб
Андрей Мельниченко
- Вилла Altair на мысе Антиб
Александр Пономаренко
- Вилла в Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу
Аркадий Ротенберг
- Поместье в Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу
Борис Ротенберг
- Две большие виллы в городке Эз на Лазурном берегу
- Поместье с коневодческим бизнесом в Муан-Сарту
Геннадий Тимченко
- Поместье в Сен-Рафаэле на Лазурном берегу
- Дом в Ле-Лаванду на Лазурном берегу
Италии:
Петр Авен
Олег Дерипаска
- Вилла Walkirie в Порто-Черво, Сардиния
Андрей Мельниченко
Аркадий Ротенберг
- Две виллы в Коста-Смеральда на Сардинии
- Вилла на юге Сардинии
- Квартира на юге Сардинии
- Вилла в Тарквинии на вершине холма, к северу от Рима
- 4-звездочный роскошный отель Berg в центре Рима
Алишер Усманов
- Вилла в Арцакене на севере Сардинии
Виктор Вексельберг
- Если недвижимость, но о ее точном местоположении неизвестно
Владимир Соловьев
Олег Савченко
Виллы Соловьева, Савченко и Усманова уже арестованы
Стоит отметить, что в Италии около 50 тысяч зданий захвачены сквоттерами, а реакция правительства, как правило, слишком медленная и безрезультатная для владельцев имущества.
Опустевшие виллы российских олигархов — потенциальное пристанище для нищих, иммигрантов и активистов. Итальянский суд с большой вероятностью встанет на сторону захватчика (тем более — если у него есть на иждивении дети), если посчитает его положение крайне плачевным, особенно по сравнению с владельцем собственности.