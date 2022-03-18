Какие IT-профессии могут быть наиболее востребованные сейчас?

Несмотря на то, что айтишники — желанные специалисты на рынке труда, сегодня наблюдается тенденция к определенным сферам в IT, которые наиболее востребованны во всем мире. На протяжении последнего времени в мире ощущается дефицит разработчиков. На какие ещё профессии стоит обратить внимание, чтобы в будущем быть в актуальном тренде?
Product-менеджеры
Product‑менеджеры отвечают за анализ рынка, метрик и клиентских запросов, решают, какие продукты наиболее актуальны и конкурентоспособны, выбирают модель монетизации. «Продакты» руководят созданием и продвижением сайтов, приложений или софта, а ещё контролируют каждый этап «сборки» конечного продукта: поставить задачи отделу разработки, «отполировать» дизайн, утвердить маркетинговую стратегию, грамотно использовать результаты тестировщиков и убедиться, что у конкурентов нет однозначных преимуществ. Руководители продуктов — лидеры, готовые принимать самостоятельные решения, находить приоритеты и отвечать не только за свои действия, но и за работу всей команды.
Soft skills — ключевые слова в резюме product‑менеджера. В разных компаниях задачи продуктовых специалистов могут отличаться, но выстраивать коммуникацию с командой предстоит везде. От того, насколько эффективным будет это общение, во многом зависят и результаты готового продукта на рынке. Поэтому продактам важно знать принципы гибкого управления проектами Agile, владеть инструментами Kanban, понимать, что такое спринты и как оптимизировать процессы с помощью SCRUM‑методов.
Возникает вопрос: раз это IT‑профессия, нужно ли product‑менеджеру уметь программировать? Нет, не обязательно — за кодинг и архитектуру проекта отвечают разработчики. Но базовые технические знания топовому продакту всё же пригодятся. Чтобы выводить на рынок и продвигать цифровые продукты, нужно хорошо представлять, как они устроены, и уметь презентовать их достоинства не только бытовому пользователю.
UX-дизайнеры
Ещё одна сфера, в которой без эмпатии и аналитики не обойтись. А вот без художественного образования войти в профессию легко, потому что UX‑дизайнер не занимается графическим оформлением и ничего не рисует. Такие специалисты проектируют поведение пользователя при взаимодействии с сайтом или приложением. Допустим, человек заходит в интернет‑магазин. Скорее всего, сначала он вобьёт товар в поиск, затем сравнит похожие продукты, добавит что‑то в избранное или в корзину, а в конце — выберет варианты доставки и оплаты. Все эти действия объединяются в пользовательские маршруты, которые UX‑дизайнер предвидит и адаптирует для комфортного использования. Нравится предугадывать действия других — добро пожаловать в дизайнеры пользовательского опыта.
Профессия уже востребованаThe UK: Building Tomorrow’s Digital Powerhouse / Hired во всех направлениях онлайн‑услуг. К тому же рынок сервисов развивается и растёт, поэтому в ближайшее время недостаток вакансий UX‑дизайнеров не предвидится. Продумать систему тегов, попасть в клиентский запрос, сделать навигацию простой и понятной — каждый из этих маленьких шагов на маршруте пользователя может стать прибыльным для бизнеса. А если в проекте будут баги в виде плохо настроенных фильтров поиска или некликабельных кнопок, сайт получит отток пользователей, низкие просмотры и спад продаж.
Таким специалистам важно точно видеть свою целевую аудиторию. Возраст, место жительства, занятость — все эти детали складываются в единую картину и помогают создавать популярные у пользователей сайты и приложения.
Что должны уметь UX- и VUI‑дизайнеры? Стоит ли учить Python? Нужно ли хорошо знать математику, чтобы стать разработчиком? Школьникам бывает непросто разобраться, что их ждёт их в мире взрослых профессий. Получать актуальные знания, необходимые IT‑специалистам, ученики могут онлайн.
Big Data-специалисты
В Big Data можно войти двумя путями: через аналитику или инжиниринг. В первом случае предстоит выискивать из неструктурированного потока информации крупицы данных, которые будут полезны бизнесу. Data‑аналитик должен видеть цепочки мотиваций и причинно‑следственных связей. Например, придумать, как книжному магазину составлять крутые подборки рекомендаций для клиентов, используя доступную информацию. Аналитик больших данных — исследователь, математик и очень терпеливый человек, владеющий также навыками программирования. Знание Python, Java или С++ станет конкурентным преимуществом, но ключевой инструмент аналитика — язык запросов SQL. Также нужно быть готовым к экспериментам и обучению: всегда эффективно работать по шаблону в Data‑аналитике не выйдет. Некоторые кейсы потребуют новых решений и инструментов.
Data‑инженер — это опора и поддержка аналитика. Чтобы найти закономерности в огромном массиве необработанной информации, данные должны где‑то храниться, быть доступными и удобными в использовании. Именно за это отвечают подобные специалисты. В data‑инжиниринге поверхностными знаниями о программировании уже не обойтись: профессия полностью техническая и требует погружения в теорию облачных серверов и хранилищ.
VUI-дизайнеры
Отправить деньги репетитору, заказать ужин, записаться на маникюр — всё это можно сделать, не отрываясь от работы. Достаточно позвать голосового помощника, и бытовые проблемы решаются сами собой. За каждой выполненной задачей пользователя стоит труд разработчиков голосовых интерфейсов.
Виртуальные ассистенты сейчас внедряются во многие сферы бизнеса — банки, ретейл, музыкальные сервисы, умные дома. Основная задача VUI‑дизайнера — находить конкретные запросы для помощников и обучать их новым навыкам. Каждый дополнительный скил — это ещё одна функция и технология, так что придумать что‑то уникальное в области смарт‑ассистентов проще, чем во многих других.
Профессии VUI- и UX‑дизайнеров схожи: и те и другие прорабатывают интерфейсы, а значит, предсказывают запросы пользователя и моделируют его поведение в разных ситуациях. Один из главных инструментов для обеих специальностей — Miro, редактор для составления блок‑схем, которые складываются в маршрут пользователя на сайте или в карту навыка. Но VUI‑дизайнеры идут дальше. Каждый ассистент — это виртуальная личность со своим голосом и характером. Создателям приходится учитывать «психологию» искусственных подопечных. Для будущего наставника цифровых помощников важно терпение — ошибки, тесты и повторы неизбежны.
IoT-архитекторы
Умные часы, смарт‑будильники, управляемые розетки — количество подключённых к сети девайсов уже в несколько раз большеИнтернет вещей — что это такое и как применять IoT в реальном бизнесе / RB, чем население Земли. И превратить реальность в непрерывный диалог устройств помогают технологии интернета вещей.
Обычное утро недалёкого будущего, возможно, будет таким. Вы просыпаетесь, а фитнес‑браслет уже считал показатели здоровья, кофемашина сварила капучино, навигатор рассчитал оптимальный маршрут до работы.
Глобальная идея интернета вещей в том, чтобы устройства контактировали с человеком и друг с другом, оптимизируя любой процесс. Умные девайсы должны быть способны анализировать происходящее вокруг, делать выводы, принимать решения и реализовывать их, снимая с людей часть привычных обязанностей. Концепция умной квартиры приятна, а в глобальных масштабах IoT может решать задачи куда серьёзнее утренней рутины. К примеру, если внедрить смарт‑сервисы в бортовые компьютеры машин и мотоциклов, при ДТП скорую помощь будет автоматически вызывать искусственный интеллект.
IoT‑архитекторам важно разбираться в специальных сетевых платформах, облачных сервисах и в том, как работают технологии коммуникации: Wi‑Fi, BT, LoRa. Обычно приложениями для смарт‑девайсов занимаются отдельные специалисты, но IoT‑разработчик должен уметь писать код и владеть языками программирования. Кроме того, эта сфера пересекается с кибербезопасностью и Big Data. IoT‑архитектор — профессия практическая, но без серьёзной теоретической базы на старте карьеры будет трудно.
Специалисты по кибербезопасности
За 2020 год хакеры взломали твиттер‑аккаунты американских политиков и украли персональные данные пяти миллионов клиентов гостиниц Marriott. Согласно исследованию компании Check Point, которая занимается вопросами кибербезопасности, в 2021‑м количество атак на корпоративные системы увеличилось2022 Cyber Security Report / Check Point на 50%. Угрозы в сети имеют ощутимые последствия в реальности, поэтому специалисты по кибербезопасности сегодня одна из самых востребованных профессий. Компании готовы хорошо платить таким сотрудникам, ведь каждый хакерский налёт обходится бизнесу в круглые суммы.
Главные качества в этой сфере — техническая подкованность, внимательность и умение нестандартно мыслить. Преступления в сети иногда расследуются заранее: специалисты читают код, видят в нём уязвимые места, проводят тест‑взломы и используют полученные знания для защиты. Профессия подойдёт тем, кто не терпит рутины, ведь хакеры и сетевые мошенники совершенствуются непрерывно. Чтобы комфортно войти в сферу кибербезопасности, потребуется владение Python, опыт работы с Linux и понимание особенностей разных браузеров. Плюсом будет знакомство с инструментами обнаружения уязвимостей и базовые знания в криптографии и реверс‑инжиниринге.
Цифровые модельеры
Одно из исследований в 2018 показалоFashion on climate / McKinsey, что модная индустрия ежегодно вырабатывает столько же парникового газа, сколько вся экономика Франции или Великобритании. Непроданные вещи из бутиков и магазинов массмаркета тоннами отправляются на свалки — осознанный шопинг, капсульные гардеробы и кастомизация одежды решают проблему утилизации остатков лишь частично. И это одна из причин, почему цифровым модельерам будет чем заняться в ближайшее десятилетие: VR‑аутфит, купленный ради разовой фотосессии, выкидывать не придётся.
Вторая причина — это растущий интерес человечества к виртуальным реальностям. Метавселенные активно застраиваются и заселяются аватарами, так что дизайнерская одежда в VR‑пространстве тоже, вероятно, будет в цене. Есть у цифровых луков и менее футуристичное применение. Они могут помочь в развитии технологии виртуальных примерок — покупать одежду онлайн станет гораздо проще.
Диджитал‑модельеру недостаточно владеть развитой фантазией. Понадобятся навыки проектирования и 3D‑моделирования, а также знание материалов и техник пошива — цифровая одежда должна отражать плотность и фактуру настоящих тканей. Работать придётся не только в привычных дизайнерам графических редакторах, но и со сложной техникой вроде сканера человеческого тела. Как в любой молодой IT‑профессии, здесь нужно быстро адаптироваться к инновационным идеям и всегда быть готовым учиться новому.
Сценаристы диалогов для ботов и ассистентов
Идеальная профессия для тех, кто привык проигрывать предстоящие разговоры у себя в голове. Предугадывать чужие ответы, считывать мотивы и подтексты, уметь выстраивать коммуникацию с разными собеседниками — работа куда более сложная, чем может показаться. Сценаристы диалогов нужны и в геймдеве, и для разработки чат‑ботов, и для создания виртуальных помощников. Профессия развивается на стыке лингвистики и IT, так что станет отличным лифтом для тех, кто хочет в технологии, но чувствует себя увереннее в гуманитарных науках.
Сценаристам ботов и ассистентов нужно соблюдать баланс: с одной стороны коммуникации — человек, реплики которого нужно предугадать и свести к общим моделям, с другой — алгоритм, который не понимает шуток и, вероятно, зайдёт в тупик от фразы «да нет, наверное». Взаимодействие с машинами подчиняется своим законам, и специалист должен быть готов погрузиться в тонкости цифрового общения.
К примеру, важно понимать, почему на «живой» стороне провода не любят фразы вроде «чтобы прослушать ещё раз, скажите ”Повтори”». Людям не нравятся, когда ими манипулируют, при этом от ботов часто ждут человечности. Куда изящнее запрограммировать ту же команду так: «Повторить сообщение или идём дальше?» Подобных тонкостей в диалогах будет много, и большинство из них придётся искать в бесчисленных тестах, экспериментах и пользовательских отзывах.