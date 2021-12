Разработал виртуальную машину, которая снижает нагрузку на компьютер: история житомирского вундеркинда

«По поводу „идеального кода“ — проект регулярно анализируется различными инструментами для поиска возможных багов и уязвимостей, стабильно держит планку качества по меркам Valgrind, GCC Sanitizer, Clang-Analyze, PVS Studio, Looks Good to Me, Control Flag. Каждое изменение проходит внимательное ревью и документируется. Эмулируемая система проходит формальную верификацию соответствия стандарту RISC-V, а я являюсь сертифицированным специалистом», — рассказывает парень.