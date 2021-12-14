Разработал виртуальную машину, которая снижает нагрузку на компьютер: история житомирского вундеркинда

Житомирский школьник Денис Пирогов разработал виртуальную машину, которая снижает нагрузку на компьютер. Его проект недавно получил «серебро» на финале Международного конкурса компьютерных проектов Infomatrix. И парень, уже поступив в университет, продолжает работать над проектом.
Об истории житомирского вундеркинда, для которого мировое признание — не первая награда, рассказывает dev.ua
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Уже не школьник
Денису Пирогову 19 лет. Сейчас он студент первого курса Житомирского политеха. Правда, парень решил поступить на заочное отделение, чтобы больше времени заниматься своей разработкой — виртуальной машиной, которая оптимизирует работу компьютера.
«Учеба должна быть не только по программе, а и по личному опыту. Заочная форма позволяет иметь более гибкий график»
, — аргументирует Денис.
Парень рассказывает, что увлекся компьютерами и программированием лет с девяти.
«Когда именно я научился кодить — не знаю. Это формировалось постепенно, из интереса к компьютерам, лет с девяти и по сегодняшний день»
, — говорит он.
Дениса, по его словам, сначала интересовало создание игр.
«В 14 лет я написал 2D игру, схожую по сеттингу с Half-Life Deathmatch, вскоре пришел к „взрослому“ кодингу — работе с сетями, операционными системами, микроконтроллерами, графикой», — рассказывает парень.
К концу 2020 года у Пирогова появился, как он сам говорит, недюжинный интерес к внутреннему устройству процессоров, дизайну ISA (а в особенности RISC-V).
«Я написал небольшой на тот момент эмулятор, использовавшийся „в узких кругах ради науки“, но вскоре обрел несколько контрибуторов, тестеров»
, — рассказывает парень.
Что такое RISC-V
Проект, по словам Дениса, программно эмулирует работу реального компьютера, совместимого с архитектурой RISC-V, и позволяет использовать его для тестирования и использования программ в изолированной и переносимой среде.
RISC-V — это новый, открытый стандарт процессорной архитектуры, во многом схожий с ARM (ARM на данный момент применяется в подавляющем большинстве телефонов, планшетов, и прочих небольших устройств). Однако, как рассказывает Денис, RISC-V имеет некоторые технологические преимущества: он более прост в реализации и понимании, позволяет достичь большей энергоэффективности.
«Кроме того, стандарт RISC-V не является достоянием отдельно взятой компании, а доступен каждому для реализации, изучения и улучшения — не нужно платить за патент, подписывать NDA, или в каком-то ином виде обязываться перед иным юрлицом», — говорит Пирогов.
Это, по словам парня, упрощает жизнь небольшим компаниям, инженерам-самоучкам, повышает уровень мировых технологий.
Аналогичные разработке Дениса проекты в мире существуют.
«Но они явно преследуют несколько иные цели. Например, проект QEMU нацелен на эмуляцию целого перечня исторических и актуальных архитектур, однако не следует принципу „делай одно, но делай хорошо“, имеет большие накладные расходы, в том числе из-за более раздутого транслятора TCG/TCI (множество уровней абстракции между виртуальной машиной и средой исполнения)», — приводит пример парень.
Разработанные конкуренты проекта Пирогова, по словам разработчика, не до конца проходят официальные тесты от RISC-V Foundation. Кроме того, нет качественного аналога Machine API, позволяющего встраивать виртуальные машины в любое приложение», — отмечает парень.
Энтузиасты в действии
Сейчас над проектом работает небольшая команда энтузиастов. Денис рассказывает, что благодаря своей разработке познакомился с программистом, который занялся работой виртуальной периферии (устройства ввода, жесткие диски, сеть). А наработки Дениса вертятся вокруг симуляции процессора, подсистемы памяти, производительности, инфраструктуры проекта.
«Мы делаем почти всю крупную работу, но еще пара десятков людей занимаются тестированием, периодически присылают небольшие доработки и заметки»
, — признается парень.
Денег в свой проект Пирогов не привлекал.
«В основном разработка ведется на энтузиазме, но с поддержкой (в том числе ресурсами и идеями) со стороны сообщества и единомышленников наподобие: «Ребят, я вам новые патчи и доработки отправил», «Вот вам железка для тестов», — поясняет Денис.
Где полезен The RISC-V Virtual Machine
С помощью разработки житомирянина можно сильно упростить работу с компьютером.
В частности, по словам Дениса, его проект полезен при:
- симуляции полноценных систем на основе Linux, Android, FreeBSD и использовании их в практических или учебных целях, в полной изоляции ради безопасности, и имея неограниченную власть над виртуальной системой;
- разработке и отлаживании драйверов, ядра операционных систем и прочего ПО;
- в развлекательных целях — возможна интеграция реалистичных компьютеров в игровой мир, создающая некую инженерную песочницу с кодовыми дверями на микроконтроллерах, роботами, компьютерами;
- в образовательных целях.
Также проект Дениса помог разработать учебную операционную систему, а некоторые программы и игры получили поддержку устройств на базе RISC-V благодаря данному инструменту.
Инструмент можно использовать всем безоплатно.
«Использование в личных целях свободное с возможностью изучать внутреннее устройство в академических или практичных целях, но лицензия GPL также обязует делать доступными любые модификации для их возможного принятия в проект и поддержания свободы — в этом вся философия», — говорит Денис.
Также, по словам парня, возможно лицензирование проекта и для встраивания в коммерческие проекты, либо реализация необходимого vendor-specific функционала на платной основе.
«Стоимость, как правило, зависит от сложности реализации»
, — говорит он.
Мировое признание
В ноябре 2021 года проект Дениса вышел в мировой финал международного конкурса компьютерных проектов Infomatrix и взял серебряную медаль.
«Будем надеяться, что это только начало интересных соревнований»
, — вдохновенно говорит парень.
Его руководитель, житомирский учитель Николай Тарасюк, рассказывал, что код в этом проекте был идеальным, и почему у парня не «золото», ему невдомек.
Сам Денис относится к этому философски.
«По поводу „идеального кода“ — проект регулярно анализируется различными инструментами для поиска возможных багов и уязвимостей, стабильно держит планку качества по меркам Valgrind, GCC Sanitizer, Clang-Analyze, PVS Studio, Looks Good to Me, Control Flag. Каждое изменение проходит внимательное ревью и документируется. Эмулируемая система проходит формальную верификацию соответствия стандарту RISC-V, а я являюсь сертифицированным специалистом», — рассказывает парень.
«Серебро» на Infomatrix — не единственная награда Пирогова. Его проекты занимали призовые места и на других конкурсах. В частности, в активе Дениса первое место по Украине в конкурсе iTalent, призовое место в региональном конкурсе GoldenByte летом 2019 года с проектом сетевой библиотеки для игр и коммуникаций.
«На сегодня тот самый проект используется для нескольких онлайн игр, как альтернатива инструментарию в фреймворках love2D и Clickteam Fusion»
, — рассказывает он.
Что дальше?
На вопрос о том, кем Денис хочет стать, когда вырастет, он отшучивается: «А разве я уже не вырос?».
«Разработанный инструмент отлично пригодится в сфере embedded разработки и прочем хитро-железячном мире, а именно такую работу мне бы и хотелось иметь»
, — признается житомирский вундеркинд.
Но и планы у парня амбициозные.
«Из идей — в будущем, используя полученные знания, можно реализовать транслятор x86 приложений для платформ ARM и RISC-V, близкий по производительности с Rosetta, либо присоединиться к перспективному проекту box86 и расширить его возможности»
, — признается Денис.