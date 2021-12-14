Разработал виртуальную машину, которая снижает нагрузку на компьютер: история житомирского вундеркинда

Уже не школьник

«В 14 лет я написал 2D игру, схожую по сеттингу с Half-Life Deathmatch, вскоре пришел к „взрослому“ кодингу — работе с сетями, операционными системами, микроконтроллерами, графикой», — рассказывает парень.

Что такое RISC-V

«Кроме того, стандарт RISC-V не является достоянием отдельно взятой компании, а доступен каждому для реализации, изучения и улучшения — не нужно платить за патент, подписывать NDA, или в каком-то ином виде обязываться перед иным юрлицом», — говорит Пирогов.

«Но они явно преследуют несколько иные цели. Например, проект QEMU нацелен на эмуляцию целого перечня исторических и актуальных архитектур, однако не следует принципу „делай одно, но делай хорошо“, имеет большие накладные расходы, в том числе из-за более раздутого транслятора TCG/TCI (множество уровней абстракции между виртуальной машиной и средой исполнения)», — приводит пример парень.

Энтузиасты в действии

«В основном разработка ведется на энтузиазме, но с поддержкой (в том числе ресурсами и идеями) со стороны сообщества и единомышленников наподобие: «Ребят, я вам новые патчи и доработки отправил», «Вот вам железка для тестов», — поясняет Денис.



Где полезен The RISC-V Virtual Machine

симуляции полноценных систем на основе Linux, Android, FreeBSD и использовании их в практических или учебных целях, в полной изоляции ради безопасности, и имея неограниченную власть над виртуальной системой;

разработке и отлаживании драйверов, ядра операционных систем и прочего ПО;

в развлекательных целях — возможна интеграция реалистичных компьютеров в игровой мир, создающая некую инженерную песочницу с кодовыми дверями на микроконтроллерах, роботами, компьютерами;

в образовательных целях.

«Использование в личных целях свободное с возможностью изучать внутреннее устройство в академических или практичных целях, но лицензия GPL также обязует делать доступными любые модификации для их возможного принятия в проект и поддержания свободы — в этом вся философия», — говорит Денис.

Мировое признание

«По поводу „идеального кода“ — проект регулярно анализируется различными инструментами для поиска возможных багов и уязвимостей, стабильно держит планку качества по меркам Valgrind, GCC Sanitizer, Clang-Analyze, PVS Studio, Looks Good to Me, Control Flag. Каждое изменение проходит внимательное ревью и документируется. Эмулируемая система проходит формальную верификацию соответствия стандарту RISC-V, а я являюсь сертифицированным специалистом», — рассказывает парень.

Что дальше?