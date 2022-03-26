Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене

Aramco — крупнейшая из добычи и запасов нефти компания планеты, принадлежащая правительству Саудовской Аравии. Хуситы — военизированная исламская организация из Йемена, борющаяся за полный контроль в этой стране. Ее связывают с Ираном. Атака произошла накануне временного перемирия перед священным для мусульман месяцем Рамадан (2 апреля – 2 мая).

Коалиция арабских государств неоднократно заявляла о сдержанности военных действий, однако в субботу сообщила о проведении военной операции, целью которой является защитить глобальные источники энергии и обеспечить цепочки поставок.

Министерство энергетики Саудовской Аравии обвинило Иран в том, что он продолжает вооружать хуситов баллистическими ракетами и современными беспилотниками, отметив, что атаки "приведут к снижению производственных мощностей Королевства и его способности выполнять свои обязательства перед мировыми рынками" Тегеран же все отрицает.

Коалиция арабских государств сообщила, что в ответ на обстрелы она нанесла удар по контролируемой хуситами столице Сане и портовому городу Ходейда на Красном море.

Представитель хуситов Яхья Сареа заявил, что в пятницу они запустили ракеты по объектам Aramco в Джидде, город на западе Саудовской Аравии, а беспилотниками атаковали нефтеперерабатывающие заводы Рас-Танура и Рабих, а также заявил, что они нанесли удары по "жизненно важных объектах" Эр-Рияде, столицы Королевства.





Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил нападения на союзную Саудовскую Аравию и заявил, что США "будут продолжать работать с Эр-Риядом над укреплением его обороны, работая над крепким урегулированием конфликта в Йемене".