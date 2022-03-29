Какие профессии потребуются после войны в Украине: прогнозы экспертов

Какие сферы деятельности в послевоенный период станут популярными и высокооплачиваемыми?

Массовая переквалификация

фото Ирпеня, города возле Киева. Город уничтожен российскими солдатами на 80%





«Востребованными станут без исключения все строительные специальности, также увеличится потребность в инженерах, техниках и технологах, которые будут заниматься восстановлением заводов, фабрик, комбинатов, объектов инфраструктуры», — прогнозирует Андрей Новак.



«А для этого пригодятся специалисты в сфере энергетики, ведь в Украине используют почти все виды энергетики, в том числе атомную», — отмечает Андрей Новак.