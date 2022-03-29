Какие профессии потребуются после войны в Украине: прогнозы экспертов

Война в Украине изменит многое: в первую очередь, изменится расстановка приоритетов на рынке труда нашей страны. Профессии, которые раньше были популярны, могут потерять свою актуальность, при этом те специалисты, которые были менее востребованными, станут ценными.
Какие сферы деятельности в послевоенный период станут популярными и высокооплачиваемыми?
Массовая переквалификация
Оценить ущерб, нанесенный врагом, который превратил наши города в руины, невозможно, ущерб исчисляется миллиардами долларов. После войны Украина должна превратиться в гигантскую строительную площадку. Поскольку многие строительные объекты враги безжалостно сравняли с землей, нашей стране в ускоренном порядке придется восстанавливать разрушенную инфраструктуру как критическую, так и жилищный фонд и памятники архитектуры. А для этого понадобятся рабочие руки.
Экономический эксперт Андрей Новак говорит, что первыми, кого позовут на работу, станут строители, ведь без них не обойтись. Причем понадобятся не только инженеры и специалисты по реконструкции домов, но и рабочие строительных профессий – маляры, штукатуры, облицовщики, сварщики.
фото Ирпеня, города возле Киева. Город уничтожен российскими солдатами на 80%
«Востребованными станут без исключения все строительные специальности, также увеличится потребность в инженерах, техниках и технологах, которые будут заниматься восстановлением заводов, фабрик, комбинатов, объектов инфраструктуры», — прогнозирует Андрей Новак.
Востребованной профессией станет менеджер по продажам, специализирующийся на строительных материалах. И это вполне логично, ведь при восстановлении городов необходимы не только рабочие руки, но и те материалы, которыми это можно восстановить: кирпич, бетон, дерево, сантехника, пластиковые окна.
Чем трагичнее разворачивается война в Украине, тем острее приходится реагировать западным партнерам. Санкции против России в энергетической сфере могут коренным образом изменить течение истории на украинском рынке.
Если Европа действительно решит выйти из зависимости от России и откажется от их газа и нефти, Украине придется быстрыми темпами развивать собственные проекты в сфере энергетики. В частности, форсировать собственную газодобычу, а также развивать производство энергии из возобновляемых источников.
«А для этого пригодятся специалисты в сфере энергетики, ведь в Украине используют почти все виды энергетики, в том числе атомную», — отмечает Андрей Новак.
По мнению экономического эксперта Андрея Длигача, в период развития произойдет полное восстановление экономики государства. Украинские бизнесы будут массово переходить на цифровизацию, чтобы обезопасить себя от потерь в случае новой войны.
Уничтожить информацию в облачном сервисе врагу намного сложнее, чем попасть ракетой в офис. Активно будет развиваться интернет-маркетинг, а большинство сфер перейдут на онлайн-работу. Так что нужны будут не только руки, но и рабочие светлые головы.