Выплата тем, кто потерял работу во время войны. Кому и когда дадут 6500 грн

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Правительство установило, что выплаты будут осуществляться в рамках государственной программы "єПідтримка" и на них выделено 21,5 млрд грн.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, выплаты начнутся уже со следующей недели и деньгами можно будет воспользоваться через "Дію", аналогично "ковидной тысяче".

Кто получит деньги?

Помощь будет оказана всем застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора, гиг-контракта, другого гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, и ФОПам, страхователи которых одновременно отвечают следующим показателям:

состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отдельных административно-территориальных единицах по перечню, утверждаемому Кабмином по представлению ГСЧС;

предоставили в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год;

не являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.

Помощь украинцам

3 марта президент Владимир Зеленский анонсировал программу помощи украинцам, которые так или иначе потеряли работу из-за войны России против Украины.

По словам президента, все эти люди получат по 6,5 тыс грн от государства, однако сроки старта программы пока неизвестны.