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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2022 » Март » 7 » 07:02:25

Выплата тем, кто потерял работу во время войны. Кому и когда дадут 6500 грн

Сегодня, 07:02:59 982 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Выплата тем, кто потерял работу во время войны. Кому и когда дадут 6500 грн

 Кабинет министров урегулировал некоторые вопросы относительно выплаты потерявшим работу украинцам 6,5 тыс. грн помощи. Об этом говорится в постановлении №199 от 4 марта.
 
Правительство установило, что выплаты будут осуществляться в рамках государственной программы "єПідтримка" и на них выделено 21,5 млрд грн.
 
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, выплаты начнутся уже со следующей недели и деньгами можно будет воспользоваться через "Дію", аналогично "ковидной тысяче".

Кто получит деньги?

Помощь будет оказана всем застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора, гиг-контракта, другого гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, и ФОПам, страхователи которых одновременно отвечают следующим показателям:
  • состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отдельных административно-территориальных единицах по перечню, утверждаемому Кабмином по представлению ГСЧС;
  • предоставили в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год;
  • не являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.
 

Помощь украинцам

3 марта президент Владимир Зеленский анонсировал программу помощи украинцам, которые так или иначе потеряли работу из-за войны России против Украины.
 
По словам президента, все эти люди получат по 6,5 тыс грн от государства, однако сроки старта программы пока неизвестны.
Тэги: война в Украине, выплаты, работа
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