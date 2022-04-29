Геннадий Матуляк пожертвовал собой ради сотен людей: жена погибшего украинского летчика рассказала о его подвиге

Жизнь пилота трагически оборвалась над Киевской областью. Подробностями героической гибели супруга, которому президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины, поделилась его супруга Ольга в интервью АрмияInform.



25 февраля Геннадий выполнял боевое задание в Киевской области. Около семи утра вражеский истребитель подбил самолет Матуляка. Украинский летчик в этот момент был над большим развлекательным комплексом. Самолет и пилот вспыхнули. В итоге Матуляк ценой собственно жизни сделал так, чтобы машина упала в нескольких километрах от населенного пункта, в лесополосе.

Храбрый поступок пилота спас жизнь сотен людей



"Жители и рассказали, что именно происходило в небе Вышгородского района, где погиб мужчина. Все произошло около семи утра. Воздушный бой, российский истребитель попадает в самолет Геннадия, он был ведущим. Мужчина начал выводить самолет, чтобы защитить село, ведь под ним расположился большой развлекательный комплекс. Уже даже успел потянуть катапульту, а тут… второе попадание, которое не оставило шансов… Самолет и пилот вспыхнули… Местные жители собственными глазами видели, как самолет летит прямо на них и как пилот спасает сотни жизней. Машина упала в нескольких километрах от населенного пункта, в лесополосе… Уже через 15 минут люди подбежали на место катастрофы… Скажу откровенно, для меня было очень важно услышать правду, узнать, что это не легенда, что мой Герой действительно спас столько жизней… "Жители и рассказали, что именно происходило в небе Вышгородского района, где погиб мужчина. Все произошло около семи утра. Воздушный бой, российский истребитель попадает в самолет Геннадия, он был ведущим. Мужчина начал выводить самолет, чтобы защитить село, ведь под ним расположился большой развлекательный комплекс. Уже даже успел потянуть катапульту, а тут… второе попадание, которое не оставило шансов… Самолет и пилот вспыхнули… Местные жители собственными глазами видели, как самолет летит прямо на них и как пилот спасает сотни жизней. Машина упала в нескольких километрах от населенного пункта, в лесополосе… Уже через 15 минут люди подбежали на место катастрофы… Скажу откровенно, для меня было очень важно услышать правду, узнать, что это не легенда, что мой Герой действительно спас столько жизней…



Он действительно кайфовал и от жизни, и от службы, мечтал не о погонах и должностях, а о том, что в Украине появится пилотажная группа. Мечтал, чтобы украинские летчики вышли на международную арену - и весь мир увидел, насколько профессионально они летают", - рассказала жена Геннадия Матуляка.





Автор Вера Хмельницкая, АрмияИнформ О героической смерти мужа Ольга Матуляк узнала от жительницы одного из сел Вышгородского района, которая нашла ее через соцсети и прислала фото паспорта летчика.Автор Вера Хмельницкая, АрмияИнформ

Вдова Героя Украины Геннадия Матуляка, погибшего, защищая родину от российских оккупантов, рассказала о трагической смерти своего мужа.Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич с самого начала полномасштабного российского вторжения с неба уничтожал войска захватчиков. 24 февраля Матуляк летал над Херсонщиной и Николаевщиной, а 25 февраля офицер уничтожил колону врага вблизи Гостомеля.