Умер Леонид Кравчук, первый президент Украины

29 июня 2021 года первый президент Украины пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции из-за операции на сердце. После оперативного вмешательства главу Трехсторонней контактной группы поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В июле в СМИ появилась информация, что Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации.

Леонид Кравчук был первым президентом независимой Украины. Вместе с Борисом Ельциным, президентом России, и Станиславом Шушкевичем, первым лидером независимой Беларуси, который скончался на прошлой неделе, Кравчук принимал участие в подписании Беловежских соглашений, положивших конец существованию СССР.

В июле 2020 года Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Он сменил на этом посту второго президента Украины Леонида Кучму.

Биография. Кравчук Леонид Макарович

Место рождения. Образование. Родился в селе Великий Житин Ровненской области. В 1958 году окончил Киевский государственный университет им.Т.Шевченко, экономист, преподаватель политэкономии. Кандидат экономических наук. Профессор ряда национальных и зарубежных университетов.

Карьера и общественная деятельность. 1958-1960 гг. - преподаватель Черновицкого финансового техникума.

1960-1967 гг. - консультант-методист Дома политпросвещения, лектор, помощник секретаря, заведующий отделом агитации и пропаганды Черновицкого обкома КПУ.

1967-1970 гг. - аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС.

1970-1988 гг. - завсектором, инспектор, помощник секретаря ЦК, первый заместитель заведующего отделом, завотделом агитации и пропаганды ЦК КПУ.

1988-1990 гг. - заведующий идеологическим отделом, секретарь ЦК КПУ, второй секретарь ЦК КПУ.

1989-1990 гг. - кандидат в члены Политбюро ЦК КПУ.

1990-1991 гг. - член Политбюро ЦК КПУ (в августе 1990-го заявил о выходе из КПСС), председатель Верховного Совета УССР, а затем - Украины. Народный депутат Верховного Совета УССР Х–ХІ созывов, народный депутат Украины ХІІ (І) созыва. Сложил полномочия в связи с избранием в декабре 1991-го президентом Украины.

В июле 1994 года Леонида Кравчука на посту президента сменил экс-премьер-министр Леонид Кучма.

1994-2006 гг. - народный депутат Украины II-IV созывов. Был членом Комитета Верховной Рады по иностранным делам и связям с СНГ Верховной Рады Украины. Входил во фракции Социально-рыночный выбор, Конституционный центр. В парламент III и IV созывов прошел по списку Социал-демократической партии (объединенной). Во время IV созыва возглавлял фракцию СДПУ(о). Был членом этой партии.

На парламентские выборы 2006 года Леонид Кравчук пошел в качестве лидера Оппозиционного блока НЕ ТАК!, "базовым элементом" которого была СДПУ(о). В компании (в первой десятке списка) с первым главой государства шли лидер объединенных "эсдеков" Виктор Медведчук, его заместители по партийной линии Нестор Шуфрич и Михаил Папиев, глава Республиканской партии Юрий Бойко, известный футбольный функционер Григорий Суркис и знаменитый футболист Олег Блохин. Результат блока - 1,01% процента голосов избирателей при необходимых 3% (11-е место в "общем зачете").



С 2000 года - президент Украинского муниципального клуба. С 2001-го - президент Всеукраинской благотворительной организации "Миссия "Украина - Известная".

30 июля 2020 года Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.

Награды. Орден Октябрьской революции, два ордена Трудового Красного Знамени, серебряный орден "За верность Отечеству", орден "Ярослава Мудрого" IV степени. Лауреат акции "Человек года - 2001" в номинации "Парламентарий года". В 2001 году присвоено звание Героя Украины (с вручением ордена Державы).

"Пробы пера".Авт ор книг "Государство и власть: опыт административной реформы" (2001), "Имеем то, что имеем" (2002), более 500 статей в украинских и зарубежных изданиях.

Семья

Политик женат. Жена Антонина Михайловна - доцент экономического факультета Киевского национального университета им.Т.Шевченко. Супруги воспитали сына Александра.

Смерть

10 мая 2022 года Леонид Кравчук скончался на 89-м году жизни после продолжительной болезни. 29 июня 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце. После операции находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает агенство "Українські новини" со ссылкой на семью политика. В январе Кравчуку исполнилось 88 лет.