Умер Сильвио Берлускони. Полетит ли Путин к своему другу на похороны?

Сегодня 12 июня умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет. Об этом сообщаетгазета Corriere della Sera.
Берлускони скончался в больнице в Милане. Он болел лейкемией и страдал проблемами сердечно-сосудистой системы. Его состояние заметно ухудшалось в течение последних нескольких лет.
В апреле 2023 Берлускони госпитализировали с легочной инфекцией, вызвавшей острую дыхательную недостаточность. В больнице он провел почти полтора месяца.
Берлускони и его верность Путину
86-летний Сильвио Берлускони – итальянский политик-популист и медиамагнат – после десяти лет вернулся в активную политику. И впервые – не как лидер правой коалиции. С какой целью Берлускони снова пришел в политику? Что связывает его с Путиным? И может ли эта связь повлиять на поддержку Италией усилий Украины по отражению широкомасштабной агрессии России?
Роль игрока второго плана, как представляется, Сильвио Берлускони не нравится. Да еще приходится быть под руководством бывшей подопечной, а ныне премьера Италии Джорджии Мэлони. Ее партия "Братья Италии" набрала 26% голосов на выборах. Так что Берлускони, из 8% своей партии «Вперед, Италия!»( третья сила коалиции, после «Лиги» с неполными 9% во главе с Маттео Сальвини), для Мэлони не конкурент. Но «насолить» ему он может.
Чтобы поколебать доверие к премьер-евроатлантистке , он озвучил ложные версии о событиях в Украине и одобрительно высказался в адрес российского президента. Кроме того, миллиардер еще раз подтвердил свою верность России и Путину.
Что объединяет Берлускони и Путина?
Друг познается в беде?
Самый известный и богатый товарищ Путина в Италии, за более чем 20 лет пребывания того у власти в России, никогда не скрывал своих особых отношений с российским главой. После грубого вторжения России в Украину их дружба, как следует из слов Берлускони, стала еще крепче. «Я возобновил немного отношения с президентом Путиным, немного очень (возобновил отношения), в том плане, что на мой день рождения ( 29 сентября 1936 – ред. ) он мне прислал 20 бутылок водки и приятного письма. Я ему ответил бутылками Ламбруско (вино) и также приятным письмом. Он (Путин) меня назвал первым из своих пяти верных друзей», – хвастался Сильвио Берлускони на собрании своей партии «Вперед, Италия!» в палате депутатов, когда избирали руководителя парламентской группы.
Аудио этого выступления распространило на своем сайте 18 октября не очень известное итальянское издание LaPresse 19 октября, за два дня, как правительство должно приносить присягу, обнародовали вторую часть берлусконовского спича. Он пренебрежительно вспоминал президента Украины Владимира Зеленского и подал ход военных событий подобно кремлевской версии.
«Украина послала к черту соглашение (Минске) и начала атаковать границы двух вновь республик (Донбасса). В двух республиках были жертвы среди военных, как мне говорят, они достигли 5-6-7 тысяч мертвых», – дезинформировал своих партийцев Берлускони, обвинив Зеленского, что тот «втрое усилил нападения на республики».
Ностальгия по прошлому
«Ясно, что Берлускони хотел дать послание Мэлони, на которую он смотрит свысока, потому что он чувствует себя выше и ему трудно воспринимать ее как новую главу правительства и лидера коалиции. Говоря о Путине в момент, когда Мелони дистанцируется от России и очень приближена к Украине, конечно, он хотел помешать ей.
Другой аспект касается личной истории Берлускони, который годами является другом Путина, видит в нем своего союзника, видит в нем и свою политическую историю. Здесь превалирует настоящий интерес Берлускони остаться другом Путина и говорить о нем в таком дружеском тоне», – отметил в комментарии для Радио Свобода Давиде Мария Де Лука , редактор издания Domani , критически настроенного к правительственной (ультра) правой коалиции.
После того, как записи стали «медийной бомбой», и не только в Италии, Берлускони и его соратники пытались «включить заднюю», оправдывались, но ни один из партийцев не дистанцировался от лидера и не покинул партию. На аудио хорошо слышны аплодисменты членов «Вперед, Италия!».
До сих пор не выяснилось, будь то предатель в рядах партии слил аудио журналистам, или откровения умышленно сделали публичными, чтобы в очередной раз распространить настоящую (пророссийскую), а не декларативную (евроатлантическую) позицию Берлускони относительно войны.
Не думаю, что Берлускони серьезно воспринимает украинский вопрос. Он всегда был очень увлечен собой, и когда он говорит о Путине – говорит и о своем пути, когда он находился на пике политической карьеры, с этим и связана ностальгия, с которой он отзывается о российском президенте. А основным моментом в этой карьере Берлускони считает встречу, организованную между Джорджем Бушем и Путиным, когда казалось, что Россия могла стать членом НАТО», – считает журналист Де Лука.
Речь идет о соглашении о сотрудничестве между НАТО и Россией, заключенном в мае 2002 года у Рима на военном аэродроме Pratica di Mare .
Тогдашний глава итальянского правительства Сильвио Берлускони являлся организатором встречи президента США Джорджа Буша и президента России Владимира Путина. После террористических атак в Нью-Йорке Россия и НАТО обязались усилить сотрудничество в сфере международной безопасности и борьбе с терроризмом.
Некоторые итальянские газеты называли документ историческим.
А Сильвио Берлускони до сих пор говорит, что «таким образом по его инициативе тогда завершилась Холодная война», Россия могла стать членом НАТО и «дух инициативы Pratica di Mare» следует восстановить, чтобы примирить Запад и Россию».
Многие обозреватели считают документ хорошей итальянской идеей, но не больше: она не сработала. И с 2004 года Россия начала вести активную антизападную и антиамериканскую информационную войну в своих СМИ и за рубежом.
Экс-дипломат и постоянный представитель Италии в НАТО Стефано Стефанини на страницах аналитического издания Formiche называет смешными и даже опасными предложения строить теперь внешнюю политику Италии, упоминая о прежнем соглашении.
Дух инициативы Pratica di Mare» похоронен под руинами Мариуполя
Стефанини
"Дух инициативы Pratica di Mare" похоронен под руинами Мариуполя и под телами погибших в Буче, под российским ракетным дождем против украинских городов и безответственными ядерными угрозами против Европы и Запада. Кто-то в Италии этого еще не заметил», – пишет дипломат Стефанини.
А для защиты и функционирования упомянутого соглашения, считает эксперт, следовало напрямую говорить с Путиным по поводу российских злоупотреблений в области международной безопасности и не закрывать глаза на вторжение и аннексии со стороны России (Грузия 2008 год, Крым и Донбасс 2014 год, операции России в Сирии. ).
«Этого Берлускони никогда не делал, нанося ущерб международному авторитету Италии, – подытожил постоянный представитель Италии в НАТО Стефано Стефанини. – Возможно, он это делал в пользу энергетической зависимости от России, за что сейчас платим столь высокую цену».
Экономические интересы
Подобную гипотезу выдвинул известный предприниматель и издатель Карло Де Бенедетти , который в эфире телеканала La7 заявил: «Сильвио Берлускони и Герхард Шредер (экс-канцлер Германии) хотели зарабатывать деньги, они создали абсурдную ситуацию, чтобы Италия и Германия так сильно». .
Сильвио Берлускони и Герхард Шрёдер (экс-канцлер Германии) хотели зарабатывать деньги
Де Бенедетти
За время работы четырех правительств, возглавлявших Берлускони в течение 2001-2011 годов, состоялись многочисленные визиты предпринимательско-политического характера с попыткой соединить дела государственные и частные.
Правда, обоняние Берлускони-предпринимателя к восточному рынку уже проявлялось в начале 1990-х, когда он отправлял в разведку в Москву своих эмиссаров.
Интенсивность сотрудничества итальянской энергетической компании ENI с российским «Газпромом» пришлась именно на середину 2000-х годов, когда при правоцентристском кабинете Берлускони существенно увеличился импорт российского газа и уменьшилась добыча энергоресурсов в Италии.
Тогдашний руководитель ENI Паоло Скарони по советам Берлускони прилагал усилия к лоббированию пророссийской энергетической политики в Европе.
В 2006-2007 годах Путин очень полагался на итальянцев в строительстве газопровода «Южный поток» , чтобы поставлять газ в южную Европу в обход Украины. Проект возражали США в пользу газопровода Nabucco ( газ из Центральной Азии в страны ЕС ), и Рим был готов к сотрудничеству с россиянами.
В 2014 году проект «Южный поток» был закрыт после аннексии Крыма и первых антироссийских санкций.
Как выяснилось впоследствии из-за американских дипломатов и работников энергетического сектора, сильная заинтересованность Берлускони Москвой преследовала персональную пользу, пишет La Repubblica .
Поговаривали о небольшом газовище в Казахстане в собственности итальянского политика-предпринимателя. Он это отрицал. Берлускони считают первым, но не единственным руководителем итальянского правительства, способствовавшим увеличению энергетической зависимости Италии от России.
Зародыши крепкой дружбы
Как утверждают биографы, впервые Берлускони и Путин встретились в 2001 году в Генуе на саммите группы лидеров стран "Группы восьми".
С тех пор остаются друзьями «не разлившаяся вода», несмотря на русские войны и западные санкции.
В течение 2001–2003 годов американский журналист Алан Фридман насчитал восемь встреч между двумя политиками, к которым добавляет отдых дочерей Путина на сардинийской вилле Чертоза (имение Берлускони) и обмены подарками на дни рождения – традиция, по всей видимости, сохраняющаяся и по сей день.
В 2015 году Берлускони праздновал с Путиным в Крыму аннексию Россией украинского полуострова , попивая коллекционное вино 240-летней давности на комбинате «Массандра». После этого СБУ запретила миллиардеру въезд в Украину на три года.
Крепкая дружба зародилась между политиками после первых встреч, рассказывает Радио Свобода Дарио Ривольта , бывший депутат от партии «Вперед, Италия!», экспредседатель офиса Берлускони до его прихода в политику, один из авторов книги «Настоящий Берлускони. Человек. Предприниматель. Политик» (2014).
Зная хорошо Берлусони, их объединяет практический подход к решению проблем, жажда власти, они оба – эгоцентрики, но не конкуренты.
Дарио Ривольта
«Я знаю, что Берлускони был очень разочарован войной, он это осудил, но потом, подумав хорошо, очевидно, пришел к выводу, что Путин не прав, но не прав и кто-то другой…
Меня не удивляет дружба этих двух политиков. Зная хорошо Берлусони, их объединяет практический подход к решению проблем, жажда власти, они оба – эгоцентрики, и не являются конкурентами, потому что каждый распоряжается в своем огороде», – отметил господин Ривольта, бывший многолетний сотрудник Берлускони.