Олигарх Александр Субботин умер при странных обстоятельствах - лечил похмелье у шамана

Шаман Магуа и его жена принимали клиентов в обычном частном доме. Предлагали самое лучшее: например, лечение ядовитой жабой. Делали надрез на коже, капали туда яд жабы — и после рвоты пациенту якобы становилось лучше. А ещё шаманы:

вызывали духов,

приносили в жертву зверьков,

купали заблудших в петушиной крови.

Субботин чету Магуа знал давно и регулярно пользовался их услугами. И вот пришёл к ним в очередной раз — лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо — заболело сердце.



Хозяин решил не вызывать скорую, применил старый добрый корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. Там, среди оккультной мишуры, русский миллиардер скончался. Приехавшей полиции супруги-шаманы сказали, что с умершим просто дружили. Поплохело ли Александру от ядовитых жаб или от чего-то другого — непонятно, но возможно в этом разберётся следствие.

Кто такой Александр Субботин

Александр Субботин в прошлом — член правления ООО «Торговый дом «Лукойл». Затем топ-менеджер стал владельцем «Новой транспортной компании» в городе Высоцк на берегу Финского залива. В 2020 году «НТК» возглавил старший брат Александра — Валерий Субботин, который ранее тоже занимал одну из руководящих позиций в корпорации «Лукойл». Отмечается, что Субботин-младший являлся очень состоятельным человеком, владельцем миллиардного состояния.



Напомним, за последние недели это не первая странная гибель топ-менеджеров из России. Ранее СМИ сообщали о смерти бывшего управленца из «Газпромбанка» Владислава Аваева и экс-руководителя высшего звена в компании «Новатэк» Сергея Протосени. По предварительной версии следствия оба мужчины расправились со своими семьями, после чего покончили с собой.

Сегодня 8 мая 2022 стало известно, что в Мытищах на России умер бывший топ-менеджер "Лукойла", миллиардер Александр Субботин. Предварительно, после антипохмельного сеанса с шаманами.