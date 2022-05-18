Сколько будет стоить дизель и бензин? В Украине приостановили регулирование цен на топливо

"По результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба было договорено, чтобы мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом", – рассказала Юлия Свириденко.

В случае, если операторы нарушат договоренности и будут злоупотреблять, против них будут вводить санкции.

По словам Свириденко, это решение позволит сократить очереди на АЗС за горючим и восстановить баланс на рынке уже в ближайшие недели.

Напомним, что Антимонопольный комитет начал расследование на рынке горючего. Не исключают сговора сетей АЗС.

Автогаз дорожает

Издание enkorr 18 ноября со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95" написало о росте средней цены на сжиженный газ в сетях АЗС на 1,15 гривен – до 36,39 грн/л. Часть консолидированной сети "Привата" подняла цену на 0,5-3 грн/л.



В сети "Авиас" автогаз стоит 36,37 грн/л, в "Укрнафте" — 33,88 грн/л. ОККО и WOG подняли стоимость автогаза до 36,99 и 37,98 грн/л, "Укргаздобыча" продает топливо за 42 грн/л. В сетях "БРСМ", "Автотранс", UPG и других автогаз подорожал на 0,5-2 грн/л.

Дефицит топлива в Украине – прогнозы экспертов

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко полагает, что дефицит горючего в Украине пройдет к концу мая или в начале июня. Cитуация, по его словам, сложная из-за разбомбленных нефтебаз и Кременчугского нефтеперерабатывающий завод, а также из-за сложной логистики из стран ЕС.

Многое, по оценке эксперта, зависит от того, насколько правительство вернет субъектность на рынке и будет профессионально регулировать рынок.

"Если это произойдет, то действительно ситуация несколько облегчится, но стабилизацию, которая была до войны, в условиях войны ожидать не стоит", — добавил он.

На АЗС в Украине максимальная цена на дизель не будет превышать 58 гривен за литр. Бензин же может стоить 52 гривны. Об этом заявила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.