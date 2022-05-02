На каких заправках сейчас есть бензин? Теперь можно найти на онлайн-карте Киева

Онлайн Карта создана Департаментом информационно-коммуникационных технологий Киевской горгосадминистрации (КГГА).





Несмотря на рост цен на бензин, во многих заправках его вообще нельзя найти. Для удобства водителей и создана онлайн- карта АЗС. На карту нанесены адреса АЗС, графики их работы, информация об ограничениях по заправке топлива на один автомобиль. В Киеве в основном сейчас работают автозаправочные станции KLO, OKKO и БРСМ-Нефть. Видео Чтобы заправить автомобиль водителям приходится отстаивать огромные очереди, в поисках горючего ехать из одного конца города в другой.Несмотря на рост цен на бензин, во многих заправках его вообще нельзя найти. Для удобства водителей и создана онлайн- карта АЗС. На карту нанесены адреса АЗС, графики их работы, информация об ограничениях по заправке топлива на один автомобиль. В Киеве в основном сейчас работают автозаправочные станции KLO, OKKO и БРСМ-Нефть.

Теперь, перед тем, как ехать на заправку, можно отыскать ее на специальной карте и проверить, есть ли там бензин и сколько топлива можно получить на один автомобиль.