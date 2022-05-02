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На каких заправках сейчас есть бензин? Теперь можно найти на онлайн-карте Киева

02 Мая 2022, 14:06:52 1279 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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На каких заправках сейчас есть бензин? Теперь можно найти на онлайн-карте Киева

Теперь, перед тем, как ехать на заправку, можно отыскать ее на специальной карте и проверить, есть ли там бензин и сколько топлива можно получить на один автомобиль.
 
Онлайн Карта создана Департаментом информационно-коммуникационных технологий Киевской горгосадминистрации (КГГА).
 
Чтобы заправить автомобиль водителям приходится отстаивать огромные очереди, в поисках горючего ехать из одного конца города в другой.

Несмотря на рост цен на бензин, во многих заправках его вообще нельзя найти. Для удобства водителей и создана онлайн- карта АЗС. На карту нанесены адреса АЗС, графики их работы, информация об ограничениях по заправке топлива на один автомобиль. В Киеве в основном сейчас работают автозаправочные станции KLO, OKKO и БРСМ-Нефть.

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Тэги: Топливо, карта, АЗС
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