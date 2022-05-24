Дефицит соли в Украине: придется закупать соль за границей до конца боевых действий

По его словам, запасы готовой продукции были вывезены еще в апреле.

"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени", — сказал Юрин. Обстрелы "Артемсоли"

Предприятие не работает, согласно приказу, до неопределенного времени. Идут постоянные обстрелы, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный состав. Погибших и раненых не было.

"Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Тем более большинство жителей Соледара, сотрудников ГП "Артемсоль", уже эвакуировались. Большинства работников администрации, ИТР (инженерно-технических рабочих. — Ред.) нет на месте", — рассказал Юрин.

По словам Виктора Юрина, предприятие остановили еще в апреле, потому что стало невозможно вывозить по железной дороге готовую продукцию. Узловую станцию, куда подтягивали вагоны, постоянно обстреливают. На машинах можно подвозить лишь незначительную часть продукции. Запас готовой продукции с ГП "Артемсоль" вывезли в апреле в торговые сети, говорит он.

Дефицит в Украине

Соль с "Артемсоли" стала дефицитом и исчезла с прилавков магазинов по всей Украине. Это может стать проблемой для хозяек, которые заготавливают консервацию. В засолке используют именно кухонную каменную соль, морская слишком обогащена минералами, не все из которых подходят для процесса консервации.



Руководитель ГП "Артемсоль" считает, что теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы.

"Для того, чтобы соль была в продаже, ее надо изготавливать. В каких-то магазинах она наверняка есть. Я в Киеве, в Виннице встречал. Зато появилась турецкая, румынская соль... Пока ведутся бои, придется замещать нашу соль импортированной", — сказал он.

По его словам, остановку ГП "Артемсоль" почувствуют на себе и потребители за границей.

"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов — Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", — добавил Юрин.

Украине придется ввозить больше соли из-за границы. Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче ДП "Артемсоль" остановило работу из-за боевых действий. Дефицит соли уже отмечается по всей Украине, рассказал глава предприятия Виктор Юрин в интервью Свободному радио.