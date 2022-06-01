Главарь «ДНР» Денис Пушилин получил ранение в Лимане — СМИ

Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин получил ранение в городе Лиман Донецкой области, сообщает РИА Мелитополь.

«По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой „ДНР“ Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним — старые консервы», — говорится в публикации.



Официальных подтверждений этой информации нет.

Также не сообщается о характере и тяжести ранений, которые мог получить Пушилин. Не названо и примерное время, когда Пушилин могу получить ранение.



