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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Июнь » 1 » 15:27:48

Главарь «ДНР» Денис Пушилин получил ранение в Лимане — СМИ

Сегодня, 15:27:08 231 0 Есть видео! Ошибка?Ошибка в тексте?
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Главарь «ДНР» Денис Пушилин получил ранение в Лимане — СМИ

Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин получил ранение в городе Лиман Донецкой области, сообщает РИА Мелитополь.

«По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой „ДНР“ Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним — старые консервы», — говорится в публикации.


Официальных подтверждений этой информации нет.

Также не сообщается о характере и тяжести ранений, которые мог получить Пушилин. Не названо и примерное время, когда Пушилин могу получить ранение.


Видео: Денис Пушилин ранен в Лимане


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