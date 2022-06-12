Почему наступления на Украину из Беларуси пока бояться не стоит объяснили в МВД

В Министерстве убеждены, что это свидетельствует о кризисе с вооружением в российской армии. В то же время отмечается, что Беларусь, вероятнее всего, в наступление не пойдет.

Об этом рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив, сообщает 24 канал.

По его словам, в окупантов тоже катастрофа с боеприпасами 122 калибра, поэтому они их вывозят из Беларуси.

"Это одно из самых популярных калибров советских пушек Д-30. У них тоже есть ощущение кризиса этого калибра, поэтому они вывозят их из Белоруссии", – заявил Андрусов.

В то же время, по словам советника главы МВД, в самой Беларуси это тоже одни из "наиболее ходовых" артустановок. Потому, очевидно, белорусские войска не собираются идти в наступление на Украину. Андрусов убежден, что техника у украинской границы и имитация каких-то действий на самом деле не похожа на силы, с которыми можно вторгнуться.

"Мы должны оставлять фактор, что они могут "учудить какой-то бред", но для Беларуси это было бы очередной катастрофой", – считает он.

Он добавил, что в МВД оценивают угрозу наступления из Беларуси как низкую и подчеркивают, что это чисто маневрирование с целью растяжения наших сил и дестабилизации ситуации.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что вблизи украинской границы в Беларуси в настоящее время сосредоточено до семи батальонов.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что российские военные вывозят из Беларуси боеприпасы 122 калибра, которых им уже не хватает в войне с ВСУ.