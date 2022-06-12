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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июнь » 12 » 08:22:19

Почему наступления на Украину из Беларуси пока бояться не стоит объяснили в МВД

Сегодня, 08:22:19 54 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Почему наступления на Украину из Беларуси пока бояться не стоит объяснили в МВД

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что российские военные вывозят из Беларуси боеприпасы 122 калибра, которых им уже не хватает в войне с ВСУ.
 
В Министерстве убеждены, что это свидетельствует о кризисе с вооружением в российской армии. В то же время отмечается, что Беларусь, вероятнее всего, в наступление не пойдет.
 
Об этом рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив, сообщает 24 канал.
 
По его словам, в окупантов тоже катастрофа с боеприпасами 122 калибра, поэтому они их вывозят из Беларуси.
 
"Это одно из самых популярных калибров советских пушек Д-30. У них тоже есть ощущение кризиса этого калибра, поэтому они вывозят их из Белоруссии", – заявил Андрусов.
 
В то же время, по словам советника главы МВД, в самой Беларуси это тоже одни из "наиболее ходовых" артустановок. Потому, очевидно, белорусские войска не собираются идти в наступление на Украину. Андрусов убежден, что техника у украинской границы и имитация каких-то действий на самом деле не похожа на силы, с которыми можно вторгнуться.
 
"Мы должны оставлять фактор, что они могут "учудить какой-то бред", но для Беларуси это было бы очередной катастрофой", – считает он.
 
Он добавил, что в МВД оценивают угрозу наступления из Беларуси как низкую и подчеркивают, что это чисто маневрирование с целью растяжения наших сил и дестабилизации ситуации.
 
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что вблизи украинской границы в Беларуси в настоящее время сосредоточено до семи батальонов.
Тэги: Беларусь, МВД, война в Украине
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