Белорусские пограничники жалуются: украинские военные повесили на дерево «манекена Валеру» в российской форме. ВИДЕО

Белорусский государственный телеканал ОНТ выпустил сюжет о том, как изменилась жизнь белорусских пограничников из-за войны в Украине.

В нем, в частности, рассказывается о белорусской пограничной заставе "Глушкевичи", рядом с которой находится Житомирская область Украины.

В сюжете сотрудники погранслужбы Беларуси жалуются на психологическое давление со стороны украинских пограничников и на их "хулиганские выходки".

В качестве примера такой "выходки" представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов приводит инцидент с манекеном, которого якобы повесили украинские пограничники на дереве рядом с границей.

"Был установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого представители Украины назвали Валерой. Сказали, что это военнослужащий, убитый под Киевом", – рассказал Павлов.

По его словам, манекен был повешен "с целью устрашения и психологического давления" на белорусских военнослужащих, охраняющих границу.

Как именно белорусские пограничники узнали, что манекена назвали Валерой, Павлов не уточнил.

На сюжет уже отреагировала украинская погранслужба. Она выложила отрывок видеролика со словами Павлова у себя в соцсетях и сопроводила его словами: "Мы не пугаем, мы намекаем".

Беларусь выступила союзником России в ее войне против Украины, предоставив свою территорию для транзита российских войск. При этом Минск до сих пор не спешит отправлять в Украину собственных военных.