Киев строит мощные укрепления на случай нападения из Беларуси: «Даже гипотетические попытки захватить столицу – обречены»

В сообщении сказано: "По данным Командования Сухопутных войск ВС Украины, на текущий момент не фиксируются достаточные военные группировки врага для нападения с северного направления. Тем не менее, это не повод пренебрегать защитой столицы и безопасностью граждан. Поэтому военные, вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонительных возможностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления".

У РФ нет группировок для нападения с севера, но оборона Киева усиливается / фото КГВА

На текущий момент у России нет группировок для повторного нападения на Украину с севера. Однако военные продолжают укреплять защиту Киева. Солдаты вместе с инженерами и строителями наращивают защитные возможности и возводят фортификационные сооружения. Такой информацией поделился пресс-центр Киевской городской военной администрации в официальном Telegram-канале.Силы обороны также обустраивают места для укрытия и базирования личного состава на ротных и взводных опорных пунктах. Дополнительно устанавливаются долговременные огневые сооружения для защитной стрельбы по противникам. В КГВА подчеркнули, что в текущей ситуации любые атаки рашистов на столицу обречены на провал.

Организация обороны Киева / фото КГВА

Организация обороны Киева / фото КГВА

Угроза нападения с северного направления: последняя информация