Война в Украине - главные новости за 30 июня. Хроника российского вторжения

23:37 Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что сегодня завершается председательство Франции в Совете ЕС: "Исторический период, когда мы получили кандидатство. Европа стала сильнее за это время. Начинается председательство Чехии, и я благодарен нашим чешским партнерам за то, что среди приоритетов своего председательства они определили восстановление Украины".

23:12 Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в эфире львовского ТВ, что российские войска со Змеиного выбила тяжелая артиллерия. "Это стратегически важный для нас объект, оттуда россиянами велось наблюдение за Одесской областью и Приднестровьем", - уточнил он.

Также Данилов признал, что западной помощи все еще недостаточно, чтобы установить паритет с россиянами в тяжелом вооружении. По его словам, сегодня состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, обсуждалась ситуация по всему фронту. Самая сложная ситуация в Лисичанске, "непростая" - у Изюма.

23:07 Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила болгарскому телевидению о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки российских дипломатов. По ее словам, действия Софии "не могут остаться без последствий" - "даже могут быть разорваны дипломатические отношения". Ранее Болгария выслала 70 российских дипломатов, уличенных в шпионаже.

23:04 Зеленский в вечернем видеообращении поблагодарил всех, кто участвовал в освобождении острова Змеиный: "Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам Альфы, благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, командованию Александрия".

22:25 Оперативное командование Південь сообщило, что накануне отвода российских войск со Змеиного на остров летели четыре вертолета Ка-52, но один из них получил повреждение и упал между островом и Одесским газоконденсатным месторождением. Россияне пытались организовать спасательную операцию, но неудачно.

22:23 Президент Хорватии Зоран Миланович на саммите НАТО предупредил лидеров альянса об опасности дестабилизации ситуации в Боснии и Герцеговине. Ранее сегодня британское правительство заявило, что направит военных экспертов в Боснию и Герцеговину, чтобы усилить местную миссию НАТО и укрепить стабильность и безопасность в стране на фоне попыток извне разжечь там сепаратизм и спровоцировать насилие.

22:19 Литовцы, опасаясь вторжения, готовятся к войне с Россией и массово вступают в пограничное ополчение, пишет CNN. Так, с первых дней войны в Украине количество новобранцев, желающих присоединиться к ополчению, увеличилось с 10-12 до более чем 100 человек в месяц, отмечает издание.

21:54 Оккупантов выгнали с острова Змеиный. В Минобороны РФ не придумали ничего лучше, как назвать свое бегство и полный разгром "актом доброй воли". О том, в чем стратегическая важность острова, который занимает всего 0,2 кв. км, - в материале Разгром и бегство.

21:17 Беларусь ввела безвизовый режим для поляков до конца 2022 года, сообщил Государственный пограничный комитет страны. Такое решение принял лично Лукашенко для "поддержания добрососедских отношений". Ранее безвиз ввели для граждан Латвии и Литвы.

20:51 Пресс-секретарь ОП Сергей Никифоров заявил в комментарии УП, что если бы Зеленский хотел что-то передать Путину, он бы сделал это публично в своем ежедневном обращении: "Индонезия - один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины, поэтому блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве... Именно об этом Владимир Зеленский в подробностях рассказал Джоко Видодо. Что касается каких-либо посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях".

20:34 Пушилин заявил, что ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной: "Сделаем все, чтобы все вернулись домой". В "ДНР" сообщили, что в ходе обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан "республики".

20:12 Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о финализации соглашения о передаче Украине 39 бронированных машин боевой поддержки: "Легкие бронированные машины, которые мы будем направлять, крайне эффективны. Мы просто рады, что помогаем, и продолжим изучать возможности и реагировать на запросы Украины".

19:57 В Херсоне рядом с СИЗО сработало самодельное взрывное устройство, его заложили у парка через дорогу, сообщают российские СМИ. В результате взрыва нанесен "незначительный материальный ущерб", пострадавших нет.

19:52 Джонсон считает реалистичными планы Зеленского подавить российскую агрессию: "Они видят способ, как изменить динамику в этом году, в ближайшие несколько месяцев. И, я думаю, что это важно. И это означает, что мы должны помогать им, насколько можем. Они показали, что могут сопротивляться. Они могут продемонстрировать свою удивительную способность давать отпор".

19:49 ЕС и Россия согласны с тем, что им нужен план движения товаров для Калининграда, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий: "Обе стороны пришли к выводу, что стоит согласовать план, который не будет нарушать де-факто выполнение санкций, потому что, честно говоря, Калининградская область - это очень маленькая часть России".

19:47 Россияне подошли к Лисичанску с нескольких направлений и подвергают его постоянным обстрелам с разных сторон, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона. При этом он опроверг информацию россиян о том, что город наполовину захвачен. По его словам, бои идут на окраинах, городских боев нет. Вместе с тем Гайдай признал, что преимущество российских войск в технике и артиллерии в Лисичанске существенное, и риск окружения города существует. Эвакуация из Лисичанска уже невозможна.

19:45 ВСУ остановили штурм россиян на Харьковском, Славянском и Бахмутском направлениях, при этом на Лисичанском направлении оккупанты имеют частичный успех, сообщил Генштаб ВСУ. Подразделения вооруженных сил Беларуси применяют комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных районах с Волынской областью.

19:42 Греция заявила о готовности предложить свои корабли для вывоза украинского зерна, сообщил Столтенберг в Мадриде: "Турция пытается быть посредником в договоренностях. Греция заявила, что готова предоставить корабли, чтобы вывезти зерно из Украины. Другие союзники вовлечены в различные дипломатические усилия, чтобы достичь соглашения, которое позволит кораблям с продовольствием выйти из Черного моря. Также Литва, Румыния и другие страны прилагают усилия, чтобы использовать наземные возможности и с помощью железной дороги перевезти продовольствие по наземным путям".

19:39 Создавать украинский форпост на Змеином еще рано, несмотря на уход с него российских войск, заявила пресс-секретарь Южного командования ВСУ Наталья Гуменюк. Она пояснила, что хотя украинские военные видели, как российские войска эвакуировались на скоростных катерах, необходимо провести расследование возможных "оставленных диверсионных инструментов".

19:34 Остров Змеиный, который Россия оккупировала в первые дни войны, 30 июня официально покинули российские войска. Примечательно, что ВСУ прогнали российских оккупантов со стратегического острова в том числе благодаря украинской самоходной артиллерийской установке Богдана. Корреспондент.net собрал реакцию соцсетей на деоккупацию Змеиного. Подробнее - в материале А завтра Крым "по доброй воле".

19:12 ВСУ не планируют выходить из Лисичанска, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов: "На данное время в планах подразделений, которые выполняют задания по обороне Лисичанска, нет отступления. Выполняют задания по обороне населенного пункта. Утром противник также начал ведение штурмовых действий с разных направлений по нашим оборонцам. Войска выполняют задания, бой продолжается, на данное время у противника успеха нет".

19:03 По данным украинской разведки, в Мариуполе, как и в большинстве оккупированных населенных пунктов, исчерпаны практически все запасы продуктов питания и товаров первой необходимости, новых поставок из России не осуществляется, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, по сравнению с началом июня отмечается значительный рост цен на основные группы товаров и уменьшение объемов так называемой "гуманитарной помощи" населению. При этом Россия особое внимание уделяет выводу из оборота гривны и увеличению объемов рублевой массы, "а также навязыванию местному населению российских практик деятельности во всех сферах жизни".

18:46 Зеленский и Штайнмайер сегодня провели телефонный разговор, пишет Die Welt. Как сообщил пресс-секретарь президента Германии, одной из тем была подготовка возможного визита в Киев.

18:38 Турция получила от Швеции гарантии по экстрадиции 73 членов Рабочей партии Курдистана, которых Анкара считает "террористами", заявил Эрдоган. По его словам, Турция будет внимательно отслеживать реализацию положений меморандума с Швецией и Финляндией и сможет в случае их нарушения заблокировать вступление скандинавских стран в НАТО.

18:24 Приехавший в Москву президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал Путину письмо от Зеленского.

18:19 Россияне снимают с хранения вооружение и военную технику в самых отдаленных регионах РФ, таких как Калининградская область и остров Сахалин, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на данные разведки.

18:00 США и союзники не будут предоставлять страхование российским танкерам, которые перевозят нефть, заявил Байден на саммите НАТО в Мадриде: "Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам". Также президент США отметил, что у России будут проблемы с производством нефти из-за ограничения доступа к технологиям в условиях санкций.

17:38 Байден рассказал, как до вторжения РФ в Украину предупреждал Путина о реакции НАТО в случае нападения: "Еще до начала войны я сказал Путину, что если он нападет на Украину, то НАТО не только станет сильнее, мы станем еще более едиными, мы будем защищать демократию в мире, встанем, чтобы противостоять агрессии и будем защищать порядок, основанный на правилах. Это именно то, что мы видим сегодня".

17:36 Песков заявил, что Путин может поехать на саммит G20 сам или кого-то делегировать - "время еще есть, примем решение, соответствующее нашим интересам".

17:34 Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь должны быть готовы к применению ядерного оружия - это должно стать "зеркальными ответом" на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия: "И долгие-долгие годы, и они летают, и пускают пилотов неядерных стран к управлению самолетами, которые предназначены для ядерного оружия... Но мы еще это не сделали. Но мы должны быть готовы... Мы должны порох держать сухим по всем направлениям".

17:32 Львовский горсовет переименовал восемь улиц в областном центре и 11 - в населенных пунктах громады, сообщил мэр Андрей Садовый.

17:23 Бегство России со стратегической черноморской территории острова Змеиный показывает, что Украину покорить невозможно, заявил Джонсон: "Если вам нужны доказательства невероятной способности украинцев сопротивляться, преодолевать невзгоды и отталкивать россиян, посмотрите на то, что произошло сегодня на острове Змеиный, где России снова пришлось уступить".

16:55 За последние две недели Россия более чем вдвое увеличила количество ракетных ударов по Украине, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Так, с 13 по 29 июня российские войска применили ракетное оружие по территории Украины 202 раза.

16:46 Байден заявил, что по американской инициативе более 50 стран пообещали поставить Украине около 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, продвинутые РСЗО, противокорабельные системы и ПВО.

16:44 В так называемой "ПМР" мужчин агитируют подписывать контракт с ВС РФ. Как сообщает украинская военная разведка, объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются по почтовым ящикам и размещены в местах общего пользования. При обращении мужчин в центры занятости им в первую очередь предлагают военную службу по контракту.

Агитационные собрания проводят на производственных и сельскохозяйственных предприятиях, а на военнослужащих срочной службы оказывается нескрываемое давление. Также тираспольский военкомат начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вуза и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.

16:36 Лавров заявил, что между Россией и Западом уже опускается железный занавес: "Что касается железного занавеса... он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен".

16:33 На встрече глав Североатлантического альянса сбылись все страхи российского правителя, кроме одного - вступления Украины в НАТО. Подробно об итогах саммита в Мадриде - в материле То, чего не хотел Путин.

16:25 Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 800 млн долларов, включающий системы ПВО. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, сообщает ЕП. Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь на 7 млрд долларов и планируют продолжить поддержку.

"В последующие дни мы планируем объявить больше, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и амуниции, противобатарейные радары, дополнительную амуницию к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине", - сказал Байден. Он добавил, что Украина получит также больше установок HIMARS от других стран.

16:22 Спасатели нашли тело еще одного человека под завалами многоэтажки в Николаеве, общее число жертв российского ракетного удара увеличилось до семи, сообщила ГСЧС. Шесть человек получили ранения.

16:20 ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов. Сегодня, по его словам, Украина контролирует остров с помощью оружия - дальнобойной артиллерии, ракетных войск и авиации.

16:18 Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, вводит торговое эмбарго и другие экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц в ответ на признание "ЛДНР", заявил МИД. При этом консульские отношения между странами останутся.

Киев рассматривает решение Сирии как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права.

16:12 Джонсон заявил в Мадриде, что "никогда не было даже отдаленной вероятности" того, что Украина присоединится к НАТО "в любое время в обозримом будущем". Но после вторжения в Украину Путин, по словам британского премьера, столкнулся с тем, что Швеция и Финляндия "нарушат свои исторические клятвы нейтралитета" и вступят в альянс. Отвечая на вопрос о том, возможно ли вступление Украины в НАТО теперь, Джонсон сказал, что в будущем можно будет продолжить обсуждение этого вопроса.

16:04 Макрон заявил в Мадриде, что французское оружие, которое поставляется Украине, не должно использоваться для ударов по территории России: "Мы продолжим вооружать и обучать в пределах существующих операционных рамок: никогда не атаковать территорию РФ, но помогать защищать территорию Украины и поддерживать ее армию".

15:48 На месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ Амстор в Кременчуге дополнительно обнаружено пять фрагментов тел. Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел, сообщила ГСЧС.

15:37 Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши "приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины". В частности, Варшава якобы прорабатывает "вариант создания на Восточных кресах подконтрольного Польше прокси-государства под защитой польских вооруженных сил". А из центральных областей Украины Польша, по "данным" СВР, собирается создать буферную зону, что позволит им избежать прямого столкновения с Россией.

15:29 В Славянске в результате сегодняшнего вражеского обстрела кассетными снарядами ранены шесть человек, сообщил мэр Вадим Лях.

15:15 По инициативе СБУ арестованы корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств. Как установила украинская спецслужба, конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, приближенный к политической верхушке РФ. По данным СМИ, речь идет об операторе TUI.

15:12 Журналисты издания Проект проанализировали выступления руководства Минобороны РФ и уличили их во вранье. Если верить Москве, то в каждом "районе скопления военных и техники ВСУ", куда попадали российские ракеты, было по одному человеку. Также многие населенные пункты ВС РФ "брали" по несколько раз.

15:08 Столтенберг заявил, что у стран НАТО нет списка с видами вооружения, поставки которого в Украину исключены, - так он ответил на вопрос о возможных поставках боевых танков западного образца в Украину.

15:03 Под Мариуполем подорвался на мине российский десантный катер проекта 1176 Акула Д-106, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

14:56 Столтенберг заявил, что перед альянсом стоит задача не допустить прямого конфликта с Россией: "Если это станет полномасштабной войной между Россией и НАТО, тогда мы увидим страдания, ущерб, смерть и разрушения в масштабах, которые намного хуже, чем то, что мы видим сегодня в Украине".

14:53 Во Львове запретили деятельность Украинской православной церкви и Украинской правоверной греко-католической Церкви Группа Догнала, сообщил горсовет.

14:50 Ответ канцлера Германии на вопрос DW о гарантиях безопасности для Украины, согласованных на G7, вызвал шквал критики у журналистов и пользователей соцсетей. Подробнее - в материале Слова Шольца об Украине возмутили ФРГ.

14:48 Российский танкист Михаил Куликов, которого подозревают в обстреле из танка жилого дома на окраине Чернигова, в суде признал свою вину, сообщает Суспільне. Заседание состоялось сегодня в Деснянском райсуде Чернигова. Куликову грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

14:45 Посольство США в Москве подняло ЛГБТ-флаг на своем здании на "площади Донецкой Народной Республики". "Посольство США в Москве поднимает сегодня радужный флаг в знак солидарности с сообществом ЛГБТКИ+ и их борьбой за равные права", - сообщило посольство в Telegram-канале. В заявлении сказано, что США "стремятся к такому миру, в котором каждый человек будет иметь возможность жить открыто, если он того пожелает".

14:27 Одесская область официально полностью свободна от оккупантов, заявил спикер ОВА Сергей Братчук.

14:22 Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, сообщил Столтенберг.

14:10 Медведев заявил, что судебные процессы против России вряд ли будут возможны "с ее ядерным потенциалом": "Они, действительно - эти государства и отдельные политики - верят в возможность уголовных трибуналов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом?"

Также он заявил, что западные санкции "при определенных обстоятельствах" могут быть "квалифицированы и как акт международной агрессии, и даже как casus belli" - "в ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону".

14:05 Украинская делегация атомщиков покинула международную конференцию в Вене во время выступления представителя России. Как сообщает Энергоатом, РФ широко представлена на этом мероприятии (Седьмое совещание договорных сторон по рассмотрению исполнения обязательств по Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработанным топливом и радиоактивными отходами, организованное МАГАТЭ), и, несмотря на замечания со стороны украинской делегации к организаторам, ее представители на одном из заседаний не только зачитывали свои доклады, но и председательствовали в ряде секций.

13:58 Оккупанты силой заставляют работников Запорожской АЭС осушать охлаждающие бассейны. Как сообщает Энергоатом, россияне жестоко избили водолаза гидроцеха ЗАЭС Андрея Гончарука, который с многочисленными телесными повреждениями вчера был доставлен в больницу Энергодара. Ранее сообщалось, что россияне готовят провокацию на Запорожской АЭС - они хотят обвинить украинских атомщиков в том, что те хранят оружие на территории станции.

13:53 Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады освободили село Потемкино в Херсонской области. Украинские защитники провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько контратак врага и уничтожили много российской техники.

13:27 Залужный опубликовал видео ударов по Змеиному и поблагодарил всех, кто участвовал в его освобождении:

13:13 Потеряв контроль над островом Змеиный, Россия утратила силу в этой части Черного моря, заявил в эфире телемарафона советник главы МВД Вадим Денисенко: "Нужно понимать, что остров Змеиный, после того, как мы уничтожили крейсер Москва, - россияне рассчитывали, что сделают из него такой себе авианосец, на который они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря. Мы их выбили, и то, что в течение последних нескольких дней россСМИ реально разносили разные глупости, означает одно - это огромная победа ВСУ".

По словам Денисенко, Украина, по сути, нивелировала весь Черноморский флот РФ в этой части акватории Черного моря: "Теперь россияне ничего не могут сделать в акватории, кроме, к сожалению, обстрелов украинских городов ракетами Калибр со своих кораблей. Но с точки зрения высадки десанта они несостоятельны в этой части моря".

12:59 Украина с 30 июня возобновила экспорт электроэнергии в ЕС, сообщил Шмыгаль. По его словам, экспорт пошел в направлении Румынии, первоначальный его объем составляет 100 МВт. При этом потенциал поставок в Европу составляет до 2,5 ГВт - по такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд гривен в год, уточнил премьер.

12:48 МИД Польши заявил, что решения мадридского саммита положили начало созданию постоянных баз НАТО в Восточной Европе.

12:46 Минобороны РФ заявило, что вчерашний обмен военнопленными состоялся по формуле 144 на 144. По данным Москвы, общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет "более 6 тысяч человек".

12:35 Госдума РФ приняла закон о "зеркальном ответе" на "дискриминацию" российских СМИ за рубежом. Теперь генпрокурор сможет запрещать в России деятельность иностранного СМИ в случае "враждебных решений" в отношении российских СМИ за рубежом. Также генпрокурор получит право лишать СМИ лицензии за распространение "противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации".

Иностранного журналиста можно будет лишить аккредитации в случае "недружественных действий" или ограничений против российских СМИ за рубежом. А журналисты будут нести ответственность за воспроизведение сообщений, "дискредитирующих использование российской армии", выражающих "явное неуважение" к РФ.

12:29 Ермак назвал "сплошным фейком" заявление Минобороны РФ о "жесте доброй воли", которым якобы стал отход российских войск со Змеиного: "Во-первых, ВСУ выбили россиян с острова Змеиный. Во-вторых, россияне обстреливают склады с нашим зерном. Утром был обстрелян склад в Днепропетровской области. Россия продолжает провоцировать продовольственный кризис и врать. Они по-прежнему блокируют наши порты и уничтожают зерно. Им нужен всемирный Голодомор".

12:27 Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал обмен военнопленными с Украиной: "Обмениваются тяжелораненые, надо бороться за каждого".

12:25 Польша завершила строительство пятиметрового забора на границе с Беларусью, сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Для строительства заграждения было использовано 49 тысяч тонн стали, сейчас идет оборудование заграждения электронными системами безопасности, в том числе 2500 камер наблюдения.

12:22 Швеция готовится согласовать пятый пакет военной помощи для Украины, сообщил министр обороны Петер Гультквист. По его словам, в пакет войдут противотанковое оружие, пулеметы и оборудование для разминирования - об этом оружии просила украинская сторона. Общая стоимость пакета составляет 500 млн шведских крон (около 46,7 млн евро).

12:19 В оккупированном Энергодаре "власти" перестали выдавать так называемую "единовременную материальную помощь" пенсионерам в размере 10 тысяч рублей и открыли пункт приема документов для оформления гражданства РФ, сообщил мэр Дмитрий Орлов. Также в городе распространяются слухи о том, что уже со следующей недели будут полностью отключены украинские мобильные операторы и якобы перестанут работать терминалы для безналичного расчета в гривне.

По информации мэра, в Энергодар уже начал заходить крымский провайдер и настраивать свой трафик, что позволит оккупантам блокировать украинские новостные ресурсы.

12:11 Human Rights Watch заявляет, что удар по торговому центру в Кременчуге нужно расследовать как потенциальное военное преступление, "а если этого не сделают российские власти, то это должны сделать Международный уголовный суд и другие следственные органы". Правозащитники в своем отчете утверждают, что ракета попала в торговый центр, уничтожив его и повредив несколько автомобилей на стоянке, а через несколько минут вторая ракета попала в северную сторону Кременчугского автозавода. На основании осмотра места происшествия 28 и 29 июня Human Rights Watch не удалось выявить каких-либо свидетельств того, что на промышленном комплексе хранились боеприпасы.

11:52 В США не видят возможности окончания войны в Украине до конца года, как того хотел бы Зеленский, заявил спикер Пентагона Джон Кирби в интервью Bloomberg: "Мы хотели бы, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерения идти на переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей". Поэтому США и в дальнейшем будут продолжать помогать Украине укреплять ее оборону, заверил Кирби.

11:47 В Беларуси начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкомат, сообщает белорусское издание Зеркало. При этом в повестках не указана причина, по которой нужно явиться в военкомат, а за неявку угрожают уголовной ответственностью. Прибывшим в военные комиссариаты объясняют, что это "просто тренировка сбора личного состава для формирования территориальной обороны в случае военной угрозы" и "мобилизационные учения".

11:40 Минобороны РФ заявило, что сегодня "в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон".

"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории".

11:36 Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает "реалистичным" полное вытеснение российских войск из Украины: "Все территории Украины, которые были захвачены Россией, незаконно оккупированы. И, в конечном счете, россиян нужно вытеснить со всей этой территории". Отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли правительство Британии, что Россия может быть вытеснена со всей территории Украины в обозримые сроки, она ответила: "Это реалистично, и именно поэтому мы поставляем дополнительные летальные средства".

11:30 Недофинансирование западным альянсом средств на оборону стало фактором, позволившим Путину вторгнуться в Украину, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Sky News: "Урок, который Путин извлек из наших недорасходов на оборону, заключался в том, что он может вторгнуться в суверенную страну. Мы просто не можем снова ослабить бдительность, мы не можем допустить, чтобы это произошло снова".

11:27 Российские СМИ опубликовали видео с бывшим нардепом от Слуги народа Алексеем Ковалевым, который перешел на сторону оккупантов в Херсонской области и на которого было совершено покушение. Он утверждает, что скоро собирается вернуться к работе.

11:10 Россияне, вероятно, покинули остров Змеиный после успешно проведенного очередного этапа военной операции ВСУ, сообщило ОК Південь. По данным командования, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами "и, вероятно, покинул остров". Сейчас Змеиный покрыт огнем, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются.

11:08 Британская разведка отмечает, что способность ВСУ вести затяжные бои, а затем отходить на более выгодные позиции будет оставаться ключевым фактором в исходе военной кампании на Донбассе. Украинские силы продолжают удерживать позиции в Лисичанске после отхода из Северодонецка, а войска РФ применяют подход "ползучего" окружения со стороны Попасной, устраняя необходимость в переправе через Северский Донец.

Текущие наземные бои, вероятно, сосредоточены вокруг Лисичанского НПЗ, что в 10 км к юго-западу от центра города. На оперативном уровне российские силы продолжают добиваться ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских защитников в северной части Донецкой области, наступая с Изюма, указали аналитики.

11:02 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Военно-воздушные силы страны могут помочь с безопасным экспортом зерна, заблокированного РФ в украинских портах. По словам Уоллеса, для этих целей могут быть задействованы военные самолеты, которые будут патрулировать акваторию Черного моря в случае заключения соответствующих договоренностей.

11:00 Российской армии потребуются годы на восстановление, что повышает ядерный риск, заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс: "В ходе войны в Украине сухопутные силы России настолько деградировали, что мы ожидаем, что им потребуются годы, чтобы восстановиться во многих отношениях". По ее мнению, это может подтолкнуть Москву к "асимметричным инструментам", таким как кибератаки, попытки контролировать энергию или даже ядерное оружие, чтобы проецировать "мощь и влияние".

10:55 Укрзализныця протестовала проект установки Starlink в поездах. Как рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, после тестирования украинские специалисты связались с представителями Starlink и показали результаты работы. Те удивились, поскольку по техническим характеристикам Starlink не должен работать на таких скоростях. "Но работает и предоставляет услуги", - заверил Щиголь. Он добавил, что спутниковый интернет в поездах Укрзализныци появится до конца 2022 года.

10:44 МАГАТЭ в очередной раз потеряла связь с системами наблюдения Запорожской АЭС, из-за чего глава агентства Рафаэль Гросси снова настаивает на необходимости проведения выездной проверки станции.

10:41 Херсонский коллаборант Алексей Ковалев заявил о совершенной против него "диверсии", которую якобы готовили украинские спецслужбы.

10:36 Amnesty International сообщила, что, согласно проанализированным данным, российские военные нанесли удар по мариупольскому Драмтеатру двумя полутонными бомбами одной модели, общая масса взрывчатого вещества в которых составляет 440-600 кг. Скорее всего, авиаудар нанес один из таких самолетов-истребителей, как Су-25, Су-30 или Су-34, базировавшихся на близлежащих российских аэродромах.

10:11 В результате боевых действий в Харьковской области за сутки ранения получили шестеро гражданских, среди них госпитализирован 11-летний ребенок, его состояние среднее. В Изюмском районе погиб один человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

09:53 Япония выделит Украине 100 млн долларов и поможет Киеву с расширением мощностей хранения зерна. Как сообщил премьер Фумио Кисида, деньги пойдут на закупку медицинского оборудования и строительство временного жилья для внутренне перемещенных лиц.

09:51 Враг за прошедшие сутки наносил удары по инфраструктуре Индустриального, Основянского и Немышлянского районов Харькова, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. В результате ударов повреждены дома в Безлюдовке. Пострадавших нет.

09:49 В киевских ТРЦ запретили работу детских площадок и комплексов после ракетного удара по Амстору в Кременчуге, сообщила глава пресс-службы киевского ГСЧС Светлана Водолага.

09:47 СБУ собрала многочисленные доказательства того, что россияне сознательно совершили военное преступление в Кременчуге, заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. По его словам, запуск ракет Х-22 осуществлен с бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома Шайковка в Калужской области РФ. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.

На видео с моментом удара отчетливо видно - военные РФ попали именно в ТЦ, где находились посетители. Можно сравнить спутниковые снимки города до и после обстрела. Что касается обстрелов завода, то никаких складов с военной техникой там не было - он производил асфальтосмесительные установки.

09:43 Amnesty International собрала новые доказательства военного преступления России во время атаки на Драмтеатр в Мариуполе. Расследователи уверены, что военные РФ стреляли по театру, зная, что там прятались сотни мирных жителей.

Правозащитники собрали показания 52 уцелевших и очевидцев, 28 из которых находились в Драмтеатре или около него во время атаки. Также расследователи проанализировали спутниковые снимки и данные радаров, сделанные непосредственно перед атакой сразу после нее, верифицировали фото- и видеоматериалы из архивов свидетелей и соцсетей, исследовали два комплекта архитектурных планов театра.

09:38 Россияне сегодня ночью обстреляли Славянск, в результате загорелся гаражный кооператив и садовое общество, сообщил мэр Вадим Лях.

09:36 Назначенные Россией оккупационные "власти" Запорожской области заявили, что из порта в Бердянске ушло "первое" судно с 7 тыс. тонн зерна, которые отправлены в "дружественные страны".

09:33 Великобритания предоставит Украине еще 1,2 млрд долларов военной помощи - она пойдет на оплату "сложных систем ПВО", беспилотников, оборудования радиоэлектронной борьбы и "тысячи единиц жизненно важного комплекта", сообщили в британском правительстве.

09:31 Интенсивность вражеских кибератак с начала полномасштабного военного вторжения России не уменьшается, но их качество снижается, сообщает Госспецсвязи. Больше всего по-прежнему атакуют правительство и местные органы власти, оборонный, финансовый, энергетический секторы. Остаются в поле зрения киберпреступников также транспортная инфраструктура и телекоммуникации.

09:23 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 30 июня. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

личного состава - около 35 600 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1573 (+1),

боевых бронированных машин - 3726 (+6),

артиллерийских систем - 790 (+9),

РСЗО - 246 (+0),

средств ПВО - 104 (+1),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 185 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 641 (+1),

крылатых ракет - 143 (+1),

кораблей/катеров - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2602 (+4),

специальной техники - ​​61 (+0).

09:00 В результате вчерашнего обстрела многоэтажки в Николаеве погибли шесть человек, еще шесть получили травмы, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

08:44 В Лисичанске авиаударами уничтожено отделение полиции, повреждена территория НПЗ, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, армия РФ не оставляет попыток блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск-Бахмут. Российские войска ведут наступление возле Верхнекаменского, а также осуществляют штурмовые действия возле Лисичанского НПЗ.

В свою очередь в "ЛНР" заявили, что территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под их контроль, "завершена зачистка" в районе Лисичанского завода РТИ, "все значимые пути" в Лисичанск и из него якобы контролируются войсками РФ и "ЛНР", а трасса Лисичанск-Артемовск полностью перекрыта.

08:34 В Кременчуге спасатели продолжают работать на месте ракетного удара по ТЦ Амстор, они обследовали и разобрали обломки на 80% площади, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

08:32 В Донецкой области от обстрелов за сутки погибли два человека - в Красногоровке и Сидоровом, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

08:30 Краснопольскую общину в Сумской области вчера днем обстреляли россияне, в результате чего погиб один человек, еще трое получили ранения, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. Великописаревская община также попала под обстрел, повреждено гражданское здание, жертв нет.

08:28 ВСУ смогут до конца года отбросить врага на позиции по состоянию на 23 февраля, но при условии, что западные партнеры продолжат поставлять в Украину необходимое вооружение и большое количество боеприпасов, считает бывший командующий армией США Бен Ходжес. Пока Украина получила лишь 10% реактивных систем HIMARS от того количества, которое необходимо для мощного контрнаступления, однако в ближайшем будущем ожидаются новые поставки.

08:22 Утром 30 июня россияне несколько раз из разного оружия обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. В Зеленодольске уничтожен склад с 40 тоннами зерна, из-за взрыва произошел пожар.

08:03 Военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей Беларуси изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. ВСУ остановили наступление на Бахмутском направлении и отразили штурм в районе Дементиевки на Харьковщине, а также отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС.

06:42 Швеция готова к возможным действиям со стороны России за решение вступить в НАТО, заявила премьер страны Магдалена Андерссон: "Конечно, мы повысили нашу готовность к потенциальному ответу со стороны России, например, когда речь идет о киберпространстве".

06:16 Украинские военные начали обучение в Германии управлению реактивными системами залпового огня Mars, сообщил спикер Минобороны ФРГ Арно Колац. Он подтвердил планы передать Украине вместе с Нидерландами следующие шесть САУ Panzerhaubitze 2000. При этом он отметил, что подготовка военных для управления этими САУ завершена, готовить новые команды нецелесообразно.

05:17 Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что россияне продолжают вести наступательные операции севернее Харькова - это указывает на то, что Кремль имеет амбиции не только в отношении Донецкой и Луганской областей. Аналитики отмечают, что эти амбиции Москвы будут продолжать забирать живую силу и технику, потенциально ценой наступательной силы на более важных направлениях продвижения.

Также российские войска продолжили наступательные действия на Славянск и Лисичанск, достигли незначительных успехов к востоку от Бахмута.

04:36 ВСУ поразили на Змеином еще один вражеский зенитно-пушечно-ракетный комплекс Панцирь С1, сообщило ОК Південь. Также в командовании рассказали, что в Херсонской области парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить украинские подразделения из только что отбитых населенных пунктов. ВСУ отразили групповой налет вертолетов на север Херсонщины переносным ЗРК. Враг, уклоняясь, ретировался, добавили в ОК.

00:34 Украина в будущем получит от Италии тяжелое вооружение, подобно гаубицам, направляемым Амстердамом и Берлином, сообщил Politico премьер Нидерландов Марк Рютте.