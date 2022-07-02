Гороскоп на 3 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно идти к своей цели

День, когда можно – и нужно – напрямую идти к поставленной цели, главное, заранее просчитать необходимые для этого шаги. Не стоит плыть по течению и надеяться на наитие или внезапное озарение – так вряд ли удастся достичь успеха. Если же все будет учтено – и сделано – правильно, а расчет окажется верным, уже через два-три месяца, а то и раньше удастся получить желаемый результат.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 июля для Овнов

Нежелательно подвергать сомнению ранее принятое решение и уж тем более по какой-то причине отступаться от него: в скором времени вы об этом пожалеете, но исправить уже ничего не сможете.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 июля для Тельцов

Можно – и нужно – мириться с дорогим человеком, с которым энное время назад вас разлучила ссора: сегодня вам удастся найти общий язык и избежать разногласий, которые в свое время и привели к конфликту.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 июля для Близнецов

День благоприятен для работы над самооценкой, которая в последнее время слегка пошатнулась, а это мешает вам добиться успехов в личной жизни, что чрезвычайно вас раздражает.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 июля для Раков

Если вы до сих пор сердитесь на родного вам человека за сказанные им по неосторожности слова, сегодня звезды представят вам прекрасную возможность отпустить обиду.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 июля для Львов

Не стоит винить окружающих вас людей в ошибках, в которых вы виноваты сами: не научившись брать на себя ответственность за свои поступки, вы не достигнете успеха ни в профессии, ни в личной жизни.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 июля для Дев

Звезды настоятельно рекомендуют вам избегать необдуманных поступков: вообще-то вы склонны действовать взвешенно и продуманно, но сегодня вас может накрыть волна нерационального и спонтанного поведения.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 июля для Весов

Не торопитесь принимать важное жизненное решение, даже если вас с ним будут торопить окружающие вас люди: велика вероятность того, что уже завтра – в начале рабочей недели – вы посмотрите на дело по-другому.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 июля для Скорпионов

Успех в профессиональной сфере ждет только тех представителей вашего знака, кто уже сегодня будет знать, что делать завтра: лучше всего составить подробный и поэтапный план, согласно которому действовать в понедельник.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 июля для Стрельцов

Не стоит винить себя за желание расслабиться и отдохнуть: с одной стороны, всех дел не переделаешь, а с другой – выходные созданы для того, чтобы восстановить силы, так что не торопитесь набрасываться на работу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 июля для Козерогов

Нежелательно прислушиваться к советам, которые будут давать вам окружающие: они вряд ли смогут правильно оценить все обстоятельства ваших дел, а потому и выводы сделают неверные.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 июля для Водолеев

Возьмитесь за решение застарелых бытовых проблем – сегодня для этого у вас будет все, что необходимо – начиная с сил и желания и заканчивая материальными средствами.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 июля для Рыб

На нынешний день можно – и даже нужно – планировать решительное объяснение с близким человеком, которое закончится предложением руки и сердца или, наоборот, разрывом – в зависимости от стадии отношений.