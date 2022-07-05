Гороскоп на 5 июля для всех знаков Зодиака: день, когда энергия будет бить через край

День, когда у любого – даже самого слабого и анемичного – человека энергия будет бить через край, придавая силы – как физические, так и моральные. Однако ощущение того, что любое море по колено, а любая задача – по силам, окажется обманчивым: свои возможности необходимо тщательно рассчитывать и дозировать, тогда их хватит на выполнение запланированных задач. Работать можно как на свое, так и на чужое благо.
Гороскоп на 5 июля для Овнов
Любое добро, сделанное вами сегодня, очень быстро вернется сторицей, поэтому не стоит скупиться на хорошие дела – благотворительность может оказаться очень выгодным занятием.
Гороскоп на 5 июля для Тельцов
Важно следить за каждым своим словом: неосторожное высказывание может негативным образом сказаться на ваших отношениях с окружающими: если не хотите ссор, вспомните о том, что молчание – золото.
Гороскоп на 5 июля для Близнецов
Будьте внимательны к мыслям, которые будут высказывать кто-то из ваших коллег: велика вероятность того, что вы услышите поистине гениальную идею, которая, будучи претворенной в жизнь, принесет вам деньги и славу.
Гороскоп на 5 июля для Раков
Несмотря на присущую представителям вашего знака скромность, сегодня нужно забыть о ней и продемонстрировать начальству свои таланты и способности – для них это будет открытием.
Гороскоп на 5 июля для Львов
Агрессивно настроенных людей сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо обходить стороной: чего от них ждать, не знают даже они сами, поэтому не стоит подвергать себя опасности, в том числе и физической.
Гороскоп на 5 июля для Дев
Пытаясь убедить кого-то в своей правоте, тщательно подбирайте не только доводы, но и слова: неточное определение ваших намерений может нанести собеседнику серьезную моральную травму.
Гороскоп на 5 июля для Весов
Энергии, которой наделят вас в этот день звезды, хватит на любые – даже очень сложные – проекты, но торопиться с ними не стоит – сначала нужно тщательно подготовиться и только потом приступать к работе.
Гороскоп на 5 июля для Скорпионов
День, когда нежелательно лениться: дав себе возможность расслабиться, вы рискуете потерять удачные шансы преуспеть в профессиональной деятельности, о чем впоследствии будете жалеть.
Гороскоп на 5 июля для Стрельцов
Ничего не замышляйте против окружающих вас людей, даже если объективно они это заслужили: уже завтра вы захотите отыграть все назад, но такое по объективным причинам окажется невозможным.
Гороскоп на 5 июля для Козерогов
Поскольку любое ваше слово сегодня будет иметь материальную силу, постарайтесь говорить только то, что принесет благо – как вам, так и окружающим вас людям.
Гороскоп на 5 июля для Водолеев
Сегодня – как, впрочем, и всегда – необходимо соизмерять свои желания со своими же возможностями: не стоит претендовать на то, чего вы заведомо не можете добиться – ничего, кроме разочарования, это вам не принесет.
Гороскоп на 5 июля для Рыб
Звезды советуют вам обращать пристальное внимание на знаки, которые будет посылать Вселенная – правда, расшифровывать их надо будет с точностью до наоборот.