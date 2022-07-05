Гороскоп на 5 июля для всех знаков Зодиака: день, когда энергия будет бить через край

День, когда у любого – даже самого слабого и анемичного – человека энергия будет бить через край, придавая силы – как физические, так и моральные. Однако ощущение того, что любое море по колено, а любая задача – по силам, окажется обманчивым: свои возможности необходимо тщательно рассчитывать и дозировать, тогда их хватит на выполнение запланированных задач. Работать можно как на свое, так и на чужое благо.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 июля для Овнов

Любое добро, сделанное вами сегодня, очень быстро вернется сторицей, поэтому не стоит скупиться на хорошие дела – благотворительность может оказаться очень выгодным занятием.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 июля для Тельцов

Важно следить за каждым своим словом: неосторожное высказывание может негативным образом сказаться на ваших отношениях с окружающими: если не хотите ссор, вспомните о том, что молчание – золото.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 июля для Близнецов

Будьте внимательны к мыслям, которые будут высказывать кто-то из ваших коллег: велика вероятность того, что вы услышите поистине гениальную идею, которая, будучи претворенной в жизнь, принесет вам деньги и славу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 июля для Раков

Несмотря на присущую представителям вашего знака скромность, сегодня нужно забыть о ней и продемонстрировать начальству свои таланты и способности – для них это будет открытием.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 июля для Львов

Агрессивно настроенных людей сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо обходить стороной: чего от них ждать, не знают даже они сами, поэтому не стоит подвергать себя опасности, в том числе и физической.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 июля для Дев

Пытаясь убедить кого-то в своей правоте, тщательно подбирайте не только доводы, но и слова: неточное определение ваших намерений может нанести собеседнику серьезную моральную травму.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 июля для Весов

Энергии, которой наделят вас в этот день звезды, хватит на любые – даже очень сложные – проекты, но торопиться с ними не стоит – сначала нужно тщательно подготовиться и только потом приступать к работе.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 июля для Скорпионов

День, когда нежелательно лениться: дав себе возможность расслабиться, вы рискуете потерять удачные шансы преуспеть в профессиональной деятельности, о чем впоследствии будете жалеть.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 июля для Стрельцов

Ничего не замышляйте против окружающих вас людей, даже если объективно они это заслужили: уже завтра вы захотите отыграть все назад, но такое по объективным причинам окажется невозможным.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 июля для Козерогов

Поскольку любое ваше слово сегодня будет иметь материальную силу, постарайтесь говорить только то, что принесет благо – как вам, так и окружающим вас людям.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 июля для Водолеев

Сегодня – как, впрочем, и всегда – необходимо соизмерять свои желания со своими же возможностями: не стоит претендовать на то, чего вы заведомо не можете добиться – ничего, кроме разочарования, это вам не принесет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 июля для Рыб

Звезды советуют вам обращать пристальное внимание на знаки, которые будет посылать Вселенная – правда, расшифровывать их надо будет с точностью до наоборот.