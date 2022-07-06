Война в Украине - главные новости за 6 июля. Хроника вторжения и карта боевых действий

23:25 Зеленский сообщил, что впервые в истории украинско-парагвайских отношений провел разговор с президентом Парагвая. Также говорил сегодня с президентом Мозамбика - поздравил с избранием его государства в Совет безопасности ООН. "Считаю, что Африка должна получить большее представительство на международных площадках и при решении глобальных вопросов. Именно африканским странам сейчас больше всего угрожает продовольственный кризис, который спровоцировала Россия, и мы должны сделать все, чтобы заставить государство-террориста разблокировать украинский аграрный экспорт", - подчеркнул Зеленский.

23:21 Зеленский прокомментировал поставки западного оружия: "Наконец чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия - оружие, которое мы получили от наших партнеров. Ее точность действительно такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов с каждой неделей будут только расти, как и усложненность им поставок".

22:48 Британский премьер Борис Джонсон вплотную подошел к отставке, но до последнего отказывается уходить.

22:42 УПЦ и ПЦУ подписали Декларацию понимания и осудили позицию Московской патриархии, которая превратилась в "прислугу" Путинского режима и благословляет российских солдат на кровопролитие.

22:24 Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе на юге, и попросил общаться с людьми на оккупированных территориях: "На юге нашей страны, в оккупированных районах, российские силы заблокировали любую возможность для людей знать правду о происходящем. Блокируют доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге - с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами, - распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы помним о них и за них мы боремся".

22:01 Луганщина не оккупирована на 100%, заявил глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, за четыре с половиной месяца россияне прошли всего 30 км. Продолжаются бои в окрестностях области, россияне продолжают нести потери. Также Гайдай отметил, что на оккупированных территориях в глубоком тылу продолжают происходить "хлопки" - складов боеприпасов у россиян становится меньше с каждым днем. Гайдай прогнозирует, что армия РФ будет развивать наступление на Бахмут и Славянск.

21:39 Шольц анонсировал новые военные поставки Украине по принципу "кругового обмена". Выступая в бундестаге, канцлер заявил, что эти поставки произойдут в ближайшее время по такому принципу: страны Восточной Европы отдадут Киеву оставшееся у них советское оружие, а взамен получат от ФРГ современное.

21:36 Беспилотник Bayraktar, на который собирали средства в Литве, уже отправили в Украину.

Литва подарила Украине Байрактар

21:19 Сегодня вечером россияне обстреляли из РСЗО Синельниковский район Днепропетровской области, попали по Покровской общине. Три человека ранены, один из них в тяжелом состоянии. Начался пожар на одном из предприятий, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Также с самого утра враг обстреливает Криворожский район - Широковскую, Апостоловскую, Нивотрудовскую и Зеленодольскую громады.

20:45 Между оккупированными Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

20:27 В ходе конференции в Лугано были достигнуты договоренности о выделении на восстановление Украины почти 1,9 млрд долларов, сообщил Шмыгаль. В частности, 600 млн пойдут на финансовую поддержку; более $500 млн - на развитие аграрного сектора, хранение, улучшение логистики, ликвидность для предприятий; $500 млн - на подготовку к отопительному сезону; почти $250 млн - на развитие проектов цифровой трансформации.

19:59 Войска РФ планируют масштабное наступление от Изюма на Славянск и сейчас концентрируют силы на этом направлении, заявил военный эксперт и координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец. По его словам, россияне южнее Изюма сейчас перегруппировываются, там ведутся массированные артиллерийские удары по позициям Сил обороны Украины. Также у РФ есть небольшой тактический успех в районе Мазановки.

19:47 Сроки окончания войны зависят от санкций против России и поставок Украине вооружения, заявил Зеленский, отвечая на вопрос о том, как долго будет продолжаться война. По его словам, это зависит от того, когда Россия поймет, что она совершила, и начнет покидать территорию Украины: "Я не очень верю, что они самостоятельно могут это понять. Поэтому второе - как весь мир давит на Россию и вытесняет их с нашей земли. Мы - на поле боя с оружием, а весь мир - санкционно, политически, помощью и быстрыми поставками нам оружия". Президент добавил, что сроки окончания войны также зависят от граждан Украины - их поддержки ВСУ и отечественной экономики.

19:41 Украина уже не ждет от Запада самолеты, но рассчитывает получить системы ПВО, заявил Зеленский на совместном брифинге по с премьером Ирландии Михолом Мартином: "Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие в Украину мощных систем противовоздушной обороны".

19:29 ВСУ успешно отбили атаки врага на нескольких направлениях, сообщил Генштаб в вечерней сводке. Так, оккупанты получили отпор на направлении Долгенькое - Мазановка и отошли с потерями. Кроме того, защитники Украины успешно отразили штурм врага в направлении Казачья Лопань - Сосновка. Также ВСУ остановили наступления врага по направлениям Мироновка - Луганское и Гольмовский - Новолуганское: оккупантам пришлось отойти.

19:26 Глава Госдумы Вячеслав Володин напомнил США о том, что Аляска была российской и РФ может начать ее "возвращать".

19:17 Генштаб сообщил, что аккаунт ValriZaluzhnyi в Twitter фейковый. Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нет в этой соцсети.

18:40 Из-за полномасштабного нападения России Украина столкнулась с невероятными экономическими вызовами. Одним из способов их преодоления стала дополнительная эмиссия гривны, то есть, проще говоря, ее печатание. Но долго так продолжаться не может.

18:38 США и союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне 40-60 долларов, сообщает Bloomberg. Идею введения предельной цены предложила министр финансов США Джанет Йеллен. Концепция заключается в том, чтобы увязать оказание важных услуг, связанных с транспортировкой российской нефти, к заранее определенному потолку цен.

18:35 Китай и Индия купили у России энергоресурсов на 24 млрд долларов с начала полномасштабной войны в Украине, пишет Bloomberg. Так, согласно таможенным данным, за три месяца до конца мая Китай потратил 18,9 млрд долларов на российские нефть, газ и уголь. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Индия заплатила 5,1 млрд долларов за тот же период, и это более чем в пять раз превышает прошлогоднюю сумму. Таким образом, РФ получила дополнительно 13 млрд долларов дохода от обеих стран по сравнению с тем же периодом 2021 года. Аналитики отмечают, что Китай покупает уже практически все, что Россия может экспортировать через трубопроводы и тихоокеанские порты.

18:17 Россияне атаковали Одесскую область с самолета Су-35 ракетой Х-31, ее удалось сбить над морем, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

17:37 Российская армия превращает Запорожскую АЭС в военную базу, пишет The Wall Street Journal. На АЭС более 500 российских солдат развернули тяжелые артиллерийские батареи и заложили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища.

17:19 В результате ракетного удара РФ по Харькову 30 июня погибла 39-летняя бразильская актриса и супермодель Талита До Валле, которая в качестве добровольца работала в структурах, обеспечивающих ВСУ. В момент удара она пряталась в укрытии вместе с другим бразильским добровольцем, бывшим военнослужащим Дугласом Буриго, пишет BBC. В результате удара в бункере начался пожар, женщина задохнулась от дыма. Буриго тоже погиб: он вернулся в укрытие, чтобы найти Талиту и попытаться ее спасти. Также, по данным бразильских СМИ, в начае июня погиб бразильский доброволец Андре Хак Бахи.

17:14 Украина сомневается, что договоренность по разблокированию экспорта зерна будет достигнута в ближайшее время, заявил Кулеба в интервью Bloomberg: "Мы всего в нескольких шагах от соглашения, но эти шаги самые сложные. Я не хочу присоединяться к хору тех, кто говорит, что соглашение состоится на следующей неделе". По словам главы МИД, переговорщики еще не достигли договоренности о защите Одессы от нападения России, а также иностранных патрулей, охраняющих невоенные грузы. "Нам нужны твердые гарантии", - подчеркнул Кулеба.

16:53 Госдума РФ приняла закон об обеспечении вооруженных сил при проведении "операций" за пределами страны. По новым правилам компании в России не вправе будут отказываться от контрактов в целях обеспечения таких операций. Кабинет также сможет регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, в том числе условия предоставления отпуска, работу во внеурочное время, ночью или в выходные.

16:51 Зеленский заявил журналистам, что между ним и Генштабом нет никаких недоразумений, а вопрос о разрешениях на перемещение военнообязанных - это "мелкая ошибка" по сравнению с единством против России: "У нас сегодня была встреча с военными. У нас каждый день проходят эти заседания, но сегодня было отдельное заседание по решению Генштаба 5 июля... Мы решили, что решение было принято не совсем верно, и его отменят".

16:47 ГТС Украины готова к работе в условиях "нулевого" транзита, заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон: "Нужно будет провести очень масштабную оптимизацию, нам уже не нужна такая мощность ГТС. Мы понимаем: скорее всего, в перспективе трех-пяти лет Европа полностью откажется от российского газа, и фактической потребности транзита через ГТС Украины уже не будет".

16:35 В Херсоне в районе железнодорожного вокзала ВСУ уничтожили склады оккупантов, подтвердил советник главы ОВА Сергей Хлань.

16:32 Российские пропагандисты активно распространяют фейк о том, что армия РФ уничтожила HIMARS, но это неправда, заявила замминистра обороны Анна Маляр: "Это о том, что они выдают желаемое за действительное. Возможно, информация о том, что у нас появились HIMARS, привела к панике и повысила страх в российском обществе. Поэтому им посоветовали предоставить такую ​​информацию. Это работа на их внутренний информационный рынок".

16:26 В Херсоне загорелся очередной склад ГСМ. По информации местных жителей, взрыв произошел в районе железнодорожного вокзала. При этом они отмечают, что никаких обстрелов не было, хотя был слышен взрыв. Враг использовал склад для заправки БТР и другой боевой техники. Столб густого черного дыма виден из нескольких мест города.

15:58 ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-нардепу Алексею Ковалеву, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ковалев вошел в состав назначенного Россией "правительства Херсонской области" в качестве "вице-премьера по сельскому хозяйству".

15:47 Гарантии безопасности, обещанные Украине федеральным правительством Германии на саммите G7, пока не могут быть конкретизированы, заявил Шольц. Он пояснил, что порядок гарантий должен сначала быть обсужден с партнерами, а также с самой Украиной.

15:33 Залужный подтвердил, что приказ о запрете мужчинам покидать место жительства без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку: "Подчеркиваю, что этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства. Поэтому начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку".

15:22 ВСУ передали вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата, подозреваемого в госизмене, сообщил Офис генпрокурора. Ранее по ходатайству прокуроров был наложен арест на комплекс Медвежья дубрава и другие активы, конечным бенефициаром которых является жена народного депутата Украины, подозреваемая в госизмене. Имя депутата не рассказывается, но экс-нардеп Сергей Лещенко написал, что имущество принадлежало Медведчуку.

15:16 Восстановление Мариуполя будет стоить более 14 млрд долларов и займет 7-10 лет, заявил мэр города Вадим Бойченко. По его словам, в городе уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов, разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции.

15:14 Песков заявил, что Япония "занимает крайне недружественную позицию по отношению к России. В любом случае такая недружественная позиция не способствует налаживанию торгово-экономических отношений, в том числе энергодиалога".

15:11 Еврокомиссия представит в середине июля экстренный план действий ЕС на случай отключения Россией газа, сообщила Урсула фон дер Ляйен.

15:07 Россия пыталась атаковать остров Змеиный после того, как туда вернули украинский флаг, сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты пытались провести авиационную разведку и, вероятно, нанести удары, но когда поняли, что против них применят оружие, решили держаться подальше.

15:05 Сувенирный магазин Белого дома выпустил коллекционную монету, посвященную защитникам Змеиного. Монета стоит 100 долларов, ее бесплатно доставляют в Украину и жителям стран НАТО. 20% от продаж направят на помощь украинским женщинам и детям.

Сувенирный магазин Белого дома выпустил коллекционную монету, посвященную защитникам Змеиного

14:43 Еврокомиссия готовит законодательную базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, заявила Урсула фон дер Ляйен: "Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины".

14:20 Ермак раскритиковал доклад Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по поводу нарушений прав человека во время войны в Украине, в котором отмечаются нарушения с обеих сторон конфликта: "В этой войне есть один виновник - это Россия. Учитывая это, ставить жертву и агрессора в один ряд - это размывание ответственности и смещение фокуса с основной проблемы. С того, что Россия напала на Украину. И убивает наших людей".

"Украинская сторона расследует военные преступления и преступления против человечности. Российская же заметает следы. Это принципиальная разница между нами", - подчеркнул глава ОП.

14:11 Зеленский поручил Генштабу отменить скандальный порядок выдачи разрешений на поездки военнообязанным по стране, сообщил телеканал Украина 24 со ссылкой на источники.

13:58 После того как российские войска захватили Северодонецк и соседний Лисичанск, под их контролем оказалась вся Луганская область. Теперь основные бои идут западнее и южнее - за подконтрольные Киеву города соседней Донецкой области. Главные из них - Краматорск, Славянск и Бахмут - имеют не только стратегическое, но и символическое значение для обеих сторон.

13:52 Минобороны РФ заявило об уничтожении двух пусковых установок РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Малотарановка в Донецкой области. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что это неправда - "все комплексы HIMARS готовы разить врага".

13:33 Ограничение перемещения военнообязанных нарушает принцип правовой определенности и содержит коррупционные риски, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, при подготовке приказа Генштаба "не соблюден один из составляющих принципов верховенства права - принцип правовой определенности, гарантирующий обеспечение легкости выяснения содержания права и возможность воспользоваться этим правом в случае необходимости".

13:19 Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан воздерживаться от прогулок: "Если выбирать между воздержаться от прогулок и погулять по скверу, конечно, нужно воздержаться. Я понимаю, как это тяжело: хорошая погода, хочется выйти на свежий воздух, но это очень опасно". Он подчеркнул, что на жителей оказывается психологическое воздействие регулярными обстрелами в четыре утра, но добавил, что "несмотря на это, мы выстоим: нас не запугать, у нас очень крепкий дух".

12:57 Премьер Ирландии Михал Мартин побывал в Бородянке, Буче и Ирпене, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

12:48 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об обстрелах Торецка: ракеты попали в два дома частного сектора, точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами. Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

12:43 Подоляк объяснил, зачем России "постоянные представления" с обстрелом собственных городов: "Чтобы отвлечь россиян от "холодильника", поддерживать градус антиукраинской истерии и сорвать поставки западного оружия. Но все фиксируется. Кремль ждет трибунал за преступления не только перед украинским народом, но и перед собственным".

12:19 Партизанское движение БОАК - Боевая Организация Анархо-Коммунистов - взяло на себя ответственность за поджоги военкоматов в России. По словам партизан, заявить о своем существовании публично их заставила война, развязанная Путиным против Украины. Они планируют и дальше совершать диверсии на территории РФ без вреда для гражданского населения.

12:03 У России есть несколько сценариев ведения войны в Украине, сообщила в интервью 24 каналу замминистра обороны Анна Маляр. По ее словам, прогнозировать ход войны сложно, поскольку на него влияет много факторов, и к тому же РФ не может предугадать действий Украины: "Мы тоже ориентируемся на то, как они будут действовать, и таким образом мы будем противодействовать".

По словам Маляр, у РФ также есть несколько сценариев интеграции захваченных территорий Украины, но эти процессы сталкиваются с сопротивлением местных жителей. Из прогнозов Маляр назвала скорое исчерпание ресурсов РФ: "Можно делать прогнозы, что в такой интенсивности им будет все сложнее воевать".

11:49 Данилов заявил, что спустя четыре месяца войны в Украине "вместо демилитаризации состоялась максимальная милитаризация - Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО, происходит постоянное накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями". Также он добавил, что около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что войска РФ не "устали" после боев за Лисичанск - "их очень потрепали наши военные, и многие российские военные уже "отдыхают" в другом мире". Вместе с тем он добавил, что война не будет короткой - "враг мощный, коварный и не изменил своих планов по полному уничтожению Украины". Данилов добавил, что окончательной единой антипутинской коалиции сегодня еще не существует, она только формируется. А основные гарантии безопасности для Украины - это членство в НАТО.

11:33 Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт отказался участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности венгров, проживающих на Закарпатье: "Очевидно, что эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам, где живут венгры. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров".

11:29 На захваченных территориях Харьковской области оккупанты намерены создать четыре "администрации" - Купянскую, Изюмскую, Волчанскую и Харьковскую, заявил ТАСС назначенный россиянами "глава Харьковской ВГА" Виталий Ганчев. По его словам, уже создана "региональная временная гражданская администрация". Ганчев подчеркнул, что "власти и жители Харьковской области стремятся к тому, чтобы регион вошел в состав России".

11:25 В Латвии вслед за Германией обсуждают возвращение призыва на воинскую службу в качестве реакции на российскую угрозу. "Сейчас у нас нет оснований полагать, что Россия изменит свое поведение", - заявил министр обороны страны Артис Пабрикс. Всеобщую воинскую повинность планируют вводить уже с 2023 года для мужчин с 18 до 27 лет. Призыв будет осуществляться на 11 месяцев. Для женщин - на добровольной основе.

11:23 После ракетного удара по университету в Харькове погиб 40-летний сторож, сообщила прокуратура области.

11:21 В Мариупольском порту оккупанты захватили два иностранных грузовых судна. Как сообщает Reuters, владельцам кораблей захватчики заявили, что их имущество переходит в "государственную собственность". Первое судно прибыло в порт Мариуполя 21 февраля и является собственностью либерийской компании Smarta Shipping, над вторым был установлен флаг Панамы, его название - Blue Star.

11:10 В оккупированных Михайловской и Раздольской громадах Запорожской области местные "власти" запретили продавать любой алкоголь военнослужащим РФ. Как сообщает украинская военная разведка, в области отмечается массовое злоупотребление алкогольными напитками со стороны россиян, это приводит к многочисленным нарушениям дисциплины и серьезным правонарушениям.

10:48 На оккупированной территории Херсонской области отключены YouTube и Instagram, сообщил пресс-секретарь "военно-гражданской администрации" Сергей Мороз в Telegram: "Мы теперь без YouTube, без Instagram. Ну ничего, обходимся как-то, нормально". По его словам, ресурсы отключили несколько дней назад.

10:37 В Украину прибыл премьер Ирландии Михол Мартин. Он проведет серию встреч, призванных подтвердить солидарность Ирландии с украинскими властями, пишет The Guardian. "Дух и решимость украинского народа вдохновили всех нас, и Ирландия окажет всемерную поддержку на пути Украины к полноправному членству в ЕС и продолжит приветствовать и поддерживать мирных жителей, спасающихся от этой войны", - заявил премьер.

10:21 Сегодня ночью военные зенитного ракетного подразделения воздушного командования Південь уничтожили две вражеские крылатые ракеты морского базирования типа Калибр, которыми россияне пытались атаковать Николаевщину. Ракеты были выпущены из подлодки в акватории Черного моря.

09:44 Россия остановила транзит нефти из Казахстана в Европу. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) по решению Приморского районного суда Новороссийска приостановит деятельность морского терминала на 30 суток. Причиной такого решения стали нарушения, якобы выявленные Ространснадзором во время оценки технического состояния опасных производственных объектов и соблюдения экологических требований при их эксплуатации.

Наканцне президент Казахстана Токаев сказал, что Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках. По словам Токаева, страна привержена развитию устойчивых связей с Евросоюзом - самым крупным торговым партнером Казахстана.

09:32 ГБР инициировало отстранение от должности замглавы Харьковского облсовета, у которого был российский паспорт, полученный им в 2014 году, а также водительское удостоверение и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России.

09:21 В результате ракетных обстрелов в Киевском районе Харькова практически полностью уничтожено здание высшего учебного заведения, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. За сутки в области пострадали три человека.

08:55 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 6 июля. Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

личного состава - около 36 500 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1600 (+6),

боевых бронированных машин - 3789 (+17),

артиллерийских систем - 812 (+6),

РСЗО - 247 (+0),

средств ПВО - 107 (+2),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 187 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 664 (+4),

крылатых ракет - 153 (+9),

кораблей/катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14),

специальной техники - ​​65 (+0).

08:49 В Николаевской области за минувшие сутки погибли два человека, сообщила ОВА. Один из них - в результате обстрела села Заселье Первомайской общины, второй - при обстреле села Нечаяне. Также 5 июля россияне обстреляли аквазону Очаковской общины и поселок Апрельское Первомайской общины. В результате загорелись поля с урожаем.

08:31 Британская разведка полагает, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. Продолжая укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью, РФ перебросила на Изюмское направление большую часть оставшихся частей Восточной и Западной групп войск. За последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км в сторону Славянска по главной трассе E40 от Изюма, сообщают аналитики.

По их данным, российские силы из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска. Помимо этого, город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск.

08:25 Украинские и российские телеграм-каналы сообщают, что в ходе боев за Лисичанск потери понесло подразделение белорусов, которое воевало в рядах ВСУ. Так, 26 июня погиб командир белорусского батальона Волат Иван Марчук с позывным Брест. Батальон входил в полк Кастуся Калиновского, где воюют в основном выходцы из РБ. Еще несколько белорусов пропали без вести в Лисичанске и один попал в плен.

08:23 Россияне пытаются захватить дорогу Бахмут-Лисичанск, на данный момент ВСУ сдерживают натиск, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, как только появится больше дальнобойного оружия - преимущество РФ в личном составе будет нивелировано.

08:20 Мэр Славянска Вадим Лях уточнил, что в результате вчерашнего обстрела города погиб один человек, еще семь ранены. Всего с начала боевых действий в громаде погибли 17 человек и ранены 67.

08:18 На подконтрольной территории Донецкой области за минувшие сутки от российских обстрелов погибли пятеро мирных жителей: двое в Авдеевке, по одному в Славянске, Красногоровке и Курахово. Еще 21 человек получил ранения, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

08:11 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстреле Криворожского района. Под удар попало село Шестерня Широковской общины, повреждены несколько жилых домов, пострадавших нет.

08:00 ВСУ остановили вражеское наступление возле Северска, в районе Спорного, неподалеку от Вершины, а также в районе Бахмута и Славянска, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

05:15 Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что цель вторжения России в Украину - смена режима в Киеве и уничтожение суверенитета украинского государства.

Также ISW сообщает, что российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска, пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска. Вероятно, войска РФ пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.

Украинские силы наненсли ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка. Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области. Российские власти проводят усиленные меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы. Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к РФ, указывают аналитики.

04:37 Кадыровцы умышленно уничтожили мусульманскую мечеть в Северодонецке. Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в июне кадыровцы открыли огонь по Исламскому культурному центру Бисмелье в Северодонецке. Они знали, что там прячутся люди, и умышленно начали обстрел, когда мирные вышли во двор набрать воду из скважины. Вероятно, есть погибшие, информация уточняется. Религиозный центр уничтожен полностью.

03:16 В Германии работают около 200 российских разведчиков. Немецкие органы безопасности на сегодняшний день ведут за ними слежку, в то время как их куратор работает в посольстве РФ, пишет Bild. Основной задачей шпионов является сбор и передача информации о местных политиках и руководителях крупных компаний.

01:40 В Великобританию прибыла первая ротация украинских военных для учений. Как сообщает пресс-служба британского парламента, украинские военные пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке. Это будет обращение с оружием, первая помощь на поле боя, боевые навыки, тактика патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов. Каждый курс будет длиться несколько недель.

00:34 Украинская компания UkrSpecSystems, которая производит беспилотники PD-2, приняла решение перевезти производство в Польшу. Такой шаг необходим для гарантирования обеспечения потребностей украинских военных.

00:22 Для Реестра олигархов собирается информация о потенциальных фигурантах, по работе Реестра ожидается решение Венецианской комиссии, рассказал в эфире телемарафона министр юстиции Денис Малюська. По его словам, война существенно "деолигархизировала" многих из обладателей статуса, и былого влияния олигархи в Украине уже не имеют.

00:09 Эрдоган надеется, что достигнуть согласия об открытии зерновых коридоров удастся через 7-10 дней. По его словам, Анкара стремится быть посредником для скорейшего решения вопроса под эгидой ООН: "Черноморский зерновой коридор имеет большое значение. Важны подходы со стороны обоих лидеров - и господина Путина, и господина Зеленского. Мы продолжаем наши переговоры".