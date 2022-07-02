Война в Украине - главные новости за 2 июля. Хроника российского вторжения

23:54 Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что с 24 февраля территория десяти областей пострадала от боевых действий - за это время удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 находятся под российской оккупацией.

23:36 Вашингтон изучает возможность отправить в Украину инспекторов, чтобы непосредственно получать информацию о применении предоставленного США оружия, сообщил замглавы Агентства Пентагона США по оборонному сотрудничеству Джед Роял.

23:33 Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что Украина активно готовится к началу специальной конференции в Лугано в Швейцарии, посвященной восстановлению страны. Мероприятие стартует уже в понедельник, 4 июля.

"Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины - безопасную, современную, удобную, безбарьерную. Для этого нужны колоссальные инвестиции - миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институции и, конечно, реформы. На самом деле это самый крупный экономический проект нашего времени в Европе и чрезвычайные возможности показать себя для каждого государства, для каждой компании, которую мы пригласим работать в Украине", - заявил президент.

23:26 ВСУ освободили Ивановку Херсонской области, сообщил Зеленский.

22:53 Зеленский в вечернем видеообращении напомнил, что война не закончилась: "Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась, ее жестокость иногда только нарастает, и нельзя о ней забывать. Поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем оставшимся в одиночестве в это время. Распространяйте правду о войне и о преступлениях оккупантов. Как бы сложно ни было сегодня, должны помнить о том, что будет завтра. И что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу - каждый и каждая должны делать для этого все возможное".

22:47 Арестович тоже опроверг захват россиянами Лисичанска, ранее озвученный рядом источников противника: "Российская сторона в лице известного тиктокера утверждала, что они взяли Северодонецк суток где-то 45 назад. На это понадобилось полтора месяца… Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль. Но ситуация там угрожающая. Все решится через день-два".

21:51 Байден направил в Конгресс США письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил Белый дом.

21:35 На сегодня противником разрушено в Украине более 15 млн кв. м жилья, заявки в Дію подали более 220 тысяч человек, рассказала замглавы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк в эфире телемарафона. По ее словам, примерно 800 тысяч человек остались без жилья или оно сильно разрушено и требует серьезного ремонта.

20:14 На пляже в Каролино-Бугазе Одесской области один отдыхающий погиб, подорвавшись на мине при заплыве на глубину, второй получил ранения, сообщили в пресс-центре Сил обороны.

19:51 В селе Сергеевка Одесской области завершены спасательные работы, сообщило МВД. Всего погибли 20 человек (16 человек - в жилом доме и четыре человека - на базе отдыха, из них один ребенок). Пострадали 38 человек, все они в больнице.

19:29 Лукашенко заявил, что отдал приказ военным "взять на прицел центры принятия решений противников Минска". По его словам, несколько дней назад украинские войска пытались нанести удар по военным объектам Беларуси, но все ракеты якобы были перехвачены. Лукашенко подчеркнул, что Минск не хочет воевать в Украине, "ни одного белорусского солдата там нет". Также Лукашенко утверждает, что ни он, ни Путин "никого не шантажируют ядерным оружием". При этом Минск и Москва "должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада".

19:00 На Бахмутском направлении в районах Кодемы и Берестового оккупанты пытались провести разведку боем, но понесли потери и отошли, сообщил Генштаб ВСУ.

18:58 Кулеба сообщил, что обсудил с Боррелем предстоящие шаги Украины на пути в ЕС, а также подготовку седьмого пакета санкций против России.

18:56 МВД сообщило, что разбор завалов ТЦ Амстор в Кременчуге завершен, под обломками обнаружены 29 фрагментов тел, погиб 21 человек и пострадали 66 человек, из которых 26 госпитализированы. К ликвидации последствий было привлечено более 1060 человек и около 140 единиц техники.

18:52 По состоянию на 2 июля в российском плену находятся шесть должностных лиц органов местного самоуправления Херсонщины, среди которых мэр Херсона Игорь Колыхаев. Ассоциация городов Украины обращается за защитой пленных в международные организации.

18:33 Угрозы окружения Лисичанска на сегодняшний день нет, но опасность захвата Луганской области высока, заявил в комментарии РБК-Украина советник главы МВД Вадим Денисенко: "По состоянию на сейчас вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная. Тем более, с таким перевесом в технике и живой силе".

Что касается Донецкой области, то ее, по словам Денисенко, захватить будет гораздо сложнее: "Там есть, по сути, две крепости - Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому не думаю, что это так просто".

18:24 В Донецкой области сокращают продолжительность комендантского часа, сообщил глава ОВА Павел Кириленко. С понедельника, 4 июля он будет действовать с 22:00 до 4:00.

18:15 Россияне нанесли ракетный удар по Павловграду Днепропетровской области, сообщил горсовет.

17:46 Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодняшний обстрел города рано утром велся по промышленным предприятиям. Большая часть выпущенных российскими войсками ракет упали в предместьях города. Жертв нет.

17:11 Румыния готова помочь жертвам ракетного обстрела в Одесской области, заявил глава МИД страны Богдан Ауреску. По его словам, удар по гражданским объектам в Одесской области еще раз подтверждает, что эта война не только незаконная, но и аморальная, и должна завершиться как можно скорее.

16:58 Более 10 тысяч мариупольцев находятся в тюрьмах так называемой "ДНР". Как сообщает Мариупольский горсовет, люди перебывают в ужасных условиях, они закрыты в тесных камерах и почти не получают воду и еду. Мариупольцы не имеют доступа к медицинской помощи и подвергаются разным формам пыток. "Призываю Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное содержание гражданских жителей города", - заявил мэр Вадим Бойченко.

16:37 Под Лисичанском идут ожесточенные бои, но сам город не окружен, он под контролем украинских войск, заявил в эфире телемарафона представитель Нацгвардии Руслан Музычук. В свою очередь в "ЛНР" заявляют, что центр Лисичанска захвачен, город взят в окружение.

16:23 Залужный опубликовал видео работы беспилотника по российским целям на острове Змеиный. "Оккупанты вчера попытались разбомбить свои позиции с помощью авиаударов, но традиционно не справились с поставленной задачей. Поэтому мы решили помочь им окончательно эвакуироваться с острова", - написал главнокомандующий ВСУ.

15:12 В Кременчуге спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте уничтоженного российской ракетой ТЦ Амстор. Окончательное количество погибших еще устанавливается, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

14:57 Украинцы в Польше смогут получить ID-карты и загранпаспорта, сообщил первый замминистра МВД Евгений Енин. Соответствующий пилотный проект уже стартовал в Варшаве. Получить первые документы можно будет в начале августа. С учетом логистики в военное время срок изготовления срочных документов составит до 20 дней, а в обычном порядке - до 40-45 дней.

14:44 Мэр Львова Андрей Садовый провел оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства города, чтобы определить план действий на случай эскалации со стороны Беларуси. По его словам, в каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований терробороны. Также рассматривается вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий.

14:19 Украинские пограничники на Черниговщине нашли жесткий диск с данными о российских оккупантах, часть из которых была с грифом "секретно". На носителе находится более сотни гигабайт данных о зенитно-артиллерийском подразделении РФ из-под Москвы: штатно-должностной список с биографиями российских военных, техническая документация вооружения и военной техники.

13:50 Поблизости оккупированного Токмака Запорожской области произошел конфликт между военнослужащими РФ, который перерос в вооруженную стычку, - в результате погибли четыре и получили ранения около десяти оккупантов, сообщила ОВА. По данным обладминистрации, количество подобных вооруженных столкновений между оккупационными войсками увеличивается. Основная причина - межэтнические конфликты и раздел награбленного имущества украинцев.

13:33 В Киеве директора одной из школ подозревают в координации деятельности группы, собирающей разведданные о позициях ВСУ и ТрО в Киеве. Как сообщила СБУ, директору обещали должность "министра образования" в случае захвата столицы.

13:10 Семьям погибших после обстрела ТЦ в Кременчуге выплатят компенсации в двукратном размере, заявил мэр города Виталий Малецкий: "Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ Амстор. Мы приняли решение об увеличении выплаты от всего кременчугского общества с 50 000 до 100 000 грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии". Также горсовет выделил средства на оплату похорон всех погибших.

12:17 Подольский суд Киева арестовал корпоративные права сети магазинов парфюмерии Brocard. Корпоративные права Брокард-Украина принадлежат кипрской компании Инденон Холдинг Лимитед, а через нее - владелице российской сети парфюмерных магазинов Л’Этуаль россиянке Татьяне Володиной. Арест был наложен в рамках уголовного производства о присвоении имущества и финансировании агрессии против Украины.

11:38 ВСУ получат обещенное Западом оружие в течение одного-трех месяцев, заявил Подоляк в интервью 24 каналу. По его словам, с поставками оружия есть две проблемы, первая из которых - бюрократия: "Там нужно подписать определенное количество документов, в частности, как будем использовать, как забирать, куда будем доставлять. Этой части уже нет. Бюрократии для Украины нет. Имею в виду с точки зрения поставок оружия наших партнеров".

Вторая проблема, по словам советника главы ОП, - запасы оружия на складах: "Его надо доделать, потому что никто столько не собирал, как Россия. Поэтому сейчас его дорабатывают, что-то расконсервируют на складах, и это быстро пойдет в Украину - месяц, два, три".

11:12 Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сообщил, что уже более 20 компаний планируют или приступили к строительству перевалок в зонах, где проходят новые логистические маршруты: "За этот месяц ожидаем около 2 млн тонн экспорта зерна, которое уже перешло по новым логистическим маршрутам: Польша, Румыния, Венгрия, Словакия. И есть потенциал к увеличению. Мы проводим переговоры с ЕС, и в конце июля будет отдельная встреча с широким кругом участников на уровне министров".

10:31 Росгвардеец, который совершал зверства в Буче, объявлен в международный розыск, сообщила прокуратура Киевской области. По данным следствия, командир подразделения Нацгвардии РФ в Ульяновской области Сергей Колоцей причастен к убийству четырех мужчин на улице Яблонской в Буче. Проверяется его причастность к другим убийствам.

10:27 Британская разведка сообщает, что войска РФ продолжают добиваться незначительных успехов вокруг Лисичанска, но, вероятно, заблокированы на юго-восточной окраине города.

Также аналитики отмечают, что Россия использует противокорабельные ракеты Х-22 для ударов по наземным целям из-за вероятного сокращения запасов более точного современного оружия. Ракетами Х-22 россияне нанесли удары 30 июня по Одесской области. А в Кременчуге в ТЦ Амстор попала не Х-22, а ее модернизация Х-32 - на это указывают результаты анализа записей камер видеонаблюдения, заявили эксперты.

10:24 В Харьковской области за последние сутки ранения получили четыре человека - два в Изюмском районе, по одному в Харьковском и Лозовом. Самые активные боевые действия на территории области ведутся на Харьковском и Изюмском направлениях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

10:21 В Мариуполе сопротивление медленно, но набирает обороты. Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, из-за этого оккупанты начали очередную волну проверок и фильтрации. При въезде из Запорожской области в Мариуполь даже те, кто уже прошел фильтрацию, подлежат дополнительному допросу ФСБ. По Мариупольскому району идет волна обысков и проверок, на следующей неделе переходят в город.

10:15 Пропагандистские российские СМИ сообщили со ссылкой на Минобороны страны, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл на оккупированную территорию Украины. Он якобы работал на командных пунктах и проверил задействованные в зоне "спецоперации" в Украине российские подразделения.

10:07 Российские СМИ сообщают, что в Бердянске подняли затонувший десантный корабль Саратов. В "администрации" Запорожской области подтвердили, что судно затонуло в результате обстрела со стороны Украины.

10:04 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 2 июля. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

личного состава - около 35 870 (+120) человек ликвидировано,

танков - 1582 (+5),

боевых бронированных машин - 3737 (+1),

артиллерийских систем - 800 (+4),

РСЗО - 246 (+0),

средств ПВО - 105 (+0),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 186 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 653 (+8),

крылатых ракет - 144 (+1),

кораблей/катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2614 (+4),

специальной техники - ​​61 (+0).

09:26 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что вчера утром по Николаеву Россия нанесла 12 ракетных ударов. Обстреляна портовая инфраструктура и частные предприятия, среди них производство духов и извести. Одна из вражеских ракет была сбита.

09:09 В Пентагоне заявляют, что украинские военные добились "значительного успеха", используя на поле боя американские HIMARS: поскольку это высокоточная система значительного радиуса действия, ВСУ способны систематически наносить точные удары по тщательно выбранным целям, существенно подрывая боеспособность российских сил.

Сами украинские военные, использующие HIMARS, рассказали The Wall Street Journal, что это оружие уже начинает менять баланс сил на Донбассе, где у России значительное преимущество в артиллерии. По их словам, они уничтожили десять важных российских объектов, включая штаб армии РФ в Изюме. Издание отмечает, что цели ВСУ тщательно отбираются, поскольку одна ракета HIMARS стоит 155 тысяч долларов. Пока что ВСУ выбирают в основном российские штабы, склады вооружений и военные казармы.

08:43 В Луганской области ВСУ отразили два массированных наступления россиян - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, россияне атакуют с разных сторон, привлечено болшое количество военных и техники.

08:40 В Славянске за вчерашний день погибли четыре мирных жителя, семеро получили ранения, сообщил мэр города Вадим Лях. Под обстрел попал микрорайон Лиманы, улицы Барвенковская, Подгорная, Данилевского. Город обстреляли кассетными снарядами.

08:38 В Беларуси в рамках учений продолжается вручение повесток, а врачам запретили выезжать из страны, сообщил Генштаб ВСУ.

08:17 В Херсонской области российские оккупанты и коллаборанты боятся сопротивления местного населения - руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны в бронированных машинах и бронежилетах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление, сообщил Генштаб ВСУ.

08:06 Украинская армия продолжает операцию по зачистке острова Змеиный. Так, за предыдущий день ВСУ удалось обнаружить и уничтожить на острове реактивную систему залпового огня Град, зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, три единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерну и район укрытия другой техники. Как сообщили в ОК Південь, признаков присутствия противника не обнаружено.

07:59 Американский Институт изучения войны (ISW) пишет о новом законопроекте, обязывающем российские предприятия поддерживать так называемые "специальные и антитеррористические операции", а работников - работать ночью или в праздники ради нужд государства. Так Кремль готовится к длительной войне в Украине, создавая условия для поддержания своей армии российской экономикой.

Что касается ситуации на фронте, то, как сообщает ISW, российские войска не смогли окружить Лисичанск. Также они не смогли захватить Лисичанский желатиновый завод, хотя уже заявили об этом.

06:21 В Вашингтоне считают, что у России нет достаточно сил в Херсоне, чтобы эффективно продолжать оккупацию и контролировать регион, особенно после вывода части сил из этого района для боевых действий на Донетчине, пишет CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США.

01:34 Боррель осудил ракетные удары России по Одесской области, назвав их военным преступлением и потребовав немедленно прекратить наносить удары по мирному населению: "Лица, ответственные за действия, являющиеся военными преступлениями, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом".

00:27 Освобожденная из плена парамедик Юлия "Тайра" Паевская рассказала в интервью Deutsche Welle о том, в каких условиях ее содержали российские оккупанты: "В последнее время меня держали в Донецком СИЗО. Там осталось очень много наших пленников. Отношение ужасное. Кормят более-менее, умереть от голода не удастся. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали. В камере 22 женщины, камера три на шесть метров, десять коек. Другие также не имели никакой информации о семьях и детях. Их психологическое состояние было просто ужасным, но большинство из них держались очень достойно".

По словам Тайры, это бойцы ВСУ и Нацгвардии, девушки из полка Азов и гражданские, была также медик на седьмом месяце беременности. Паевская рассказала, что захватчики применяли физическое и психологическое насилие.

00:14 В Пентагоне состоялся закрытый брифинг для медиа по поводу войны в Украине. Журналист Foreign Policy Джек Детч публикует основные моменты: