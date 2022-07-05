Война в Украине - главные новости за 5 июля. Хроника российского вторжения

20:45 Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил о ракетных ударах по Хмельницкому району.

20:34 Приоритетными для восстановления отраслями экономики Украины определены IT-сектор, агропромышленный комплекс и металлургия, сообщила по итогам конференции в Лугано нардеп Ирина Костанкевич в эфире телемарафона.

20:11 В Финляндии арестованы 865 грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям, попавшим под санкции ЕС, пишет Reuters.

20:09 Замминистра обороны Анна Маляр заявила в интервью 24 каналу, что Беларусь проводит учения и ряд информационных операций, которые могут быть признаками готовности к возможному вторжению в Украину: "Мы рассматриваем все возможные сценарии, в том числе угрозу из Беларуси...Сейчас в Беларуси нагнетается негативное отношение к Украине. Это может быть маркером того, что они находятся в состоянии готовности, как один из сценариев. Но мы не можем прогнозировать на 100%. Однако то, что их учения - это обычно прикрытие для готовности, - такие признаки есть".

20:05 Россияне готовятся к призыву в Бердянске, сообщает Центр национального сопротивления. Руководители ОСМД в городе получили распоряжение предоставить списки жителей призывного возраста. Условием для мобилизации является российский паспорт. Также россияне нарастили темпы мобилизации на оккупированной Луганщине, в частности, в армию забрали всех мужчин с Луганского мясокомбината и Луганской "государственной академии культуры".

20:03 Правительство Польши приняло решение продавать замороженные активы РФ и подсанкционных лиц. Согласно правкам в так называемый санкционный акт, в подсанкционных компаниях можно будет назначать временную администрацию, перед которой будет поставлена цель продажи данного актива или передачи его Государственному казначейству.

"Это чрезвычайно важное положение, которое позволит вам управлять компанией, попавшей под санкции, с целью ее продажи, а также для защиты интересов сотрудников", - посянил министр развития и технологий Вальдемар Буда.

20:01 Генштаб опубликовал еще одно разъяснение по ситуации с контролем передвижения военнообязанных. "Если в пределах области - не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области - тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение", - заявил представитель Главного управления персонала Генштаба ВСУ Александр Хлысь. То есть для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

В свою очередь советница Залужного Евгения Рябека сообщила в комментарии СМИ, что военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения разрешений, поскольку речь идет исключительно о смене места жительства или регистрации.

19:59 Шмыгаль в Лугано передал заявку Украины на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.

19:57 В июне на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 44 ребенка, которых оккупанты незаконно вывезли в Россию и на оккупированные территории, сообщило Минреинтеграции. Большинство из этих детей - сироты или лишенные родительской опеки.

19:50 Швейцария выступает против конфискации замороженных российских активов, пишет The Guardian. Президент страны Игнацио Кассис заявил, что защита прав собственности имеет основополагающее значение для либеральной демократии, и подчеркнул серьезные опасения некоторых лидеров в отношении того, что предложения о конфискации российских активов создадут опасный прецедент и потребуют конкретного юридического обоснования. "Право собственности - это основное право, право человека", - заявил Кассис.

Тем временем идея конфисковать замороженные российские активы получила на конференции в Лугано принципиальное одобрение министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

19:43 Военный учет в Украине планируют цифровизировать, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник: "У нас есть всеобщая политика государства - это "страна в смартфоне". И, безусловно, в том числе такой вопрос, как учет военнообязанных, в дальнейшем также может быть, по крайней мере на первых шагах, частично переведен в цифровой режим с использованием Дії". По словам Мотузяника, такая работа уже ведется соответствующими министерствами.

19:37 С 24 февраля в Украине продолжается война и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин не выпускают за границу, а теперь оказалось, что выезжать за границы своего населенного пункта они тоже должны по специальному разрешению военкомата. О том, что все это значит, - в материале Скандал из-за норм для военнообязанных.

19:24 Угроза со стороны Приднестровья существует, заявил Зеленский во время выступления на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist. Президент подчеркнул, что не согласен с главой Молдовы Майей Санду и знает, что Приднестровье совершает провокации: "Они мелкие, но они есть, Россия это делает. Россия делает это специально, чтобы и там была потасовка, чтобы и там был следующий взрыв этой войны".

18:49 На Славянском направлении ВСУ отбили штурм в районе Краснополья, на Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на взятии под контроль дороги Бахмут-Лисичанск и попытках овладеть Белогоровкой, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

18:26 Силы обороны в Херсонской области ударили с вертолетов по скоплению военных РФ в районе Правдино и уничтожили склад горюче-смазочных материалов, сообщило ОК Південь. Также вчера ВСУ отразили контратаку усиленного взвода противника в районе Лозового.

18:14 Пляжи в Одессе в этом сезоне не откроют, заявил глава ОВА Максим Марченко. Такое решение, по его словам, было принято совместно с городскими властями и обусловлено требованиями безопасности, в том числе - из-за мин, которые выносит на берег.

18:11 Пока что у украинских военных только четыре системы HIMARS, но они демонстрируют максимальную оперативную мобильность, совершая удары по тыловым базам врага по всему фронту. Артиллеристы говорят, что HIMARS уже начинают менять баланс сил. Подробнее об этом оружии - в материале Как HIMARS сжигают оккупантов.

18:08 Шмыгаль рассказал, что правительство уже начало подготовку к отопительному сезону: создается запас модульных котельных, генераторов и очистителей воды.

18:05 Поддержка Украины должна оставаться приоритетной целью для доноров, заявил в Лугано директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер: "Поддержка макроэкономической стабильности сейчас - как платформа для восстановления и реконструкции - должна оставаться приоритетом. Умелое экономическое управление в Украине необходимо дополнять дальнейшей внешней финансовой поддержкой".

17:38 Падение ВВП Украины в 2022 году составит не менее 35%, заявил Шмыгаль на итоговой пресс-конференции в Лугано.

17:34 Представитель "администрации" Запорожской области Владимир Рогов сообщил о назначении "заместителем главы" региона экс-депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко. Козенко в 2014-2016 годах был "заместителем председателя Госсовета Крыма", с 2016 по 2021 - депутатом Госдумы. Еще одним "замом" стал Виктор Емельяненко, который во времена Януковича был первым заместителем главы Запорожской ОГА. Емельяненко будет отвечать за вопросы политической интеграции, Козенко - за экономику.

17:28 Украина арестовала российские активы на 33 млрд гривен, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

17:26 Шмыгаль заявил на конференции в Лугано, что Украине будет достаточно двух лет, чтобы имплементировать основные правила Евросоюза. По его словам, Кабмин и международные партнеры будут работать над созданием механизма страхования военных рисков для компаний, которые инвестируют и работают в Украине. Также он подчеркнул, что власти приложат все усилия, чтобы в Украине вести бизнес было "удобно, как нигде", и цифровизация - одна из ключевых основ антикоррупционной политики.

17:18 Россия начала отводить военную технику от финской границы после заявлений о вступлении Финляндии в НАТО. Вероятно, технику перебросят в Украину, пишет Yle.

16:40 Россияне сегодня обстреляли центральный рынок Славянска, в результате по меньшей мере два человека погибли, семеро ранены, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

16:38 Сегодня в полдень авиация РФ ударила ракетами Х-59 по портам Очакова и Черноморска, все три ракеты уничтожены силами ПВО, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

16:36 Великобритания в ближайшее время передаст Украине еще десять самоходных артиллерийских установок, сообщил Джонсон во время телефонного разговора с Зеленским. Также Лондон поставит ВСУ барражирующие боеприпасы. Стороны также обсудили вопросы вывоза украинского зерна, ситуацию с пленными британцами и послевоенное восстановление Украины. Отдельно Джонсон сообщил, что Британия попросила EBU рассмотреть предложения Украины по проведению Евровидения-2023.

16:34 Госдума РФ приняла законопроект об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России и участие в военных действиях против нее. Теперь за участие россиян в военных действиях против интересов РФ за рубежом предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет, а переход на сторону противника "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" будет считаться госизменой и наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Конфиденциальное сотрудничество россиян с "иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями" будет наказываться лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до 1 млн рублей.

16:15 Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил Коммунистическую партию Украины.

16:00 Залужный обратился к призывникам и военнообязанным: "Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству. Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК. Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось".

15:56 Потери РФ составляют до 115 тысяч убитыми и ранеными, заявил Подоляк. По его словам, армейские части потеряли 36 тысяч человек, ЧВК - до 12 тысяч, все остальные - раненые. От военных частей, захватывающих так называемую "ЛНР", осталось 25-35% живой силы.

15:39 Россия на оккупированных территориях увеличила масштабы принудительного призыва военнообязанных для комплектования частей и подразделений 2-го армейского корпуса РФ. Поиск военнообязанных осуществляют сотрудники т.н. "МДБ ЛНР" и местной "полиции", сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

15:25 Нидерланды предоставили дополнительно 200 млн евро помощи Украине через специальный счет МВФ - средства пойдут на зарплаты госслужащим, учителям, медикам, сообщила министр внешней торговли и сотрудничества страны Лисье Шрайнемахер.

15:23 Госдума РФ приняла закон о предоставлении статуса ветерана гражданским, участвующим в "спецоперации" в Украине, - речь идет о гражданском персонале вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

15:19 "Глава" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в интервью ТАСС о договоренности об экспорте зерна в страны Ближнего востока - Ирак, Иран, Саудовскую Аравию. По его словам, один из крупнейших контрактов сейчас заключен с Ираном - на поставку 150 тысяч тонн зерна. Также он рассказал, что зерно у местных фермеров якобы закупают агротрейдеры и госкомпании РФ - фермеры получают около 200 долларов за тонну.

15:16 Греческие компании обеспечивают наибольший танкерный флот для транспортировки российской нефти, заявил Зеленский в ходе выступления на ежегодном правительственном круглом столе The Economist: "Россия своей игрой с газом делает все, чтобы инфляция только раскручивалась и чтобы Европа этой зимой пережила наибольший кризис в истории. В то же время мы видим, как греческие компании обеспечивают чуть ли не наибольший танкерный флот для транспортировки российской нефти, тогда как другой российский энергоресурс используется в качестве оружия против Европы и против семейного бюджета каждого европейца".

15:10 ВСУ в ночь на 3 июля атаковали одну из российских военных баз в Мелитополе - уничтожены казармы, склады с боеприпасами и горючим, ликвидированы более 200 российских военных, еще свыше 300 ранены, сообщил мэр Иван Федоров. По его словам, колаборанты боятся выходить на работу.

15:07 Россияне сегодня днем обстреляли территорию близ села Блешня Черниговской области, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, зафиксировано около 40 взрывов - вероятно, стреляли из ракетных систем залпового огня, а также еще десять - вероятно, из артиллерии. Предварительно жертв и разрушений нет.

15:05 У врага нет сил для десантной операции в Одесской области, но угроза ракетных атак остается очень высокая, заявил глава ОВА Сергей Братчук.

15:01 Мэр Славянска Вадим Лях сообщил об обстреле города и призвал граждан оставаться в укрытиях.

14:58 Россия предписала Еврейскому агентству (Сохнут) прекратить свою деятельность в стране, пишет The Jerusalem Post. Издание отмечает, что приказ был издан на фоне растущей напряженности между Израилем и РФ из-за позиции Иерусалима в отношении войны в Украине.

14:44 "Глава" Запорожской администрации, коллаборант Евгений Балицкий заявил, что жители "освобожденной" территории не будут подлежать мобилизации "по меньшей мере пять лет".

14:31 В "народной милиции ЛНР" заявили, что украинские войска нужно "отодвинуть" до Киевской области, "чтобы их ракеты перестали угрожать населению Донбасса".

14:26 Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект об обеспечении вооруженных сил при проведении "операций" за пределами страны. По новым правилам при введении спецмер компании в России не вправе будут отказываться от контрактов в целях обеспечения таких "операций". Также правительство получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва. Кабинет также сможет регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, в том числе условия предоставления отпуска, работу во внеурочное время, ночью или в выходные.

14:15 Переговоры о разблокировании украинских портов пока проходят в двустороннем формате Украина-Турция, сообщил Суспільному посол Украины в Турции Василий Боднарь. По его словам, четырехсторонний формат с участием России и ООН сформируют после того, как Киев согласует с партнерами вопросы безопасности и "красные линии".

13:49 Силы "ЛДНР" после установления контроля над всей территорией Луганской области "перемещаются на донецкое направление", заявил Пушилин.

13:27 Власти Норвегии выделят Украине 1 млрд евро. Средства будут перечислять в течение двух лет. Финансирование будет использовано на гуманитарную помощь, бюджетную поддержку и усилия по восстановлению, сообщила на конференции в Лугано министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм. Она также пообещала, что Норвегия продолжит оказывать Украине значительную военную поддержку.

13:23 Донецкие паблики сообщают о взрыве на одном из крупных российских складов боеприпасов, размещенном в КАМАЗ-центре, слышна детонация снарядов.

13:21 В Украине в ходе боевых действий погиб второй гражданин Франции. Как сообщает RTL, 20-летний доброволец попал под артиллерийский обстрел. Всего, по данным издания, на стороне ВСУ воюют 50 французов.

13:19 В Пологовском районе Запорожской области оккупационные "власти" вынуждают местных жителей отправлять детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ. В случае несогласия родителей "администрация" угрожает забирать детей из семей и оформлять их в интернаты. Самих родителей обещают наказывать административными мерами - мужчин направлять в "армию ДНР", женщин - на коммунальные работы по уборке города, сообщает ГУР МО Украины.

13:15 Ночью по Краматорску россияне ударили ракетами, сообщил мэр города Александр Гончаренко. В селе Малотарановка под Краматорском разрушены гаражи частного предприятия, выбиты окна в одном из коммунальных предприятий, жертв нет.

13:12 Швеция и Финляндия с 5 июля считаются приглашенными странами и могут участвовать в работе НАТО, сообщил Столтенберг.

12:50 В Генштабе подтвердили информацию о запрете на выезд с места жительства для военнообязанных без разрешения военкомата. Такая норма действует с 1992 года, и в целях упорядочения учета перемещенных лиц Генштаб разработал Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта. Также в Генштабе заявляют, что рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих админ границы в связи со служебной или личной необходимостью.

12:37 Мэр Москвы подписал постановление о присвоении территории у британского посольства в столице РФ названия "площадь ЛНР".

12:35 Постпреды стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали в штаб-квартире альянса протоколы о присоединении. Теперь решение о присоединении скандинавских стран должен ратифицировать каждый член альянса.

12:32 Стратком ВСУ сообщил, что украинские военные вчера нанесли удар по казарме противника в оккупированной Ясиноватой Донецкой области.

12:29 Конференция по восстановлению Украины в Лугано по итогам работы утвердила Луганскую декларацию. В ней перечислены семь принципов процесса восстановления Украины:

партнерство;

фокус на реформах;

прозрачность;

демократическое участие;

вовлечение многих заинтересованных сторон;

равенство;

устойчивость.

"В Лугано мы запустили процесс восстановления Украины на международном уровне и изложили принципы, лежащие в основе восстановления. Основа декларации - семь Луганских принципов. Они определяют начало процесса восстановления, критерии и методы восстановления", - сказал президент Швейцарии Игнацио Кассис, представляя документ.

12:13 Следующая конференция по восстановлению Украины состоится в 2023 году в Великобритании, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

12:10 Мэр Броваров Игорь Сапожко предупредил, что 5-6 июля в Броварском районе Киевской области пройдут командно-штабные учения. На территории района может передвигаться техника, усилен контроль на блокпостах и введены меры дополнительной безопасности.

11:51 Зеленский выступил перед участниками 26-го ежегодного правительственного круглого стола журнала The Economist: "Сейчас Европа объединена так, как не была объединена многие десятилетия. Еще пять лет назад вообще невозможно было представить, что Европа достигнет такого объединения, а много дискуссий велось о том, как далеко зайдет разделенность Европы. Украина это исправила. И мы должны работать над еще большей объединенностью. Европа - это глобальный субъект. Так должно быть. И так может быть только с Украиной".

11:15 Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО.

11:13 Киев и Варшаву планируют объединить по скоростной железной дороге, соответствующий проект содержится в Плане восстановления Украины, который был представлен на конференции в швейцарском Лугано. Проект оценивается в 1,2 млрд долларов.

11:06 Шотландия и Уэльс выделили 100 млн фунтов (около 121 млн долларов) на военную поддержку Украины, сообщил Джонсон. Также он добавил, что эти территории приняли 9 тысяч украинских беженцев.

11:04 На Донбассе состоялось первое в мире успешное боевое применение снарядов SMArt производства немецкой компании GIWS mbh, сообщил журналист Юрий Бутусов. По его информации, благодаря этим сверхсовременным самонаводящимся снарядам ВСУ получили значительное преимущество. Так, при обстреле 1 июля двумя снарядами были уничтожены две единицы российской техники, а 2 июля немецкими снарядами ВСУ накрыли целую колонну - повреждены или уничтожены до восьми единиц боевой техники оккупантов.

10:47 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 5 июля. Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

личного состава - около 36 350 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1594 (+5),

боевых бронированных машин - 3772 (+18),

артиллерийских систем - 806 (+2),

РСЗО - 247 (+1),

средств ПВО - 105 (+0),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 187 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 660 (+2),

крылатых ракет - 144 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5),

специальной техники - ​​65 (+0).

10:26 Британская разведка предполагает, что российские войска при попытке захватить всю Донецкую область будут продолжать ровнять города с землей с помощью артиллерии. В отличие от предыдущих фаз войны, РФ, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками войск - центральной, предположительно под командованием генерал-полковника Александра Лапина, и южной, предположительно под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина.

Также в Минобороны Великобритании считают, что отведеные украинские силы, вероятно, преимущественно в хорошем состоянии, и существует реальная вероятность того, что теперь украинские силы смогут отступить к более удобной для обороны выпрямленной линии фронта.

10:18 Турция начала расследование происхождения зерна на борту российского корабля, стоящего на якоре у черноморского порта Карасу, после того, как Украина заявила, что груз был украден, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

10:16 Главное событие конференции по восстановлению Украины в Лугано состоится сегодня во второй половине дня - закрытый круглый стол, за которым соберутся все доноры вместе с украинскими представителями и проговорят совместную координацию, сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, как и на встрече в Лондоне в конце мая, "наблюдается определенная конкуренция между донорами, а нам нужно общее видение и конкретные комитменты".

09:50 СБУ уличила в госизмене помощника народного депутата Украины. Будучи российским агентом, он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. Чиновник был завербован сотрудником 9-го управления 5-й службы ФСБ Юрием Водолазкиным во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента "на связь" своему руководителю Дмитрию Зубареву.

09:48 Из Славянска необходимо эвакуироваться, пока это можно сделать безопасно, заявил мэр города Вадим Лях. По его словам, следующими целями россиян станут Славянск, Краматорск, Бахмут.

09:46 В Мариуполе оккупанты демонтировали детскую площадку возле Драмтеатра, которая чудом уцелела после обстрела, и уже устанавливают ее в центре Донецка. Также срывают экскаваторами гранитную плитку, грузят и вывозят в сторону Донецка. До этого в Донецк уже вывезено из Мариуполя медицинское оборудование, каток и фонтан, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

09:42 В Белогоровке украинские военные отразили штурм противника, оккупанты отошли, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, основные усилия россиян сосредоточены на установлении контроля за территорией области в пределах административных границ.

09:29 В Салтовском районе Харькова в результате ракетного удара была повреждена одна из школ, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

09:27 Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла информацию СМИ о том, что бойцы Азова содержатся в московском СИЗО Лефортово.

09:24 Нардеп Александр Федиенко опубликовал письмо Залужного, адресованное всем органам власти, где сказано, что выезд за пределы места жительства допускается только с разрешения военкома.

09:18 Россия систематически вывозит украинское зерно через Крым в Турцию, хотя в Анкаре это отрицают. Журналисты Радио Свобода выяснили, что россияне выключают радары на судах, которые вывозят украинское зерно из Крыма в турецкие порты, но этот систематический процесс регулярно попадает на снимки со спутника.

08:51 Т.н. "власти ЛНР" заявляют, что Точкой-У обстрелян склад с боеприпасами в Стаханове, в результате чего возник сильный пожар.

08:48 Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сегодня утром были зафиксированы артиллерийские обстрелы приграничных населенных пунктов Глушковского района - в поселке Теткино и в деревне Марково. Обстрел, по заявлению губернатора, продолжается.

08:32 В "ДНР" предъявили "обвинение" гражданину Швеции, который воевавал в рядах ВСУ и сдался в плен на заводе Азовсталь в Мариуполе, пишут российские СМИ.

08:25 На подконтрольной территории Донецкой области за сутки от российских обстрелов погибли два мирных жителя в Бахмуте, еще четверо получили ранения, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

08:12 Утром по Николаеву россияне нанесли ракетные удары, сообщил мэр Александр Сенкевич. На местах работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики, больше информации пока нет.

08:09 Россияне рано утром обстреляли Шосткинскую громаду Сумской области двумя ракетами. Пожар локализован, работает комиссия по уточнению ущерба, сообщил мэр Шостки Николай Нога.

08:07 Ранним утром россияне обстреляли Великую Костромку Криворожского района, в селе повреждены линии электропередачи, предварительно никто не пострадал. В Зеленодольске попали по дачному кооперативу. Людей не задело, масштабы разрушений уточняются, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

07:52 Российские войска пытаются установить контроль над территорией Луганской области в пределах ее административных границ. На Бахмутском направлении идет штурм в районе Новолуганского и Спорного, сообщил Генштаб в утренней сводке. В направлении населенного пункта Долина на Славянском направлении украинские защитники отбили штурм и отбросили врага. Также украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают удары по складам врага и скоплениям захватчиков, в частности, на Херсонщине. Российские оккупанты деморализованы и ищут любую возможность получить легкие ранения.

07:19 Россияне утром выпустили по Днепропетровской области семь ракет, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Шесть из них ВСУ удалось сбить - над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре обломки сбитой ракеты вызвали загорание сухой травы, огонь потушен, пострадавших нет. В городе Покров ракета попала в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. Пострадавших нет.

07:04 Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота, сообщил Минфин страны. Также в новый санкционный список вошли 57 физических лиц и шесть организаций из России. Под санкции попали "глава" херсонской военно-гражданской администрации Сальдо и его "заместитель" Стремоусов, вице-премьер России Григоренко, родственники основного владельца Северстали Мордашова. Также Япония запрещает оказание услуг России, включая аудит и трастовые услуги. Кроме того, Токио вводит запрет на экспорт для 90 организаций из России и Беларуси.

06:17 Армия РФ разрушила, повредила или оккупировала 90% ветровых электростанций в Украине, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Кроме того, по его словам, разрушены или захвачены 30% солнечных станций и когенерационных установок, а также Запорожская АЭС.

04:44 Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что ВСУ все чаще атакуют российскую военную инфраструктуру с помощью огня по косвенному наведению и предоставленных США систем HIMARS в глубине оккупированных территорий. В частности, украинские силы нанесли удары по российским складам боеприпасов в Дубровном Харьковской области (близ линии фронта) 4 июля и Снежном Донецкой области (примерно 75 км от линии фронта) в ночь на 4 июля после удара по одному из четырех российских складов боеприпасов в Мелитополе 3 июля.

ISW также сообщает, что российские войска, вероятно, будут продолжать продвигаться к западу от трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы в конце концов пройти в Бахмут и Северск, хотя их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при взятии Лисичанска, сомнительна. Также Институт предполагает, что российское руководство может готовиться к мобилизации украинских граждан на оккупированных территориях.

01:52 Первый транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд евро Украина получит в конце июля, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

01:33 В Мелитополе оккупанты пытаются запустить школы с российской программой обучения и угрожают лишением родительских прав за отказ отдавать в них детей, рассказал мэр города Иван Федоров.