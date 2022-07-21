Главные новости за 21 июля. Хроника вторжения в Украину и карта боевых действий

21:34 На оккупированной части Харьковской области начали платить пенсии в рублях, заявил "глава ВГА" Виталий Ганчев: "Первый транш получен и распределен между районами Харьковской области… Сейчас уже июль, мы платим за июнь, скоро люди получат за июль".

21:29 Лукашенко заявил в интервью AFP, что готов признать статус Крыма и "ЛДНР": "Надо будет - признаем. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня: почему там Лукашенко признал, не признал. Надо - признаем указом президента".

21:18 Евросоюз ввел санкции против шести граждан Сирии и частной охранной компании Al-Sayyad Company за вербовку наемников для войны в Украине на стороне России, сообщает официальный журнал ЕС. Сама Al-Sayyad Company, известная как Охотники на ИГИЛ, попала под санкции за создание вербовочной сети. Она работает с ЧВК Вагнера в Сирии и занимается защитой интересов РФ (охрана нефтяных объектов).

20:52 Документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу, 22 июля, в 16:30. В церемонии примут участие Эрдоган и Гутерриш, сообщила администрация турецкого президента.

20:45 Тактика российских обстрелов Харькова изменилась - если раньше удары были по ночам, то уже третьи сутки подряд город подвергается обстрелам ранним утром, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона. Он также призвал харьковчан не находиться на остановках общественного транспорта в периоды, когда чаще всего бывают обстрелы.

20:08 Глава разведки Великобритании Ричард Мур считает, что российские военные снова сделают операционную паузу в ближайшие несколько недель, что даст Украине возможность нанести ответный удар: "Я думаю, что они вот-вот исчерпают потенциал. Наша оценка заключается в том, что россиянам будет все труднее поставлять живую силу в течение следующих нескольких недель... Им придется сделать определенную паузу, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар".

19:43 Лавров признал, что Кремль ведет в Украине захватническую войну. Он заявил, что "географические задачи" российской войны расширяются. Следом путинский "ястреб" Медведев заявил, что российская армия намерена "отодвигать украинские войска не только от Донецка, но и пошире". Подробно о том, что это значит, - в материале Россия "расширяет географию" войны.

19:27 Аппарат СНБО совместно с Минобороны запустили новый модуль информационно-аналитической системы СОТА по поставкам вооружения от стран-партнеров, сообщил на презентации Алексей Данилов. Он заверил, что все вооружение от западных партнеров, которое попадает в Украину, "находится под пристальным контролем, в чем можно будет убедиться".

19:08 Генсек ООН Антониу Гутерриш отправится в Стамбул сегодня вечером в рамках усилий по достижению договоренностей об экспорте зерна из Украины и РФ, сообщил офис генсека.

18:52 В Украине будет создан единый информационный хаб, который будет способствовать работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа. Это позволит максимально быстро информировать мировое сообщество о ситуации на фронте и об использовании техники и вооружения, получаемых украинской армией от партнеров, сообщил Ермак по результатам совместных с Залужным переговоров с советником Байдена по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

18:04 В Харьковской области с завтрашнего дня алкоголь в магазинах будут продавать с 8:00 до 20:00, а в кафе, барах и ресторанах - с 8:00 до 22:00. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Синегубов.

17:51 Новый генпрокурор Украины будет назначен в ближайшие десять дней, сообщил Арахамия. Его первой и главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

17:24 Россия отменила военный парад в Севастополе, который традиционно проводился на День Военно-морского флота РФ 31 июля, пишут российские СМИ. Кроме того, не будет торжественного собрания моряков в Доме офицеров, праздничного приема командующего, а также традиционного военно-спортивного праздника для жителей города в акватории Севастопольской бухты. Причины отмены мероприятий не сообщаются.

16:51 Лавров после переговоров в Москве с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил, что Будапешт хочет закупить дополнительные объемы газа у РФ.

16:27 Завтрашняя встреча в Турции, которая должна была финализировать договоренности по зерну, отменена россиянами. Встречи продолжатся в онлайн-режиме, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. В то же время в МИД РФ сегодня подтвердили, что обсуждения проходят в формате онлайн, и заявили, что "стороны конструктивно подходят к переговорам".

15:55 Заявление Лаврова о "расширении географии" войны против Украины свидетельствует о подготовке почвы для "присоединения" оккупированных территорий на юге, заявил замглавы ГУР МО Вадим Скибицкий. По его словам, сначала картинка в информационном поле РФ была построена на боевых действиях в Донецкой и Луганской областях, однако теперь Кремль "создает почву для решения статуса временно оккупированных территорий на юге". Это может произойти через проведение псевдореферендума или прямой аннексии захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.

15:41 НБУ оценивает падение экономики Украины во втором квартале этого года в 40%, а в целом по итогам 2022 года ожидает ее падения на треть. При этом регулятор отмечает, что при разблокировании черноморских портов экономика вернется к росту в 2023-2024 годах.

15:33 Великобритания в ближайшее время передаст Украине более 20 САУ M109, 36 105-мм гаубиц L119 и 50 тысяч артиллерийских снарядов, заявил министр обороны страны Бен Уоллес. Также Украине поставят контрбатарейные радары, сотни беспилотников и 1600 противотанковых снарядов.

15:28 Российским войскам еще ни разу не удалось уничтожить РСЗО HIMARS, а украинские военнослужащие очень эффективно используют американские системы, уничтожая вражеские склады, рассказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли: "На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное".

15:02 В приложении Дія завершился опрос о том, что делать с гербом СССР на монументе Родина-мать в Киеве. В голосовании, которое длилось две недели, приняли участие почти 800 тысяч человек. В итоге 85% респодентов проголосовали за то, чтобы заменить герб СССР гербом Украины. Еще 9% поддержили идею оставить щит пустым, просто сняв советский герб, и лишь 6% хотели бы, чтобы все осталось как есть.

14:46 Зеленский анонсировал создание англоязычного цифрового медиа @U24_gov_ua. Сегодня стартует первое шоу в YouTube под названием Fight for Freedom о мощи украинских защитников. Пилотная серия посвящена роли военных дронов в этой войне.

14:29 Лавров сегодня в Москве проведет переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, сообщают российские СМИ.

14:25 Россия использовала 55-60% своих запасов высокоточного вооружения, заявил представитель Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий. Он уточнил, что речь идет о системах Искандер, Калибр, крылатых ракетах воздушного базирования. При этом больше всего использовано баллистических ракет к комплексу Искандер, хотя их применение уже давно не фиксировали. По мнению Скибицкого, это связано с санкциями против России, поскольку многие составляющие этой ракеты были иностранного производства.

В то же время он добавил, что есть большие запасы старого советского вооружения - это крылатые ракеты Х-22, уже дважды применявшиеся с территории Беларуси, а также другие крылатые ракеты, набор реактивных снарядов Смерч, Ураган, авиационные бомбы. "Посчитать, что там у них осталось, очень сложно", - признал Скибицкий.

14:13 Российские военные затащили по меньшей мере 14 единиц тяжелой техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал первого энергоблока Запорожской АЭС, сообщает Энергоатом. Техника россиян находится совсем рядом с оборудованием, отвечающим за работу турбогенератора. В частности - в непосредственной близости к главному маслобаку, где хранят легковоспламеняющееся масло. Также там есть взрывоопасный водород.

В Энергоатоме отмечают, что если, например, случайно сдетонирует боекомплект, масштабы пожара могут быть такими, как во время аварии на Чернобыльской АЭС.

13:32 Российские оккупанты не только требуют от мариупольских фермеров собрать и отдать в собственность "ДНР" весь урожай, но и заставляют подписать юридические "бумаги" о безвозмездной передаче права собственности на земельные участки и имущество определенным людям. Как сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, после этого фермерам запрещено эвакуироваться в любую сторону, и они обязаны работать в найме практически бесплатно.

13:11 Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с предложением признать Россию государством-спонсором терроризма - иначе это сделает Конгресс, пишет Politico.

12:46 Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России, в который вошел запрет на импорт золота, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется".

12:27 Число пострадавших от удара по Харькову возросло до 21 человека, погибших остается двое, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

11:50 Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма и заявил, что "ЛНР" обойдется без него: "Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей - подумаем о возвращении". По словам Пасечника, Google "ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит - просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской народной республики".

11:33 В результате обстрела одного из районов Харькова российскими Ураганами уже 19 раненых, среди них один ребенок. Четверо раненых в тяжелом состоянии. Также уже известно о двух погибших. Как рассказал глава ОВА Олег Синегубов, враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет, внутри помещения людей не было.

11:29 Британская разведка сообщает, что РФ и сеператистские силы продолжают попытки мелкомасштабных атак вдоль линии фронта на Донбассе. Российские силы, вероятно, приближаются к второй по величине электростанции Украины - Углегорской, в 50 км к северо-востоку от Донецка. Россияне отдают приоритет захвату критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции. Но, вероятно, РФ также пытается прорваться к Углегорску, пытаясь восстановить темп своего продвижения к Краматорску и Славянску.

11:23 СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога - им оказался "чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов региона". С начала полномасштабного вторжения РФ мужчина собирал разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины, фиксировал геолокацию объектов критической инфраструктуры и передавал их оккупантам через закрытые каналы связи. Среди прочих фактов проверяется причастность задержанного к корректировке ракетного удара по криворожскому аэропорту 10 марта.

11:19 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 21 июля. Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

личного состава - около 38 850 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1704 (+4),

боевых бронированных машин - 3912 (+7),

артиллерийских систем - 859 (+3),

РСЗО - 251 (+1),

средств ПВО - 113 (+0),

самолетов - 221 (+0),

вертолетов - 188 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 710 (+7),

крылатых ракет - 167 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2781 (+6),

специальной техники - 72 (+2).

11:12 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что сегодня ночью россияне ударили двумя ракетами по одному из гуманитарных штабов, в результате чего полностью сгорели тысячи тонн продукции.

11:05 В результате обстрела Харькова уже известно об одном погибшем, сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, второй день подряд примерно в одно и то же время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Ранения сегодня получили 17 человек, из которых один в крайне тяжелом состоянии.

10:49 Число погибших в результате ракетного удара по Виннице выросло до 26 человек: в больнице умерла 20-летняя девушка, у которой было 98% ожогов, сообщил глава ОВА Сергей Борзов.

10:28 В результате обстрела одного из жилых районов Харькова, по предварительным данным, 17 человек получили ранения, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

10:24 Нацбанк впервые с начала полномасштабной войны снизил официальный курс гривны. Гривна подешевела на 25%, и теперь курс составляет 36,5 гривны за доллар. Курс останется фиксированным.

10:02 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прямо сейчас идет обстрел одного из самых густонаселенных районов города, есть раненые. Есть попадание в одно из медучреждений.

09:55 Т.н. "военно-гражданская администрация" Запорожской области заявила, что в оккупированном россиянами городе Пологи из-за обстрелов разгорелся пожар на элеваторе, в результате чего произошел обвал крыши. Из-за продолжающихся обстрелов потушить крышу сейчас невозможно.

Также российские СМИ со ссылкой на "замглавы ВГА" Херсонской области Кирилла Стремоусова сообщают, что по Антоновскому мосту вновь пытались ударить HIMARS, но, все 12 ракет якобы были сбиты ПВО.

09:43 Депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер поделился подробностями поставок немецкой военной помощи Украине: "Немецкое "предложение" после трех месяцев раздумий: 20 танков Leopard 2. Поставка с апреля 2023 года по одной штуке в месяц, с октября 2023 года - по три штуки в месяц. Напомню: Польша передала Украине почти 300 танков Т-72 за первые два месяца".

09:39 Населенные пункты Луганской области 20 июля подверглись двум мощным ракетным ударам, четырем длительным артиллерийским атакам, пяти обстрелам из минометов, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, оккупанты пытаются развить наступление на Бахмут, но в каждом населенном пункте им оказывают достойное сопротивление: "Россияне организовали несколько попыток штурма с разных сторон из района Лисичанска и окрестных сел. Добавились разрушения в Верхнекаменском. С воздуха в очередной раз обстреляна Белогоровка".

09:33 Великобритания введет новые санкции на импорт угля и нефти из России, говорится в поправках правительства к существующим санкциям. Запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа, нефти - с 31 декабря. Также Лондон вводит запрет на импорт золота, он начинает действовать с сегодняшнего дня.

09:29 Ночью россияне выпустили по Николаеву семь ракет, сообщил глава ОВА Виталий Ким. По предварительной информации, известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение. Спасательными службами ликвидированы все возгорания, возникшие в результате обстрелов. В настоящее время известно об одном пострадавшем.

09:15 В Харьковской области сегодня ночью россияне нанесли удары по Чугуевскому району. Из разрушенного - часть здания коммунального предприятия, предварительно пострадавших нет, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. В течение суток враг также вел массированный обстрел населенных пунктов Чугуевского, Богодуховского, Изюмского районов и Харькова. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, возникли пожары.

09:03 В Донецкой области оккупанты сегодня разрушили две школы - в Краматорске и Константиновке, сообщил глава ОВА Павел Кириленко. Кроме того, этой ночью была обстреляна промышленная часть Краматорска - предприятия СКМЗ и НКМЗ. Кассетным боеприпасом россияне также обстреляли Ивановку Черкасской общины, повредили частный дом. За 20 июля от российских обстрелов погиб один мирный житель - в Константиновке. Еще пять человек получили ранения.

08:58 Ермак снова заявил, что сейчас "важно не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму", и анонсировал "много сюрпризов": "Президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доводить до них позицию Украины. Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов".

08:24 Ряд сенаторов США призвали Пентагон предоставить Украине современные истребители. Об этом говорится в письме политиков министру обороны Ллойду Остину и председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли, которое публикует Fox News.

В свою очередь начальник штаба ВВС США Чарльз Браун поддержал обучение украинских пилотов управлению натовскими самолетами и допустил возможность передачи Украине военных самолетов, но не уточнил, каких именно.

08:11 Песков заявил, что ни Путин, ни Лавров "никогда не говорили о том, что вопрос о переговорах Москвы и Киева закрыт".

07:58 Российский танк открыл огонь по украинским комбайнерам, которые выехали в поле, рассказал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, инцидент произошел 20 июля возле села Кошевое на Днепропетровщине: "Два наших комбайна собирали хлеб в районе села Кошевое, выехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны. Слава Богу, ребятам удалось скрыться. На технике лишь небольшие осколочные попадания".

Также Вилкул сообщил, что сегодня ночью оккупанты снова обстреляли из Градов Никопольский район - более 20 реактивных снарядов было выпущено по Красногригорьевской общине. Пострадавших нет.

07:46 Газ снова начал поступать в Германию по Северному потоку после проведения технических работ, сообщает агентство DPA со ссылкой на Nord Stream AG.

07:35 ВСУ отразили штурм Углегорской ТЭС, продолжаются бои в районе Новолуганского на Бахмутском направлении и вблизи Ивано-Дарьевки на Краматорском направлении, сообщает Генштаб в утренней сводке.

07:11 Польские ученые назвали обнаруженный в Африке новый вид морской лилии возрастом около 150 млн лет в честь Зеленского. Находка получила название Ausichicrinites zelenskyyi "в честь шестого и действующего президента Украины Владимира Александровича Зеленского за мужество и отвагу, проявленные в защите свободной Украины", говорится в статье в научном журнале Royal Society Open Science. Ископаемые останки обнаружили в Эфиопии. Это первый представитель иглокожих Юрского периода, который нашли на африканском континенте.

06:28 Оккупанты ночью массированно обстреливали Николаев, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

05:33 США оценивают потери РФ в Украине "в районе 15 тысяч убитых и где-то в три раза больше раненых", заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. В то же время он отметил, что и украинцы понесли немалые потери: "И украинцы тоже пострадали - вероятно, немного меньше, но все же, вы знаете, это значительные потери".

05:05 Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn планирует перевозить зерно товарными поездами из Украины в порты Германии, сообщает Reuters. В Deutsche Bahn заявили, что уже работают над формированием транспортной сети, предназначенной для транспортировки гуманитарной помощи, доставки зерна из Украины в немецкие порты Росток, Гамбург и Браке. Железнодорожный оператор планирует запускать несколько поездов в неделю, большая часть зерна будет перевозиться через Румынию и Польшу.

04:36 В Мелитополе российские оккупанты намерены отбирать квартиры у тех жителей города, которые купили их до 19 февраля этого года, сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона. Он рассказал, что оккупанты совершают тотальный обход всех жилых домов и квартир и проводят перепись населения: "Смотрят, кто живет в квартире, и особо внимательно смотрят на то, когда оформлено право собственности или договор купли-продажи. Все, что оформлено до 19 февраля, враг не признает. Говорит, что будет забирать эти квартиры и поселять в них каких-то своих жильцов из дальних регионов России".

Также Федоров рассказал, что от предпринимателей, которые остались на оккупированных территориях, оккупанты требуют перерегистрироваться в их "налоговой".

04:01 Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что текущее наступление россиян в Донецкой области может закончиться захватом Славянска или Бахмута. Аналитики прогнозируют, что нынешнее российское наступление на Донбассе приведет к незначительным территориальным достижениям северо-восточнее шоссе E40 и достигнет кульминации где-то вдоль E40 в ближайшие недели. При этом российские войска столкнутся с местностью, которая будет гораздо более благоприятна для украинских защитников, по мере их продвижения к E40 вокруг Славянска и Бахмута.

За минувшие сутки российские войска возобновили ограниченные наземные атаки северо-западнее Славянска и в районе городов Донецк - Авдеевка. Захватчики продолжали локальные наземные наступления к востоку от Северска и достигли незначительных успехов к северо-востоку от Бахмута.

Также эксперты предполагают, что российские оккупационные власти используют последние украинские высокоточные удары и партизанскую деятельность, чтобы создать условия для массовой депортации граждан Украины на территорию РФ.

02:14 Украинские защитники на юге нанесли врагу десять ударов с воздуха - вертолетами, бомбардировщиками и штурмовой авиацией, сообщило Оперативное командование Південь. Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, еще шесть складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

00:39 Франция выделит 85 млн евро для пополнения запасов САУ Caesar, которые она передала Украине, сообщил министр по вопросам вооруженных сил Себастьян Лекорню: "Пакет в размере 85 млн евро позволит нам осуществить это пополнение, суть состоит в том, чтобы не причинить вреда учебным и тренировочным планам наших стрелков".

00:52 Война России против Украины, вероятно, перерастет в затяжной военный конфликт, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли: "Сегодня уже 147-й день со дня российского вторжения в Украину, незаконного и неспровоцированного, крупномасштабного, сильный против слабого. Эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом".

Также Милли сообщил, что оружие в Украину доставляется из США в течение 48 часов после решения Байдена, а на передовую - после двухнедельного обучения.