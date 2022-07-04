Война в Украине - главные новости за 4 июля. Хроника российского вторжения

23:20 В мире заговорили о возможном создании ближневосточного аналога НАТО - сдерживающего военного союза, призванного сохранять стабильность в регионе и, главным образом, противостоять Ирану.

23:14 Глава МВД Денис Монастырский предложил ввести штрафы за нарушение комендантского часа. По его словам, не все соблюдают условия комендантского часа, который является не прихотью, а вопросом безопасности и мерой, необходимой для борьбы с диверсионными группами врага.

23:10 Замглавы комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко опроверг информацию о запрете военнообязанных выезжать за пределы места жительства: "Я проверил указанную информацию, хочу успокоить общество, что ни в Минобороны, ни в Генштабе, ни в Кабмине такие документы не готовятся, и проекты таких документов не рассматривались".

23:08 Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украине нужно минимум 25 новых и современных технологически передовых заводов по переработке отходов: "Они способны обеспечить и энергией, и вторичным сырьем, и, наконец, решить устаревшую проблему свалок и полигонов отходов, неспособности многих общин найти решение для отходов".

23:03 Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что восстановление Украины - это не только о том, что нужно сделать потом, после победы, но и о том, что нужно делать сейчас. Так, украинские силы освободили от оккупантов более тысячи населенных пунктов - все они подверглись масштабным разрушениям. А еще нужно готовить школы, университеты к новому учебному году, готовиться к зиме и т.д. Ведь значительная часть экономики уничтожена боевыми действиями и российскими ударами, тысячи предприятий не работают: "А это означает высокую потребность в рабочих местах, в обеспечении социальных выплат, несмотря на снижение налоговых поступлений".

22:14 Более 8 млн украинцев покинули территорию страны - в основном женщины и дети; около 3 млн человек вернулись, рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телемарафона. При этом он обратил внимание, что сейчас лето, и наблюдается челночное движение: возвращаясь, люди оценивают, в каком состоянии их имущество и жилье, и, если продолжаются обстрелы и имущество разрушено, они, как правило, вновь выезжают за пределы страны.

Немчинов подчеркнул, что полностью безопасных регионов в стране нет, но правобережные регионы лучше прикрыты ВСУ, там возобновляется нормальная жизнь.

21:52 Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил о массовых пожарах на объектах железнодорожной инфраструктуры в Донецке. Тем временем местные паблики сообщают о якобы "массированных обстрелах" города и публикуют фото и видео последствий.

21:39 В Донецкой области образованы 14 новых военных администраций - Зеленский подписал соответствующий указ.

21:37 Подоляк подтвердил уничтожение российских складов и командных пунктов при помощи HIMARS: "Уничтожены российские склады и командные пункты, освобожден остров Змеиный... HIMARS уже доказали: американское оружие на голову выше всего, что есть у России. Украинцы доказали, что могут быстро учиться и эффективно управлять современным западным оружием. Вывод? Больше оружия = больше побед".

21:34 НАТО завершил переговоры со Швецией и Финляндией по их вступлению, и уже во вторник, 5 июля, страны подпишут протоколы о вступлении. После этого они будут переданы всем странам-членам для ратификации в соответствии с их национальным законодательством.

21:26 Для выезда с места жительства военнообязанные теперь должны получить разрешение, сообщила Запорожская ОВА. Граждане, состоящие на военном учете, могут выехать из своего района или города только при наличии специального разрешения руководителя районного или городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

21:22 Украина ведет переговоры с Турцией и ООН о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна, сообщил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Швеции.

20:49 Саммит первых леди и джентльменов - жен и мужей глав государств - состоится 23 июля, сообщила Елена Зеленская в выступлении по видеосвязи на конференции в Лугано. По словам супруги украинского президента, одним из ее главных приоритетов на саммите является отсутствие барьеров, поскольку война ежедневно калечит десятки людей. Также будут говорить о психическом здоровье пострадавших. Это будет второй по счету подобный саммит - дебютное мероприятие в таком формате состоялось в августе 2021 года.

20:38 Зеленский по итогам встречи с премьером Швеции Магдаленой Андерссон сообщил, что страны в совместном заявлении зафиксировали ключевые вопросы для обоих государств - это оборонное сотрудничество, сотрудничество в областях атомной энергетики и энергоэффективности, финансовая поддержка для Украины. "В истории двусторонних отношений Украины и Швеции это первый такой документ", - подчеркнул Зеленский.

20:26 В Украине арестовали 315 железнодорожных контейнеров с российскими и белорусскими минеральными удобрениями на общую сумму около 12 млн долларов. Как сообщил Офис генпрокурора, вагоны въехали в Украину, нарушив таможенное законодательство страны. Арест на вагоны наложен "в целях обеспечения сохранности этого имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем".

20:17 Флаг Украины был доставлен на Змеиный, но его там не поднимали и не устанавливали, сообщила пресс-секретарь ОК Південь Наталья Гуменюк: "Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, а потом будет реять. На остров никто не высаживался. Кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет".

20:12 В швейцарском Лугано Украина представила план послевоенного восстановления на сумму более 750 млрд долларов, который будет включать 850 проектов для восстановления страны. Подробнее о нем - в материале План восстановления Украины.

19:38 ВСУ остановили наступление россиян на трех направлениях. Так, на Харьковском направлении украинские военные остановили штурм в сторону Сосновки и отбросили их назад, сообщил Генштаб. На Краматорском направлении ВСУ отразили штурм Белогоровки, а на Бахмутском направлении ВСУ заставили россиян отойти от Углегорской ТЭС и окрестностей Берестово. На Славянском направлении враг атакует в направлении пункта Мазановка, имеет частичный успех.

В акватории Черного моря наготове к ракетным ударам стоят три носителя, их суммарный залп - до 20 крылатых ракет Калибр.

19:12 Экс-депутат Слуги народа, коллаборант Алексей Ковалев назначен "вице-премьером по вопросам сельского хозяйства" Херсонской области, сообщил "глава администрации" области Владимир Сальдо. Возглавил "правительство" Сергей Елисеев, до этого занимавший должность первого замглавы правительства в Калининградской области РФ. Еще одним его "заместителем" стал Владимир Беспалов, также приехавший из Калининградской области. "Министром образования и науки" стал замглавы администрации городского округа Кашира Московской области Михаил Родиков.

18:36 Украинские войска покинули последний крупный город Луганской области. О том, в чем причина и как это повлияет на дальнейшее развитие войны, - в материале Выход ВСУ из Лисичанска.

18:10 ВСУ не нуждаются в принудительной мобилизации женщин, никаких ограничений для пересечения границы в отношении женщин нет и не планируется, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, информация о мобилизации женщин в Украине - это российский фейк.

17:58 Вражеский вертолет с территории РФ выпустил две ракеты по Эсманской территориальной громаде Сумской области, повреждено помещение школы, пострадавиших нет, сообщило Оперативное командование Північ.

17:23 Великобритания с завтрашнего дня вводит новые санкции против Беларуси - запрет на импорт оттуда железа и стали и на экспорт в РБ товаров "люкс", включая произведения искусства и дизайнерские сумки.

17:19 Россия "назначила" руководителем "правительства" Херсонской области первого вице-премьера Калининградской области РФ Сергея Елисеева.

17:17 Украина презентовала в Лугано план восстановления страны. Он предусмотрен на десять лет и направлен на ускорение устойчивого экономического роста. Всего в плане 850 проектов, на их реализацию требуется финансирование примерно в 750 млрд долларов. В рамках проекта определили список Национальных программ для достижения ключевых результатов:

Укрепление институциональной способности (перезапуск САП, НАБУ, завершение корпоратизации государственных предприятий) - $0,1 млрд;

Цифровое государство - $0,1 млрд;

Укрепление безопасности и обороны - $50 млрд;

Стремление к интеграции в ЕС - $1 млрд;

Восстановление чистой и защищенной среды - $20 млрд;

Энергетическая независимость и зеленый курс - $130 млрд;

Улучшение бизнес-среды - $5 млрд;

Обеспечение конкурентного доступа к капиталу - $75 млрд;

Обеспечение макрофинансовой стабильности - $60-80 млрд;

Развитие секторов экономики с добавленной стоимостью - $50 млрд;

Расширение и интеграция логистики с ЕС - $120-160 млрд;

Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов - $150-250 млрд;

Восстановление и модернизация социальной инфраструктуры - $35 млрд;

Развитие системы образования - $5 млрд;

Модернизация системы здравоохранения - $5 млрд;

Развитие систем культуры и спорта - $20 млрд;

Обеспечение эффективной социальной политики - $7 млрд.

17:12 Премьер Швеции Магдалена Андерссон побывала в Буче и Бородянке и заявила после этого: "Президент Владимир Зеленский говорит, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности. И это абсолютная правда".

16:58 Зеленский во время своего онлайн-обращения на конференции в Лугано поблагодарил Еврокомиссию за инициативу создать специальную европейскую платформу по восстановлению Украины, однако все инициативы, планы, амбиции, по его словам, должны быть в единой системе: "Поэтому Украина предлагает свой национальный план восстановления, на фундаменте которого можно будет реализовать каждую инициативу".

Среди ключевых принципов: безопасность, технологичность, соблюдение экологических стандартов, применение зеленых технологий, максимальная прозрачность и внедрение проекта восстановления в реальную экономическую жизнь Украины, чтобы создать новые рабочие места и новые производства.

16:47 Для восстановления Украины необходимо 750 млрд долларов, главным источником финансирования Киев видит конфискованные активы РФ, заявил Шмыгаль.

16:42 Зеленский выступил на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано: "Своей агрессией Россия хочет доказать, что ей якобы подвластна не просто территория, а жизнь как таковая, и что она может решать за всех, будет ли у них жизнь вообще. Поэтому эта война не просто наша, не просто локальная - где-нибудь на востоке Европы. Это нападение России на все, что является ценностью для нас с вами. Поэтому и восстановление Украины - это не локальный проект, не проект одного народа, а общая задача всего демократического мира - всех стран, которые могут сказать о себе: мы цивилизованные. Отстроить Украину - это восстановить принципы жизни, восстановить простор жизни, восстановить то, что делает людей людьми".

16:17 В ЕС готовы создать международную платформу по восстановлению Украины после войны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

16:12 Литва приобрела боевой беспилотник Bayraktar Vanagas (Ястреб), на который литовцы собрали более 5 млн евро. Министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что после презентации 6 июля Байрактар передадут Украине.

16:09 Мариуполь остался без врачей: в городе работали 17 медиков, приехавших из России, но с сегодняшнего дня они отправлены домой, сообщил советник мэра Петр Андрющенко. Собственных врачей, по его словам, в городе нет, "то есть можно константировать, что с сегодняшнего дня медицинской помощи в Мариуполе нет".

16:05 Путин убежден, что уже ведет войну с Европой, заявил Подоляк: "Газовый шантаж, рост цен, миграционный кризис, кибератаки, пропаганда... Каждый элемент является частью более широкой картины: с точки зрения Путина, он уже ведет войну с Европой. Многие лидеры ЕС понимают это. Остальным лучше попрощаться с опасными иллюзиями".

16:02 Возможный визит Папы римского в Киев поддержит дух украинцев и усилит миротворческую миссию Святого Престола, заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

15:58 Россия платит болгарским общественным деятелям за распространение пропаганды, рассказала в интервью изданию Euractiv пресс-секретарь правительства и глава канцелярии премьера Болгарии Лена Бориславова. По ее словам, местные общественные деятели, журналисты и политики получают ежемесячно по 2000 евро за формирование позитивного общественного мнения о РФ: "Всем вам, кто бесплатно плюет на ЕС и НАТО, а также поддерживает действия Путина в Украине, знайте: вы облажались. Тем, кто вдохновляет вас на это, платят. Ежемесячно".

15:55 ЕС стремится согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля, сообщил европейский журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк. По его словам, седьмой пакет закроет некоторые лазейки, не учтенные предыдущими санкциями, а также введет эмбарго на российское золото.

15:53 Информация The Economist о том, что украинские подразделения находятся в километре от окраин Херсона, не соответствует действительности и вредит военной операции, заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра оперативного командования Південь Наталья Гуменюк: "Продвижение войск могут комментировать только военные. Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели на данный момент только вредят подобными заявлениями. Во-первых, она не отвечает действительности, во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население, она вредит не только военной операции, но, в конце концов, и имиджу тех, кто это заявляет".

15:45 Украинские пограничники пока не фиксируют формирования ударной группировки российских войск для наступления с территории Беларуси, Приднестровья или через Сумскую и Черниговскую область, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, РФ продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей - это делается для демонстрации присутствия и сковывания действий ВСУ. В то же время россияне не прекращают обстреливать территорию Черниговской и особенно Сумской областей.

15:36 В ЕС обсуждают создание единого органа по реализации санкционной политики. Высокопоставленные чиновники Брюсселя обсуждают создание такого органа, поскольку необходимо более жесткое и последовательное применение санкций, пишет FT.

Это может быть действительно эффективное решение, позволяющее принимать санкционные решения быстрее, чем сейчас по формуле поиска консенсуса среди всех членов Евросоюза, считает Ермак.

15:33 В Мариуполе оккупанты готовятся к украинскому контрнаступлению. Так, россияне устанавливают в центре города противотанковые ежи и окапывают технику почти посреди проспекта Мира, вновь внезапно усиливают режим и заново размещают стационарные блокпосты по городу, сообщил советник мэра Петр Андрющенко. Также россияне, по его словам, строят фортификации ускоренными темпами, прикрываясь жилым кварталом, охраняют железнодорожный путь на протяженности всего города и не допускают к работам там мариупольцев. Кроме того, проводится минирование полей в направлении Новоазовска.

15:27 В магазинах оккупированного Херсона вводится "натуральный обмен" товаров. Как сообщила украинская военная разведка, продавцы каждый раз отдельно договариваются с покупателями о курсе такого обмена. Также фиксируются многочисленные случаи продуктовых кредитов, когда продавцы отпускают товары в долг под 10-20%.

В городе участились случаи похищения бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена местных органов исполнительной власти, которые не хотят сотрудничать с оккупантами. А из учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезено около 20 коробок материалов об избирателях, проживающих на территории Херсона. Вероятно, это связно с очередной попыткой проведения так называемого "референдума", отмечает ГУР МО.

15:22 В Москве путем голосования выбрана территория для наименования в честь "Луганской Народной Республики" - у посольства Великобритании.

15:09 Первая в мире полномасштабная кибервойна идет сейчас в Украине, заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. По его словам, российские хакеры часто работают вне официальных государственных структур, но глубоко интегрированы в спецслужбы РФ, а их деятельность координируется с другими военными активностями.

При этом так же, как российская армия систематически игнорирует правила ведения войны, российские хакеры ведут себя довольно беспринципно в киберпространстве. Их целями являются объекты критической инфраструктуры, такие как энергетические и коммунальные предприятия, больницы и службы экстренного реагирования, финансовая система, логистика, оказывающие помощь организации. В период самого большого потока украинских беженцев хакеры также атаковали гуманитарные организации, рассказал Щиголь.

15:04 В условиях военного времени в Украине будут внедрять очное обучение по согласованию с органами власти, сообщил глава МОН Сергей Шкарлет. Так, при наличии опасности учебные заведения будут переходить на дистанционный или смешанный формат обучения. Если же в укрытии при учебном заведении не хватает мест на всех, то в этом случае рекомендуют разделить обучение на несколько смен.

Также рассматривается вариант, при котором часть предметов могут преподавать в офлайн-формате, а часть - онлайн. Если же родители опасаются очного обучения, то они смогут выбрать другую форму обучения для ребенка - дистанционную, индивидуальную или экстернат.

14:55 Путин заявил, что подразделения, принимавшие участие в боях в Луганской области, "должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности". Кроме того он сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России генералам Лапину (командовал войсками, наступавшими на Лисичанск) и Абачеву. По словам Путина, генералы Лапин и Суровикин (командующий ВКС) доложили ему предложения по продолжению "спецоперации" в Украине.

14:47 В Донецкой области под обстрел попали журналисты французского телеканала France 24. Телевизионщики вместе со спасателями развозили мирным жителям воду, сообщили в ГСЧС.

14:41 Арестович объяснил, почему отступление из Лисичанска - это хорошо для Украины. Так, по его словам, благодаря операции удалось сковать основные силы противника, нанести им урон, выиграть время для поставки западного вооружения и усовершенствования второй линии обороны, а также создать условия для наступательных действий на других участках фронта.

По словам советника главы АП, одним из главных достижений этой операции стал "сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад", который восемь лет по инерции давил над военным мнением украинцев и стоил Украине и Иловайска, и падения ДАПа, 32-го блокпоста". Он подчеркнул, что "слом стереотипа - это очень дорогого стоит, это рождение национальной военной школы".

14:30 Энергоатом сообщает, что массированные ракетные удары ВС РФ в районе Углегорской ТЭС, о которых сообщал Генштаб ВСУ в утренней сводке, произошли на линии соприкосновения с теплоэлектростанцией. Также накануне местные СМИ сообщали о возгорании резервуаров с мазутом из-за попадания снарядов.

14:24 Украина и Швейцария подписали соглашение, предусматривающее "зеленые" инвестиции в проекты в сфере энергетики, теплоснабжения и промышленности, заявил премьер Денис Шмыгаль. По его словам, в обмен на эти инвестиции Швейцария будет получать от Украины верифицированные результаты по смягчению изменения климата.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в Украине хотят построить 7,1 ГВт новых мощностей "зеленой" энергетики. На первом этапе для повышения стабильности энергосистемы планируется выстроить 750 МВт аккумулирующих мощностей. Минэнерго также изучает возможность экспорта 10 ГВт водорода в ЕС.

13:46 Военная операция на Змеином завершена, там установлен украинский флаг, сообщила глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

13:15 В "верховный суд ДНР" поступила кассационная жалоба осужденного марокканца Саадуна Брагима, воевавшего за Украину, пишут российские СМИ.

13:13 Из Болгарии выслали 70 российских дипломатов и членов их семей. По данным болгарской прессы, общее количество пассажиров, покинувших страну, составляет более 180 человек, пишет Euroactiv. "Мы высылаем 70 российских дипломатов. Любой, кто работает на иностранные интересы, будет призван вернуться в страну, из которой он прибыл", - сказал покидающий свой пост премьер-министр Кирил Петков, поздравив болгарские спецслужбы с хорошей работой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Болгария свела "до минимума, даже до нуля" возможность функционирования посольства России в Софии.

12:58 Рассказы о "нацистах" в Украине стали центральной темой кремлевской пропаганды только с 24 февраля, пишет The New York Times и приводит данные аналитической компании Semantic Visions. Она проанализировала почти 8 млн статей об Украине, собранных с более чем 8000 российских веб-сайтов с 2014 года. Исследование показало, что количество отсылок на нацизм было относительно ровным в течение восьми лет, а затем резко возросло до беспрецедентного уровня 24 февраля и с тех пор остается высоким.

12:53 По данным украинской разведки, Россия прорабатывает несколько сценариев для оккупированных территорий Украины - от аннексии до создания квазиреспублик, рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина. Он подтвердил, что россияне готовят на 11 сентября псевдореферендумы в Херсонской и Запорожской областях, однако единый сценарий еще не определен.

"Они готовятся к присоединению, но параллельно с этим есть другие варианты. Создание новых "народных республик", создание одной большой "народной республики", присоединение обширной территории к России, присоединение отдельной территории к России - это все будет решаться, как всегда в России, в последний день", - заявил Буданов.

12:47 Главарь "ЛНР" Пасечник зявил, что после "освобождения" территорий нужно "отодвинуть противника дальше для безопасности, задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял".

12:44 Боррель заявил, что ЕС активно сокращает импорт газа и нефти из России, а к концу 2022 года страны союза рассчитывают снизить поставки нефти на 90%. Он подчеркнул, что такие решения освободят ЕС от зависимости и политического давления "агрессии Путина". Также Боррель убежден, что санкции уже доказали свою эффективность и "сильно бьют по Путину и его сообщникам". Так, Россия по всем технологиям на 45% зависит от Европы и на 21% от США, в то время как от Китая - всего на 11%.

12:40 Оккупанты в Крыму готовятся к принудительной мобилизации, сообщает Представительство президента Украины в Крыму. Так, на днях появился указ так называемого "главы республики Крым", которым создана "призывная комиссия по мобилизации граждан". Украинцев в оккупированном Крыму призывают саботировать решение оккупантов и делать все возможное, чтобы избежать мобилизации.

12:37 Песков заявил, что российская "спецоперация" в Украине "идет по плану, продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками". Также он подчеркнул, что Путин в этом году не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости, поскольку "этот год стал кульминацией недружественной политики со стороны США".

12:26 ВСУ за две недели уничтожили четыре крупнейших склада боеприпасов в Донецкой области, сообщил Гиркин. Ранее сегодня СМИ сообщали, что уничтожен один из самых больших российских складов БК в Снежном.

12:23 Украинские войска покинули Лисичанск без потерь, рассказал в интервью ВВС глава Луганской ОВА Сергей Гайдай: "Наши военные могли бы еще долго удерживать город, но сейчас Россия имеет огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах. Они просто уничтожили бы город издалека, так что не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали. Поэтому мы решили не допускать окружения. Решили отойти на готовые укрепленные позиции дальше на запад, занять их и оттуда продолжить борьбу с российской армией. Как следствие, все ушли без потерь".

12:07 В акватории Черного моря в боевой готовности находятся российские корабли с 28 ракетами класса Калибр на борту, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что враг пытался активизировать воздушную разведку, однако Силы обороны помешали операции.

12:01 В Мариуполе доступ к воде имеют до 3% местных жителей - это сейчас главная проблема города, сообщил советник мэра Петр Андрющенко. По его словам, мариупольцы вынуждены утром преодолевать километры, чтобы попасть в очереди в пункты набора воды. Воду набирают везде, включая канализационные колодцы, где появилась вода после экспериментов с водоснабжением.

11:58 Расходы госбюджета в июне составили 232 млрд грн, сообщил нардеп Ярослав Железняк: "Это, конечно, еще очень большая сумма, но уже меньше, чем было в мае (251 млрд грн). Но учитывая объем внешней помощи в июне, разрыв полностью закрыт".

11:56 СБУ обезвредила российскую агентуру, разведывающую позиции ВСУ на юге Украины. В ходе спецоперации в Николаевской области задержаны трое глубоко законспирированных вражеских агентов. Они разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе.

11:29 В Кривом Роге начнется "мягкая" украинизация, заявил глава ВА города Александр Вилкул. По его словам, с 1 июля военная администрация организовала клубы Общаемся на украинском в каждом районе города, занятия будут бесплатными. В клубы для общения хотят приглашать писателей, артистов, профильных специалистов по различным тематикам. Помимо офлайн курсов будет также онлайн-программа Говорим по-украински правильно.

11:24 В Северодонецке оккупанты пытаются возобновить административную деятельность, рассказал мэр города Александр Стрюк. Так, они уже создали комендатуру, ищут специалистов по ЖКХ, собираются проводить перепись детей. Также Стрюк сообщил, что если россиянам и удастся возобновить электроснабжение, то его не хватит даже для запуска насосных станций.

11:10 Папа римский Франциск заявил, что после поездки в Канаду 24-30 июля хотел бы посетить Москву и Киев.

10:47 Активизация Россией использования ракет против Украины связана со сменой руководителя "спецоперации", рассказал в интервью РБК-Украина начальник ГУР МО Кирилл Буданов: "Сменился руководитель, как они говорят, "специальной военной операции" в Украине, им стал командующий воздушными силами. Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, вот он и делает то, что умеет".

По словам Буданова, Россия четко понимает, куда плюс-минус будут попадать их ракеты: "Да, есть вопросы, касающиеся их невысокой точности, но они понимают, что это будут удары по гражданскому населению. Их абсолютно это устраивает, можете даже увидеть это по официальной риторике, что они говорят, - в принципе не сильно оправдываются".

Также Буданов не верит, что Россия применит ядерное оружие. По его мнению, Кремль четко понимает, что использование ядерного оружия просто ускорит распад России.

10:39 Премьер Австралии Энтони Албаниз после визита в Украину заявил о поддержке нашей страны: "Президент Зеленский продемонстрировал характерные для его народа храбрость и лидерство перед лицом жестокого и незаконного вторжения России. Мой визит в Украину посылает четкий сигнал о том, что демократические страны, такие как Австралия, поддержат украинский народ в трудную минуту".

10:36 Штайнмайер прогнозирует начало "новой эры" после войны в Украине. По его мнению, после войны вернуться к обычной политике и бизнесу никому не удастся, а страны должны теперь снижать свою зависимость от авторитарных режимов. Теперь миру необходима политическая, военная и экономическая переориентация, уверен Штайнмайер: "Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не упуская из виду наши цели: мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика".

Одной из таких целей должна стать независимость от авторитарных государств, одновременно необходимо находить новых партнеров, призвал Штайнмайер. По его словам, это могут быть такие страны, как Сингапур, Индонезия и страны Африки.

10:33 Британская разведка сообщает, что украинские силы покинули последний крупный населенный пункт Луганской области, находящийся под контролем Украины. Теперь внимание РФ почти наверняка переключится на захват Донецкой области. Борьба за Донбасс "была упорной и изматывающей, и вряд ли это изменится в ближайшие недели", считают эксперты.

Также аналитики отмечают, что, несмотря на оставление острова Змеиный, Россия продолжает разрушительно влиять на сельскохозяйственный сектор Украины. Экспорт сельскохозяйственной продукции Украины в 2022 году, по их прогнозам, вряд ли превысит 35% от общего объема 2021 года.

10:24 Война в Украине закончится в 2023 году - такое мнение в интервью РБК-Украина высказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, первые видимые результаты перелома в войне будут уже в августе этого года, а к концу 2022 года активные боевые действия значительно уменьшатся. Конец войны он прогнозирует в следующем году, причем окончанием войны Буданов считает "‎выход на границы по состоянию на 1991 год"‎.

Он также отметил, что на данном этапе угрозы от белорусской армии для Украины нет: российских войск на территории Беларуси очень мало, а то, что происходит у наших границ, - это плановые мероприятия, подготовка к наступлению не ведется.

10:18 ГУР Минобороны Украины предупреждает, что сегодня известно о большом количестве случаев, когда российские спецслужбы под видом уполномоченных госслужб или "общественных организаций" выходили на связь с семьями украинских защитников, чтобы якобы "предоставить информацию" о военном или "поспособствовать освобождению из плена". На самом же деле это делается с целью получить информацию. Украинская разведка просит не передавать никаких данных непроверенным лицам и напоминает, что обменом пленных или поиском пропавших без вести защитников занимаются только органы государственной власти и ответственные учреждения или организации.

09:47 В Луганской области еще идет оборона оставшихся территорий, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, это нужно для того, чтобы ВСУ успели построить укрепления на новых позициях. Гайдай добавил, что в Северодонецке осталось около 8 тысяч жителей, в Лисичанске - 10 тысяч.

09:34 Генштаб озучил ориентировочные потери врага на утро 4 июля. Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

личного состава - около 36 200 (+230) человек ликвидировано,

танков - 1589 (+5),

боевых бронированных машин - 3754 (+10),

артиллерийских систем - 804 (+3),

РСЗО - 246 (+0),

средств ПВО - 105 (+0),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 187 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 658 (+4),

крылатых ракет - 144 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11),

специальной техники - ​​65 (+1).

09:07 По обновленной информации мэра Славянска Вадима Ляха, в результате вчерашнего массированного обстрела города погибли шесть человек, в том числе десятилетняя девочка, еще 19 получили ранения.

08:49 Сегодня утром армия РФ нанесла удар по Шевченковскому району Харькова, в результате которого была разрушена общеобразовательная школа, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. В области за сутки погибли три человека.

08:28 На подконтрольной части Донецкой области за прошедшие сутки от российских обстрелов погибли девять мирных жителей: шесть в Славянске, по одному в Авдеевке, Бахмуте и Зайцево, сообщил глава ОВА Павел Кириленко. Среди погибших двое детей. Еще 25 человек получили ранения.

08:25 Сегодня в швейцарском Лугано начинается официальная часть The Ukraine Recovery Conference 2022, на которой будет представлен "план Маршалла" по восстановлению Украины. В ЕС говорили о внесении для реализации плана 500 млрд евро.

08:22 Американский Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что после захвата Лисичанска и населенных пунктов вокруг него россияне будут наступать на Северск, или усилят атаки на Бахмут или Славянск.

08:19 Россияне закрепились в Лисичанске, также им удалось форсировать реку Северский Донец и захватить Белогоровку и Золотаревку, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

08:13 Газета The New York Times пишет со ссылкой на военных экспертов и собеседников из Украины, что после восстановления сил и перегруппировки россияне, скорее всего, атакуют Бахмут - стратегический узел украинских вооруженных сил. Туда будут наступать со стороны Попасной. А пока будут штурмовать Бахмут, силы РФ севернее и западнее будут вести сковывающие бои, чтобы ВСУ не могли перебросить силы южнее. При этом конечной стратегией здесь будет создание еще одного "котла" вокруг крупных промышленных городов Славянска и Краматорска, считают эксперты.

07:58 Войска РФ ведут штурмовые действия на Славянском, Кураховском и Авдеевском направлениях, закрепляются в районах Лисичанска и Белогоровки, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке. На Донбассе оккупанты пытаются вытеснить подразделения ВСУ на рубеж Северск-Федоровка-Бахмут. Из Крыма на железнодорожную станцию Каланчак в пгт Мирное Херсонской области россияне переместили 17 вагонов с боеприпасами.

07:46 Россияне обстреляли из артиллерии две общины в Криворожском районе - Зеленодольскую и Широковскую, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Били по городам и селам, но люди не пострадали. В Шестерне взрывной волной выбило окна в детском саду.

07:41 В Николаевской области украинские военные накрыли огнем два вражеских склада боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах, сообщило ОК Південь. Есть подтверждение ликвидации одного склада, остальные результаты доразведываются. Также был ликвидирован вражеский беспилотник Орлан-10, который разведывал позиции ВСУ на Херсонщине.

05:13 Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что за Лисичанск и район к западу от него отвечали командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суворикин (который также командует "южной" группой войск России в Украине). Аналитики отмечают, что участие двух таких высокопоставленных офицеров, привлеченных к одному делу на небольшом участке фронта, заметно и, вероятно, указывает на то значение, которое Путин придает захвату Лисичанска и границы Луганской области, а также на его недоверие к младшим офицерам.

03:20 G7 планирует вдвое снизить максимальную цену на российскую нефть, заявил премьер Японии Фумио Кисида: "Мы установим верхний предел на уровне примерно половины от текущей цены и создадим механизм, который не позволит покупать ее дороже".

01:36 Великобритания в 2023 году проведет конференцию URC2022, посвященную восстановлению Украины, сообщила глава МИД страны Лиз Трасс. Также она сообщила, что Лондон рассматривает возможность конфисковать замороженные российские активы, чтобы передать их Украине. По словам Трасс, для этого, скорее всего, потребуется принять законодательство, но не обязательно.

01:08 В Украину вернули более 400 тел погибших защитников, рассказала Верещук в эфире телемарафона. При этом она подчеркнула, что тел намного больше.

00:49 Премьер Австралии Энтони Албаниз после визита на аэродром ГП Антонов в Гостомеле заявил, что мировое сообщество непременно должно помочь Украине отстроить самый большой в мире самолет.

00:35 Россияне вечером обстреляли из минометов территорию и помещение Атинского психоневрологического интерната на Сумщине, после чего накрыли из артиллерии. Как минимум три человека пострадали - это пациенты заведения, которые находятся в больнице, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. В результате обстрелов вспыхнул пожар в столовой заведения, разрушен админкорпус и общежитие.

00:27 Мелитопольского аэродрома как военной базы россиян уже не существует, рассказал в эфире телемарафона мэр города Иван Федоров. По его словам, после первых ночных обстрелов оккупанты начали эвакуировать весь личный состав, а после второго удара около 6:00 - вывозить всю уцелевшую технику. По данным Федорова, в результате этих ударов пострадало несколько десятков российских военных.

00:14 До конца года Украина может получить до 30 млрд долларов по финансовому ленд-лизу, сообщил в эфире телемарафона замглавы НБУ Василий Форман. При этом он высоко оценил финансовую стабильность в Украине с 24 февраля, заметив, что коммерческие банки могут балансировать курсы валют. "Цены растут по всему миру, у нас накладывается фактор войны, разрушение логистических цепочек - эти факторы не зависят от правительства", - уточнил он, обратив особое внимание на то, что Нацбанк предпринимает меры по откачке излишней денежной массы, чтобы не ускорялась инфляция.