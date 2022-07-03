Война в Украине - главные новости за 3 июля. Хроника российского вторжения

22:53 Получение статуса кандидата в члены ЕС позволяет начать интеграцию в европейские институты, а также открывает доступ к финансированию, рассказал Шмыгаль в интервью LB.ua. В частности, по его словам, Украина на уровне официальных органов и лиц получает доступ к институтам Еврокомиссии и уже начинает с ними работать. Также Киев получает доступ к финансированию кандидатов в ЕС: на следующие семь лет заложено более 14 млрд евро поддержки стран-кандидатов, или по 2 млрд евро для каждого государства.

Но одним из ключевых преимуществ статуса Шмыгаль назвал инструменты предвступительной помощи - техническая поддержка для развития сельских территорий и других отраслей.

22:50 Минобороны Великобритании сообщило о взломе учетных записей британской армии в Twitter и YouTube, в настоящее время ведется расследование.

22:47 Подоляк в ответ на заявление Пескова о том, что Украине придется "понять еще раз все наши условия", озвучил украинские требования к РФ: немедленное прекращение огня; вывод z-войск из Украины; возвращение похищенных граждан; выдача военных преступников; механизм репараций; признание суверенных прав Украины.

22:44 Зеленский в вечернем видеообращении прокомментировал отход ВСУ из Лисичанска: "Мы бережем жизнь наших воинов. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование нашей армии и забирает людей из определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно: мы вернемся благодаря нашей тактике и наращиванию поставок современного оружия. Украина ничего не отдает".

22:06 Война в Украине может затянуться, заявил во время визита в Киев бывший генсек НАТО Андерс Фон Расмуссен: "Самый большой риск сейчас - это затянувшийся конфликт. Россияне - мастера затяжных конфликтов. Вы только посмотрите на Грузию - в Южной Осетии это длится с 2008 года, в Крыму - с 2014-го, на Донбассе тоже. В Молдове, Приднестровье они уже десятилетиями. Так что они специалисты в этом. И меня беспокоит то, что затяжной конфликт служит целям Путина, потому что он считает, что пока на востоке Украины будет тлеющий или замороженный конфликт, он будет препятствовать тому, чтобы Украина добилась реального прогресса, прогресса в сближении с Евросоюзом, с НАТО, также прогресса в экономике".

22:03 С начала войны в Украине погибли 89 спортсменов и тренеров, еще 13 оказались в плену, сообщил Зеленский на встрече с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом: "Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий. 13 - были захвачены и находятся в российском плену".

21:59 Ключевая цель российской армии в Украине - полный контроль над черноморским побережьем, заявил советник главы МВД Вадим Денисенко: "По состоянию на сейчас у них план минимум - это просто аннексия Херсонской области, план максимум - если удастся, то тогда развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу. Потому что ключевая цель этой войны на самом деле не Донбасс, а Одесса и полный контроль над Черным морем".

"Ситуация такова, что мы частично перерезали систему снабжения между частями группировок российской армии на юге Украины. Пока они на этом направлении особо ничего сделать не могут. Они окапываются и готовятся к аннексии этой территории", - рассказал Денисенко.

21:54 В Энергодаре умер водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук. Как сообщил мэр города Дмитрий Орлов, несколько дней назад его крайне жестоко избили оккупанты после отказа нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС. С многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы он был доставлен в больницу Энергодара, где скончался не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что оккупанты силой заставляют работников Запорожской АЭС осушать охлаждающие бассейны. Россияне готовят провокацию на ЗАЭС - они хотят обвинить украинских атомщиков в том, что те хранят оружие на территории станции.

21:47 К разработке "плана Маршалла" для Украины были привлечены более 2000 экспертов, рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телемарафона: "Депутаты, эксперты, ученые были максимально вовлечены в подготовку плана. Кроме этого плана, будут представлены [в Лугано] конкретные инвестпроекты, которые могут заинтересовать не только в плане восстановления, но и в плане перезагрузки экономики нашей страны. Это зеленые технологии, новые технологии строительства, фактически это перезапуск экономики и общественной жизни".

План содержит 24 блока и будет представлен на конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария) 4-5 июля. Немчинов отметил, что до российского вторжения в Украину эту конференцию планировалось посвятить реформам. Он уточнил, что реализация Плана предполагается по завершении активной фазы боевых действий.

21:23 Зеленский назвал "опасным сигналом" для Украины и для народа Беларуси слова Лукашенко о единой армии с РФ и о том, что участие Беларуси в "спецоперации" уже определено: "Я думаю, что мы с вами увидим результат этого сигнала".

21:05 Между оккупированными Мелитополем и Токмаком неизвестные взорвали железнодорожный мост, сообщили ССО. По данным разведки, взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка. Именно по этой ветке оккупанты перегоняли эшелоны с оружием и военной техникой на фронт.

20:59 Зеленский провел встречу в Киеве с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и поблагодарил его за решение выделить новый пакет поддержки для украинских олимпийцев: "Ценим инициативу проведения специальной донорской конференции под эгидой МОК для восстановления спортивной инфраструктуры в Украине".

Президент подчеркнул, что война стала огромным ударом для украинского спорта - более 100 тысяч украинских спортсменов не могут тренироваться, сотни спортивных объектов разрушены.

20:51 Премьер Австралии Энтони Албаниз на брифинге с Зеленским анонсировал новый пакет военно-технической помощи Украине на сумму 100 млн долларов. Так, Австралия предоставит 14 БТР, 20 бронетранспортеров Bushmaster (к ранее переданным 40), беспилотники, другое военное оборудование и технику по запросу Киева.

Албаниз добавил, что Австралия уже передала 390 млн долларов, что делает ее лидером по размеру помощи среди стран, не являющихся членами НАТО. Премьер также заявил, что его страна намерена ввести санкции против еще 16 министров РФ и запретить импорт российского золота.

20:36 Зеленский заявил после встречи с премьером Австралии в Киеве, что присутствие на саммите G-20 в Индонезии в ноябре этого года зависит от ситуации в стране и участия в нем Путина: "Наше участие зависит от РФ, будет ли она там присутствовать. Я сказал президенту Индонезии, что мы благодарны за приглашение, но у нас ситуация с безопасностью... Я не уверен, что война на 100% закончится полной деоккупацией, и поэтому я не представляю своего приезда туда".

20:12 Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил об ударах по городу: "похоже снова на РСЗО, выясняем последствия".

19:45 На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается взять Белогоровку, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клиново. На Славянском направлении ВСУ отразили штурм оккупантов в направлении Пасека-Долина.

19:37 Генштаб ВСУ официально подтвердил отступление из Лисичанска: "В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе".

19:33 Украина ежемесячно тратит на содержание ВСУ 130 млрд гривен, рассказал Шмыгаль в интервью LB.ua: "Если у нас раньше содержание армии было около 156 млрд гривен, это был бюджет Вооруженных сил Украины и украинской армии на год, то сегодня около 130 млрд - это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, затраты на внутренне перемещенных лиц". Весь бюджет Украины на месяц примерно составляет 250 млрд гривен, из них до 100 млрд поступают от налогов и таможни, уточнил премьер.

19:21 Подоляк назвал четыре объяснения "хлопков" в российских прифронтовых городах:

атака своих городов собственными ракетами в качестве провокации, чтобы обвинить Украину в обстреле российских городов и сорвать поставки западного оружия;

у "интеллектуальных" операторов российских систем ПВО руки растут "из мест, где у нормальных людей находятся другие части тела, поэтому все начинает гореть";

обязательная карма - зло всегда имеет последствия;

божий промысел.

"Если вам кажется, что какие-то действия российской армии противоречат здравому смыслу, то помните: вся эта война противоречит здравому смыслу. Потому что современная Россия - это вообще не о здравом смысле. Единственное, чего не понимаю, - почему не Воронеж, ведь если по плану, то по плану..." - написал советник главы ОП.

19:09 Риск захвата россиянами Луганской области есть, но пока нельзя говорить о полном их контроле над Лисичанском, в окрестностях продолжаются бои, заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Австралии Энтони Албанизом: "Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована. Такие риски есть, они нам понятны. Но вы также должны понимать, что ежедневно может меняться ситуация".

18:53 Резников подтвердил поставку Украине ПВО NASAMS: "Благодарю Джо Байдена и своего коллегу Ллойда Остина за еще один значительный шаг в поддержку Украины, а именно - решение о поставках NASAMS Украине. Это увеличивает наши возможности защиты земли и неба. Победа Украины в войне против террористического государства обеспечит глобальную безопасность на долгие годы".

18:41 Россияне обстреляли села Дергачевской и Ольховской территориальных громад Харьковского района, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. По предварительным данным, три человека погибли, один получил ранения.

18:29 Турецкая таможня задержала российское грузовое судно с украденым украинским зерном, вывезенным из Бердянска, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь в эфире телемарафона: "У нас есть полное сотрудничество, судно сейчас стоит перед входом в порт. Оно задержано таможенными органами Турции. Завтра состоится межведомственное совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба этого судна".

Посол добавил, что запрос ГПУ передан и Украина рассчитывает, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных: "С этим судном особая ситуация, поскольку оно впервые пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска и затем зайти в турецкий порт. Это нелегально и, честно говоря, это большая наглость и попытка фактически пробить такой коридор, чтобы воспользоваться случаем и вывозить имущество".

В свою очередь член "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что задержание в Турции российского судна - это "часть плана по обвинению РФ в мировом голоде, это классический пример пиратства".

17:44 За время оккупации острова Змеиный россияне потеряли четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса Панцирь-С1, два зенитно-ракетных комплекса Тор, реактивную систему залпового огня Град и радиолокационные установки, сообщила начальник пресс-центра Оперативного командования Південь Наталья Гуменюк. По ее словам, операция на Змеином продолжается и завершится только после того, как украинские военные убедятся в отсутствии россиян на острове.

17:18 Гибель в Белгороде семьи из Харьковской области подтвердил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко: "Сегодня ночью... в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки. Эта информация поступила к нам от вынужденных переселенцев. Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов были вынуждены бежать от войны через Россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории".

16:46 С сентября в Польше детей от 13 лет будут обучать владению оружием, рассказал в интервью The Washington Post министр образования Пшемыслав Чарнек: "Десять лет назад, если бы действующий министр предложил учащимся начальной школы проводить такие занятия, его бы высмеяли. Однако то, что мы видели [в Украине], и то, как эта война велась с такими зверствами, показало нам, что опасность реальна. <...> Речь идет не о милитаризации детей, а о навыках, которые пригодились бы для охраны и безопасности в случае эскалации конфликта".

16:42 На пляжах Одессы появились ограждения, препятствующие подходу к воде. ГСЧС решила не открывать пляжи для купания даже частично, как ранее планировали городские власти, сообщила спикер Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко: "Ни один пляж на территории Одесской области не откроется. В настоящее время побережье - это линия обороны, а не зона отдыха". Также в этом году запрещено купаться в реках и озерах, в том числе потому, что перед началом сезона они не проходили соответствующую ежегодную проверку.

16:11 Шольц заявил, что Германия вместе с союзниками прорабатывает гарантии безопасности для Украины: "Этот процесс продолжается. Понятно, что это будет не то же самое, как если бы речь шла о члене НАТО". По словам канцлера, в дипломатической сфере ведется "тщательная подготовка" этого вопроса "ко дню, который, как мы надеемся, скоро настанет, когда война закончится".

16:07 В Краматорске, который россияне сегодня обстреливали из РСЗО Смерч, одна из ракет разрушила гостинично-жилой комплекс, две другие повредили часть дороги в жилом районе. Жертв нет, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

16:05 Израильский Высший суд справедливости отменил решение МВД об ограничении въезда граждан Украины в Израиль. Украинцы смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особую просьбу, сообщил Зеленский.

16:03 Кабмин не будет менять тарифы на услуги ЖКХ до конца следующего отопительного сезона, пообещал Шмыгаль: "Важный месседж: до конца следующего отопительного сезона никаких изменений тарифов не будет. Мы это задекларировали, мы будем это соблюдать. Это важно. Люди должны быть уверены, что спокойно пройдут эту зиму".

Но, по словам премьера, в правительстве не ожидают легкого прохождения этого отопительного сезона: "Кто-то сейчас спешит переориентироваться на альтернативные источники, кто-то подготавливает и утепляет свои дома - это правильное движение, правильные подходы. При этом хочу заверить, что государство выполняло и будет выполнять свои обязательства".

16:01 В результате сегодняшнего обстрела Славянска погибли шесть человек, 15 ранены, сообщила в эфире телемарафона спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.

15:59 Чешские истребители будут охранять воздушное пространство соседней Словакии с сентября, сообщил премьер Чехии Петр Фиала. Словакия попросила своих союзников по НАТО патрулировать ее небо, поскольку она решила приземлить свои истребители МиГ-29 российского производства, которые могут быть отправлены в Украину. "Я не вижу в этом никаких проблем, правительство обязательно это одобрит", - сказал Фиала.

Словакия заказала истребители F-16 в США в 2018 году. Ожидалось, что первые самолеты прибудут в этом году, а отгрузка должна быть завершена в следующем, но теперь предполагается, что поставка состоится в 2024-м.

15:18 Песков заявил, что Украине предстоит принять условия России и сесть за стол переговоров: "Сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны. Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир... Киеву предстоит понять условия РФ, согласиться на них и сесть за стол переговоров, зафиксировать документ".

15:11 МИД РФ заявил, что Москва "воздерживается от ответных шагов на действия Киева", но внимательно следит за ситуацией, "в случае продолжения провокаций - им не поздоровится".

15:09 Украина на сегодняшний день имеет договоренности о поддержке от партнеров на сумму 29 млрд долларов, сообщил Шмыгаль: "Это, в частности, помощь Европейского Союза, США и Канады. Отдельно есть прямая бюджетная поддержка от стран-членов ЕС. Есть грантовая и кредитная помощь от международных финансовых институтов: МВФ, Всемирного банка, Международного банка реконструкции и развития. Всех этих денег нам достаточно для того, чтобы выполнять социальные и гуманитарные обязательства нашей страны. Мы видим ситуацию до конца года прогнозируемую и понимаем, как будем выполнять бюджет".

14:57 Мэр Славянска Вадим Лях сообщил о самых масштабных за последнее время обстрелах города. Россияне стреляют из реактивных систем залпового огня, много убитых и раненых.

13:46 Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана "единая армия". Об этом он сказал во время своего выступления по случаю Дня независимости Беларуси, сообщает БелТА: "Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. <...> И что они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил? Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в спецоперации мною определено давно".

13:43 НБУ предварительно оценивает падение ВВП Украины по итогам второго квартала на уровне 40%, сообщил замглавы Нацбанка Сергей Миколайчук.

13:41 В Борисполе Киевской области с сегодняшнего дня начались "плановые фильтрационные меропритятия", сообщил глава районной администрации Руслан Дяченко. Он предупредил, что на период проведения мероприятий в отдельных микрорайонах города возможно ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

13:39 Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что россияне обстреляли город из РСЗО Смерч. По предварительной информации, жертв нет, но есть серьезные разрушения.

13:37 Французский регион Иль-де-Франс предлагает отстроить разрушенную Бородянку как экологический город., сообщила президент региона Валери Пекресс. По ее словам, Бородянка должна стать экологическим городом с "системами, работающими на современных энергосберегающих технологиях". Руководство Иль-де-Франс уже приняло решение о выделении 1,1 млн евро на проекты поддержки Украины.

13:35 Киевскую область посетил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Это его первая поездка в Украину. Делегация побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене.

13:33 В Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе с Россией, пишет Yle. Такое предложение сделал мэр финского города Лаппеенранта, расстояние от которого до российского Выборга составляет меньше 100 км.

13:31 Украинцы со следующего года смогут свободно покупать пистолеты, сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив. По его словам, 70% украинцев поддержали право на свободное ношение оружия, в МВД согласны с решением граждан, и "соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени". После этого какое-то время будут запускаться соответствующие реестры оружия.

13:17 В России набирает оборотов конфликт между военным руководством и директорами оборонных заводов, которые дали указание работникам не принимать на ремонт военную технику. Как сообщает ГУР МО Украины, доставляя на ремонтные заводы поврежденную технику, россияне ее полностью раскомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие остовы БМП и танков. Директора ремонтных предприятий мотивируют отказ ремонтировать технику отсутствием компонентов и недостаточной оплатой за уже выполненные работы.

Спасти ситуацию командование пыталось с помощью специально созданных ремонтных бригад, которые должны были восстанавливать технику вблизи зон боевых действий. Однако коррупция и жажда наживы среди военного руководства РФ свели эту попытку на нет, сообщает украинская военная разведка.

12:51 Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что число погибших после обстрела Белгорода увеличилось до четырех человек: один гражданин РФ, трое - граждане Украины. А застрявший в кондиционере многоквартирного дома в Белгороде на Народном бульваре "снаряд" оказался обломком ракеты ПВО, сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось, что в стене дома застряла часть ЗРК Панцирь, которого нет на вооружении Украины.

12:43 Шойгу доложил Путину об "освобождении" т.н. "ЛНР". По его словам, установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых - Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора. Общая площадь "освобожденных" за последние сутки территорий якобы составила 182 кв. км.

12:29 Минобороны России заявило, что ВС РФ якобы овладели Верхнекаменкой, Золотаревкой, Белогоровкой, в результате замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. В "котле" полностью заблокирована украинская группировка войск, заявили в Москве.

12:08 Донецкая область из-за активных боевых действий может остаться без газоснабжения, сообщил глава ОВА Павел Кириленко во время телемарафона: "Подготовка идет с тем, чтобы область прошла отопительный сезон с минимальным количеством людей. При этом я понимаю четко, что газоснабжение в области вряд ли будет, потому что идут активные боевые действия".

По прогнозам Кириленко, на отопительный сезон в области останется около 300 тысяч граждан: "Это очень большая цифра для всей области для отопительного сезона... Особую обеспокоенность вызывают многоквартирные дома".

11:52 Минобороны РФ заявило, что ночью "Киев нанес преднамеренный удар ракетами Точка-У с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска". Средствами ПВО все три якобы запущенные по Белгороду ракеты Точка-У уничтожены в воздухе, обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде.

10:54 В Славянске прекращается движение электротранспорта, сообщил мэр Вадим Лях: "Мы были вынуждены пойти на это в связи с постоянной угрозой обстрелов и недопустимостью скопления людей".

10:52 Британская разведка предполагает, что Россия может провести "референдум" о присоединении Херсонской области к РФ осенью 2022 года. Для Кремля этот вопрос в приоритете, поскольку позволит "легитимизировать" его присутствие на данной территории. При этом с большой вероятностью результаты голосования будут сфальсифицированы, указывают аналитики. По мнению разведки, россияне задержали мэра Херсона Игоря Колыхаева, чтобы подавить оппозицию. В то же время на захваченных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление.

10:44 В Белгороде обнаружили части ЗРК Панцирь - в местных пабликах распространяется фото части ракеты, застрявшей в стене жилого дома. Наблюдатели сходятся во мнении, что это ЗРК Панцирь, которым россияне сами ударили по своим домам. На вооружении ВСУ такого зенитно-ракетного комплекса нет, подчеркивает Антон Геращенко.

10:40 Американский Институт изучения войны отмечает, что отвод украинских войск к Северску Донецкой области позволит ВСУ снизить риск немедленного окружения российскими войсками. Эксперты считают, что российские военные могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни. Скорее всего, затем они нанесут удар по украинским позициям в Северске, после чего повернут к Славянску и Бахмуту. Отвод украинских войск к Северску позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить отход с боями на рубеж возле трассы E40 из Славянска в Бахмут, отмечают аналитики.

10:13 В акватории Мариуполя 30 июня подорвался на мине российский десантный катер проекта 1176 Акула ЧФ Д-106, три моряка погибли, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Также он рассказал, что в Левобережном районе сгорел склад, где оккупанты хранили награбленное.

09:42 Россияне сегодня около 4:00 нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, удар пришелся по одному из объектов критической инфраструктуры Киевского района, по предварительной информации, пострадавших нет. Также от взрыва выбило окна в одной из школ Новобаварского района города. Удар пришелся по частному дому, его хозяйка госпитализирована.

09:37 Украина представит масштабный план восстановления на конференции 4-5 июля в швейцарском Лугано. Документ занимает около 2000 страниц, пишет Bloomberg. По информации агентства, в плане широкий перечень проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергоресурсов. Bloomberg сообщает, что официальные лица ЕС заявили о внесении для реализации плана 500 млрд евро.

09:33 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 3 июля. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

личного состава - около 35 970 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1584 (+2),

боевых бронированных машин - 3744 (+7),

артиллерийских систем - 801 (+1),

РСЗО - 246 (+0),

средств ПВО - 105 (+0),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 187 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 654 (+1),

крылатых ракет - 144 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2618 (+4),

специальной техники - ​​64 (+3).

08:46 Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город - в огне, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай: "Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания". Гайдай уточнил, что россияне "несут значительные потери, но упорно продвигаются", закрепляются в самом Лисичанске, а также в Верхнекаменке.

08:42 Российский сенатор Андрей Клишас назвал сегодняшние удары по Курску и Белгороду "актом агрессии со стороны Украины" и потребовал "самого жесткого, в том числе военного ответа". Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ночью на подлете к Курску ПВО сбили два украинских беспилотника Стриж, пострадавших нет.

08:40 На подконтрольной территории Донецкой области вчера погибли четыре гражданских - в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске. Еще пять человек получили ранения, в том числе двое детей в Доброполье, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

08:38 В ночь на 3 июля ВСУ вывели из строя одну из четырех военных баз россиян в Мелитополе, нанеся по ней более 30 ударов, сообщил мэр Иван Федоров. По его словам, оккупанты пытаются распространять фейки о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Федоров также сообщил, что 2 июля благодаря силам сопротивления российский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов.

08:17 Американский Институт изучения войны сообщает, что войска РФ вошли в Лисичанск и продвинулись в черте города, ведут наступательные операции к юго-западу от Лисичанска и, вероятно, будут продвигаться на запад в сторону Северска.

Захватчики продолжали безуспешные наземные атаки к северу от Славянска, провели ограниченные атаки юго-западнее Донецка, но подтвержденных успехов не достигли. Тем временем украинские войска угрожают российским наземным коммуникациям по всей Харьковской области, используя западное оружие. Контратаки ВСУ и активность партизан продолжают заставлять российские войска отдавать приоритет оборонным операциям на Южном направлении.

08:09 ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов: авиация Воздушных сил Украины на потяжении минувших суток работала почти по всем направлениям боевых действий - в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, сообщил Генштаб в утренней сводке. Признаков формирования наступления со стороны Беларуси нет. ВСУ отразили штурм россиян вблизи поселка Прудянки Харьковской области, а также на Славянском направлении.

07:55 Россияне под утро снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Несколько раз попали по дачному массиву в Зеленодольске - три дома разрушены, один поврежден, предварительно пострадавших нет.

06:38 ВСУ уничтожили в Чернобаевке очередной склад боеприпасов, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

06:21 В российском Белгороде ночью были слышны взрывы, возник пожар, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что погибли три человека, четыре пострадали, включая ребенка. Частично разрушены 11 многоквартирных домов, не менее 39 частных жилых домов разрушено частично, из них пять - полностью.

05:40 Российские СМИ пишут, что украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь, по предварительным данным, обстрелу подвергся микрорайон Авиагородок.

01:33 Британский миллиардер Ричард Брэнсон, который на днях посетил Киев, намерен передать Зеленскому письмо от Организации Мэри Робинсон, в котором говорится, что они будут рады помочь разобраться в ситуации в Украине. Об этом Брэнсон заявил в эфире телемарафона UA Разом.

По его словам, "в конце концов каждый конфликт заканчивается переговорами", но время для переговоров - это когда обе стороны ощущают, что могут проиграть войну: "Я не уверен, что Путин достиг такой позиции, но я уверен, что должна быть организация, разговаривающая с обеими сторонами". Таким образом, когда время для переговоров настанет, можно будет оперативно среагировать, пояснил Брэнсон.

00:53 Вечером в субботу россияне снова нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области, сообщило ОК Південь. Ракета Х-31, выпущенная из истребителя Су-30, попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха. Погибших и пострадавших нет.

А перед этим вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному.