Главные новости за 28 июля. Хроника вторжения в Украину и карта боевых действий

22:43 Судно Шляховик, принадлежащее Госгидрографии Украины, подорвалось на мине в устье Быстрое, которое соединяет Дунай с Черным морем, сообщает Ukrainian Shipping Magazine. По данным издания, судно получило повреждения, степень которых предстоит выяснить спасателям. Есть ли пострадавшие - пока неизвестно.

22:07 Украина ударит по Крымскому мосту, как только будут "необходимость, возможность и задание", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире NTA: "В случае необходимости это решение примут военные. Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, все находится под бдительным контролем. Как только будет необходимость, возможность и задание - все будет сделано, и не только в отношении этого объекта".

21:55 Госдеп США официально запросил разговор госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, Москва подтвердила получение запроса. По словам Прайса, разговор Блинкена с Лавровым не станет переговорами по поводу Украины, как и не станет нормализацией российско-американского взаимодействия. Американская сторона хочет, в частности, обсудить проблему заключенных, продуктовую сделку.

21:48 США с целью сдерживания России перебросили на авиабазу в польском городе Ласк шесть истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-22 Raptor, сообщило Командование ВВС США в Европе.

21:23 Евросоюз с субботы, 30 июля, увеличит импорт электроэнергии из Украины в два с половиной раза. Как сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, сегодня ENTSO-E - операторы систем передачи континентальной Европы - разрешило увеличение поставок украинской электроэнергии в Европу со 100 до 250 МВт.

21:15 Россияне сегодня четыре раза обстреляли Бахмут из Ураганов, уже известно по меньшей мере о трех погибших и трех раненых, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов. По предварительной информации, враг применил кассетные боеприпасы.

20:48 Военные действия в рамках соглашения по зерну запрещены только на территориях, которые в нем обозначены, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на брифинге. По его словам, спорными вопросами в этой сфере будет заниматься Совместный координационный центр.

20:36 Россия потеряла в Украине больше артиллерии, чем многие западные армии имеют в своем арсенале, пишет Forbes. Так, по данным издания, подтвержденные потери техники включают более 4800 танков, боевых машин и артиллерийских орудий. Потери артиллерии - 320 буксируемых и самоходных гаубиц и тяжелых минометов плюс реактивные установки.

20:22 Российские войска сегодня днем несколько раз обстреляли Криворожский район Днепропетровской области - из Ураганов ударили по агропредприятию в Широковской общине. В результате обстрела один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщил глава облсовета Николай Лукашук. Под обстрелы днем попали также приграничные территории Зеленодольской, Апостольской и Великомихайловской общин, пострадавших нет.

19:57 В Николаеве во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов, сообщил мэр Александр Сенкевич.

19:42 Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко показал, как будет выглядеть зерновой коридор. На карте цифрой 1 обозначен район осмотра судов, приема и высадки лоцмана, цифрой 2 - район, где будут формировать и расформировывать конвой. Фиолетовая линия - морская граница (12-мильная зона, территориальные воды), синяя точка - остров Змеиный.

Как будет выглядеть зерновой коридор

19:33 В Коблево Николаевской области два человека подорвались на мине, купаясь в море несмотря на запрет, сообщил глава ОВА Виталий Ким. Их судьбу он не уточнил.

18:41 Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна передает Украине десять бронемашин, боеприпасы и антидроны: "Я тоже не с пустыми руками приехал. Сегодня новый пакет - это амуниция (боеприпасы) и десять бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, которые производятся в Литве. Мы знаем, что вам чрезвычайно нужны эти системы".

18:36 Количество пострадавших в результате вражеского удара по Кропивницкому возросло до 26, один из них в тяжелом состоянии, один отказался от госпитализации. Враг атаковал город ракетами Калибр, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

18:13 Первый рейс с украинским зерном может выйти уже завтра, сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс: "Мы надеемся, что первый рейс пройдет в ближайшие дни, возможно - завтра". Он уточнил, что зерно отправят в Сомали, куда оно будет идти шесть недель.

18:02 В оккупированных Херсонской и Запорожской областях созданы "временные управления" МВД РФ, пишут российские СМИ.

17:53 Зеленский подтвердил информацию о лишении украинского гражданства Геннадия Корбана: "Во-первых, никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства".

17:49 Reuters опубликовал расследование, в котором говорится, что россияне смогли быстро захватить территорию ЧАЭС благодаря сети агентов, которых отправили в Украину задолго до российского вторжения. В частности, издание получило доступ к материалам уголовного производства против начальника охраны ЧАЭС Валентина Витра - его подозревают в госизмене.

По данным Reuters, сотрудников ЧАЭС после аварии 1986 года вербовали в агенты КГБ. Эти офицеры официально стали частью СБУ, но они продолжали выполнять приказы из Москвы, поэтому, по сути, являлись сотрудниками ФСБ. Один из собеседников также сообщил, что Россия начала отправлять в Украину агентов под прикрытием в ноябре 2021 года.

17:38 В армии РФ из-за больших боевых потерь возник дефицит офицеров. Чтобы заполнить эти вакансии, начато массовое присвоение офицерского звания младший лейтенант сержантскому составу без соответствующего опыта и образования, сообщает ГУР МО Украины. Еще одна причина дефицита кадров - нежелание военнослужащих ВС и Росгвардии из дальневосточных регионов участвовать в боевых действиях на территории Украины.

17:18 В Херсонской области оккупационные власти заявляют о запрете гривны, сообщил глава Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий. По его словам, так называемая "полиция" ходит по рынку и предупреждает о наказании за выдачу гривны людей, которые продают наличные. Также местные говорят, что из магазинов начали изымать терминалы.

17:11 Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович уточнил, что среди 25 раненых в результате ракетного удара сегодня 12 человек - военнослужащие и 13 - гражданские.

17:07 Президент Литвы Гитанас Науседа наградил Зеленского высшей государственной наградой Литвы - орденом Витаутаса Великого с золотой цепью.

16:27 Рада приняла законопроект об особом статусе для граждан Польши в Украине. Таким образом, граждане Польши смогут легально жить и работать в Украине на протяжении 18 месяцев, а также вести бизнес, получать образование, медобслуживание и отдельные соцвыплаты в соответствии с законодательством Украины.

16:15 В оккупированной части Харьковской области начался прием документов на получение российского гражданства, сообщили местные "власти".

15:54 Успех зерновой сделки может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной, что будет способствовать прекращению огня, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу: "Анкара со своей стороны готова прилагать все усилия для разрешения конфликта, в том числе предоставить свою территорию для встреч между Украиной и Россией на любом уровне".

15:43 В результате ракетных обстрелов Кропивницкого пять человек погибли и 25 получили ранения, сообщил на брифинге глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

15:30 Россия проводит интенсивную мобилизацию представителей так называемого Российского имперского движения - ультранационалистической военизированной организации, исповедующей идеологию превосходства белой расы и внесенной в список террористических в США и Канаде. В частности, для участия в боевых действиях в Украину планируется отправить Имперский легион, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Особый цинизм нарративов российской пропаганды состоит в том, что для реализации официально задекларированных руководством РФ целей "специальной военной операции" и "денацификации" Украины привлекаются силы, которые открыто исповедуют неонацистскую идеологию и внесены в список особо опасных террористических организаций", - подчеркнула Маляр.

14:44 Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в День украинской государственности написала Кулебе письмо, в котором выразила поддержку Украине, особо подчеркнув принадлежность Крыма и Донбасса Украине: "Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность и полную поддержку Украины моей страной, а также глубокую дружбу, которая объединяет наши две страны... Территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ должна полностью уважаться, включая все территории Украины, среди которых Крым и Донбасс, которые сейчас находятся под незаконной оккупацией Российской Федерации непосредственно или через марионеточные режимы". Она также выразила надежду, что в ближайшее время сможет посетить Киев.

Недавно выяснилось, что Лябиб летом 2021 года ездила в Крым, будучи журналисткой, а не министром. Тогда она также уклонилась от вопроса, как она попала туда, заметив лишь, что для визита на полуостров нужна российская виза. МИД Украины сообщил, что через дипломатические каналы с бельгийской стороной выясняет, как именно новая глава МИД Бельгии ездила в оккупированный Крым. В то же время в министерстве положительно оценили заверения Лябиб относительно дальнейшей поддержки Украины в ее борьбе против вооруженной агрессии России.

14:33 ЕС не может ввести эмбарго на российский газ, поскольку это нанесет вред самой Европе, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

13:58 В результате ракетных ударов по Киевской области пострадали 15 человек, сообщил глава полиции области Андрей Небитов: "В то же время благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий. Остатки еще одной ракеты оккупантов полицейские обнаружили в лесополосе также в Вышгородском районе. К счастью, здесь никто не пострадал".

13:55 Правительство Латвии поддержало предложение Минобороны страны о предоставлении дополнительной военной поддержки Украине, сообщил министр обороны Артис Пабрикс. При этом он не уточнил, какая именно поддержка будет предоставлена.

13:39 Польша и Литва выразили готовность активизировать усилия в рамках НАТО, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в альянс. Об этом говорится в заявлении глав МИД Литвы, Польши и Украины по случаю второй годовщины основания Люблинского треугольника: "С учетом проведения в 2023 году в городе Вильнюсе саммита НАТО, Республика Польша и Литовская Республика подтверждают готовность активизировать в рамках альянса дискуссию по приглашению Украины начать переговоры о вступлении в НАТО".

13:34 В Мариупольскую больницу №2, которую россияне используют в качестве своего военного госпиталя, завезли большое количество тяжелораненых, нуждающихся в значительном количестве крови для переливания, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко и призвал мариупольцев оставаться дома, ведь "россияне и так выпили слишкой много нашей крови, чтобы еще добровольно с ними делиться".

13:15 Песков заявил, что в Кремле сейчас не ведется подготовка к вхождению в состав России осенью оккупированных украинских территорий: "Нет, ничего не известно, ничего сказать не могу... Единственное, что могу повторить, - что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение".

13:12 Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. При этом резолюция не является обязательной к исполнению, пишет The New York Times.

13:03 Офис генпрокурора передал в АРМА активы 19 украинских компаний, подконтрольных РФ и ее резидентам, на общую сумму свыше 7,75 млрд гривен. Также были переданы тысячи объектов недвижимого и движимого имущества стоимостью в сотни миллионов гривен.

13:00 Песков прокомментировал слова Пушилина о том, что "пришло время вновь освобождать русские города" в Украине, включая Киев и Луцк: "В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений... И необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР".

12:53 Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил о ракетном ударе по Кропивницкому.

12:39 Россияне сегодня утром обстреляли воинскую часть в Лютеже Киевской области шестью крылатыми ракетами Калибр, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. В настоящее время есть информация, что одно здание разрушено и два повреждены. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита над Бучанским карьером.

В свою очередь глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что во время утренней атаки на Киевскую область в Вышгородском районе зафиксировано пять попаданий, еще две ракеты сбила ПВО.

12:25 ВСУ за последние две недели освободили три села в Херсонской области, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов: "Нашими воинскими частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка".

11:59 На Укрпочте стартовала продажа новой марки Доброго вечора, ми з України!

Новая марка от Укрпочты

11:41 Baykar бесплатно передаст Байрактар Украине, на который собирали деньги поляки. Об этом турецкая компания уведомила организатора сбора Славомира Сераковского. "22,5 млн злотых, которые предназначались на беспилотник, пойдут на гуманитарную помощь Украине, а 1,8 млн злотых, которые удалось собрать сверх нужной суммы, будут переданы ВСУ", - рассказал Сераковский.

11:36 Командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов в поздравлении к предстоящему Дню ВМФ заявил, что "установлен российский контроль над северо-западной частью Черного моря и господство в Азовском".

11:30 Турецкие военные корабли зашли в Черное море - два фрегата и одна подводная лодка, сообщает ВМС ВСУ. Официально объявлены коридоры для судов с зерном.

11:26 Российская армия снова ударила по Криворожскому району Днепропетровской области. Враг целенаправленно обстрелял из РСЗО агропредприятие в Шестерне Широковской общины. Один человек погиб, двое ранены, возник пожар, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

11:10 Дорожная карта санкций Ермака-Макфола выполнена на 60%, сообщил глава ОП представителям ведущих европейских СМИ.

10:47 Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что прибыл с визитом в Киев: "Только что приехал в Киев. В этот особенный день, когда Украина впервые отмечает День государственности, выступлю перед украинским народом в Верховной Раде. Также встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским, вручу ему орден Витовта Великого - высшую государственную награду Литвы".

10:33 В Сумской области враг вчера вечером обстрелял из минометов территорию Николаевской поселковой общины, одно из сел Эсманской общины, а также Хотинскую и Краснопольскую общины. Во всех случаях - без жертв и разрушений, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. Также он предупредил, что сегодня в Сумском районе с 10:00 до 13:00 будут работать взрывотехники ГСЧС.

10:29 Российская армия сегодня выпустила по Украине около 20 ракет разного класса с трех направлений, сообщил УП спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, россияне выпустили Калибры из акватории Черного моря, Искандеры из района Зябровка Гомельской области Беларуси и ракеты Х-22 с дальних бомбардировщиков Ту-22м3, которые базируются на аэродроме Шайковка в России. ПВО не удалось сбить эти ракеты.

10:22 Во время утренней атаки на Киевскую область российские войска выпустили в сторону региона пять ракет. Основной удар пришелся по Вышгородскому району, рассказал глава ОВА Алексей Кулеба в эфире телемарафона. По его словам, в области работала ПВО, тем не менее несколько ракет попали в объекты инфраструктуры. На данный момент нет информации о жертвах и раненых.

10:03 Совбез ООН не смог согласовать заявление по соглашению о вывозе зерна из украинских портов. Как сообщает Associated Press, документ должен был приветствовать саму договоренность, а также подчеркивать роль генсекретаря Антониу Гутерриша и правительства Турции в подготовке соглашения. Однако о тексте договориться не удалось: против пункта с упоминанием удара по порту Одессы выступила РФ.

09:39 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 28 июля. Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

личного состава - около 40 230 (+160) человек ликвидировано,

танков - 1742 (+4),

боевых бронированных машин - 3979 (+8),

артиллерийских систем - 894 (+11),

РСЗО - 258 (+0),

средств ПВО - 117 (+0),

самолетов - 222 (+0),

вертолетов - 190 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 729 (+3),

крылатых ракет - 174 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7),

специальной техники - 75 (+0).

09:24 Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Киевскому районам Харькова. Повреждены промышленные объекты, частный дом, произошли пожары. Предварительно пострадавших нет, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Также утром враг интенсивно обстрелял Чугуев, а вечером - пгт Печенеги Чугуевского района, где поврежден объект критической инфраструктуры. В течение суток враг вел обстрелы Харьковского, Богодуховского, Изюмского районов области, есть трое пострадавших в Харьковском районе, среди них 12-летний ребенок.

09:02 Враг ночью обстрелял Николаев, сообщил мэр Александр Сенкевич. Пострадали учебные заведения и жилые дома, одна из городских школ практически полностью разрушена, ранен охранник. Также ракета попала по территории водной станции Кораблестроительного университета, повредив складское помещение. На территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота, пожар ликвидировали спасатели. Кроме того, известно о повреждении двух многоэтажек.

08:56 Британская разведка сообщает, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Украинские силы, скорее всего, установили плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированной Россией территории.

Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить как минимум три моста через Днепр, от которых зависит снабжение Россией оккупированных территорий. Так, Антоновский мост под Херсоном был поврежден на прошлой неделе, а после повторного удара ВСУ 27 июля он, весьма вероятно, сейчас непригоден.

Также британские аналитики отмечают, что 49-я армия РФ дислоцируется на западном берегу Днепра и сейчас "выглядит очень уязвимой". Херсон сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий, сообщает разведка.

08:52 В Донецкой области в результате боевых действий за минувшие сутки погибли пятеро мирных жителей - двое в Авдеевке, по одному в Нью-Йорке, Бахмуте и Соледаре. Еще восемь человек получили ранения, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

08:44 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что армия РФ в очередной раз остановлена между Белогоровкой и Верхнекаменским. По его словам, россияне давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в крупные города Донецкой области, но ВСУ пока удается сдерживать атаки.

08:41 Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности:

08:30 Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что россияне, вероятно, могут провести лишь две значительные наступательные операции в Украине - на Северск и Бахмут Донецкой области. Эти операции были сосредоточены на наступлении с момента завершения оперативной паузы 16 июля.

Аналитики отмечают, что россияне выделили достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории по этим двум направлениям, но не смогли поддерживать такой же темп наступления или достичь аналогичных территориальных завоеваний в других местах в Украине. Таким образом, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как захватит другие крупные городские районы Украины.

Также эксперты ISW сообщают, что украинские силы могли начать локальную контратаку юго-западнее Изюма. Войска РФ атаковали населенные пункты к востоку Северска, к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута. Наземные бои продолжаются к северу от Харькова.

08:26 Оккупанты предприняли неудачную попытку продвинуться в направлении Владимировка - Соледар и Стряповка - Соледар, сообщил Генштаб в утренней сводке.

08:20 Обе партии Конгресса США поддерживают передачу Украине ракет большой дальности ATACMS, заявила представитель демократов Элисса Слоткин. По ее словам, в Конгрессе понимают необходимость поставок в ближайшие три-шесть недель, чтобы помочь ВСУ провести успешное контрнаступление на юге Украины и "несколько раз дать по зубам России до начала зимы".

08:12 Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила об ударах по разным микрорайонам города. Есть поврежденные жилые дома, информация о пострадавших уточняется.

07:37 В Днепропетровской области россияне обстреляли из Ураганов и ствольной артиллерии населенные пункты Зеленодольской и Апостоловской общин, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Есть разрушения, но люди не пострадали.

06:41 Россияне за ночь дважды обстреляли Харьков ракетами С-300. Один обстрел был ближе к центру, второй - в одном из прилегающих к нему районов, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате возникли два небольших пожара, которые уже потушили. Информации о пострадавших на данный момент нет.

06:35 В ОК Північ сообщили, что с 5:20 до 6:30 враг запустил более 20 ракет с территории Беларуси.

06:18 Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что предварительно есть информация о попадании вражеских ракет возле Гончаровского, также работает ПВО.

06:01 Враг нанес ракетный удар по одной из общин Вышгородского района, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Обстрелян объект инфраструктуры, информация о жертвах уточняется. На месте работают экстренные службы.

05:29 Беларускі Гаюн сообщает, что из Зябровки (Гомельская область, Беларусь) неподалеку от границы с Украиной произошли запуски ракет. Мониторинговая группа насчитала около 25 запусков.