Война в Украине - главные новости за 9 июля. Хроника вторжения и карта боевых действий

23:51 За последние три недели США выделили 2,2 млрд долларов на помощь Украине. В общей сложности это около 8 млрд долларов с начала работы администрации Байдена, сообщил Генштаб ВСУ со ссылкой на заявление Минобороны США.

23:37 Москва держит население мира в заложниках, блокируя экспорт украинского зерна, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна: "G20 не может отвлечь взгляд от войны в Украине, потому что она непосредственно влияет на мировую экономику. Война влияет на нас всех и может привести к глобальной рецессии, если мы не примем меры".

23:24 По Константиновке Донецкой области россияне нанесли сегодня не менее пяти ударов по жилым массивам - уже известно об одном погибшем и 18 раненых, сообщил глава ОВА Павел Кириленко. Таким образом, за сегодня под обстрелами в Донецкой области погибли три человека, ранены 25.

23:11 Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что ВСУ сегодня уничтожили три вражеских склада боеприпасов: в Чернобаевке на Херсонщине, в Харцызске Донецкой области и в Кадиевке на Луганщине.

23:04 Зеленский в вечернем видеообращении поблагодарил США за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи в размере 400 млн долларов: "Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяет предпринимать нам именно антитеррористические шаги, позволяет уменьшать российские удары их ракетами по нашим живым людям".

22:12 По Сумской области россияне сегодня стреляли из реактивных систем залпового огня, есть многочисленные минометные приходы, ранены пять человек, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

20:56 Освобождение Змеиного открыло устье Быстрое для судов с агропродукцией, сообщили в Мининфраструктуры Украины: "Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода р. Дунай-Черное море для входа/выхода судов, перевозящих агропродукцию".

20:40 В Донецкой области в результате обстрелов сегодня погибли три человека и восемь ранены. Оккупанты обстреливали жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру, дачный кооператив, поврежден молокозавод и мебельная фабрика, загорелись поля, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

20:18 Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ракетном ударе по городу в районе Радушного.

19:59 Резников заявил во время онлайн-конференции Forbes, что в Украине будет неэффективной система Железный купол, и вместо нее нужно развивать свою систему ПВО/ПРО: "Мы все знаем пример Израиля, который довольно неплохо защищает небо. Все мы знаем название Железный купол, но даже он не защищает на 100%. Мало того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. Железный купол работает против медленных, на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных, по сути, в гаражах. От крылатых и баллистических ракет Железный купол не защищает. Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле, и есть в Чехии, и в США. Поэтому нам нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать, в том числе от наших партнеров".

Министр добавил, что у Украины уже есть защита неба: "Она не идеальна, но, поверьте, мы довольно большое количество ракет сбиваем, которые летят. Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем".

19:41 В Запорожской области из-за обстрелов остались без газа жители Мелитопольского, Васильевского, Пологовского и Приморского районов. Отремонтировать поврежденный магистральный газопровод сейчас невозможно из-за постоянных обстрелов, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

19:32 Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оставаться в городе становится все опаснее, поскольку оккупанты собираются использовать гражданских в качестве живого щита. По его словам, централизованной эвакуации из города сейчас нет, поскольку россияне не согласовывают "зеленые коридоры", но горожане могут выезжать из Мелитополя на собственных авто или с помощью волонтеров.

19:20 Зеленский уволил с должности главу Херсонской ОГА Геннадия Лагуту, а другим указом назначил временным и.о. Дмитрия Бутрия, который с января 2019 занимал должность первого замглавы Херсонской ОГА.

18:59 ВСУ отразили семь попыток штурма россиян - от севера Харьковщины до Авдеевки и Марьинки, сообщил Генштаб в вечерней сводке.

18:45 Зеленский кроме Андрея Мельника освободил от должности еще четырех дипломатов: посла в Венгрии Любовь Непоп, посла в Норвегии Вячеслава Яцюка, посла в Чехии Евгения Перебийниса, а также посла в Индии, Непале, Бангладеш, Шри-Ланке и Мальдивах Игоря Полеху.

18:37 Боеприпасы к немецким самоходным артиллерийским установкам Gepard будут выпускать в Норвегии. Таким образом решается главная проблема с этой техникой, которая препятствовала ее эффективной передаче Украине, пишет Spiegel.

18:03 Андрей Мельник уволен с должности посла Украины в Германии - соответствующий указ президента опубликован на его сайте. Ранее немецкий Bild сообщал со ссылкой на свои источники, что Мельник скоро покинет пост посла и, вероятно, будет назначен замглавы МИД.

17:36 В "ДНР" назревает недовольство действиями России: ежедневно от 20 до 40 микроавтобусов вывозят желающих покинуть Донецк и другие населенные пункты, неподконтрольные Украине, сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ. Почти половина эвакуирующихся выезжает через Россию в Литву, Финляндию, Германию и другие страны, используя украинские паспорта, - как беженцы. А некоторые даже благополучно оседают в Украине.

16:58 Украина предлагает НАТО создать военный хаб на своих восточных границах, например - в Польше, заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова. По ее словам, существование такого хаба будет способюствовать евроатлантическому прогрессу страны, а также сыграет роль в обеспечении безопасности границ: "В качестве модели можно взять уже успешно функционирующий подобный проект хаб НАТО-Юг".

16:44 Глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона обратился к жителям области с призывом срочно выезжать с оккупированной территории, а если это невозможно - позаботиться об укрытии, еде и воде. Такую необходимость он объяснил взрывами складов с боеприпасами после прицельных ударов украинских войск: "Все это началось сегодня утром около 8 часов. Подтверждено уничтожение военной инфраструктуры орков, вероятно, там был большой склад боеприпасов".

По словам Соболевского, это будет продолжаться и дальше: "Наши ребята будут работать максимально аккуратно, просто хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война".

16:18 Госдеп США объявил о выделении почти 368 млн долларов дополнительной гуманитарной помощи для народа Украины, сообщил Блинкен.

15:27 Зеленский встретился в Киеве с главой Сената Франции Жераром Ларше и делегацией верхней палаты французского парламента: "Благодарен за поддержку Францией украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за важную помощь нашей армии и людям в это сложное время".

15:05 В Мариуполе оккупанты и коллаборанты воруют уцелевшие автомобили горожан, сообщило ГУР МО Украины. Авто забирают как с открытых площадок или стоянок, так и из закрытых гаражных кооперативов, причем и днем, и ночью, во время комендантского часа. Зачастую грабители используют эвакуаторы.

Официально заявление об угоне можно подать в военную комендатуру Мариуполя, но на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили нужно самостоятельно. Нередко владельцы угнанных авто находят их у боевиков так называемой "милиции ДНР". В таком случае угнанные машины объявляются "собственностью ДНР" и любые дальнейшие действия не только бессмысленны, но и опасны.

15:01 Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил позиции украинских военных на севере, а также проверил подготовку к возможному наступлению из Беларуси, сообщает пресс-служба командования. Наев заверил, что в настоящее время ситуация полностью контролируется. В частности, идет минирование опасных направлений и обустройство инженерных заграждений.

14:57 В Киеве начали военные занятия с гражданскими, чтобы повысить уровень обороны города, сообщает КГГА. В первую очередь подготовку проходят работники коммунальных предприятий и райгосадминистраций столицы. Им предоставляют ключевые знания, в частности, по оказанию экстренной медицинской помощи. В дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих, подобные занятия организуют в каждом районе столицы.

14:50 В Беларуси замечены колонны российской техники со знаками V и флагами СССР, сообщает Беларускі Гаюн. Так, со стороны Минска в направлении Бобруйска движется колонна в составе около десяти КамАЗов ВС РФ. В колонне есть машины связи и тентовки, вероятно, с пехотой. Прибыли россияне из 43-го региона (Кировская область) Южного военного округа РФ. За последние дни количество передвижений российских войск по территории Беларуси значительно увеличилось.

14:39 Украина получит грант в 1,7 млрд долларов от целевого фонда единого донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID. Как сообщил Шмыгаль, проект соответствующего соглашения сегодня был одобрен на заседании Кабмина. Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе. Средства будут направлены на покрытие расходов госбюджета на оплату медицинских услуг по программе медгарантий.

13:42 Только десять стран ЕС передали Украине 100% обещанной помощи, пишет Bild со ссылкой на исследование Кильского Института мировой экономики. Лидером является Польша - она предоставила 100% обещанного оружия стоимостью 1,8 млрд евро. Полностью свои обязательства выполнили также Латвия (220 млн евро), Франция (160 млн евро), Италия (150 млн евро), Бельгия (80 млн евро), Люксембург (50 млн евро), Финляндия (30 млн евро), Словения (10 млн евро), Австрия (3,3 млн евро) и Болгария (3,5 млн евро).

Среди лидеров по общему размеру помощи - США (2,3 млрд евро, или 38,4% от обещанного), Польша (1,8 млрд евро, или 100%), Великобритания (1,02 млрд евро, или 90,7%) и Канада (759 млн евро, или 82,5%).

13:38 Президент Эстонии Алар Карис считает, что Россия не решится напасть на его страну в ближайшие 5-10 лет: "Мы давно слышим эту риторику угроз со стороны РФ, она существовала и до начала российской войны в Украине. Конечно, мы должны быть внимательны и осторожны относительно того, что говорит Россия, но мы уже привыкли все это слышать и готовы к такому оскорбительному поведению с их стороны, честно говоря. Однако сейчас мы не видим никаких признаков агрессии по направлению к Эстонии, более того, у россиян для этого нет никаких ресурсов, но такая агрессия вполне возможна в перспективе 5-10 лет".

13:35 "Глава" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что его "администрация" обратилась к властям РФ с просьбой помочь в "чрезвычайной ситуации с газоснабжением, так как киевский режим отключил газоснабжение региона".

13:32 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился с украинскими военными, прибывшими на обучение: "Используя опыт мирового класса британской армии, мы поможем Украине восстановить свои силы и усилить сопротивление, поскольку они защищают суверенитет своей страны и свое право выбирать собственное будущее".

13:30 Глава Николаевской области Виталий Ким уточнил, что россияне сегодня выпустили по Николаеву шесть ракет из комплекса С-300, обошлось без жертв.

13:27 В Мариуполе сегодня рано утром в районе ММК им. Ильича прогремел взрыв: в процессе разминирования погибли три российских сапера, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

12:55 Россия не демонстрирует признаков готовности к переговорам, заявил на полях встречи G20 госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что российская агрессия направлена не только против Украины, но и против "основных принципов миропорядка", пишет The Guardian.

12:33 Для вывоза зерна Украина восстанавливает и расширяет порты на реке Дунай, рассказала The Guardian директор Департамента аграрной политики Одесской области Алла Стоянова. По ее словам, до войны дунайские порты использовались редко, некоторые из них находились в полном упадке. Теперь Украина реанимирует старые речные гавани, чтобы ускорить экспорт зерна.

В частности, идут работы по расширению порта Рени, сообщила Стоянова: "В последнее время им вообще не пользовались… Более 160 судов ждут в Черном море входа в Сулинский канал, но не могут, потому что пропускная способность этого канала - всего 5-6 судов в день".

11:58 В Раде сегодня выступил глава Сената Французской республики Жерар Ларше, сообщил нардеп Ярослав Железняк. В частности он заявил, что Украина благодаря своим достижениям справедливо получила статус кандидата на членство в ЕС, и сейчас "европейская душа и идеалы воплощаются украинским народом".

"Мы будем с вами на всех уровнях, включая военный. Ваше поражение стало бы нашим коллективным поражением. Фронт будет держаться, если будет держаться тыл. Тылами являются все 27 стран ЕС", - заявил Ларше.

11:35 Сегодня около 10:00 россияне нанесли ракетный удар по жилому району Харькова. От взрывной волны ранения получили семь человек, в том числе ребенок. На месте происшествия работают спасательные службы, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

10:54 ВСУ сегодня утром нанесли очередной удар по скоплению российской техники в Чернобаевке в районе аэропорта, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

10:46 В больнице умерла 20-летняя девушка, попавшая сегодня под обстрел в Кривом Роге, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Таким образом число жертв увеличилось до двух, еще три человека ранены.

10:17 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 9 июля. Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

личного состава - около 37 200 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1638 (+1),

боевых бронированных машин - 3815 (+4),

артиллерийских систем - 832 (+4),

РСЗО - 247 (+0),

средств ПВО - 108 (+1),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 187 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 674 (+5),

крылатых ракет - 155 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2687 (+2),

специальной техники - ​​66 (+0).

09:38 Николаев рано утром подвергся обстрелам, подробная информация уточняется, сообщила ОВА. В Березнеговатской общине продолжаются постоянные обстрелы сел по линии разграничения, также вчера были обстрелы села Новониколаевка Первомайской общины. Кроме того после обстрелов возник пожар леса на Кинбурнской косе и два пожара хвойного настила на территории лесничества вблизи с. Васильевка Очаковской общины.

09:24 Британская разведка сообщает, что РФ перебрасывает резервные силы со всей страны и собирает их возле границы Украины для будущих наступательных операций. Большая часть новых пехотных подразделений может развертываться с бронемашинами МТ-ЛБ, которые ранее РФ считала для этого непригодными. МТ-ЛБ была разработана в 50-х годах как тягач для буксировки артиллерии, имеет ограниченную броню и оснащена только пулеметом. При этом в начале вторжения большинство российских штурмовых частей первого эшелона были оснащены более современными БМП-2.

В сводке вспоминают слова Путина, о том что Россия "даже не начинала" действия в Украине, и указывают, что российское подкрепление использует устаревшее или неподходящее оборудование.

08:47 На подконтрольной территории Донецкой области за сутки от российских обстрелов погибли пятеро мирных жителей: четверо в Северске и один в Семигорье. Еще восемь человек получили ранения, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

08:45 Не менее 10 тысяч мариупольцев находятся в фильтрационных тюрьмах оккупантов, куда попали из фильтрационных лагерей, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

08:37 Враг пытается продвинуться от населенных пунктов Луганщины до первых сел Донбасса, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, оккупационные войска добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление к западу от Лисичанска. При этом никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается, утверждает Гайдай: он атакует и обстреливает украинские земли с прежней интенсивностью. Этой ночью россияне предприняли восемь артиллерийских обстрелов, три минометных, а также нанесли девять ракетных ударов.

Оккупанты не оставляют попыток прорваться вглубь Донецкой области вдоль админграницы, атакуют с нескольких направлений, а "там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте". Поэтому опасность поступает отовсюду - от Кременной до Попасной, подчеркнул Гайдай.

08:29 С ухудшением погоды и началом шторма в Черном море вражеская корабельная группировка сокращена почти вдвое: на страже остались два надводных и один подводный ракетоноситель и три больших десантных корабля с суммарным залпом 20 крылатых ракет типа Калибр, соощило ОК Південь.

08:24 Представитель Пентагона озвучил главную проблему с нынешними поставками оружия Украине: "У украинцев много техники, но проблема в том, что они используют ее в интенсивном боевом темпе. При этом нужно еще время для обучения, ресурсы для поддержки, ремонта, обеспечения логистики".

Вместе с тем он подчеркнул, что Минобороны США собирается снабжать Украину оружием "предстоящие месяцы и годы", а россияне зря надеются, что смогут продержаться дольше, чем украинцы: "Главное, чтобы россияне знали, что украинцы смогут продолжать борьбу. Если россияне думают, что смогут продержаться дольше украинцев, то им нужно это переосмыслить. Мы уже думаем над тем, что понадобится украинцам в предстоящие месяцы и годы".

08:17 В Пентагоне опровергли информацию об уничтожении двух установок HIMARS в Украине, о чем на днях сообщило Минобороны РФ. "Украинцы до сих пор используют их в боях. Я знаю, что были некоторые российские сообщения о том, что они уничтожили украинскую систему HIMARS. Это неправда. Украинцы имеют эти системы и пользуются ими", - заявил представитель ведомства.

08:00 Армия РФ пыталась взять под контроль Углегорскую ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного, однако ВСУ отбросили оккупантов на прежние позиции, сообщил Генштаб в утренней сводке.

07:42 Американский Институт изучения войны предполагает, что россияне взяли оперативную паузу, несмотря на продолжающиеся ограниченные попытки наступать на Донбассе. Аналитики считают, что "когда российское военное командование решит, что достаточно подготовилось к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас. Выход из оперативной паузы может быть постепенным и не сразу заметным".

07:21 Россияне утром обстреляли Кривой Рог, есть жертвы. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, в результате обстрела Ингулецкого района города погибла женщина, еще два человека получили осколочные ранения. По его словам, россияне осознанно ударили из Градов по жилым кварталам. Также повреждена школа и несколько домов, сгорел автомобиль.

06:47 На пятом месяце полномасштабного вторжения в Украину Россия сильно отстала от своего графика наступления на Донбасс. Напротив, украинские войска показывают хорошие результаты в бою, заявил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона. "Россияне достигают очень постепенного, ограниченного, и высокозатратного прогресса только на определенных небольших участках Донбасса. Они сильно отстают от своих сроков. Они сильно отстают от своих целей", - говорится в сообщении на сайте Пентагона.

В Пентагоне также отметили, что Украина начала осуществлять эффективные локализованные контрнаступления: "Мы все чаще наблюдаем способность украинцев использовать системы HIMARS, чтобы значительно помешать способности россиян продвигаться даже там, где они так сложно и медленно наступали. Поэтому мы вообще не видим, чтобы Россия выигрывала это сражение".

06:40 В посольстве РФ в США прокомментировали новость о новом пакете американской помощи: "За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой…Тезис высокопоставленных представителей США о том, что продукция военного назначения используется украинцами в оборонительных целях, несостоятелен". В посольстве добавили, что оружие из Штатов применяется для "уничтожения городов Донбасса".

01:03 Бахмут и Соледар - наиболее вероятные направления наступления российских войск, сообщил в эфире телемарафона глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, Бахмут наиболее близок к линии фронта - до него около 8 км. При этом обстреливается вся линия фронта в Донецкой области, добавил Кириленко.

00:52 Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша оборонной помощи на 400 млн долларов. Он будет включать четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним; 1000 снарядов высокоточной 155-мм артиллерии; тактические автомобили; взрывные боеприпасы; запчасти.

00:39 Зеленский вручил Золотую Звезду Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу - командиру танкового батальона: "Благодаря его личной храбрости подразделение без потерь вышло из окружения и в бою уничтожило российскую диверсионную группу".