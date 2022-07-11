Главные новости за 11 июля. Хроника вторжения в Украину и карта боевых действий

23:38 Российские СМИ сообщают со ссылкой на "власти" оккупированной Херсонской области, что в Новой Каховке после удара ВСУ якобы взорвались склады с селитрой, взрывы продолжаются. По их данным, есть пострадавшие, повреждены больница и жилые дома.

23:35 Оккупанты безуспешно пытаются "дожать" Луганщину, перебрасывание техники им не помогает, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, склады врага в тылу продолжают пылать, из-за этого оккупанты уже испытывают проблемы с подвозом боекомплектов, их логистика нарушена. Гайдай подчеркнул, что так называемая "оперативная пауза" россиян - "это их беспомощность вследствие "хлопков" на складах".

23:31 Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил, что ВСУ попали в склад боеприпасов, который оккупанты разместили в Новой Каховке: "У людей вылетают окна, но они все равно радуются… потому что это значит, что ВСУ близко".

23:29 Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что сегодня поговорил с Эрдоганом: "Ключевой вопрос - возобновление наших экспортных маршрутов через Черное море. Работаем над тем, чтобы это стало возможным. Чем быстрее это произойдет, тем меньше людей в мире ощутят удар продовольственного кризиса, который так старательно готовился Россией".

23:04 Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, сообщают российские СМИ. Украинские телеграм-каналы сообщают, что на днях россияне трое суток разгружали там БК, которые сейчас взрываются.

22:39 Вечером россияне снова атаковали Одесскую область двумя ракетами, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава ОВА Максим Марченко.

22:37 Зеленский в вечернем видеообращении призвал Канаду отменить решение о поставке турбины для Северного потока: "Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, но и полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это сейчас провоцируется. Потому что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления. Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, влекущее множество проблем. Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы".

22:06 Стратком ВСУ сообщил о ликвидации троих представителей командования российских войск. В частности, в Украине ликвидирован заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ полковник Сергей Кенс, заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Кузьминов и начальник штаба - заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения майор Дмитрий Семенов.

21:47 За двое суток после освобождения острова Змеиный через русло Быстрое прошли восемь судов, рассказал в эфире телемарафона замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. По его словам, с пропускной способностью румынского Сулинского канала из Дуная в Черное море в украинские порты теперь может поступать не четыре, а 12 судов.

Параллельно украинская сторона ведет переговоры с Еврокомиссией об увеличении пропускной способности Сулинского канала, что позволит быстро ликвидировать скопление в 80 судов на рейде, многие из которых простаивают более месяца. Всего, по оценкам Васькова, объемы зерна на экспорт могут достигнуть 40 млн тонн, мощностей для хранения таких объемов в Украине нет, в течение месяца ситуация может стать критической. Без разблокирования украинских морских портов вывезти такие объемы зерна будет невозможно, подчеркнул Васьков.

21:16 МИД Украины решительно осудил указ Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для всех граждан Украины: "Это решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимо с нормами и принципами международного права. <...> Россия использует упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии".

21:07 Назначенный "гендиректор" Купянской железной дороги Олег Глебов сообщил, что РФ предоставит подвижной состав, чтобы "помочь" в организации вывоза зерна, оставшегося от урожая 2021 года на оккупированных территориях Харьковской области.

21:00 В ОК Південь уточнили, что в Одесской области семью ракетами атакована прибрежная полоса, производственная и критическая инфраструктура региона. Еще три ракеты Х-31 попали по сельскохозяйственным угодьям региона. Пострадавших нет.

20:58 По Одессе вечером был нанесен ракетный удар - уже второй за сегодняшний день по городу, сообщил глава ОВА Максим Марченко. Оба раза обошлось без пострадавших. Также Марченко сообщил, что СБУ задержала корректировщика, который сам вышел на связь с российскими спецслужбами и передавал им информацию о военных объектах в регионе.

20:45 ВСУ сегодня нанесли удар по вероятным позициям российских ЗРК С-300 в районе Алешковских Песков. А ночью украинские войска атаковали пункт управления вражескими войсками в Таврийске. Окончательные потери противника доразведываются и уточняются, сообщили в ОК Південь.

20:28 Нидерланды помогут с послевоенным восстановлением Украины, сообщил Шмыгаль по итогам встречи с нидерландским коллегой Марком Рютте. Стороны обсудили усиление санкций, ответственность России за военные преступления, а также помощь с восстановлением регионов.

20:03 С сентября новый учебный год в Харькове начнется онлайн, сообщил в эфире телемарафона мэр города Игорь Терехов: "С такой жестокостью, с которой бомбардируют и обстреливают наши школы, я сегодня понимаю, что нам уже не приходится говорить об обучении детей в режиме офлайн. Мы готовимся с 1 сентября к онлайн-обучению, потому что обстрелы не прекращаются".

20:00 В ближайшие дни Украину могут атаковать ракетами с территории Беларуси, заявил 24 каналу основатель мониторинговой группы Беларускі Гаюн Антон Мотолько. По его словам, в последние дни в Беларусь активно прилетают российские грузовые самолеты, которые, вероятно, привозят новые ракеты, а сейчас оккупанты активно обсуждают цели ударов на территории Украины. "Как минимум до 14 июля хороших новостей ждать не стоит", - заявил Мотолько.

19:47 Постпред Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря опубликовала подробности президентского законопроекта об особом статусе для польских граждан. Документ в частности предусматривает возможность трудоустройства без отдельного разрешения, регистрацию налогоплательщиков, социальную защиту, ведение хоздеятельности на тех же условиях, что и для украинцев, получение образования на уровне с гражданами Украины, социальные выплаты, медобслуживание и др.

19:28 Подоляк отреагировал на решение Рината Ахметова отказаться от медийного бизнеса: "Ключевая черта зрелых государств - обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации - начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня есть достойный пример от группы СКМ - закон один для всех".

19:25 В ОП подтвердили, что Зеленский подал в Раду проект закона Об установлении правовых и социальных гарантий для находящихся на территории Украины граждан Республики Польша. Кроме того, президент подписал указ № 484/2022 о присвоении польскому городу Перемышлю почетного знака отличия Город-спаситель.

19:19 Украинские военные отбили попытку наступления российских захватчиков на Марьинку, а также продолжают сдерживать войска агрессора на остальных направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

19:01 Российские войска страдают от нехватки снарядов после того, как ВСУ нанесли серию ударов по складам боеприпасов и базам РФ на оккупированных территориях, пишет The Telegraph.

18:58 Послы стран G7 в Киеве подчеркивают критическую важность своевременного назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры: "Как мы обсудили с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной 7 июля, послы G7 повторяют, что своевременное назначение руководителя САП является критически важным для укрепления антикоррупционных институций Украины".

18:33 Количество погибших в результате удара по Часовому Яру возросло до 31 человека, сообщила пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире телемарафона.

18:26 Оперативное командование Південь опубликовало видео освобождения ВСУ острова Змеиный. В частности, впервые показаны кадры гибели крейсера Москва и удар по плавучей буровой установке Таврида.

18:13 Зеленский заявил на брифинге, что не читал интервью Резникова, в котором тот сообщил о приказе главы государства отвоевать юг Украины. По словам президента, задача деоккупации территорий стоит перед всеми ВСУ, но делиться конкретными планами он не будет.

18:10 МИД Украины вызвал временного поверенного по делам Канады и призвал пересмотреть решение о возвращении Германии турбины для Северного потока, говорится в заявлении министерства.

18:08 Нидерланды предоставят Украине современное тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы, заявил премьер страны Марк Рютте на совместном с Зеленским брифинге в Киеве: "Я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира помогать Украине тяжелым оружием. Наша страна будет предоставлять тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы. Я хочу призвать наших союзников сделать то же самое".

Рютте подчеркнул, что развязанная Россией война против Украины может продолжаться дольше, чем все надеялись, однако это не означает, что мир может отступить и пассивно наблюдать за происходящим.

17:57 Бывший нардеп Евгений Балицкий, которого россияне назначили "главой" оккупированной части Запорожской области, курирует хищение украинского зерна. Как сообщает ГУР МО, россияне создали для этой цели "государственную унитарную компанию". Они захватили припортовый элеватор предприятия Новая Хортица в Бердянске, загрузочный комплекс Аскет Шиппинг в порту Бердянска, а также элеваторы предприятий Кернел, Оптимус и других зернотрейдеров.

Первое судно под погрузку должно было прибыть 10 июля, а 17 июля должно прибыть судно Zhibek Zholy, которое уже вывозило украденное зерно из Бердянска (его выпустила Турция). Компания оккупантов установила очень низкие цены на сельхозпродукцию, которые не устраивают сельхозпроизводителей. Поэтому они стараются не продавать урожай, а держать его в хранилищах.

17:52 Украина не фиксирует формирования ударных групп противника на границах с Беларусью, а также в Брянской и Курской областях РФ, заявил на брифинге спикер ГПСУ Андрей Демченко. В то же время, по его словам, в приграничных районах находятся военизированные подразделения для демонстрации присутствия, чтобы не позволить ВСУ перебросить войска на другие направления.

Демченко также рассказал, что РФ активно использует средства радиоэлектронной борьбы и продолжает обстреливать города Украины. Так, за неделю зафиксировано около 130 обстрелов приграничных территорий.

17:45 В Мариуполе после того, как несколько российских саперов подорвались при разминировании ММК им. Ильича и Азовстали, получена команда привлекать к расчистке заводов исключительно мариупольцев, сообщил советник мэра Петр Андрющенко. Для этого им рассказывают сплетни о том, что заводы якобы купили китайцы, сейчас нужно поработать бесплатно, а после этого будет высокая зарплата. В мэрии призывают жителей города не соглашаться на работы на заводах и подчеркивают, что все эти обещания - лживые.

Также Андрющенко рассказал, что в администрацию коллаборантов в Мариуполе поступило распоряжение о плане мобилизации в армию "ДНР". Начало открытой мобилизации запланировано на середину сентября, после проведения "референдума" о присоединении к России. Поэтому мариупольцам, особенно мужчинам, советуют срочно уезжать из города, любой ценой избегать официальных регистраций и сомнительных "трудоустройств".

17:13 Оккупант в разговоре с товарищем, который перехватило ГУР МО Украины, рассказал, что ВСУ уничтожили в Херсоне "самое главное командование", в результате чего убиты 12 россиян.

17:08 Зеленский сообщил, что провел конструктивные переговоры с премьером Нидерландов Марком Рютте. В частности, президент поблагодарил его за решение предоставить Украине дополнительное тяжелое вооружение и за поддержку украинского кандидатства в члены ЕС.

"Украина и Нидерланды одинаково видят необходимость защищать права и свободы людей. И пока Россия пытается все это разрушить, мы должны работать для усиления санкций против российского терроризма", - отметил Зеленский по итогам переговоров.

16:51 За две недели - с конца июня по начало июля - Украина нанесла минимум 14 точных ударов по складам боеприпасов и военных баз российских войск на захваченных украинских территориях. О том, к чему это может привести, - в материале Новая тактика ВСУ.

16:47 Кремль сообщил, что в ближайшее время намечается "российско-турецкая встреча на высшем уровне", в ее преддверии Путин и Эрдоган обсудили актуальную повестку.

16:44 Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. Стороны обсудили войну в Украине и вопросы создания зернового коридора, сообщили в администрации президента Турции.

16:42 В результате обстрела Харькова из РСЗО погибли уже шесть человек, ранен 31 человек, сообщили в прокуратуре. Удар пришелся на здание ТЦ, а также жилые дома и автомобили.

16:40 Советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что ушел из ОП и Министерства внутренних дел.

16:34 США поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину, которая необходима для газопровода Северный поток, заявил представитель Госдепа Нед Прайс: "В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам пополнить свои запасы газа, повысив энергетическую безопасность и устойчивость, а также противодействуя усилиям России по превращению энергии в оружие".

16:21 Число погибших в Часовом Яру увеличилось на 26 человек, спасательные работы продолжаются, сообщает ГСЧС.

16:07 ЕС создаст хаб в Молдове, чтобы предотвратить нелегальную продажу оружия, которое используется на войне в Украине, преступным группам в Европе, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон. Это будет универсальный единый центр, который позволит Европолу обмениваться информацией, а пограничному агентству ЕС Frontex - поддерживать управление границами и выявлять незаконное обращение оружия. Также центр будет противодействовать торговле людьми.

Министр по вопросам миграции Швеции Андерс Игеман в свою очередь добавил, что большая часть поставляемого в Украину оружия остается в руках украинских военных, и "лишь ограниченное количество может быть использовано организованной преступностью позже". Но, сказал он, "у нас должны быть меры по контролю над потоком оружия после войны в Украине".

15:52 Зеленский внес в Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

15:49 В "администрации" оккупированной Харьковщины подтвердили, что автомобиль гауляйтера, "главы администрации" Великого Бурлука Евгения Юнакова подорвали, чиновник погиб.

15:33 Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. Ранее это право давалось только украинским гражданам, проживающим в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях.

15:18 "Власти" оккупированной Херсонщины заявили, что в Херсоне предотвратили покушение на "главу" региона Владимира Сальдо, бомба на пути следования его автомобиля была вовремя обнаружена и обезврежена.

15:02 Минобороны РФ заявило, что в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области "высокоточным оружием" наземного базирования уничтожен "пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ". А в Основянском и Слободском районах Харькова, по версии Москвы, ВКС России были нанесены "точечные удары" по пунктам дислокации "националистических батальонов и иностранных наемников".

14:37 Пропавшими без вести числятся около 7200 украинских военнослужащих, сообщил уполномоченный по пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко. По его словам, это военнослужащие ВСУ, бойцы Нацгвардии, сотрудники СБУ и другие, большинство из них находятся в плену.

Котенко уточнил, что в списке пропавших без вести есть защитники Азовстали, которые сейчас содержатся на оккупированных территориях или в России. Связи с ними нет, поэтому пленные попадают в этот список.

14:26 В городе Часов Яр по состоянию на 13:55 обнаружены тела 24 погибших, спасены из-под завалов девять человек, сообщила ГСЧС.

14:11 Киевскую область посетил премьер Нидерландов Марк Рютте, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Рютте побывал в Бородянке, Буче и Ирпене, выразил свою поддержку и подчеркнул, что страны должны объединяться в помощи Украине.

13:58 Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что количественные преимущества российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью: "Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!"

13:50 В ОК Південь уточнили, что враг нанес два ракетных удара по Одесской области с применением авиации. Четыре ракеты Х-31 были выпущены из Су-30. Одна ракета попала в частный одноэтажный дом в одном из прибрежных поселков, еще три ракеты были направлены по сельскохозяйственным угодьям региона. Пожара не было, пострадавших нет.

13:24 В Донецкой области с 11 июля вводится полный запрет на продажу спиртных напитков, сообщила ОВА. Запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств) на период действия военного положения. С целью контроля будут введены патрули.

13:09 Россияне били по Одесской области ракетами Х-31 с самолетов СУ-30. Есть попадание по жилому дому в одном из прибрежных поселков, ударной волной повреждены еще несколько домов, на месте работают спасатели, сообщила Наталья Гуменюк.

13:07 ВСУ уничтожили за выходные около десяти вражеских установок РСЗО, сообщила на брифинге начальник объединенного координационного центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

13:05 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призвал жителей города эвакуироваться, пока оккупанты открыли канал на Запорожье. По его словам, таким образом они прикрывают собственные военные маневры - колонны техники, которая двигается через город. "Пока есть путь - пользуйтесь. Второй возможности не может быть", - подчеркнул он.

Андрющенко объяснил необходимость эвакуации тем, что возобновление инфраструктуры города до зимы невозможно, медицинская система не заработает, набирает сил криминалитет, к тому же осенью оккупанты планируют начать официальную мобилизацию. Также советник мэра убежден, что вскоре ВСУ пойдут в контрнаступление.

12:59 Среди стран ЕС нет единого мнения о предоставлении Украине пакета помощи на 9 млрд евро, рассказал глава Минфина Сергей Марченко в интервью Corriere della Sera: "Конечно, мы получаем оружие и военную помощь, но этого недостаточно. Это явный признак того, что Европейский Союз и мир вокруг Украины немного устали. Я могу понять, что они страдают от цен на нефть и газ". Ранее газета писала, что пакет помощи на 9 млрд уже месяц блокирует Германия.

12:57 Ситуация с притоком украинских беженцев в ЕС стабилизировалась - примерно равное число украинцев въезжает в Евросоюз и выезжает из него, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон. Она прогнозирует, что ситуация может измениться к началу учебного года: "Я предвижу, что многие украинцы в ЕС примут решение еще до начала учебы в школе, куда отдать детей в школу - в стране ЕС или вернуться в Украину".

Йоханссон рассказала, что Чехия является страной с наибольшим количеством украинских беженцев на душу населения, за ней следуют Польша, Эстония, Литва, Болгария и Латвия.

12:54 В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко в контексте ограничения калининградского транзита со стороны Литвы обсудили "некоторые возможные совместные шаги".

12:51 Зеленский ответил на петицию, автор которого просил ввести обязательный экзамен для получения гражданства Украины: "Я обратился к премьер-министру Д. Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос". Президент уточнил, что вопрос потребует законодательного урегулирования.

12:44 В Мелитополе оккупанты заблокировали проезд в район Новый Мелитополь, сообщил мэр города Иван Федоров: "Десятки тысяч жителей спального микрорайона отрезали от города, аргументируя свои действия найденной взрывчаткой. Выясняем обстоятельства произошедшего".

12:42 Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Москва пытается прекратить неофициальное освещение войны, чтобы скрыть свои промахи. Российские блогеры и военкоры все чаще критикуют российскую стратегию и военное руководство. Недовольство стало особенно очевидным после неудачной попытки пересечь реку в Белогоровке в середине мая и привело к тому, что Путин был вынужден встретиться с двумя военкорами во время ПМЭФ. Эта встреча за закрытыми дверями должна была разрядить конфликт, но привела к еще большему его обострению.

Аналитики ISW отмечают, что Путин получил более объективное представление о том, что происходит на передовой, чем то, что он получал от военного командования. После этого для Минобороны РФ военные корреспонденты из "плохо контролируемой проблемы" превратились в "угрозу".

12:36 Число погибших от удара по многоэтажке в Часовом Яру возросло до 20 человек, еще восемь ранены, продолжается разбор завалов, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

12:34 По предварительной информации, ВСУ ночью нанесли по россиянам мощный удар в Таврийске Херсонской области. У оккупантов горит командный пункт, военная техника, радары и антенны, ПВО, также уничтожена живая сила, сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

12:31 Число пострадавших от утренних обстрелов Харькова возросло до 31, все они госпитализированы в медицинские учреждения. Из них один ребенок четырех лет и подросток 16 лет. Погибших по-прежнему трое, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

12:29 В Бурятии приземлился самолет со 150 военнослужащими, разорвавшими контракт с Минобороны РФ из-за нежелания воевать дальше в Украине, сообщила глава фонда Свободная Бурятия Александра Гармажапова.

12:05 Минобороны РФ заявило, что российские ракеты Калибр уничтожили у Радушного в Днепропетровской области "хранилища с боеприпасами для поставленных из США систем HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 Пион". Ранее глава городской военной администрации Александр Вилкул сообщал, что в результате попадания трех ракет Калибр по поселку Радушное в Криворожском районе полностью уничтожено промышленное предприятие.

11:44 Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области, одна из четырех ракет попала в объект инфраструктуры, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

11:29 По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, к этой минуте в результате обстрела Харькова три человека погибли, пострадали 28 человек, среди них подросток 16 лет, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

11:23 С территории России продолжаются обстрелы приграничья Сумщины и Черниговщины. Огонь велся со стороны российских сел из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм. Всего зафиксировано почти 80 взрывов, сообщила Госпогранслужба.

11:20 В результате обстрелов Харькова уже трое погибших и 16 раненых, информация обновляется, на месте работают спасательные и экстренные службы, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

11:18 По Николаеву россияне выпустили шесть ракет, по предварительным данным, жертв нет, один человек пострадал, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

11:12 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также заявил о команде Зеленского освободить юг Украины: "Ситуация такова, что команда президента была - освободить юг, что не может не радовать. Чем дальше, тем больше будет гореть в Херсоне складов БК и вражеских командных пунктов".

11:05 Тело еще одного погибшего достали из-под завалов в Часовом Яру, общее количество жертв выросло до 19, сообщает ГСЧС. Количество спасенных выросло до восьми человек.

11:03 Украинские предприниматели смогут бесплатно пользоваться корпоративной почтой, облачным хранилищем и другими сервисами Google Workspace до окончания войны, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

10:54 Россияне в Херсоне готовятся к уличным боям, сообщил в эфире телемарафона советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань: "Последние дни я слышу эти тревожные сигналы об усилении точек для уличных боев. А это большая опасность для гражданских. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя, и они пойдут на левобережную часть Днепра. Но надо быть готовым ко всему".

10:50 Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию, пишет Reuters. Запрещается провозить цемент, спирт и ряд других продуктов российского производства.

10:34 В Харькове снова слышны взрывы, российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

10:06 Россияне сегодня утром нанесли 20 ракетных ударов из РСЗО по Шалыгинской общине Сумской области, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. По предварительной информации, жертв нет.

09:35 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 11 июля. Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении.

личного состава - около 37 400 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1645 (+4),

боевых бронированных машин - 3828 (+5),

артиллерийских систем - 838 (+4),

РСЗО - 247 (+0),

средств ПВО - 109 (+1),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 188 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 ​​(+0),

крылатых ракет - 155 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2),

специальной техники - ​​66 (+0).

09:31 В "МВД ЛНР" заявили, что освободили село Богородичное в "ДНР", ведется "организация мощного плацдарма для наступления на Славянск".

09:29 В "МВД" оккупированной Запорожской области заявили, что "Киев совершил попытку покушения" на главу "администрации" Мелитопольского района Андрея Сигуту, он не пострадал.

09:23 В Часовом Яру уже 18 погибших, сообщает ГСЧС данные по состоянию на 8:45. Спасены из-под завалов шесть человек, проведена расчистка и разбор около 137 тонн разрушенных элементов дома, установлен речевой контакт с двумя людьми, находящимися под завалами.

09:21 Британская разведка сообщает, что 10 июля в северном секторе Донбасса продолжались российские артобстрелы, однако, вероятно, без крупных территориальных достижений. Украинские силы продолжали оказывать локальное давление на российские оборонительные рубежи на северо-востоке Херсонщины, также, вероятно, без территориального прироста.

Аналитики отмечают, что одной из самых разрушительных проблем РФ является отсутствие запланированных перерывов в интенсивных боевых действиях. Так, разведка упоминает видео, в котором жены солдат 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа обращаются к местному политику с просьбой вернуть их мужей домой со службы в Украине. Одна из женщин говорит, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады "психически и физически истощен", потому что они несут боевое дежурство с 24 февраля.

09:06 В Украине проверяют школы, ТРЦ, спортивные и концертные залы на предмет соблюдения ими правил безопасности во время воздушных тревог, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

08:52 ВСУ освободили Ивановку в Херсонской области, сообщила 60-я отдельная пехотная бригада.

08:50 Россия с сегодняшнего дня прекратила поставки газа в Европу по Северному потоку. Причина - "ежегодное плановое техобслуживание".

08:48 Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона сообщил, что ночью на севере города были слышны взрывы: "Сейчас уточняется информация о взрывах, их было несколько. Точно уничтожено что-то фашистское, что находится на нашей территории".

08:46 Количество жертв обстрела многоэтажки в Часовом Яру Донецкой области выросло до 17 - ночью из-под завалов достали еще два тела, сообщает ГСЧС.

08:44 Боррель по итогам встречи G20 выразил разочарование тем, что большинство участников отказались "назвать агрессора" в ситуации вокруг Украины: "Главный вывод заключается в том, что в абстрактных терминах все согласны с необходимостью защиты таких принципов, как территориальный суверенитет и неприменение силы. Однако это часто выглядит иначе, когда начинается конкретика. <...> Жестокая правда состоит в том, что национальные интересы часто перевешивают общую приверженность более высоким идеалам".

08:39 В оккупированный Мелитополь прибыл российский министр просвещения Сергей Кравцов. Он заявил, что основным языком обучения с 1 сентября будет русский. При этом украинский язык на захваченных территориях, по его словам, "запрещать никто не будет", дети продолжат изучать его в школах "на достаточном уровне".

08:35 В Николаевской области россияне за минувшие сутки обстреляли Широковскую общину в Баштанском районе - попали по уже разрушенному зданию ЦНАПа, школе, жилым домам и открытым территориям домохозяйств, пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким. Недалеко от с. Новониколаевка Первомайской общины, а также в с. Лиманы Галицыновской общины в результате обстрелов загорелись поля с урожаем и лесополосы, пострадавших нет. Также раздавались взрывы в самом Николаеве, информация уточняется.

08:31 Оккупанты используют авиацию, но стоят на месте, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В ночь на 11 июля россияне нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса. Они применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться с Лисичанского и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны, пытаются продвигаться со стороны Попасной. По словам Гайдая, сообщения о потере оккупантами складов с боеприпасами поступают ежедневно, последнее было из Луганска.

08:28 На подконтрольной территории Донецкой области 10 июля самый большой удар россияне нанесли по Часовому Яру, где под завалами многоэтажки погибли 15 человек. Еще один человек погиб в Зайцево, двое гражданских в области получили ранения, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

08:26 Российские войска ночью несколько раз обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, ударили из РСЗО по двум общинам - Апостоловской и Зеленодольской, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Попали по селам Новосеменовцы и Марьянское, предварительно люди не пострадали. В деревнях есть разрушения жилья, пострадал скот.

08:15 Россияне сегодня ночью нанесли по Харькову три ракетных удара. Как сообщает ГСЧС, одна ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью уничтожен один из подъездов, из-под завалов спасли одного человека, других пострадавших и жертв нет.

Еще две вражеские ракеты попали во двор складского помещения в Основянском районе и в здание школы в Слободском районе Харькова. Всего за минувшие сутки в области из-за вражеских обстрелов произошло 11 пожаров - в Чугуевском, Изюмском и Богодуховском районах. Горели жилой дом, хозпостройки, производственные здания, автомобиль, свалка и трава на открытой территории.

08:00 ВСУ успешно отбили вражеский штурм в направлении Краснополья и очередную попытку наступления в направлении Марьинки Донецкой области, сообщает Генштаб в утренней сводке.

06:02 ООН зафиксировала уже 124 случая сексуального насилия во время войны в Украине. При этом в организации признают, что эти данные - только верхушка айсберга, которая не отражает всех масштабов сексуального насилия.

05:41 Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что россияне, хотя и взяли "оперативную паузу", участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений. В частности, войска РФ провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска. Россияне предположительно усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута, чтобы изолировать город от линий коммуникаций.

Также ISW пишет, что российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации ЧВК, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.

03:25 ОК Південь уточнило, что ВСУ в Херсонской области поразили командно-наблюдательный пункт российской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт Росгвардии. Удар нанесен парой штурмовиков.

00:43 Байден несколько недель назад выделил 500 млн долларов на стимулирование увеличения производства удобрений в США, которые можно будет поставлять в другие страны, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.