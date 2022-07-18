Главные новости за 18 июля. Хроника вторжения в Украину и карта боевых действий

23:48 Елена Зеленская прибыла с визитом в США по приглашению первой леди Джилл Байден и встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном: "Его позиция относительно того, что, цитирую: "суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин", - остается неизменной".

23:30 Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

23:28 Зеленский решился на самые громкие кадровые решения с самого начала войны. От своих должностей отстранены руководители ключевых силовых ведомств - глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова. Уже завтра, 19 июля, Рада может проголосовать за увольнение Баканова. По Венедиктовой же пока такой ясности нет. Подробнее - в материале Громкая кадровая ревизия.

23:09 Вашингтон "следит за ситуацией" в украинской власти после отстранения главы СБУ и генпрокурора из-за случаев госизмены, заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. По его словам, Государственный департамент "надеется на информацию", которой он делится с украинскими партнерами, чтобы "помочь им собрать доказательства для привлечения к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие злодеяния".

23:04 На сегодня удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов, еще 2621 пока под контролем захватчиков, сообщил Зеленский в вечернем видеообращении. Он призвал всех, у кого есть контакты и возможности, доносить на оккупированную территорию реальную информацию, поддерживать украинцев, распространять там правду: "На всей нашей земле от Херсона до Горловки, от Геническа до оккупированных районов Харьковщины, в Мелитополе и Бердянске, в Энергодаре, в Луганской и Донецкой областях, в Крыму наши люди должны слышать об Украине от украинцев".

23:00 Россияне боятся новых поставок западного оружия, поэтому торопятся с проведением "референдума" несмотря на то, что ни Луганская, ни Донецкая области не находятся под их контролем полностью, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

22:56 ВСУ ударили по промзоне в Бериславе Херсонской области - попали в административное здание и ангар с российскими бензовозами, сообщил советник главы Херсонской ОВА, депутат облсовета Сергей Хлань. По его словам, уничтожены более 100 россиян, также многие травмированы.

22:38 Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что сегодня на территории оккупированной Запорожской АЭС "произошло событие", в результате которого россиян "немного стало меньше физически". В частности, известно, что во второй половине дня в городскую больницу срочно доставлены девять военнослужащих РФ с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар, один из них в тяжелом состоянии. Также есть и погибшие, но их точное количество пока неизвестно.

По словам Орлова, россияне "испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, надолго заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были сменять друг друга, но в итоге людей отпустили".

22:33 Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что в СБУ проходит кадровая ревизия, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц: "Разный уровень, разные направления. Но основания схожи - неудовлетворительные результаты работы".

22:17 В ВСУ появилась должность главного раввина, которым стал Гилель Коэн, - об этом он сам сообщил в интервью израильскому сайту Ynet: "Задача раввина - поднимать боевой дух и помогать солдатам в трудных ситуациях, он сотрудничает с главным военным капелланом и… раздает воинам необходимое в бою снаряжение". В последние месяцы Коэн разъезжал от одного еврейского солдата к другому на фронтах Украины в качестве волонтера, а в минувшие выходные его миссия стала официальной - Коэн назначен главным раввином ВСУ.

22:14 Снаряды советских калибров в Европе "почти заканчиваются, если не сказать, что закончились", заявил в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, благодаря поставкам оружия в достаточном количестве "можно сказать, что мы достигли паритета по некоторым позициям". Но этого все же недостаточно для победы, поэтому на встрече Рамштайн-4 будет обсуждаться увеличение поставок вооружения: "Есть большие надежды на приятные сюрпризы для нашей страны от партнеров".

21:22 Президент Словакии Зузана Чапутова предоставила четырем гражданам страны разрешение воевать против России на стороне Украины, сообщил ее спикер Мартин Стрижинец в интервью dpa. По его словам, в этих четырех случаях президент придерживалась рекомендаций трех министерств - внутренних дел, обороны и иностранных дел.

21:06 Российские СМИ сообщают, что первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко находился в Новой Каховке во время удара ВСУ. По их информации, удар был нанесен после того, как Кириенко побывал на Каховской ГЭС и провел совещание с назначенным россиянами "руководством" Херсонской области, из участников мероприятия никто не пострадал.

20:56 "Правительство" оккупированной части Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области, сообщил член "администрации" области Владимир Рогов.

20:54 Залужный в телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли сообщил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию: "Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая. Важным фактором, способствующим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS, наносящих прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива".

20:52 После начала войны в Украине через территорию Румынии транзитом было вывезено 2,7 млн тонн украинского зерна, сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску. По его словам, это около половины всего объема экспортированных Украиной зерновых.

20:29 Путин приказал российским войскам захватить Харьков и остальную часть неоккупированной Харьковской области, предполагают аналитики американского Института изучения войны. С ними согласны и украинские военные. Однако как украинские, так и иностранные эксперты говорят, что эти планы имеют низкую вероятность успеха. Подробнее - в материале Путин приказал взять Харьков - какая вероятность.

20:34 Комиссар Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс предлагает держать российские активы замороженными, пока РФ не согласится заплатить за восстановление Украины после завершения войны.

19:57 ВСУ отразили атаки врага на Славянском направлении и в районе Углегорской ТЭС, сообщил Генштаб в вечерней сводке.

19:53 Оккупанты захватили часть объединенной энергетической системы Украины, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, на захваченных территориях враг отобрал все мощности Облэнерго и берет с жителей деньги за электроэнергию, которую сам не способен выработать. "Знаковым является то, что большинство сотрудников Облэнерго не согласились работать на рашистов. Они покинули захваченное предприятие", - отметил Федоров.

19:35 Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил удар по Новой Каховке: "Зафиксирован прилет по россиянам в районе асфальтного завода, который на окружной".

19:29 ЕС нашел альтернативу российскому газу в Азербайджане. Баку должен обеспечить поставки не менее 20 млрд кубометров газа в ЕС ежегодно до 2027 года. Подробнее - в материале Баку поможет ЕС.

18:58 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обещает платить по 100 долларов за каждого сданного корректировщика огня. По его словам, россияне предлагают украинцам преступный заработок - сообщать им данные, необходимые для более точного обстрела. Ким заверил, что корректировщиков все равно вычисляют и задерживают, а помочь охотиться на них может каждый житель области. При этом губернатор подчеркнул, что акция распространяется только на Николаевскую область.

18:51 В Днепре спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего после ракетного удара по Южному машиностроительному заводу 15 июля. Поисково-спасательные работы на предприятии завершены, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Всего в результате вражеской атаки погибли четыре человека, 16 получили ранения, семеро из них сейчас в больнице.

18:45 Украинские войска нанесли ракетный удар "в район ГЭС в Новой Каховке, степень повреждений уточняется", сообщают российские СМИ со ссылкой на "главу администрации" города.

18:33 МИД РФ заявил, что Microsoft "исполняет заказ Пентагона и спецслужб" по "взятию под полный контроль" всей информационной инфраструктуры Украины.

18:17 Турция заморозит заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, если они не выполнят обещания по "борьбе с терроризмом", заявил Эрдоган. По его мнению, Швеция пока не демонстрирует желания идти навстречу условиям Анкары.

18:12 Сегодня в Винницу приехали дипломаты 17 стран Евросоюза, а также Израиля, сообщил мэр города Сергей Моргунов. Дипломаты приехали выразить соболезнования близким и семьям погибших в результате российского ракетного удара по центру города 14 июля.

В Винницу приехали дипломаты 17 стран ЕС и Израиля, чтобы выразить соболезнования близким и семьям погибших в результате российского ракетного удара

18:04 Зеленский сообщил, что поворил по телефону с президентом Бразилии Жаиром Болсонару: "Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили важность возобновления экспорта украинского зерна для предотвращения спровоцированного Россией глобального продовольственного кризиса. Призываю всех партнеров присоединиться к санкциям против агрессора".

17:53 Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир скептически отнесся к возможному соглашению между Украиной и Россией о зерновом коридоре: "Если вы все еще верите слову Путина, можете с таким же успехом поверить в Санта-Клауса или пасхального кролика. Приблизительно такой же уровень серьезности и достоверности".

17:30 Главным инструментом в освобождении Крыма будет дипломатический диалог, но первыми на его территорию все равно будут заходить военные, заявила в интервью Укринформу постпред президента Украины в АРК Тамила Ташева. Поэтому, по ее словам, военные элементы при деоккупации Крыма точно будут использоваться.

17:12 Газпром заявил о форс-мажоре по поставкам газа в Европу как минимум одному крупному потребителю, пишет Reuters. В письме газового монополиста сказано, что с 14 июля он не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за "чрезвычайных" обстоятельств, от него не зависящих. Письмо касалось поставок в Германию по трубопроводу Северный поток.

16:49 По материалам СБУ арестованы белорусские локомотивы, которыми РФ перебрасывала военные группировки к границам Украины. Примерная стоимость заблокированного имущества составляет свыше 70 млн грн. По данным следствия, локомотивы были задействованы для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения захватчиков к северным границам Украины.

16:31 Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ, который не содержит дополнительных запретов на поставки энергоносителей, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Также, по его словам, новый пакет не содержит ограничений против Газпромбанка. При этом санкции будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения. Кроме того, в пакет включены 48 физических лиц, в том числе один из вице-премьеров и региональные политики, а также девять организаций.

16:28 С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине около 3000 ракет разных типов: авиационные класса "воздух-поверхность", ракеты оперативно-тактических комплексов (Точка-У, Искандер), а также ракеты Оникс берегового комплекса Бастион. Командование Воздушных сил ВСУ уточнило, что РФ все чаще применяет старые советские ракеты Х-59, Х-22, Х-31. В последние недели российская армия начала бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300, основное предназначенного которого - уничтожать воздушные цели.

16:21 Путин и Эрдоган обсудят экспорт украинского зерна на встрече в Тегеране во вторник, 19 июля, пишет Reuters. Также во вторник к Путину и Эрдогану присоединится президент Ирана Эбрагим Раиси, чтобы обсудить кризис в Сирии.

16:17 Шольц выступает за отмену права вето, позволяющего одному государству блокировать решение всего ЕС. По словам канцлера, война в Украине усиливает необходимость положить конец "эгоистичному блокированию" европейских решений отдельными государствами-членами: "Мы просто больше не можем позволить себе национальное право вето, например, во внешней политике, если хотим и дальше быть услышанными в мире конкурирующих великих держав".

16:15 Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей, и если переговоры возобновятся, то условия для них будут "совершенно другие".

16:12 Накануне отопительного сезона в Украине прогнозируется новая волна внутреннего перемещения людей с востока на запад страны, сообщила Верещук в эфире телемарафона. По ее словам, часть Запорожской области фактически отрезана от газоснабжения, и возобновить его пока нет возможности. Это означает, что отопительного сезона в тех местах, скорее всего, не будет, и местные жители будут вынуждены уезжать и искать убежище на западе Украины.

Верещук добавила, что в Украине зарегистрированы только 4,5 млн внутренне перемещенных лиц, на деле же речь идет о почти 7 млн человек.

16:07 В Евросоюзе рассчитывают на достижение договоренности между Украиной и Россией о разблокировании экспорта зерна уже на этой неделе, заявил Боррель перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе: "Мы делаем все возможное, чтобы экспортировать зерно по линии солидарности через Черное море, через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно, поэтому я надеюсь на этой неделе на соглашение о разблокировании Одессы и других украинских портов".

15:56 В "МВД ЛНР" заявили, что, согласно результатам "расследования", "жертвами самоподрыва взрывчатки" украинских военных в драмтеатре Мариуполя стали 14 человек.

15:41 В Норвегии начали сбор средств на Байрактар для ВСУ. Как сообщает турецкое издание АА, организаторы акции заявили, что каждый гражданин может пожертвовать на Bayraktar TB2 не менее 10 крон. В рамках кампании планируется собрать 55 млн крон (около 5,5 млн долларов) и передать их в фонд помощи при посольстве Украины.

15:22 Минобороны Турции заявило, что план по зерновому вопросу согласован на общих принципах, необходима его конкретизация. Встреча делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу разблокирования поставок зерна состоится на этой неделе.

15:08 Ирина Верещук сообщила, что инициатива Минреинтеграции запретить выселение внутренне перемещенных лиц из учебных заведений поддержана: "Посетила в Запорожье два образовательных учреждения, по которым мы получили сигналы на горячую линию Минреинтеграции. К нам обратились около 250 человек и сообщили, что их в ближайшее время хотят выселить. Мы связались с местными властями. Вопрос решен. Люди не будут выселены, все их права сохранены. Так же и по другим заведениям".

Министр призвала ВПЛ в случае проблем обращаться на горячую линию Минреинтеграции 1548.

14:57 Городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине в Ukrainian Way - Украинский путь, сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Теперь документ должен подписать мэр города.

14:55 Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции. Соответствующие документы были переданы заместителю генерального секретаря Совета Европы Бьерну Берге, сообщила генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич. Украина стала 36-й страной - участницей этого договора.

14:53 В ходе спецоперации в селе Дементиевка Дергачевского района Харьковской области было обнаружено большое подразделение россиян, размещавшееся в разрушенных зданиях. В результате огневого поражения 36 оккупантов были уничтожены, многие получили ранения разной степени тяжести, сообщает ГУР МО Украины.

В результате операции были получены многочисленные трофеи и взят в плен раненый командир взвода вражеской ДРГ. Им оказался уроженец Запорожской области Станислав Трутнев - военнослужащий 140-го отряда спецназначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ.

14:47 ЕС удвит поставки газа из Азербайджана в ближайшие несколько лет, заявила Урсула фон Дер Ляйен, которая находится в Баку с визитом для подписания соответствующего соглашения.

14:40 Кулеба заявил в интервью Forbes Украина, что сейчас Украина не намерена вести переговоров о мире с РФ. По его словам, переговоры возможны только после поражения России: "Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: за стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов".

14:26 Российские командиры вторглись в Украину, руководствуясь топографическими картами 1969 года. Как сообщает СБУ, эти карты обнаружили у россиян в оккупированных районах Харьковской области. На картах полностью отсутствует Салтовка в Харькове, Травянское и Муромское водохранилища. А границу между Украиной и Россией оккупанты нарисовали ручкой, поскольку на картах ее вообще не было.

14:03 Переговоры о разблокировке украинских портов находятся в финальной стадии, заявил Кулеба в интервью Forbes: "Политически рамку понимаем. Осталось решить вопросы, связанные с логистикой и безопасностью. Вчера делегации и переговорные команды в значительной степени эти вопросы сняли. Теперь это все надо положить на бумагу".

При этом глава МИД подчеркнул, что Украина не согласится ни на одно решение, которое будет оставлять любую щелочку для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря со стороны РФ.

Также Кулеба рассказал, что видит только один аргумент, почему Путин согласится на разблокирование портов: "Это его стремление показать странам, которые держатся нейтральности или больше склоняются к российской позиции по поводу войны (в Африке, Азии), что он их спас от голода, от роста цен на продукты питания. В остальном я не понимаю, зачем ему это может быть нужно. Соглашаясь на разблокирование украинских портов, он подрывает собственные усилия по удушению украинской экономики".

14:01 Кулеба анонсировал увеличение поставок западного оружия в Украину: "Поставки оружия - очень деликатный процесс. Скажу просто: HIMARS, другие РСЗО от других стран, гаубицы, танки - все идет и будет еще больше. Это исключительно вопрос времени. Наша задача - ускорять процессы: от принятия политических решений до решения логистических задач".

По его словам, поставки из разных стран по разным каналам являются достаточно устойчивыми, но количественно неудовлетворительными. Также Кулеба отметил, что основная проблема со снабжением - график: "Если бы мы вовремя получили больше артиллерии 155-го калибра, больше ракетных систем залпового огня, то Лисичанск и Северодонецк остались бы под контролем Украины. Но все занимает время - так система разворачивается".

13:59 ЕС выделяет еще 500 млн евро на вооружение для Украины, заявил председатель Совета ЕС Шарль Мишель после консультаций с главами МИД стран ЕС в Брюсселе. Таким образом общая сумма средств ЕС на военную помощь Украине увеличится до 2,5 млрд евро.

13:57 Россия усилила обстрелы пограничных областей, но создания ударных группировок в РФ и Беларуси, которые могли бы совершить повторное вторжение, сейчас не наблюдается, заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона: "Делается все необходимое, чтобы укрепить как линию границы, так и приграничье в случае, если враг или те, кто захочет к нему присоединиться, попытается совершить наступление на нашу страну".

13:55 Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Запад нарастить поставки оружия Украине. Об этом он заявил накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС: "Поскольку Брюссель уходит в отпуск, это хорошая возможность напомнить, что российские военные не планируют брать выходные от дальнейшего нападения на Украину".

13:46 В ВСУ объяснили, почему больше всего мужчин мобилизуют в западных областях Украины. Как рассказал начальник кадровой службы Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, в западных областях в настоящее время проживает больше граждан - с учетом беженцев и переселенцев. Кроме того, если нужных специалистов нет в определенном регионе, военное командование может привлекать их из других мест, добавил полковник.

13:41 Оперативное командование Південь сообщило об ударе российской армией по Одесской области четырьмя ракетами из Су-35 из акватории Черного моря. Одна ракета сбита над морем, две попали в объект военной инфраструктуры, где продолжается тушение пожара, еще одна попала в мост через Днестровский лиман.

13:28 Нацбанк ввел в обращение памятную монету Ой у лузі червона калина. Монета номиналом 5 и 10 гривен украшена изображениями гроздьев и листьев калины со строчками из куплета: "А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!"

12:46 Россияне обстреляли Синельниковский район Депропетровской области, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. По его словам, ракета попала в элеватор, разрушены склады с более чем 5000 тонн зерна. Еще один удар пришелся по школьному двору, поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон. Также есть попадание в частный дом. Предварительно обошлось без жертв.

12:27 СБУ разоблачила агента российских спецслужб, которая собирала координаты объектов для ракетных ударов по Киеву. По предварительной информации, враг планировал использовать эти данные для нанесения ракетных ударов, а также для возможного проведения диверсий в столице.

12:17 Зеленский своим указом назначил временным и.о. главы СБУ первого замглаву спецслужбы Василия Малюка.

11:56 В оккупированной Снегиревке Николаевской области россияне для создания "картинки" обстреляли двор многоэтажного дома на окраине города. В результате погибли четыре человека, сообщил пресс-офицер военной комендатуры Николаева Дмитрий Плетенчук.

11:53 В Государственном бюро расследований с начала войны завели 675 дел за госизмену и коллаборационизм, 198 фигурантам сообщено о подозрении, 111 объявлено в розыск. Еще 1234 человека проверяются на причастность к госизмене и коллаборационной деятельности. В суд по этим статьям направлено 14 производств. Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

11:50 Главное управление разведки МО Украины круглосуточно отслеживает места хранения вражеских боеприпасов, военной техники, районов скопления вооружения и путей снабжения передовых подразделений РФ, рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в эфире Апостроф TV: "Мы понимаем, насколько военные ресурсы России превышают украинские во всех отношениях. Те запасы, которые были еще со времен Советского Союза, остались на территории России. И чтобы сбить наступательный темп РФ, их ресурс нужно уничтожать прямо на поле боя".

По словам Скибицкого, враг реально оценил эту угрозу и начал перемещать свои склады на более дальние расстояния от линии фронта.

11:47 Славянск подвергся ракетному удару, в результате которого без электричества остались несколько микрорайонов, среди которых поселки Мирное и Былбасовка, улица Целинная, частично Славкурорт и Северный, сообщил мэр города Вадим Лях. По его словам, ремонт затрудняется постоянными обстрелами. Мэр рассказал, что на прошлой неделе во время выезда ремонтной бригады пострадала машина, водитель был ранен.

11:45 Британская разведка сообщает, что Россия использовала ЧВК Вагнер для усиления передовых сил и уменьшения нехватки личного состава и потерь. ЧВК, вероятно, сыграла центральную роль в боях за взятие Попасной и Лисичанска. В этих боях группа понесла тяжелые потери. Вагнер, по данным разведки, снижает стандарты приема на работу, нанимая осужденных и лиц, ранее занесенных в черный список. Это, скорее всего, повлияет на боевую эффективность группы в будущем и снизит ее ценность в качестве опоры для регулярных российских сил, считают аналитики.

11:42 В украинской армии впервые появится унифицированная женская военная форма - ее разработкой занимаются две группы волонтеров при поддержке Офиса президента и депутатов Киевсовета, сообщает BBC. На первом этапе планируют заняться индивидуальным пошивом, тестовую партию одежды отправят военным для тестирования удобства и функционала.

Идея возникла после многочисленных запросов от женщин, которые сейчас воюют на передовой. Мужские размеры и фасоны одежды не соответствуют женским, из-за этого защитницам приходится перешивать форму или приспосабливать ее булавками и тактическим ремнем в полевых условиях, что очень неудобно и нефункционально.

11:18 В Торецке Донецкой области в результате утреннего обстрела погибли шесть человек, сообщили в ГСЧС. Снаряд попал в двухэтажное здание, в котором находились люди. Из-под завалов достали тела пяти погибших, а также троих пострадавших, один из которых умер в больнице.

10:57 Замглавы ОП Андрей Смирнов заявил в эфире телемарафона, что отстранение от должностей Баканова и Венедиктовой не означает их увольнение. Он связывает отстранение чиновников с тем, что Зеленский долго ждал более конкретных и, возможно, радикальных результатов по очищению госизменников, находящихся в ведомствах. В ближайшее время пройдут проверки, и президент определится, увольнять ли Венедиктову и Баканова окончательно.

10:55 Армия РФ с утра обстреляла Сумскую область, сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий. Минометные обстрелы пришлись на Глуховскую, Шалыгинскую, Хотинскую и Николаевскую сельскую общины, пострадавших нет.

10:46 Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил, что в Новокаховской громаде слышны взрывы - это горят и детонируют боеприпасы врага.

10:44 Германия к лету 2024 года планирует полностью ликвидировать зависимость от российского газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

10:40 Одна из польских самоходных гаубиц Krab уничтожена в Украине, пишет польское издание Onet ссылкой на опубликованное в сети видео с разбитой гаубицей. В Украину к июлю доставлены десять из партии в 18 машин Krab.

10:14 Песков заявил, что российские военные "имеют приказ от Путина избегать ущерба среди гражданских и работают аккуратно". Также в преддвериии визита Путина в Тегеран он заявил, что "рестрикции - это та цена, которую Россия и Иран платят за суверенитет".

10:11 Песков заявил, что российская "спецоперация" завершится, когда все ее цели будут достигнуты, "четких временных рамок нет, главное - эффективность".

10:07 В Минобороны РФ сообщили, что российскими войсками на Донбассе командует Рустам Мурадов. Ранее там заявляли, что южной группировкой российских войск, которая вела боевые действия в Золотом и Горском, командует главком ВКС РФ Сергей Суровикин, а группой Центр, которая наступала на Луганскую область, - генерал-полковник Александр Лапин.

10:01 В Москве в среду, 20 июля, проведут плановую проверку готовности систем оповещения - прозвучат сирены и сообщение Внимание всем!, сообщили в мэрии.

09:58 Кадыров заявил о необходимости размещения в Чечне базы ПВО: "В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО".

09:56 Украинские войска нанесли ракетные удары по Новой Каховке. Местные паблики пишут, что горит склад БК, а российские СМИ со ссылкой на "власти" сообщили, что "сработала система ПВО, но есть попадания".

09:50 Делегация Еврокомиссии отправилась в Азербайджан на переговоры по поставкам газа в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон в понедельник посетят Баку, где обсудят с властями Азербайджана поставки газа в Европу.

09:19 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 18 июля. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

личного состава - около 38 450 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1687 (+3),

боевых бронированных машин - 3886 (+7),

артиллерийских систем - 849 (+3),

РСЗО - 248 (+0),

средств ПВО - 113 (+3),

самолетов - 220 (+0),

вертолетов - 188 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 690 (+2),

крылатых ракет - 166 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2753 (+7),

специальной техники - ​​70 (+2).

09:14 В Харькове ночью противник нанес артиллерийские удары по Киевскому району города, пострадала исключительно гражданская инфраструктура, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Также в области ночью нанесен удар по Богодуховскому и Чугуевскому районам, а в течение суток обстрелам подвергался Изюмский район: горели свалки и озимая пшеница на поле 250 гектаров. В области за сутки в результате российской агрессии погибли два человека - в с. Калиново и в Печенегах.

09:12 В Черном море находятся два корабля с 16 крылатыми ракетами Калибр, сообщает ОК Південь. В связи с двухдневным штормом командование предупреждает о повышенной минной опасности - мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу.

09:10 В Николаеве в результате массированного ракетного обстрела известно о попадании в автосалон и салон по продажам сельхозтехники. Другие попадания были по окрестностям города, предварительно без жертв, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

08:57 Шойгу проинспектировал российскую группировку Восток, выполняющую задачи "специальной военной операции" в Украине и дал указания командующему "на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми".

08:36 На подконтрольной территории Донецкой области в результате российских обстрелов за минувшие сутки погибли двое мирных жителей - в Авдеевке и Новом Донбассе. Еще десять человек получили ранения, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

08:33 Войска РФ "мобилизируют" мужчин на оккупированных территориях в Луганской области, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в захваченных городах осталось 10-15% населения, и оставшихся мужчин "мобилизируют" в армию, при этом некоторые идут воевать добровольно, веря обещаниям высокой зарплаты.

Гайдай также сообщил, что основным направлением для оккупационных войск остается Лисичанск-Бахмут. Вчера враг пытался продвинуться к Верхнекаменке, но отошел с потерями. Также ВСУ отбили наступление на Белогоровку.

08:30 Россияне утром нанесли по Краматорску четыре удара, предположительно из РСЗО, сообщил мэр Александр Гончаренко. Все попадания пришлись на промзону.

08:28 Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не будет "сидеть сложа руки" в случае эскалации конфликта в Украине: "Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию в Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за происходящим".

При этом китайский министр дал понять, что это будут не военные меры: Пекин не собирается "подливать масло в огонь" и будет "упорно содействовать продвижению мирных переговоров". По его мнению, необходимо путем скоординированных усилий мирового сообщества создать "эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе".

08:24 Иран готовится предоставить России до 300 беспилотников и уже в этом месяце начнет обучать россиян их использовать, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Эти БПЛА восполнят "критический пробел" российских сил в Украине, отмечает издание. Срочность для Москвы еще и в том, что беспилотники помогают вести борьбу против американских РСЗО.

Издание также указывает, что проблемы с БПЛА начались и в Украине: по данным аналитиков, российские средства радиоэлектронной борьбы свели на нет успех американских и турецких беспилотников. По подсчетам британских экспертов, Россия уничтожает любой украинский разведывательный БПЛА максимум за неделю.

07:40 ВСУ отразили штурмы россиян в районах Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки на Донецком направлении, вблизи Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, а также возле Каменки, Новомихайловки и Угледара, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

07:36 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что ночью российские войска несколько раз ударили из РСЗО по Никополю, выпустив более 60 снарядов по жилым кварталам и городской инфраструктуре. Предварительно ранен один человек, разрушены около десяти частных жилых домов, поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.

04:45 Американский Институт изучения войны (ISW) полагает, что российская армия, не имея новых территориальных достижений, затягивает войну в Украине для восстановления и пополнения сил. Войска РФ 17 июля продолжили ожидаемое возвращение из оперативной паузы и не имели никаких подтвержденных территориальных достижений. Аналитики прогнозируют, что конец оперативной паузы будет характеризоваться колебанием и ступенчатым возобновлением наземных наступательных действий.

Россияне продолжали ограниченные наземные наступления вокруг Северска, Бахмута и Донецка, а также обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру по всему Донбассу. Также войска РФ сосредоточились на обороне севернее Харькова и вдоль Южного направления. Кроме того, российские войска продолжали создавать условия для возобновления наступления на Славянск.

03:20 В Николаеве прогремело не менее десяти мощных взрывов, сообщил мэр Александр Сенкевич.

01:34 В Херсонской области украинская авиация дважды нанесла огневое поражение по опорному пункту и скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода, сообщило ОК Південь. По данным командования, враг продолжает обустройство оборонных рубежей, в ведении боевых действий ограничен из-за деморализации личного состава, проблем с логистикой и точной работы украинских ракетно-артиллерийских подразделений.

Дважды россияне пытались нанести авиаудар по освобожденным территориям на севере Херсона, но, атаковав позиции ВСУ, тут же ретировались под натиском ответного огневого поражения.

00:16 Никополь Днепропетровской области вновь подвергся обстрелу, сообщил глава РВА Евгений Евтушенко.