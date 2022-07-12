Главные новости за 12 июля. Хроника вторжения в Украину и карта боевых действий

23:44 Воздушные силы ВСУ сообщили, что сегодня авиация нанесла удары по складу боеприпасов россиян на Южнобужском направлении, а также уничтожила скопления оккупантов и их техники на Изюмском и Донецком направлениях. Уничтожено до 30 единиц техники.

23:32 Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что министр обороны Польши Мариуш Блащак привез в Украину самоходные гаубицы AHS Krab. По словам президента, они "мощно накормят нашего врага огнем".

23:01 Мэр Никополя Днепропетровской области Александр Саюк сообщил о вечернем обстреле города. По предварительной информации, обошлось без жертв.

22:05 Власти США работают над включением задержанных в июне под Харьковом американцев Александера Дрюке и Энди Уинха в список лиц, о потенциальном освобождении которых с российской стороной могли бы вестись переговоры, пишет The Washington Post. По данным издания, бывший американский военнослужащий Александер Дрюке в настоящий момент находится в контакте как со своей семьей, так и с представителями Госдепартамента США.

21:29 Данилов в эфире Радио Свобода заявил, что Зеленский поставил ВСУ задачу освободить всю территорию Украины: "Я хотел бы обратить внимание, что речь идет не только о Херсонской области, а о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задачу нашим военным, то подразумевает всю Украину. Конечно, мы не можем одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности".

21:22 Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон следит за использованием американского оружия в Украине: "Не вдаваясь в оперативные детали, я могу сказать, что США активно сотрудничают с правительством Украины, чтобы обеспечить подотчетность оборонных статей и помощи в сфере безопасности, предоставляемой Соединенными Штатами".

21:13 Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о подписании меморандума с USAID, которым предусмотрено, в частности, использование международной технической помощи в модернизации и возобновлении теплоснабжения в Киевской области. USAID также будет оказывать поддержку в поставке специализированного оборудования для критической инфраструктуры, поврежденного в результате боевых действий. Речь идет о модульных котельных, насосном и другом оборудовании.

21:09 Словения и Германия договорились ускорить поставку советских БМП в Украину - такое заявление сделали на пресс-конференции премьер Словении Роберт Голоб и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Речь идет о круговом обмене, при котором немецкие БМП Boxer поступят в Словению в обмен на советские БМП для Украины.

21:04 После того, как по Дунаю начали прибывать иностранные суда за украинским зерном, возле устья Быстрое реки образовался затор - это следует из данных сервиса marinetraffic. По состоянию на 20:00 в очереди стоят несколько десятков кораблей, многие из них идут в Измаил и Рени. Тем временем в Мининфраструкткуры сообщили, что уже 16 торговых судов прошли устье Быстрое, еще более 90 судов ждут на рейде Сулинского канала. Всего на рейде румынского канала Сулина находятся 135 кораблей.

20:59 Швеция перечислила 577,7 млн шведских крон (почти 1,7 млрд гривен) на помощь ВСУ, сообщил Нацбанк.

20:53 Страны НАТО и ЕС настаивают на более строгом контроле за оружием, которое они предоставили Украине, опасаясь его попадания на черный рынок. В связи с этим ведется обсуждение системы мониторинга оружия, пишет Finanсial Times.

20:50 Уже 45 тел погибших достали спасатели из-под завалов многоэтажки в городе Часов Яр, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По оценкам ГСЧС, разобрано уже 80% развалин - расчищено около 420 тонн разрушенных конструкций.

20:27 Группа Ляпис Трубецкой перепела свою культовую песню Воины света на украинском языке и представила клип на новую версию в акустическом варианте. Текст песни перевел украинский поэт, активист и волонтер Сергей Жадан.

19:58 Из-под завалов разрушенного дома в городе Часов Яр достали тела 43 погибших, сообщили в ГСЧС.

19:56 Резников заявил, что ждет хороших новостей после разговора с коллегой из ФРГ Кристине Ламбрехт: "Мы обсудили предоставление Германией вооружения Украине, которое укрепит нашу обороноспособность. Спасибо нашим немецким партнерам за непоколебимую преданность поддержке Украины. Вскоре ждем хороших новостей".

19:45 Канада приняла решение о передаче турбины с подачи и под влиянием Германии, заявила в эфире телемарафона посол Украины в Канаде Юлия Ковалив. По ее словам, посольство ведет работу с канадским правительством, убеждая отменить скандальное решение. Посол добавила, что времени для этого достаточно, ведь "речь не идет о днях".

19:42 Минобороны Великобритании показало видео тренировок украинских военных. Сообщается, что военнослужащие из Украины проходят курсы обучения по европейским стандартам.

19:39 Евросоюз намерен дополнительно профинансировать военную помощь Украине на 500 млн евро, увеличив общую сумму до 2,5 млрд евро, сообщила пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам.

19:34 На Славянском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Краснополья, Долгенького, Мазановки и Ивановки. Пытался провести разведку боем в районе Долины, успеха не имел, с потерями отошел, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. На Харьковском направлении оккупанты пытались вытеснить украинские войска из района Дементиевки, ВСУ успешно отразили несколько штурмов и заставили врага отойти. На Бахмутском направлении при попытке продвинуться в направлении Спорное - Ивано-Дарьевка враг понес потери и хаотично отошел.

19:31 Украинские военные накануне вечером после взрыва склада оккупантов в Новой Каховке уничтожили еще один российский склад с боеприпасами под Херсоном - в Чаривном, сообщает оперативное командование Південь.

19:28 В "ДНР" с сегодняшнего дня вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров, сообщили в "народном совете".

19:25 Мэр Энергодара Дмитрий Орлов утверждает, что ВСУ не наносят ударов по городу, а взрывы и перестрелка, которые слышали местные жители, - это провокация оккупантов: "Обстрел здания СБУ - это провокация рашистов. Как и последующая стрельба в воздух на улицах. Обстреливать здание СБУ нашим нет ни малейшего смысла, поскольку оно уже долгое время не используется самими орками, и нашим спецслужбам об этом известно".

Ранее сообщалось, что ночью в Энергодаре было атаковано здание СБУ, которое заняли после оккупации города российские солдаты. Атака происходила с дронов, якобы было зафиксировано прямое попадание в здание.

19:11 Россия в ближайшее время не будет объявлять войну Украине или мобилизацию внутри страны, заявил в эфире телемарафона представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий: "Путин не признает, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки. Он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признавать, что это действительно полномасштабная война против Украины и ее народа".

При этом Скибицкий отметил, что Путин не будет инициировать всеобщую мобилизацию в РФ без объявления войны.

19:05 Ермак подтвердил, что завтра в Стамбуле состоятся переговоры по навигации в Черном море. Там запланирована встреча украинских и турецких представителей. После этого состоится расширенная встреча между Украиной, Турцией, ООН и РФ, на которой должны обсуждаться вопросы функционирования морских коридоров для экспорта зерна. Для Украины вопрос безопасности является ключевым, подчеркнул глава ОП.

18:43 В ночь на 12 июля в оккупированной Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов продолжалась до утра. Под удар ракет HIMARS попал не только склад, но и вражеский штаб в Херсонской области. Подробнее - в материале Минус генерал и офицеры.

18:17 Количество погибших в Часовом Яру Донецкой области увеличилось до 41, сообщила ГСЧС. Аварийно-спасательные работы в разрушенной пятиэтажке продолжаются, количество спасенных из-под завалов остается прежним - девять человек.

18:07 В Мариуполе оккупанты начали эксгумацию тел на месте первого массового захоронения погибших жителей города в районе кладбища Некрополь, сообщил советник мэра Петр Андрющенко. Люди там были похоронены с идентификацией украинской властью и медиками. Эксгумацию проводит следственный комитет. Если присутствуют близкие и родные, им обещают отдельную могилу на Старо-Крымском кладбище, но "только после издевательства в морге на Метро и в очереди за гробом". Погибших, чьи родственники не обратились к "властям", хоронят в братской могиле в Старом Крыму - "без идентификации, без отдельной могилы, без намека на человечность", уточнил Андрющенко.

18:03 Восемь иностранных компаний получили рекомендации от ГСЧС о том, как присоединиться к процессу гуманитарного разминирования в Украине. Еще 20 таких структур изъявили желание работать в этом направлении, рассказал в эфире телемарафона директор департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий.

17:56 Оккупанты планируют создать новую воинскую часть уровня бригады на территории Херсонской области - укомплектование офицерских должностей планируется осуществить за счет офицерского состава ВС РФ. Однако, как сообщает ГУР МО Украины, это вызывает открытое недовольство со стороны кандидатов, которые отказываются от командировки и не хотят перевозить семьи близко к зоне боевых действий. Учитывая ситуацию на фронте, генералы считают более безопасным местом прохождения службы Сирию.

Также украинская военная разведка сообщает, что в 38-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ более 26 военнослужащих были уволены в связи с отказом участвовать в т.н. "спецоперации". Все они получили запись "предатель родины" в военных документах.

17:31 Одессу посетил глава МИД Греции. Мэр Одессы Геннадий Труханов и министр Никос Дендиас обсудили вопрос принятия исторического центра Одессы в Основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Никос Дендиас заявил, что в Одессе прекрасная архитектура, которая заслуживает принятия в список.

17:10 В Кабмине подготовят законопроекты о введении комплексного экзамена для получения гражданства Украины, сообщил Шмыгаль. Соответствующее протокольное поручение по выполнению задачи Зеленского поддержали сегодня во время заседания. В экзамен для получения украинского гражданства будут входить уровень владения государственным языком, история Украины и основы Конституции Украины.

17:06 Украина вернула тела 30 погибших защитников, сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко. Операция проводилась в Запорожской области при сотрудничестве уполномоченного, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

17:03 Десять граждан России обратились за украинскими визами, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. Шесть из них - на краткосрочные визы и четыре - на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей.

16:42 В Донецкую область передали новую систему Tesla Powerwall 2, сообщил Михаил Федоров. Система заряжается от солнечных батарей, благодаря этому у всех жителей области появится интернет. Также Tesla Powerwall 2 передадут в Николаевскую область.

16:14 В Гааге 14 июля состоится Украинская конференция по ответственности. Цель мероприятия - координация общих усилий с тем, чтобы военные преступления российской армии не остались безнаказанными, сообщает правительство Нидерландов.

Министерскую конференцию проведут глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, королевский адвокат, комиссар ЕС Дидье Рейндерс. Также анонсировано участие министра иностранных дел и генпрокурора Украины, специального представителя генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилы Паттен.

16:01 В результате сегодняшнего обстрела Индустриального района Харькова ранены пять человек, сообщил Суспільному представитель ГСЧС Евгений Василенко. По его словам, горели гаражи, хозяйственные постройки, пристройки вблизи СТО, а также разрушены расположенные рядом жилые дома. Кроме того, пожары произошли на нескольких предприятиях. Всего вспыхнуло шесть пожаров по разным адресам.

15:55 Число погибших в Часовом Яру увеличилось до 38 человек, спасательные работы продолжаются, сообщили в ГСЧС.

15:44 Оккупанты не пропускают жителей Мелитополя и других оккупированных населенных пунктов через блокпост в Васильевке. Как рассказал Бабелю мэр Мелитополя Иван Федоров, с 12 июля россияне полностью перекрыли выезд в сторону подконтрольной Украине территории. Через блокпост в Васильевке не пропускают ни людей, ни автомобили.

15:20 Украина стала ассоциированным членом программы технологического сотрудничества вооруженных сил стран НАТО, сообщил Резников. Таким образом, Киев получил право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО относительно взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.

14:53 В Европе опасаются, что после планового ремонта газопровода Россия не возобновит его работу. Предстоящие дни станут своего рода репетицией жизни без российского газа. Подробнее - в материале Газовая война с ЕС.

14:51 Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным "планы Запада по нападению на РФ через Беларусь и Украину": "В последнее время разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара - через Украину и через Беларусь".

14:33 Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о подготовке стартовых испытаний и серийного производства "самой мощной в мире ядерной ракеты глобальной дальности" Сармат.

14:19 В поселке Мирное Мелитопольского района горит база воинской части МЧС, которую захватили оккупанты, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, жители слышали около 25 взрывов вблизи Мирного, а со стороны базы оккупантов виден густой черный дым. Федоров отметил, что именно туда россияне перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по базе РФ в районе аэродрома в Мелитополе.

14:06 В Минобороны Турции заявили, что завтра в Стамбуле состоится четырехсторонняя встреча с представителями Украины, Росси, Турции и ООН касательно разблокирования вывоза украинского зерна.

13:47 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстреле Индустриального района Харькова и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

13:36 Осенью в ЕС будет представлена директива, которая позволит конфисковывать активы российских компаний в случае обхода антироссийских санкций, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, директива "позволит запускать в странах ЕС судебные процедуры, обеспечивающие конфискацию активов, которые можно будет передать в фонд поддержки восстановления Украины". Он также заявил, что Евросоюз к настоящему времени заморозил 13,8 млрд евро, принадлежащих российским олигархам.

13:17 Россия с начала войны в Украине получила 43 отказа в экстрадиции от стран Европы. Выдачи не состоялись даже в тех случаях, когда людей оставалось лишь посадить в самолет, пишет Коммерсантъ.

13:05 В Херсонской области в ходе спецоперации из плена освобождены пятеро украинцев, сообщает ГУР МО Украины. Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое гражданских. Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.

12:53 В Гомельской области Беларуси начались военные учения - они продлятся до 14 июля. Как сообщает Беларускі Гаюн, во время учений будут отрабатывать "охрану и оборону объекта территориальной обороны", а также "нести службу на КПП в условиях военного положения".

12:42 В оккупированной Кадиевке (Стаханове) Луганской области утром ВСУ высокоточно отработали по скоплению техники россиян возле местной школы. Горят три разных скопления техники, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

12:39 Стратком ВСУ сообщает, что по результатам огневого поражения HIMARS в районе Шахтерска погибли все заместители командира 106-й воздушно-десантной дивизии РФ кроме одного, который находится в тяжелом состоянии. Также погиб начальник службы РАО 58а (в/ч 47084, Владикавказ) Южного военного округа ВС РФ Валентин Данилов.

12:35 Число погибших в Часовом Яру возросло до 35 человек, сообщили в ГСЧС.

12:33 Правительство Литвы одобрило пакет помощи на 10 млн евро для восстановления Украины, сообщила премьер страны Ингрида Шимоните: "Эта государственная помощь - это средства на критическую инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда и решительность защищать и строить, и они перевешивают разрушение и жестокость агрессора".

12:22 Путин 19 июля постетит Тегеран, где встретится с Эрдоганом, а также с иранским президентом Раиси и примет участие в трехстороннем саммите, сообщил Песков.

12:20 Совет ЕС одобрил выделение Украине нового микрофинансового кредита в 1 млрд евро, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

12:14 Николаев ночью обстреливали кассетными боеприпасами и Торнадо-С, сообщили в ОП. Разрушены лицей, больница и повреждены частные дома, 12 человек травмированы. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уточнил, что по Николаеву ударили ночью как минимум 19 ракетами.

11:56 Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорк опубликовал видеоролик с инструкциями на случай ядерного удара.

11:52 Премьер Польши Матуеш Моравецкий назвал Путина наследником украинских националистических организаций: "Украина видит, куда ведет национализм и империализм, и что наследник украинских националистических организаций и УПА - Путин, который пытается принести русский мир".

11:21 Т.н. "власти" Херсонской области заявили, что в результате удара по Новой Каховке пострадали 80 человек, еще пятеро погибли, семеро числятся пропавшими без вести.

11:18 Украинские следователи ежедневно вносят в реестр более десяти новых уголовных производств по статье за коллаборационную деятельность, сообщили в МВД. Всего таких дел уже более 900. Среди наиболее распространенных преступлений - помощь армии РФ, распространение пропаганды, добровольное участие в оккупационных "органах власти". Большинство подозреваемых находятся на оккупированных территориях, поэтому сообщение о подозрении и осуждении происходит заочно. Привлечь к ответственности удалось 163 человека.

11:15 В Украину поступили 1,7 млрд долларов грантовой помощи от США, сообщил Шмыгаль.

11:08 В Иране ожидают визит Путина на следующей неделе, сообщают иранские СМИ со ссылкой на заявление парламента. Ранее в США сообщили, что Иран готовится поставить России дроны.

10:57 Первые 150 украинских военных уже начали обучаться на операторов беспилотников в рамках программы Армия дронов, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Цель программы - закрыть дронами всю линию фронта, всего около 2470 км.

10:53 Около 50 государств ООН распространили заявление с осуждением попыток России оправдать военное вторжение в Украину лживыми нарративами, сообщает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

"Мы осуждаем Россию за то, что она снова злоупотребляет своим местом в Совете безопасности ООН для распространения дезинформации, - говорится в заявлении. - Мы отвергаем усилия России по искажению истории в своих политических целях и продвижению крайне вредных лживых нарративов и дезинформации о соседних странах, в частности путем навешивания на других ярлыков неофашистов и неонацистов, которые не имеют под собой никаких оснований".

Авторы заявления также указывают, что неофициальная встреча, организованная Россией для членов Совбеза ООН, - это "еще одна циничная и прозрачная попытка России оправдать свое неспровоцированное, полномасштабное и незаконное вторжение в Украину". Среди подписавших заявление - Украина, государства ЕС, Австралия, Канада, Хорватия, Грузия, Япония, Молдова, Черногория, Великобритания, США.

10:40 Стратком ВСУ сообщает, что ночью в Энергодаре было атаковано здание СБУ, которое заняли после оккупации города российские солдаты. Атака происходила с дронов, зафиксировано прямое попадание в здание.

09:58 Количество пострадавших от вражеского обстрела Николаева возросло до 12 человек, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

09:55 Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщает, что для юридического, социального и психологического сопровождения семей попавших в плен или без вести пропавших украинских защитников работает консультационная линия: +380 (95) 412 74 24. Прием звонков: пн-пт с 10:00 до 16:00.

09:34 Россияне сегодня ночью обстреляли Харьков. Две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе, пострадавших нет, сообщает глава ОВА Олег Синегубов. Он также рассказал, что все раненные в результате вчерашнего обстрела живы и проходят амбулаторное лечение. В Золочеве в результате ракетного обстрела погибли два человека.

09:08 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 12 июля. Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.

личного состава - около 37 470 (+70) человек ликвидировано,

танков - 1649 (+4),

боевых бронированных машин - 3829 (+1),

артиллерийских систем - 838 (+0),

РСЗО - 247 (+0),

средств ПВО - 109 (+0),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 188 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 ​​(+0),

крылатых ракет - 155 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2699 (+3),

специальной техники - ​​66 (+0).

09:05 Мэр Славянска Вадим Лях сообщил об обстреле города сегодня ночью. В результате повреждены несколько частных домов, ранена женщина. В городе наладили подачу электроэнергии, но возобновить троллейбусное движение невозможно.

09:03 Британская разведка сообщает, что российские войска продолжают постепенно расширять территориальные приобретения в Донецкой области. В частности, РФ утверждает, что взяла под контроль город Григоровку. Российские силы также продолжают наступление вдоль основного маршрута снабжения Е-40 в направлении Славянска и Краматорска.

Аналитики прогнозируют, что российские силы, вероятно, продолжат оказывать военное давление на ВСУ, перегруппировываясь и переформировываясь для дальнейших наступательных действий в ближайшем будущем. Также разведка предполагает, что нехватка кадров в ВС РФ может вынудить Минобороны России прибегать к нетрадиционному комплектованию, которое включает вербовку из российских тюрем для ЧВК Вагнера. "Если это правда, этот шаг, вероятно, указывает на трудности с возмещением значительного числа российских потерь", - считают в разведке.

08:39 Николаев рано утром подвергся массированному ракетному обстрелу. Известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома. В результате обстрелов четыре человека ранены, предварительно без жертв, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

08:36 Число погибших в Часовом Яру возросло до 34, среди них девятилетний ребенок. Из-под завалов спасены девять человек, сообщили в ГСЧС.

08:33 В Луганской области враг авиацией пытается вытеснить украинских защитников, но они держат оборону и противодействуют попыткам россиян создать условия для будущих наступательных действий, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, во время "оперативной паузы" оккупанты не прекратили артиллерийские и ракетные удары, пытаются захватить небольшие населенные пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей, чтобы блокировать большие города.

Тем временем в Лисичанске "исчезает" коммунальная техника - в подавляющем большинстве такие случаи бывают после того, как коммунальное или частное предприятие "официально обследует" комендатура, рассказал Гайдай.

08:11 Российские СМИ пишут, что в Новой Каховке продолжаются "детонация и пожар на складе селитры". Также, по данным пропагандистов, уничтожены якобы "склады гумпомощи". А местные "власти" заявляют, что на данный момент известно о двух погибших и четырех пропавших без вести после удара по Новой Каховке "американской HIMARS".

07:58 Украинские военные подавили попытки вражеского штурма в направлении Дементиевки Харьковской области. Кроме того, оккупантов отбросили в районах Мазановки, Ивановки и Долины на Донетчине, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

06:40 Четвертая встреча в формате Рамштайн состоится 20 июля в виртуальном формате, сообщили в Пентагоне по итогам телефонных переговоров министров обороны США и Украины: "Остин и Резников обсудили повестку дня следующего заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG), которое состоится виртуально 20 июля, и обменялись мнениями по поводу будущей помощи США и союзников Украины в формате UDCG".

06:18 Литовцы закупили 110 "антидронов" для ВСУ, которые позволят сбивать российские беспилотники на расстоянии до 5 км, сообщил журналист Андрюс Тапинас. Назвали подарок Убийца орков.

03:44 Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Путин, вероятно, давит на Лукашенко, поэтому тот пытается оказать поддержку войне РФ в Украине, избегая прямого военного вмешательства Беларуси. Так, белорусский лидер, вероятно, продолжит предоставлять российским силам доступ к воздушному пространству РБ, чтобы продемонстрировать Путину хотя бы номинальную поддержку. Аналитики ISW считают, что вероятность прямого участия Беларуси в войне в Украине остается низкой, поскольку это будет угрожать стабильности и даже выживанию Лукашенко.

01:27 США располагают информацией, свидетельствующей о том, что Иран готовится предоставить России до нескольких сот беспилотников и научить российских солдат использовать эти дроны, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

01:10 Борис Джонсон объявил о своей отставке, и в Британии уже активно ищут ему преемника. Для Украины также важна фигура нового хозяина дома на Даунинг-стрит, ведь Лондон стал одним из лидеров антироссийской коалиции. Имя нового премьера станет известно до 5 сентября. Подробнее - в материале Кто заменит Джонсона.

00:16 Под завалами жилого дома в Часовом Яру Донецкой области обнаружили тело погибшего ребенка, всего к настоящему моменту нашли тела 33 погибших, сообщили в ГСЧС.