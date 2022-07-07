Гороскоп на 7 июля для всех знаков Зодиака: день, когда важно соблюдать осторожность

День, когда на поверхность – как из-под земли, так и из глубин человеческой души – выходят силы зла. Поэтому очень важно соблюдать осторожность: не рисковать своими средствами, не превышать скорость за рулем, не заниматься экстремальными видами спорта и самое главное – не общаться с незнакомыми людьми. А вот от приятных знакомств отказываться не стоит – ни к чему не обязывающий флирт вполне может стать началом долговременных отношений.
Гороскоп на 7 июля для Овнов
Не стоит обращать внимания на нехорошие предчувствия, которые могут преследовать вас с самого утра: скорее всего, они связаны с влиянием Луны и вряд ли действительно предвещают что-то плохое.
Гороскоп на 7 июля для Тельцов
Эмоции, которые разбушуются не на шутку, необходимо держать под контролем, в противном случае, находясь под их влиянием, вы можете, образно говоря, наломать нешуточных дров.
Гороскоп на 7 июля для Близнецов
Несмотря на то, что позитивное мышление сейчас уступает позиции другим – более перспективным – психологическим техникам, вам сегодня без него никак не обойтись: верьте в хорошее, и оно обязательно случится.
Гороскоп на 7 июля для Раков
Активная деятельность – как на работе, так и дома – сегодня вряд ли увенчается успехом, поэтому от нее лучше отказаться: чем тише вы будете себя вести, тем лучше – прежде всего для вас.
Гороскоп на 7 июля для Львов
За советом сегодня стоит обращаться только к близким вам людям – посторонние, даже руководствуясь благими намерениями, не смогут проникнуться вашими обстоятельствами и правильно оценить их.
Гороскоп на 7 июля для Дев
Велика вероятность критики со стороны окружающих – особенно недоброжелательно настроенных по отношению к вам – людей, их слова не имеют к вам никакого отношения, а потому не стоят внимания.
Гороскоп на 7 июля для Весов
Постарайтесь не стать третьей стороной конфликта, в который вас могут втягивать остальные его участники: зачем тратить время и силы на решение чужих, а потому абсолютно неинтересных вам проблем?
Гороскоп на 7 июля для Скорпионов
Секрет вашего успеха в этот день – организованность: действовать нужно целенаправленно и планомерно, не отвлекаясь на решение попутно возникающих вопросов – они только распылят ваши силы.
Гороскоп на 7 июля для Стрельцов
Осложнять жизнь сегодня может раздражительность, которую вы, возможно, испытаете с самого утра: отвлекаясь на эмоции, вы не сможете полностью сосредоточиться на выполняемых задачах.
Гороскоп на 7 июля для Козерогов
Избегайте позиции ослика Иа – не настраивайте себя на неприятности, которые, к счастью, существуют только в вашем воображении, поэтому настраивайтесь на позитив – хорошее настроение еще никому не помешало.
Гороскоп на 7 июля для Водолеев
Общение с неприятными вам людьми сегодня – впрочем, как и всегда – ничего хорошего не принесет, поэтому от него необходимо отказаться, причем даже благовидный предлог для этого можно не придумывать.
Гороскоп на 7 июля для Рыб
Любая ссора – даже та, которая может показаться незначительной – может не лучшим образом сказаться на отношениях с окружающими, поэтому имеет смысл максимально сдерживать бушующие эмоции.