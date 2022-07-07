Гороскоп на 7 июля для всех знаков Зодиака: день, когда важно соблюдать осторожность

День, когда на поверхность – как из-под земли, так и из глубин человеческой души – выходят силы зла. Поэтому очень важно соблюдать осторожность: не рисковать своими средствами, не превышать скорость за рулем, не заниматься экстремальными видами спорта и самое главное – не общаться с незнакомыми людьми. А вот от приятных знакомств отказываться не стоит – ни к чему не обязывающий флирт вполне может стать началом долговременных отношений.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 июля для Овнов

Не стоит обращать внимания на нехорошие предчувствия, которые могут преследовать вас с самого утра: скорее всего, они связаны с влиянием Луны и вряд ли действительно предвещают что-то плохое.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 июля для Тельцов

Эмоции, которые разбушуются не на шутку, необходимо держать под контролем, в противном случае, находясь под их влиянием, вы можете, образно говоря, наломать нешуточных дров.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 июля для Близнецов

Несмотря на то, что позитивное мышление сейчас уступает позиции другим – более перспективным – психологическим техникам, вам сегодня без него никак не обойтись: верьте в хорошее, и оно обязательно случится.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 июля для Раков

Активная деятельность – как на работе, так и дома – сегодня вряд ли увенчается успехом, поэтому от нее лучше отказаться: чем тише вы будете себя вести, тем лучше – прежде всего для вас.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 июля для Львов

За советом сегодня стоит обращаться только к близким вам людям – посторонние, даже руководствуясь благими намерениями, не смогут проникнуться вашими обстоятельствами и правильно оценить их.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 июля для Дев

Велика вероятность критики со стороны окружающих – особенно недоброжелательно настроенных по отношению к вам – людей, их слова не имеют к вам никакого отношения, а потому не стоят внимания.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 июля для Весов

Постарайтесь не стать третьей стороной конфликта, в который вас могут втягивать остальные его участники: зачем тратить время и силы на решение чужих, а потому абсолютно неинтересных вам проблем?

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 июля для Скорпионов

Секрет вашего успеха в этот день – организованность: действовать нужно целенаправленно и планомерно, не отвлекаясь на решение попутно возникающих вопросов – они только распылят ваши силы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 июля для Стрельцов

Осложнять жизнь сегодня может раздражительность, которую вы, возможно, испытаете с самого утра: отвлекаясь на эмоции, вы не сможете полностью сосредоточиться на выполняемых задачах.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 июля для Козерогов

Избегайте позиции ослика Иа – не настраивайте себя на неприятности, которые, к счастью, существуют только в вашем воображении, поэтому настраивайтесь на позитив – хорошее настроение еще никому не помешало.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 июля для Водолеев

Общение с неприятными вам людьми сегодня – впрочем, как и всегда – ничего хорошего не принесет, поэтому от него необходимо отказаться, причем даже благовидный предлог для этого можно не придумывать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 июля для Рыб

Любая ссора – даже та, которая может показаться незначительной – может не лучшим образом сказаться на отношениях с окружающими, поэтому имеет смысл максимально сдерживать бушующие эмоции.