Гороскоп на 12 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно действовать активно

День, когда необходимо переходить от размышлений и раскачки к активным действиям – для них сложатся благоприятные условия. Можно приступать к реализации новых – важных – проектов: будучи начатыми сегодня, они начнут двигаться легко и без заминок. Можно проводить любые – даже очень сложные – переговоры и подписывать соглашения по их результатам. Несмотря на это, необходимо следить за настроением: чрезмерный энергетический потенциал может привести к его перепадам – от эйфории к отчаянию и обратно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 июля для Овнов

Воспользуйтесь шансом презентовать свои профессиональные достижения начальству – возможно, в последнее время оно не следило за вашими действиями и не в курсе побед, которых вам удалось достичь.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 июля для Тельцов

Сегодня вас может одолеть нерешительность, которая – если, конечно, ей дастся взять над вами верх – не даст совершить важный и серьезный шаг, постарайтесь не дать ей такого шанса.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 июля для Близнецов

Звезды призывают вас воспринимать негативные выпады окружающих вас людей спокойно, а возможно, и радоваться им: они будут значить, что вам можно позавидовать, стало быть, вы преуспеваете.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 июля для Раков

Ощущение всесильности, которое посетит вас в этот день, может сыграть с вами злую шутку: решив, что вам любое море по колено, вы решите замахнуться на проект, который вам, увы, не по зубам, и проиграть.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 июля для Львов

Ваш девиз сегодня – "на бога надейся, а сам не плошай": как в профессиональном, так и в личном плане вы можете рассчитывать на поддержку высших сил, но и собственные усилия приложить придется.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 июля для Дев

Прислушивайтесь к своему организму – он будет сигнализировать о том, чего вам не хватает, поэтому если поймете, что устали, отложите все – даже очень важные – дела и отдохните.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 июля для Весов

День благоприятен для решения масштабных финансовых вопросов: воплощая в жизнь новые идеи и реанимируя старые, можно будет очень даже неплохо заработать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 июля для Скорпионов

Можно – и нужно – заключать сделки, подписывать контракты, открывать банковские счета, вкладывать деньги в новые проекты: любые действия этого дня в ближайшем будущем принесут хорошие дивиденды.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 июля для Стрельцов

Поскольку, несмотря на общее доброжелательное отношение, нельзя исключать вероятность конфликтов с окружающими, стоит максимально сократить общение с людьми – особенно незнакомыми.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 июля для Козерогов

Несмотря на желание работать без остановки, перерывы делать все же необходимо – прежде всего для того, чтобы пообщаться с близкими людьми, которые не так часто видят вас в последнее время.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 июля для Водолеев

Рекомендуется налаживать отношения с людьми, с которыми вы находитесь в ссоре: сегодня вы найдете слова, необходимые для того, чтобы они оттаяли и с готовностью сделали шаг вам навстречу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 июля для Рыб

Если у вас есть повод для праздника, можно устраивать вечеринку для друзей, а вот от оформления отношений с любимым человеком – помолвки или заключения брака – в этот день лучше отказаться.