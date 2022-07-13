Гороскоп на 13 июля для всех знаков Зодиака: день, когда лучше отказаться от общения с близкими

День, когда тем, кто поставил перед собой конкретную профессиональную цель, необходимо двигаться к ней несмотря ни на что. Ни в коем случае нельзя снижать темп, останавливаться на полпути, пятиться и сомневаться в себе и своих силах – в таком случае на удачу можно не рассчитывать. Негативные стороны личности, которые сегодня могут проявиться у каждого человека, способны помешать отношениям с близкими и родными людьми, поэтому сегодня лучше отказаться от общения или хотя бы максимально сократить его.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 июля для Овнов

Вам сегодня не стоит приступать к реализации новых проектов, впрочем, работу над старыми, начатыми энное время назад, тоже лучше отложить – толку от работы все равно не будет, так что лучше посвятить день отдыху.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 июля для Тельцов

Звезды рекомендуют провести нынешний день в одиночестве, но, коль скоро такой возможности не представится, постарайтесь хотя бы как можно меньше общаться с окружающими вас людьми.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 июля для Близнецов

День, когда ни в коем случае нельзя лениться, отказываясь от своих повседневных обязанностей: бездеятельный режим может затянуться надолго и надолго нарушить рабочие планы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 июля для Раков

Людей, желающих путем провокаций и немотивированной агрессии сбить вас с позитивного настроения, окажется предостаточно, ваша задача – не поддаться на их действия и сохранять спокойствие.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 июля для Львов

День, когда не стоит заниматься серьезными профессиональными делами – все равно осуществить их не удастся, лучше подтянуть оставшиеся от прошлого "хвосты", которые тянут назад, чем сильно раздражают.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 июля для Дев

Не стоит прислушиваться к чужим разговорам и советам, которые вам могут давать без просьбы с вашей стороны – информация, которую вы в результате получите, вместо пользы принесет вам вред.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 июля для Весов

Планировать работу над новым проектом необходимо только после того, как будет проведена работа над предыдущими ошибками и сделаны выводы о том, как предотвратить их в будущем.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 июля для Скорпионов

Сны, которые вы увидите нынешней ночью, могут подсказать вам единственно правильное решение важного для вас вопроса, главное, правильно истолковать его символы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 июля для Стрельцов

Чем бы вы сегодня ни занимались, не стоит браться за несколько дел сразу: рискуете ничего не успеть, а время и силы потратить впустую – вряд ли это улучшит ваше настроение.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 июля для Козерогов

Лень, которая одолеет вас сегодня с самого утра, вполне понятна – в последнее время вы много и напряженно работали, поэтому заслужили хотя бы непродолжительный отдых.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 июля для Водолеев

День не подходит для решения серьезных вопросов, но и бездельничать звезды не рекомендуют: необходимо чем-то занять руки и голову, тогда и мрачные мысли, которые накрывают вас с самого утра, не будут одолевать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 июля для Рыб

Важное решение, необходимость принятия которого стоит перед вами уже довольно давно, не стоит принимать сгоряча – необходимо все продумать и взвесить все за и против, а это возможно только в спокойном состоянии.