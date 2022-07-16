Гороскоп на 16 июля для всех знаков Зодиака: день, когда есть опасность потерять индивидуальность

День, когда человек рискует – к счастью, только на время – утратить свою индивидуальность и по собственному желанию подчиниться чужой воле. Тем, кто не чувствует, что способен сопротивляться влиянию извне, необходимо отказаться от общения с кем бы то ни было, а морально устойчивым, которым умеют до последнего стоять на своем, можно – и нужно – проявить эти свои таланты. Нельзя участвовать в подковерных играх и интригах – ожидаемого результата они все равно не принесут, а отношения в коллективе испортят всерьез и надолго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 июля для Овнов

Поведение окружающих может быть непредсказуемым, а зачастую и неприятным для вас – к вероятности такого развития событий нужно подготовиться заранее, а затем сделать из него важные выводы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 июля для Тельцов

Прежде чем взяться за составление планов на будущее, необходимо детально проанализировать все сделанное за последнее время – особенно совершенные ошибки, без таких выводов трудно будет идти дальше.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 июля для Близнецов

Зависть, которую вы часто чувствуете от окружающих вас людей, сегодня могут испытать даже ваши друзья – утешьтесь тем, что она свидетельствует о вашей успешности.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 июля для Раков

Нынешний день очень важен для представителей вашего знака: с него может начаться новая страница вашей личной жизненной истории – главное, понять, в какую сторону вам нужно двигаться дальше.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 июля для Львов

Наблюдение за окружающими вас людьми поможет вам разобраться в том, кто действительно является вам другом, а кто – нет: люди могут обнаружить свои истинные намерения, проговорившись и даже просто промолчав.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 июля для Дев

Усталость, которая накатит на вас в этот день, легко "лечится" прогулками на свежем воздухе: красота природы окажет на вас психотерапевтическое влияние, сняв депрессию и утомление.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 июля для Весов

День, когда, несмотря на его выходной статус, звезды категорически не рекомендуют вам лениться – любое занятие улучшит вам настроение и избавит от грустных мыслей, особенно если речь идет о творчестве.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 июля для Скорпионов

Обратите внимание на то, что сегодня будет раздражать вас в других людях: скорее всего, речь идет о ваших собственных недостатках, которые вы увидите, как будто бы посмотрели в зеркало.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 июля для Стрельцов

Чтобы не потратить время даром, заранее распланируйте этот день и придерживайтесь пунктов этого плана: так вы успеете сделать все по максимуму, даже если речь пойдет о приятных занятиях.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 июля для Козерогов

Сегодня у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания, поэтому не стоит браться за решение серьезных вопросов – все равно добиться в них успеха не удастся, так что лучше отдохнуть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 июля для Водолеев

От переговоров – как профессионального, так и личного характера – сегодня лучше отказаться: желаемых договоренностей все равно достичь не удастся, поэтому не стоит тратить время и силы на заведомо провальное дело.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 июля для Рыб

Нежелательно сегодня заниматься самокритикой и самокопанием: важных выводов с далеко идущими последствиями вы все равно не сделаете, а вот настроение испортите, а заодно и самооценку понизите.