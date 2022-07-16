Гороскоп на 16 июля для всех знаков Зодиака: день, когда есть опасность потерять индивидуальность

День, когда человек рискует – к счастью, только на время – утратить свою индивидуальность и по собственному желанию подчиниться чужой воле. Тем, кто не чувствует, что способен сопротивляться влиянию извне, необходимо отказаться от общения с кем бы то ни было, а морально устойчивым, которым умеют до последнего стоять на своем, можно – и нужно – проявить эти свои таланты. Нельзя участвовать в подковерных играх и интригах – ожидаемого результата они все равно не принесут, а отношения в коллективе испортят всерьез и надолго.
Гороскоп на 16 июля для Овнов
Поведение окружающих может быть непредсказуемым, а зачастую и неприятным для вас – к вероятности такого развития событий нужно подготовиться заранее, а затем сделать из него важные выводы.
Гороскоп на 16 июля для Тельцов
Прежде чем взяться за составление планов на будущее, необходимо детально проанализировать все сделанное за последнее время – особенно совершенные ошибки, без таких выводов трудно будет идти дальше.
Гороскоп на 16 июля для Близнецов
Зависть, которую вы часто чувствуете от окружающих вас людей, сегодня могут испытать даже ваши друзья – утешьтесь тем, что она свидетельствует о вашей успешности.
Гороскоп на 16 июля для Раков
Нынешний день очень важен для представителей вашего знака: с него может начаться новая страница вашей личной жизненной истории – главное, понять, в какую сторону вам нужно двигаться дальше.
Гороскоп на 16 июля для Львов
Наблюдение за окружающими вас людьми поможет вам разобраться в том, кто действительно является вам другом, а кто – нет: люди могут обнаружить свои истинные намерения, проговорившись и даже просто промолчав.
Гороскоп на 16 июля для Дев
Усталость, которая накатит на вас в этот день, легко "лечится" прогулками на свежем воздухе: красота природы окажет на вас психотерапевтическое влияние, сняв депрессию и утомление.
Гороскоп на 16 июля для Весов
День, когда, несмотря на его выходной статус, звезды категорически не рекомендуют вам лениться – любое занятие улучшит вам настроение и избавит от грустных мыслей, особенно если речь идет о творчестве.
Гороскоп на 16 июля для Скорпионов
Обратите внимание на то, что сегодня будет раздражать вас в других людях: скорее всего, речь идет о ваших собственных недостатках, которые вы увидите, как будто бы посмотрели в зеркало.
Гороскоп на 16 июля для Стрельцов
Чтобы не потратить время даром, заранее распланируйте этот день и придерживайтесь пунктов этого плана: так вы успеете сделать все по максимуму, даже если речь пойдет о приятных занятиях.
Гороскоп на 16 июля для Козерогов
Сегодня у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания, поэтому не стоит браться за решение серьезных вопросов – все равно добиться в них успеха не удастся, так что лучше отдохнуть.
Гороскоп на 16 июля для Водолеев
От переговоров – как профессионального, так и личного характера – сегодня лучше отказаться: желаемых договоренностей все равно достичь не удастся, поэтому не стоит тратить время и силы на заведомо провальное дело.
Гороскоп на 16 июля для Рыб
Нежелательно сегодня заниматься самокритикой и самокопанием: важных выводов с далеко идущими последствиями вы все равно не сделаете, а вот настроение испортите, а заодно и самооценку понизите.