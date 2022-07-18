Гороскоп на 18 июля для всех знаков Зодиака: день, когда звезды рекомендуют двигаться вперед

День, когда можно приступать к реализации самых серьезных проектов: обстоятельства для этого сложатся максимально благоприятные. Звезды предлагают отбросить всяческие сомнения и размышления и двигаться вперед – только так можно будет достичь желаемого. Наиболее удачным обещает быть решение финансовых вопросов, но и другими пренебрегать не следует.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 июля для Овнов

Не позволяйте никому пользоваться своей добротой и доверчивостью – послевкусие от того, что вам, как говорится, сели на голову, обманули и использовали, негативно скажется на вашей самооценке.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 июля для Тельцов

День идеально подходит для восстановления отношений, прерванных из-за недоразумения: человек, с которым вы поссорились, и сам не прочь помириться, поэтому охотно пойдет вам навстречу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 июля для Близнецов

Несмотря на то, что источником ваших неприятностей может оказаться близкий человек, не стоит корить его за это, – скорее всего, злого умысла у него не было и он уже раскаивается в содеянном.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 июля для Раков

Попытка поступить вопреки своим правилам – например, пойти на поводу у своих эмоций – успехом не увенчается, поэтому лучше действуйте по старинке – рассчитывая и взвешивая все за и против.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 июля для Львов

Генеральная уборка в доме – мытье полов и окон, удаление пыли с гладких и мягких поверхностей, наведение порядка в шкафах – позволит улучшить его энергетический фон, изменив с негативного на позитивный.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 июля для Дев

День благоприятен для заслуженного отдыха: его энергетика позволит расслабиться и набраться сил как минимум на ближайшую неделю, а как максимум – на весь последующий месяц.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 июля для Весов

Ложь, сказанная в этот день, может всерьез испортить отношения с близким человеком, поэтому не стоит обманывать самим и позволять делать это окружающим вас людям: помните, что правду говорить легко и просто.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 июля для Скорпионов

День, когда риск, в соответствии со знаменитой поговоркой, как в профессии, так и в личной жизни, действительно может стать благородным делом, но прежде чем действовать, необходимо все же тщательно просчитать последствия.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 июля для Стрельцов

Возможно, именно сегодня вы наконец-то получите шанс заняться работой своей мечты – постарайтесь его не упустить и приложить максимум усилий для того, чтобы оправдать оказанное вам звездами доверие.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 июля для Козерогов

Ввиду невозможности объективно оценить все факторы – как позитивные, так и негативные – любое решение, принятое в этот день, может оказаться ошибочным, поэтому лучше от него воздержаться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 июля для Водолеев

Возможно появление в жизни человека из прошлого, с которым вас когда-то связывали близкие отношения: не стоит возлагать на эту встречу особые надежды, скорее всего, она их не оправдает.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 июля для Рыб

Необходимо будет уделить внимание пожилым родственникам – в этот день они, как никогда, будут в этом нуждаться, так что не стоит жалеть для них своего времени и – самое главное – душевных сил.