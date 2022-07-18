Гороскоп на 18 июля для всех знаков Зодиака: день, когда звезды рекомендуют двигаться вперед

День, когда можно приступать к реализации самых серьезных проектов: обстоятельства для этого сложатся максимально благоприятные. Звезды предлагают отбросить всяческие сомнения и размышления и двигаться вперед – только так можно будет достичь желаемого. Наиболее удачным обещает быть решение финансовых вопросов, но и другими пренебрегать не следует.
Гороскоп на 18 июля для Овнов
Не позволяйте никому пользоваться своей добротой и доверчивостью – послевкусие от того, что вам, как говорится, сели на голову, обманули и использовали, негативно скажется на вашей самооценке.
Гороскоп на 18 июля для Тельцов
День идеально подходит для восстановления отношений, прерванных из-за недоразумения: человек, с которым вы поссорились, и сам не прочь помириться, поэтому охотно пойдет вам навстречу.
Гороскоп на 18 июля для Близнецов
Несмотря на то, что источником ваших неприятностей может оказаться близкий человек, не стоит корить его за это, – скорее всего, злого умысла у него не было и он уже раскаивается в содеянном.
Гороскоп на 18 июля для Раков
Попытка поступить вопреки своим правилам – например, пойти на поводу у своих эмоций – успехом не увенчается, поэтому лучше действуйте по старинке – рассчитывая и взвешивая все за и против.
Гороскоп на 18 июля для Львов
Генеральная уборка в доме – мытье полов и окон, удаление пыли с гладких и мягких поверхностей, наведение порядка в шкафах – позволит улучшить его энергетический фон, изменив с негативного на позитивный.
Гороскоп на 18 июля для Дев
День благоприятен для заслуженного отдыха: его энергетика позволит расслабиться и набраться сил как минимум на ближайшую неделю, а как максимум – на весь последующий месяц.
Гороскоп на 18 июля для Весов
Ложь, сказанная в этот день, может всерьез испортить отношения с близким человеком, поэтому не стоит обманывать самим и позволять делать это окружающим вас людям: помните, что правду говорить легко и просто.
Гороскоп на 18 июля для Скорпионов
День, когда риск, в соответствии со знаменитой поговоркой, как в профессии, так и в личной жизни, действительно может стать благородным делом, но прежде чем действовать, необходимо все же тщательно просчитать последствия.
Гороскоп на 18 июля для Стрельцов
Возможно, именно сегодня вы наконец-то получите шанс заняться работой своей мечты – постарайтесь его не упустить и приложить максимум усилий для того, чтобы оправдать оказанное вам звездами доверие.
Гороскоп на 18 июля для Козерогов
Ввиду невозможности объективно оценить все факторы – как позитивные, так и негативные – любое решение, принятое в этот день, может оказаться ошибочным, поэтому лучше от него воздержаться.
Гороскоп на 18 июля для Водолеев
Возможно появление в жизни человека из прошлого, с которым вас когда-то связывали близкие отношения: не стоит возлагать на эту встречу особые надежды, скорее всего, она их не оправдает.
Гороскоп на 18 июля для Рыб
Необходимо будет уделить внимание пожилым родственникам – в этот день они, как никогда, будут в этом нуждаться, так что не стоит жалеть для них своего времени и – самое главное – душевных сил.