Гороскоп на 27 июля для всех знаков Зодиака: день, который нельзя омрачать злыми поступками

Один из самых чистых и светлых дней лунного месяца, который нельзя омрачать злыми поступками, словами и мыслями. В это время "прорастает" все, что было "посажено" в предыдущие тридцать дней: добрые дела дадут хорошие всходы – и наоборот, поэтому можно будет сделать вывод о том, под каким знаком – света или тьмы – человек прожил последний месяц. Можно отправляться в поездки и путешествия – они пройдут успешно и принесут массу приятных эмоций.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 июля для Овнов

День обещает удачу в бизнесе и финансовую прибыль, причем два этих момента будут взаимосвязаны: заключив выгодную сделку, вы уже в ближайшее время сможете рассчитывать на солидные дивиденды.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 июля для Тельцов

Настроение нынешнего дня будет светлым и благостным, поэтому, чтобы его не испортить, с неприятными вам людьми лучше не общаться, в противном случае негативных эмоций не избежать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 июля для Близнецов

Категорически не рекомендуется вмешиваться в чужие конфликты: зачем страдать из-за чьих-то интересов, которые к вам не имеют никакого отношения, если можно просто пройти мимо.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 июля для Раков

Если вы давно собираетесь решить вопрос с недвижимостью – продать или, наоборот, купить дом или квартиру, нынешний день создаст все необходимые для этого условия – не стоит упускать удачный шанс.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 июля для Львов

Не стоит принимать близко к сердцу критику, которую вы сегодня можете услышать – как от близких, так и от малознакомых людей: скорее всего, они будут пристрастны и сознательно преувеличат ваши прегрешения.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 июля для Дев

Нежелательно подписывать документы, которые составили не вы – посторонние люди могут допустить ошибки и неточности, причем сделают это без злого умысла – просто из-за халатности и безалаберности.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 июля для Весов

Напряжение – как физическое, так и моральное, которое вы можете почувствовать в этот день, хорошо "лечится" при помощи любимого занятия, прогулки на свежем воздухе и уединение.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 июля для Скорпионов

Сделать все, что вы запланировали на этот день, можно будет только в том случае, если вы сосредоточитесь исключительно на работе и не станете отвлекаться на решение вопросов, которые могут подождать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 июля для Стрельцов

Звезды рекомендуют вам провести день в общении с близкими или любимыми людьми: душевная беседа с ними не только поднимет вам настроение, но и натолкнет на интересную профессиональную идею.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 июля для Козерогов

Неожиданное финансовое вознаграждение, которое может поступить на ваш банковский счет сегодня, вполне вами заслужено – в последнее время вы работали не покладая рук, так что теперь вполне можете отдохнуть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 июля для Водолеев

Встреча с другом, которого вы давно не видели, окажется приятным сюрпризом, который вам нужно обязательно продлить – не противьтесь этому желанию, вам есть, что рассказать друг другу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 июля для Рыб

Дурные мысли, которые могут посетить вас сегодня, необходимо гнать всеми возможными способами: плохое настроение в такой приятный во всех отношениях день вам совершенно ни к чему.