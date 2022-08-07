Гороскоп на 8 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно усмирять эмоции

День, когда необходимо усмирять чувства и эмоции – они являются плохими советчиками в житейских и профессиональных ситуациях. В спокойном и уравновешенном состоянии можно будет заметить то, что в повседневной суете ускользает от внимания: например, станет понятно, почему отношения с любимым человеком или близким другом складываются так, а не иначе, и сделать из этих знаний важные выводы. Верующим звезды советуют посетить храм, неверующим – побыть наедине с природой.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 августа для Овнов

Если кто-то из близких вам людей – друзей или родных – захочет поделиться с вами чем-то очень важным, не отказывайте ему во внимании – скорее всего, от вас не потребуется даже совет, его нужно будет просто выслушать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 августа для Тельцов

Не старайтесь показаться близкому человеку лучше, чем вы есть на самом деле: во-первых, вам это все равно не удастся, а во-вторых, вас любят такими, какие вы есть, так что увеличивать свою "ценность" не стоит.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 августа для Близнецов

Оказать помощь тому, кто вас о ней попросит, важно всегда, но сегодня – особенно: жест благотворительности станет хорошей приметой – за ним последуют приятные события, на которые вы даже не надеялись.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 августа для Раков

Не стоит покупать первую же вещь, на которую упадет взгляд в магазине – скорее всего, такое приобретение окажется невыгодным, поэтому желательно походить по отделам и выбрать что-то получше.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 августа для Львов

Любые дела – как профессиональные, так и бытовые – не дадут мгновенного, сиюминутного результата, но это не значит, что от них необходимо отказаться – просто нужно немного потерпеть.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 августа для Дев

Любые добрые дела, которые вы сделаете сегодня, обязательно вернутся сторицей, поэтому не скупитесь на благодеяния по отношению к тем, кто будет в них нуждаться и попросит вас о помощи.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 августа для Весов

Осознав свои ошибки, подумайте о том, каким образом вы можете их исправить: в ваших интересах сделать это как можно быстрее, тогда и ваша жизнь наладится без промедления.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 августа для Скорпионов

День благоприятен для очищения организма на физическом уровне: можно сесть на детокс-диету, посетить баню или сауну – приятные во всех отношениях результаты не заставят себя долго ждать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 августа для Стрельцов

Нежелательно носить в себе мучащие вас мысли: поговорите с кем-то из близких – например, с лучшей подругой – и на душе сразу станет легче, поскольку ваши дурные предчувствия развеются сами собой.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 августа для Козерогов

Звезды настоятельно рекомендуют вам сегодня – и всегда – побольше двигаться, особенно если у вас сидячая работа: на работу и с работы пройдитесь пешком, в обеденный перерыв прогуляйтесь в ближайшем парке.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 августа для Водолеев

Велика вероятность, что кто-то из вашего окружения захочет передать вам неприятные слухи относительно близкого вам человека: сначала поговорите с ним самим и только потом делайте выводы о правдивости сплетен.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 августа для Рыб

Визит в салон красоты, даже если он был запланирован заранее, лучше перенести: результат, скорее всего, окажется неудовлетворительным, а настроение – испорченным, так что не стоит рисковать.