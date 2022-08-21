Кому Владимир Зеленский вручил премию «Легенда Украины»

Проводник Анатолий Бабичев. Девять дней его поезд вывозил людей из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана. В этом же поезде, в другом вагоне работала его жена Наталья. При обстреле поезда она погибла. Несмотря на личную трагедию, Анатолий не сломался, вернулся в службу и продолжил спасать людей.

Анатолий Борисович Соловьяненко. Награжден посмертно за весомое творческое наследие и укрепление культурной славы Украины.

Пожарный Игорь Ивасиков. Благодаря его действиям из-под завалов ОГА в Николаеве были спасены 17 человек.

Супружеская пара врачей Ольга и Анатолий Свист. Оказавшись в Буче, они не смогли покинуть город, позвонили по телефону друзьям и попросили усыновить их детей, если они не вернутся. Две недели под постоянными обстрелами и без необходимого оборудования они делали сверхсложные операции, спасая жизнь тяжелораненых детей.

Учительница Анна Бут из Мелитополя. Несмотря на оккупацию, она воспитывает своих учеников патриотами. Видео, где она, завернувшись во флаг Украины, требует от международного сообщества более решительных действий, попало почти во все мировые СМИ и соцсети. Миллионы людей на планете услышали: Мелитополь – это Украина.

Волонтер Тата Кеплер. Как и тысячи волонтеров, восемь лет подряд она помогает нашей армии. Нельзя посчитать, сколько за это время было найдено и доставлено аптечек, медицинских рюкзаков, турникетов, бронежилетов и другого снаряжения.

Андрей Шевченко. Посол платформы UNITED24, выдающийся спортсмен, победитель Лиги чемпионов и обладатель "Золотого мяча". Эти и многие другие титулы прославили его на весь мир. А сейчас помогают объединять мир для поддержки и помощи Украине.

Сегодня 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский вручил премии «Национальная легенда Украины»