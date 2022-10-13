ПАСЕ признала Россию террористическим режимом - исторический результат

Российский режим признан террористическим

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. Об этом сообщает "Европейская правда".Резолюция была принята единогласно, за нее проголосовали 99 депутатов, присутствующих в зале, один воздержался.На осенней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге, в четверг был представлен документ под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины".В нем указывается, что "эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности".В резолюцию была внесена поправка, которая предлагала "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом". Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался.В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом. Перед голосованием в ПАСЕ по видеосвязи выступил президент Владимир Зеленский, он призвал поддержать резолюцию.

По словам депутата Верховной Рады Алексей Гончаренко, за принятие резолюции в целом проголосовали 99 делегатов, один воздержался, что является историческим результатом.

Нардеп также приводит самые главные моменты из резолюции: