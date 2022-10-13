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ПАСЕ признала Россию террористическим режимом - исторический результат

Сегодня, 15:18:09 313 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ПАСЕ признала Россию террористическим режимом - исторический результат

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюция была принята единогласно, за нее проголосовали 99 депутатов, присутствующих в зале, один воздержался.

На осенней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге, в четверг был представлен документ под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины".

В нем указывается, что "эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности".

В резолюцию была внесена поправка, которая предлагала "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом". Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался.

В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.

ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом. Перед голосованием в ПАСЕ по видеосвязи выступил президент Владимир Зеленский, он призвал поддержать резолюцию.

Российский режим признан террористическим

По словам депутата Верховной Рады Алексей Гончаренко, за принятие резолюции в целом проголосовали 99 делегатов, один воздержался, что является историческим результатом.

Нардеп также приводит самые главные моменты из резолюции:

  • российский режим признан террористическим. Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма, отметил Гончаренко.
  • Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.
  • Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН — нелегальное.
  • В резолюции поддерживают скорейшее создание международного трибунала.

 
 
Тэги: терроризм, россия, пасе
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