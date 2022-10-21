Путин в куртке за 363 000 рублей на полигоне оценивал обувь солдат РФ. ВИДЕО

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Российская ФСО устроила для президента РФ якобы встречу с "мобиками" на полигоне под Рязанью. Пока Зеленский встречается с солдатами ВСУ на передовой, Путин в 800 км от фронта решительно и бесстрашно осмотрел обмундирование своей армии.

Все Z-каналы дружно обнародовали видео, на котором диктатор оценивает резиновые сапоги для военных на зиму и осень.

"Зимой вот это, это осенью. Здесь исключительно обувь", – рассказывает солдат.

"Главное, чтобы она была", – отмечат президент.



Путин стреляет из снайперской винтовки - ВИДЕО



При этом сам Владимир Путин одет фешенебельно. Пользователи Рунета выяснили, сколько стоит пуховик лидера, который он бережно отряхивал после показательных стрельб.

Верхняя одежда Путина оказалась шелковым пуховиком от итальянского бренда мужской одежды Andrea Campagna.

Об этом пишет Medialeaks в Twitter.

Стоимость куртки - 363 000 рублей.

Накануне, пропагандисты показали видео с Путиным, стреляющим из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области.



Никаких ржавых автоматов и жалоб: как Путин инспектировал мобилизованных