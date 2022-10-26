Бокс Ломаченко – Ортис: букмекеры назвали фаворита боя 29 октября

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в субботу, 29 октября, вернется на ринг после победы единогласным решением над ганцем Ричардом Комми (30-4-1, 27 КО) в декабре минувшего года. Украинский боксер сразится с американцем Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 КО).

Вечер бокса примет арена Hulu Theater в легендарном Madison Square Garden в американском Нью-Йорке.

Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 30 октября, по киевскому времени.



Увидеть противостояние можно будет благодаря прямой трансляции на видеоплатформе Megogo. Здесь канал "Megogo Гонг", который также доступен на стримминговом сервисе Volia TV, предложит своим зрителям традиционную аналитическую студию с участием экспертов и журналистов.



Аналитики уже начали принимать ставки на поединок. Ломаченко считается не просто фаворитом, а фаворитом с большим отрывом.

На его победу можно поставить со сверхнизким коэффициентом 1,06. Ничья оценивается котировкой 21,00, а показатели на успех Ортиса достигают уровня 8,00.

Напомним, Ломаченко посвятил поединок украинцам. "Хочу посвятить этот бой всему моему украинскому народу. Я с гордостью поднимаю флаг всякий раз, когда выхожу на ринг", – прокомментировал Василий.

Ломаченко в декабре 2021 года победил ганца Ричарда Комми (30-4-1, 27 КО) единогласным решением судей. В свою очередь Ортис в мае нынешнего года аналогичным образом выиграл у соотечественника Джамеля Херринга (23-4, 11 КО).



Как сообщалось, Василий Ломаченко в середине августа покинул Украину и отправился в США для проведения боя с Ортисом. Он также призывал остановить войну, однако не назвал Российскую Федерацию агрессором.

Боксер после 24 февраля якобы записался в территориальную оборону Белгород-Днестровского. На своей странице в Instagram в феврале он оставил коллаж, намекающий на единство украинцев и россиян. Кроме того, боксер не стал обвинять Россию в ударе по Сергеевке 1 июля.





Он угодил в грандиозный скандал, опубликовав видео с епископом УПЦ МП Лукой (Андреем Коваленко). Болельщики жестко раскритиковали боксера, посоветовав переехать в Россию и сдать украинский паспорт.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова сообщила, что Ломаченко находится в рядах ВСУ. А беларусский доброволец Игорь Янков (позывной Янки), защищающий Украину в ВСУ, назвал Василия Ломаченко и Александра Усика ужасными людьми для нашей страны.





Кроме того, бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко раскритиковал Ломаченко за его позицию. Промоутер Александр Красюк пришел в недоумение из-за молчания Василия о преступлениях России в Украине.