Бокс Ломаченко – Ортис: букмекеры назвали фаворита боя 29 октября

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в субботу, 29 октября, вернется на ринг после победы единогласным решением над ганцем Ричардом Комми (30-4-1, 27 КО) в декабре минувшего года. Украинский боксер сразится с американцем Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 КО).
Вечер бокса примет арена Hulu Theater в легендарном Madison Square Garden в американском Нью-Йорке.
Увидеть противостояние можно будет благодаря прямой трансляции на видеоплатформе Megogo. Здесь канал "Megogo Гонг", который также доступен на стримминговом сервисе Volia TV, предложит своим зрителям традиционную аналитическую студию с участием экспертов и журналистов.
Аналитики уже начали принимать ставки на поединок. Ломаченко считается не просто фаворитом, а фаворитом с большим отрывом.
На его победу можно поставить со сверхнизким коэффициентом 1,06. Ничья оценивается котировкой 21,00, а показатели на успех Ортиса достигают уровня 8,00.
Напомним, Ломаченко посвятил поединок украинцам. "Хочу посвятить этот бой всему моему украинскому народу. Я с гордостью поднимаю флаг всякий раз, когда выхожу на ринг", – прокомментировал Василий.
Ломаченко в декабре 2021 года победил ганца Ричарда Комми (30-4-1, 27 КО) единогласным решением судей. В свою очередь Ортис в мае нынешнего года аналогичным образом выиграл у соотечественника Джамеля Херринга (23-4, 11 КО).
Как сообщалось, Василий Ломаченко в середине августа покинул Украину и отправился в США для проведения боя с Ортисом. Он также призывал остановить войну, однако не назвал Российскую Федерацию агрессором.
Боксер после 24 февраля якобы записался в территориальную оборону Белгород-Днестровского. На своей странице в Instagram в феврале он оставил коллаж, намекающий на единство украинцев и россиян. Кроме того, боксер не стал обвинять Россию в ударе по Сергеевке 1 июля.
Он угодил в грандиозный скандал, опубликовав видео с епископом УПЦ МП Лукой (Андреем Коваленко). Болельщики жестко раскритиковали боксера, посоветовав переехать в Россию и сдать украинский паспорт.
Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова сообщила, что Ломаченко находится в рядах ВСУ. А беларусский доброволец Игорь Янков (позывной Янки), защищающий Украину в ВСУ, назвал Василия Ломаченко и Александра Усика ужасными людьми для нашей страны.
Кроме того, бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко раскритиковал Ломаченко за его позицию. Промоутер Александр Красюк пришел в недоумение из-за молчания Василия о преступлениях России в Украине.