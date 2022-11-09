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Гибель Кирилла Стремоусова в ДТП может быть инсценировкой - замглавы Херсонского облсовета

Сегодня, 17:39:59 250 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гибель Кирилла Стремоусова в ДТП может быть инсценировкой - замглавы Херсонского облсовета

Сегодня в Херсоне, 9 ноября, погиб коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный россиянами «замглавы Херсонской обладминистрации».

Об этом с самого утра сообщают находящиеся в Херсоне российские военкоры, и добавляют что врачи работают на месте ДТП. Но никаких подтверждений данной информации нет.

Позже, самоназначенный глава оккупированной Херсонской области Сальдо подтвердил гибель Стремоусова.
«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», — заявил он.
 

ДТП может быть инсценировкой 

Однако гибель Стремоусова может быть обычной инсценировкой, завил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, информация о его гибели не подтверждена авторитетными источниками.
 
Ранее информацию о гибели Стремоусова в ДТП также подтвердила назначенная россиянами "замруководителя Военно-гражданской администрации" Херсонской области Екатерина Губарева.

Кроме того, судя по мета-данным, видео, на котором Сальдо заявляет о гибели Стремоусова было записано за час до того, как появились первые об этом сообщения.

Гауляйтер Сальдо про Стремоусова 

 
Тэги: Херсон, инсценировка, Стремоусов, дтп
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