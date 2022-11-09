Гибель Кирилла Стремоусова в ДТП может быть инсценировкой - замглавы Херсонского облсовета

«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», — заявил он.

ДТП может быть инсценировкой

Однако гибель Стремоусова может быть обычной инсценировкой, завил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, информация о его гибели не подтверждена авторитетными источниками.

Ранее информацию о гибели Стремоусова в ДТП также подтвердила назначенная россиянами "замруководителя Военно-гражданской администрации" Херсонской области Екатерина Губарева.



Кроме того, судя по мета-данным, видео, на котором Сальдо заявляет о гибели Стремоусова было записано за час до того, как появились первые об этом сообщения.

Гауляйтер Сальдо про Стремоусова