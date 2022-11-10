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Главная » Новости » Город » 2022 » Ноябрь » 10 » 17:49:22

Какие улицы переименовали в Киеве

Вчера, 17:49:38 318 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Какие улицы переименовали в Киеве

В Киеве больше не будет улицы Ломоносова и бульвара Труда. В общей сложности сегодня переименовано 11 улиц.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о переименовании в украинской столице 11 улиц, раньше носивших названия, связанные с Россией.

11 улиц Киева 

  • улица Беломорская ➡ улица Екатерины Гандзюк (политик из Херсона, убита в 2018 году)
  • улица Магнитогорская ➡ улица Якова Гнездовского (американский художник украинского происхождения)
  • улица Ломоносова ➡ улица Юлии Здановской (математик, погибла под российским обстрелом в Харькове в марте 2022)
  • улица Северо-Сырецкая ➡ улица Виктора Некрасова (писатель-диссидент, уроженец Киева)
  • бульвар Труда ➡ бульвар Ивана Котляревского (украинский поэт XVIII века)
  • улица Генерала Карбышева ➡ улица Ирины Бекешкиной (украинский социолог, директор фонда "Демократические инициативы", уроженка России)
  • улица Челябинская ➡ улица Пантелеймона Кулиша (украинский писатель и этнограф XIX века)
  • улица Николая Гастелло ➡ улица Бусовогорская
  • улица Мамина-Сибиряка ➡ улица Вечевая
  • улица Вали Котика ➡ улица Венская
  • улица Ижевская ➡ улица Ижкарская
 
В Украине подобную смену названий называют процессом дерусификации.
 
После российского вторжения в феврале 2022 года по всей территории Украины также снесли десятки памятников, связанных с Россией, - от монументов, установленных в честь комсомольцев и красноармейцев, до статуй Александра Пушкина и Максима Горького.

Какие улицы переименовали в Киве в прошлом месяце раз:

  • улица Славгородская – улица имени погибшего Героя русско-украинской войны Дениса Антипова;
  • улица Карла Маркса – улица Иоганна Вольфганга Гете;
  • площадь Амурская – площадь Васильковская;
  • улица Пушкинская – улица Евгения Чикаленко;
  • улица Некрасовская – улица Ивана Драча;
  • улица Краснодарская – улица Голды Меир;
  • улица Астраханская – улица Кастуся Калиновского;
  • улица Багратиона — улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина;
  • переулок Московский – переулок Павла Ли;
  • переулок Александра Бестужева – переулок Кузьмы Скрябина;
  • площадь Героев Бреста – площадь Чернобаевская;
  • улица Маршала Тимошенко – улица Левка Лукьяненко;
  • улица Александра Матросова – улица Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.

Новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование вынесли 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". 
Тэги: Киев, переименование улиц, улицы
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