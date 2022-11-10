Какие улицы переименовали в Киеве

В Киеве больше не будет улицы Ломоносова и бульвара Труда. В общей сложности сегодня переименовано 11 улиц.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о переименовании в украинской столице 11 улиц, раньше носивших названия, связанные с Россией.
11 улиц Киева
- улица Беломорская ➡ улица Екатерины Гандзюк (политик из Херсона, убита в 2018 году)
- улица Магнитогорская ➡ улица Якова Гнездовского (американский художник украинского происхождения)
- улица Ломоносова ➡ улица Юлии Здановской (математик, погибла под российским обстрелом в Харькове в марте 2022)
- улица Северо-Сырецкая ➡ улица Виктора Некрасова (писатель-диссидент, уроженец Киева)
- бульвар Труда ➡ бульвар Ивана Котляревского (украинский поэт XVIII века)
- улица Генерала Карбышева ➡ улица Ирины Бекешкиной (украинский социолог, директор фонда "Демократические инициативы", уроженка России)
- улица Челябинская ➡ улица Пантелеймона Кулиша (украинский писатель и этнограф XIX века)
- улица Николая Гастелло ➡ улица Бусовогорская
- улица Мамина-Сибиряка ➡ улица Вечевая
- улица Вали Котика ➡ улица Венская
- улица Ижевская ➡ улица Ижкарская
В Украине подобную смену названий называют процессом дерусификации.
После российского вторжения в феврале 2022 года по всей территории Украины также снесли десятки памятников, связанных с Россией, - от монументов, установленных в честь комсомольцев и красноармейцев, до статуй Александра Пушкина и Максима Горького.
Какие улицы переименовали в Киве в прошлом месяце раз:
- улица Славгородская – улица имени погибшего Героя русско-украинской войны Дениса Антипова;
- улица Карла Маркса – улица Иоганна Вольфганга Гете;
- площадь Амурская – площадь Васильковская;
- улица Пушкинская – улица Евгения Чикаленко;
- улица Некрасовская – улица Ивана Драча;
- улица Краснодарская – улица Голды Меир;
- улица Астраханская – улица Кастуся Калиновского;
- улица Багратиона — улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина;
- переулок Московский – переулок Павла Ли;
- переулок Александра Бестужева – переулок Кузьмы Скрябина;
- площадь Героев Бреста – площадь Чернобаевская;
- улица Маршала Тимошенко – улица Левка Лукьяненко;
- улица Александра Матросова – улица Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.
Новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование вынесли 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой".