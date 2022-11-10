Какие улицы переименовали в Киеве

11 улиц Киева

улица Беломорская ➡ улица Екатерины Гандзюк (политик из Херсона, убита в 2018 году)

улица Магнитогорская ➡ улица Якова Гнездовского (американский художник украинского происхождения)

улица Ломоносова ➡ улица Юлии Здановской (математик, погибла под российским обстрелом в Харькове в марте 2022)

улица Северо-Сырецкая ➡ улица Виктора Некрасова (писатель-диссидент, уроженец Киева)

бульвар Труда ➡ бульвар Ивана Котляревского (украинский поэт XVIII века)

улица Генерала Карбышева ➡ улица Ирины Бекешкиной (украинский социолог, директор фонда "Демократические инициативы", уроженка России)

улица Челябинская ➡ улица Пантелеймона Кулиша (украинский писатель и этнограф XIX века)

улица Николая Гастелло ➡ улица Бусовогорская

улица Мамина-Сибиряка ➡ улица Вечевая

улица Вали Котика ➡ улица Венская

улица Ижевская ➡ улица Ижкарская

В Украине подобную смену названий называют процессом дерусификации.

После российского вторжения в феврале 2022 года по всей территории Украины также снесли десятки памятников, связанных с Россией, - от монументов, установленных в честь комсомольцев и красноармейцев, до статуй Александра Пушкина и Максима Горького.

Какие улицы переименовали в Киве в прошлом месяце раз:

улица Славгородская – улица имени погибшего Героя русско-украинской войны Дениса Антипова;

улица Карла Маркса – улица Иоганна Вольфганга Гете;

площадь Амурская – площадь Васильковская;

улица Пушкинская – улица Евгения Чикаленко;

улица Некрасовская – улица Ивана Драча;

улица Краснодарская – улица Голды Меир;

улица Астраханская – улица Кастуся Калиновского;

улица Багратиона — улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина;

переулок Московский – переулок Павла Ли;

переулок Александра Бестужева – переулок Кузьмы Скрябина;

площадь Героев Бреста – площадь Чернобаевская;

улица Маршала Тимошенко – улица Левка Лукьяненко;

улица Александра Матросова – улица Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.

В Киеве больше не будет улицы Ломоносова и бульвара Труда. В общей сложности сегодня переименовано 11 улиц.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о переименовании в украинской столице 11 улиц, раньше носивших названия, связанные с Россией.Новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование вынесли 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой".