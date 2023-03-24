В Киеве переименовали ещё 16 улиц и переулков с советским прошлым

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем тг-канале.

По его словам, новые названия получили:

– улица Льва Толстого – улица Гетмана Павла Скоропадского,

– площадь Льва Толстого – площадь Украинских героев,

– бульвар Перова – проспект Воскресенский,

– проспект Освободителей – проспект Георгия Нарбута,

– проспект Юрия Гагарина – проспект Леонида Каденюка,

– улица Марины Цветаевой – улица Александры Экстер,

– улица Суздальская – улица Олексы Горняка.

Мэр сообщил, что столице всего переименовали уже 288 городских объектов.

Киеврада переименовала еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.