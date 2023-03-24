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Главная » Новости » Город » 2023 » Март » 24 » 09:27:59

В Киеве переименовали ещё 16 улиц и переулков с советским прошлым

Сегодня, 09:27:59 204 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Киеве переименовали ещё 16 улиц и переулков с советским прошлым

Киеврада переименовала еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
 
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем тг-канале.
 
По его словам, новые названия получили:
  • – улица Льва Толстого – улица Гетмана Павла Скоропадского,
  • – площадь Льва Толстого – площадь Украинских героев,
  • – бульвар Перова – проспект Воскресенский,
  • – проспект Освободителей – проспект Георгия Нарбута,
  • – проспект Юрия Гагарина – проспект Леонида Каденюка,
  • – улица Марины Цветаевой – улица Александры Экстер,
  • – улица Суздальская – улица Олексы Горняка.
 
Мэр сообщил, что столице всего переименовали уже 288 городских объектов.
 
Тэги: улицы, Киев
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