В Киеве переименовали ещё 16 улиц и переулков с советским прошлым

Киеврада переименовала еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем тг-канале.
По его словам, новые названия получили:
- – улица Льва Толстого – улица Гетмана Павла Скоропадского,
- – площадь Льва Толстого – площадь Украинских героев,
- – бульвар Перова – проспект Воскресенский,
- – проспект Освободителей – проспект Георгия Нарбута,
- – проспект Юрия Гагарина – проспект Леонида Каденюка,
- – улица Марины Цветаевой – улица Александры Экстер,
- – улица Суздальская – улица Олексы Горняка.
Мэр сообщил, что столице всего переименовали уже 288 городских объектов.