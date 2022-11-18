Что делать, если пропало отопление в доме: инфографика

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В Украине из-за постоянных российских обстрелов критических энергообъектов жители могут остаться без отопления. Украинцам рассказали, как действовать в таком случае. Об этом сообщает "Апостроф".

Для того, чтобы отсутствие отопления не застало врасплох, следует к этому подготовиться заранее.



Если нет отопления

нужно следить за официальными сообщениями властей об авариях;

в доме следует выбрать одно из помещений для обогрева;

следует позаботиться о том, чтобы были плотно закрыты окна шторами, жалюзи или роллетами;

необходимо включить дополнительные источники тепла, но не более одного электрообогревателя;

при этом лучше много пить и есть горячего;

необходимо узнать, где находятся ближайшие пункты обогрева;

по возможности - переехать к родственникам и знакомым, где есть отопление.

Ключевые правила безопасности:

нельзя греться от неприспособленных для этого средств (газовой плиты или зажженных конфорок);

не устанавливайте "буржуйки", бензиновые дизельные генераторы или газовые баллоны;

нельзя включать более одного электрообогревателя;

не употребляйте в это время алкогольные напитки, чтобы не было ложного ощущения тепла.

Напомним, как рассказал глава правительства Денис Шмыгаль, российские ракетные удары по объектам критической инфраструктуры вывели из строя почти половину украинской энергосистемы.