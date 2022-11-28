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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Ноябрь » 28 » 21:03:36

Миллиардер Вячеслав Таран был кадровым специалистом внешней разведки РФ - СМИ

Вчера, 21:03:23 388 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Миллиардер Вячеслав Таран был кадровым специалистом внешней разведки РФ - СМИ

Погибший в Монако в загадочной авиакатастрофе основатель Forex Club миллиардер Вячеслав Таран был кадровым специалистом российской внешней разведки и отвечал за отмывание средств РФ через систему криптовалютных операций. Об этом сообщают западные медиа. 
 
Таран был единственным пассажиром вертолёта Monacair, разбившегося 25 ноября. Опознание миллиардера с состоянием свыше $20 млрд длилось несколько дней. Таран был членом правления компании YouHodler SA — разработчика криптокошелька YouHodler.
 
Также нельзя исключать версии, что Таран таким образом инсценировал собственную смерть, дабы продолжить новую жизнь с чистого листа.

Летел из Швейцарии в Монако 

Ранее сообщалось, что основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако 
 
В Монако потерпел крушение следовавший из Швейцарии вертолет, на борту которого находился российский бизнесмен Вячеслав Таран, сообщило издание Monaco Daily News со ссылкой на источник, близкий к расследованию. 
 
Вторым погибшим был 35-летний пилот, которого издание назвало «очень опытным». Вертолетная компания Monacair отказалась комментировать информацию следствия.

Справка 

Вячеслав Таран основал Forex Club в 1997 году. Сейчас компания работает под брендом Libertex Group — это онлайн-платформа для сделок в сфере кибервалют и инвестиций. В сентябре 2020 года Роскомнадзор заблокировал домен fxclub.org.
 
Таран окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «радиоэлектроника». Последние 10 лет он жил в Монако, пишет Monaco Daily News. У него остались жена и трое детей.
Тэги: Монако, авиакатастрофа
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