Миллиардер Вячеслав Таран был кадровым специалистом внешней разведки РФ - СМИ

Таран был единственным пассажиром вертолёта Monacair, разбившегося 25 ноября. Опознание миллиардера с состоянием свыше $20 млрд длилось несколько дней. Таран был членом правления компании YouHodler SA — разработчика криптокошелька YouHodler.

Летел из Швейцарии в Монако

В Монако потерпел крушение следовавший из Швейцарии вертолет, на борту которого находился российский бизнесмен Вячеслав Таран, сообщило издание Monaco Daily News со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Вторым погибшим был 35-летний пилот, которого издание назвало «очень опытным». Вертолетная компания Monacair отказалась комментировать информацию следствия.

Справка

Вячеслав Таран основал Forex Club в 1997 году. Сейчас компания работает под брендом Libertex Group — это онлайн-платформа для сделок в сфере кибервалют и инвестиций. В сентябре 2020 года Роскомнадзор заблокировал домен fxclub.org.

Таран окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «радиоэлектроника». Последние 10 лет он жил в Монако, пишет Monaco Daily News. У него остались жена и трое детей.

Также нельзя исключать версии, что Таран таким образом инсценировал собственную смерть, дабы продолжить новую жизнь с чистого листа.Ранее сообщалось, что основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако